 МЗС Росії заступився за Гіркіна і його поплічників: "Абсолютно голослівні обвинувачення"

Про це йдеться в заяві МЗС РФ, опублікованій на сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ.
Так, російські дипломати заявили, що озвучені Спільної слідчою групою заяви "не можуть викликати нічого, крім співчуття".
"Укотре на адресу російської сторони висуваються абсолютно голослівні обвинувачення, спрямовані на дискредитацію Російської Федерації в очах міжнародної громадськості", - стверджують у МЗС РФ.
На думку Лаврова і його підлеглих, "цього разу так само не було продемонстровано жодного конкретного доказу в підкріплення таких неправомірних заяв".
Російські дипломати вважають, що Спільна слідча група ґрунтується на сумнівних джерелах інформації й ігнорує дані, надані російською стороною.
"Росія спочатку пропонувала працювати спільно. Замість цього міжнародні слідчі відсторонили Москву від повноцінної участі в ССГ, відвівши російським зусиллям лише другорядну роль. Україну при цьому вони зробили повноправним членом ССГ, надавши їй можливість фальсифікувати докази, а також звести нанівець відповідальність за незакриття свого повітряного простору", - сказано в повідомленні.
Раніше сьогодні прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.
За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".
Нідерланди пообіцяли направити в Україну і РФ запити про видачу підозрюваних.
Слідчі Головного слідчого управління СБУ склали підозри трьом росіянам і одному українцю, яким прокуратура Нідерландів висуне обвинувачення в катастрофі "Боїнга" Малазійських авіаліній на Донбасі.
интересно они хоть де то есть?
а то вонь от них есть, а самих нигде нет...
- Бачиш кацапа?
- Та вже ж бачу!
- А його нєтуті.
причем там Россия? Разве что в качестве обвиняемого и подследственного. И это где такое - чтобы обвиняемый или подследственный обязательно был участником расследования?
но в случае кацапов не работает ничего - ни логика, ни порядочность ни совесть.
у них осталась только тупая сволочность - и чем дальше тем сволочнее... )))
- Нет, ваша честь!
- Ну, на нет и суда нет...
Не лише військових.
Все як було.
Висадка десанта НАТО на Кузнецком мосту?
Прівєт Матіусу Русту
АОблигация.)
Но ещё больше возмутило представление прокуратуры Нидерландов, или по крайней мере изложение в новостях на СВС в Канаде: дескать обвинены трое россиян и один украинец. Из сообщения следует что паРаша и Украна чуть не не сообща сбивали самолёт. Ни слова не было сказано о том, что этот "украинец" был пророссийским боевиком, воевавшим против Украины. Вот такой "украинец" и такое изложение сути дела на Западе...
Тєм болєє русскій.
Оні ж счітают, что убівают «во спасєніє», а к міру «прінуждают»...
Такой вот народєц...
Спіт спкойно, в хоккєй іграєт...
Кацапские епанашки делают вид, что не знают международных правил расследования авиакатастроф.
МН-17 упал на территории Украины - а это значит, что Украина имеет полное право принимать участие в расследовании.
Нидерланды, Великобритания, США, Малайзия и Австралия имеют право принимать участие в расследовании как государства, граждане которых погибли, как государства регистрации авиакомпании, компании-производителя самолета и тд.
На каких основаниях членом ССГИ долна быть Рашка? Как главный подозреваемый? С каких пор подозреваемых включают в следственную комиссию только на основании того, что они подозреваемые??
Рашка во время смоленской авиакатастрофы вообще никого поначалу не допустила к расследованию - в то время как Украина добровольно передала право на расследование Нидерландам.
" предоставив ей возможность подделывать доказательства"
Проговорились кацапы, зачем они хотели принять участие в расследовании.
Michael Avrinsky @gsl2k10 5 ч.5 часов назад
Ну то есть Гиркина всё это время берегли как консерву как раз для этого суда
1. Гиркин должен быть арестован на основании УК РФ Статья 208. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Она гласит:
"2. Участие... на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, - наказывается лишением свободы на сс братской Украиной это же совсем не в интересах и не в целях РФ. Да, наш братский народ и миролюбивый сосед? Или наш младший братец тут замешан? Даже не могу в такое поверить. Так что Гиркина и компанию точно арестуют.
2. Выяснить кто и как украл ваш БУК и повез его против интересов РФ и лично Путина в Украину, захватив в заложники экипаж и команду наводчиков, заставив их под страхом смерти выполнять преступные задания злодеев. Заодно арестовать и посадить всех ГАИшников, котрые этот БУК пропустили и погранцов тоже.
3. Выдать Гиркина и всю его компанию, чтобы этой мерзости, подставившей миролюбивую РФ, у вас и духа не было. Этим вы от них откреститесь.
4. Закрыть на замок участок границы между Донбассом и РФ, чтобы злодеи еще один БУК или чего похуже не украли и туда не провезли.