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 МЗС Росії заступився за Гіркіна і його поплічників: "Абсолютно голослівні обвинувачення"

Міністерство закордонних справ Російської Федерації вважає, що заяви Спільної слідчої групи щодо причетності російських військовослужбовців до катастрофи малайзійського Боїнга МН17 спрямовані на дискредитацію РФ.

Про це йдеться в заяві МЗС РФ, опублікованій на сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Так, російські дипломати заявили, що озвучені Спільної слідчою групою заяви "не можуть викликати нічого, крім співчуття".

"Укотре на адресу російської сторони висуваються абсолютно голослівні обвинувачення, спрямовані на дискредитацію Російської Федерації в очах міжнародної громадськості", - стверджують у МЗС РФ.

Читайте також: Суд над підозрюваними в причетності до катастрофи МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року в Гаазі, - головний прокурор Нідерландів Вестербеке

На думку Лаврова і його підлеглих, "цього разу так само не було продемонстровано жодного конкретного доказу в підкріплення таких неправомірних заяв".

Російські дипломати вважають, що Спільна слідча група ґрунтується на сумнівних джерелах інформації й ігнорує дані, надані російською стороною.

"Росія спочатку пропонувала працювати спільно. Замість цього міжнародні слідчі відсторонили Москву від повноцінної участі в ССГ, відвівши російським зусиллям лише другорядну роль. Україну при цьому вони зробили повноправним членом ССГ, надавши їй можливість фальсифікувати докази, а також звести нанівець відповідальність за незакриття свого повітряного простору", - сказано в повідомленні.

Раніше сьогодні прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.

За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Нідерланди пообіцяли направити в Україну і РФ запити про видачу підозрюваних.

Слідчі Головного слідчого управління СБУ склали підозри трьом росіянам і одному українцю, яким прокуратура Нідерландів висуне обвинувачення в катастрофі "Боїнга" Малазійських авіаліній на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133169
 
 
 Топ коментарі
 
Всьо расходимся - не они єто. "Абсолютно голословные обвинения", - МИД России вступился за Гиркина и его подельников - Цензор.НЕТ 5718
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мид росии такие же преступники, как и названные головорезы.
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Какое неожиданное утверждение. Какой нестандартный ход.
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Невиноватые мы, МОКШАНЕ. ОН САМ на ракету напоролся.
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КАК БУДТО ПРИ ПУТИНЕ МОГУТ СКАЗАТЬ ЧТО ТО ИНОЕ...смешно и удивительно...
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Ранее бытовала пословица:"Наглость это второе счастье".Это про Россию.
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и опять их нет...
интересно они хоть де то есть?
а то вонь от них есть, а самих нигде нет...
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Якийсь "reverse groundsquirrel" (суслік навпаки):

- Бачиш кацапа?
- Та вже ж бачу!
- А його нєтуті.
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странные ребята. Обиделись что их не взяли в следственную комиссию. В качестве кого? Самолет не был российским. Российских граждан на борту не было. Самолет сбит на Украиной.

причем там Россия? Разве что в качестве обвиняемого и подследственного. И это где такое - чтобы обвиняемый или подследственный обязательно был участником расследования?
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ето ясно любому человеку у которого нормально с логикой.
но в случае кацапов не работает ничего - ни логика, ни порядочность ни совесть.
у них осталась только тупая сволочность - и чем дальше тем сволочнее... )))
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действительно, гражданин росии Гиркин (он же Стрелков, или наоборот) "министр обороны" "ДНР" ни при чем к "сбитой птичке"
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- Вы признаёте себя виновным?
- Нет, ваша честь!
- Ну, на нет и суда нет...
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мид росии такие же преступники, как и названные головорезы.
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До речі, міністра закордонних справ Німеччини здається також в Нюрберзі ПОВІШАЛИ?
Не лише військових.
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В любом деле, самое главное - Конечный Результат....
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С такими ссыкливыми обвинителями, похоже, этому говну нечего бояться...
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Тем,кто весь в дерьме,лучше помолчать
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Кацапьё лживое по другому и не могло отреагировать ..
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Пу за всех ответит, всеравно он в рай собрался.
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Він скоріше їх всих у рай відправить.
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Этот епнутый поц один в рай не хочет - он пол-планеты с собой желает захватить...
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Те ж саме русскіє казали і про секретні домовленості між Сраліним і Гітлєром.
Все як було.
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Даже на сьезде КПСС, где секретарь компартии Литвы зачитал текст пакта Молотова -Риббентропа, оригинал которого был найден в архивах Германии с чернильными подписями и печатями и возразить было нечего, делегаты от компартии РСФСР (России) вопили не голосовать за признание этого документа. Таково лицо этих жителей лесов и бескрайних болот - хвосты отвалились. но людьми они еще не стали.
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Какое неожиданное утверждение. Какой нестандартный ход.
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Ваши конкрєтниє прєдложєнія?
Висадка десанта НАТО на Кузнецком мосту?
Прівєт Матіусу Русту
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Кацапня ще хоч пам'ятає ту кількість версій знищення МН17 , котру вони самі і висували?
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- Наговариваете Вы на нашу семью, Глеб Егорович...грех это ! ( Манька АОблигация.)
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обоссаный мокшанец с мордой в шоколаде истошно орет, что ничего не трогал: " какие ваши доказательства, я ничего не вижу!"
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А шоколад надо понимать, натуральний «Рошен», а нє соєвая говноподєлка «Ейнемь-Бабаєвскій»?
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😀 Ні, таки не "Рошен". "Рошеном" "брєзгуют" православниє, бо той гроші на ВСУ виділяє
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Касабам хоть с#цы в глаза, у них один ответ - "эта ни мы!" Я бы даже секунды не потратил слушая их заранее известный бред об их перманентной невиновности ни в чём. А уж тем более не стал бы так детально перепечатывать их бред, как это сделано в этой публикации.
Но ещё больше возмутило представление прокуратуры Нидерландов, или по крайней мере изложение в новостях на СВС в Канаде: дескать обвинены трое россиян и один украинец. Из сообщения следует что паРаша и Украна чуть не не сообща сбивали самолёт. Ни слова не было сказано о том, что этот "украинец" был пророссийским боевиком, воевавшим против Украины. Вот такой "украинец" и такое изложение сути дела на Западе...
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А гдє Ви відєлі, что б убійца крічал : «Ето я убіл !»
Тєм болєє русскій.
Оні ж счітают, что убівают «во спасєніє», а к міру «прінуждают»...
Такой вот народєц...
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А фулі тєм 293 убітим...80 дєтєй...
Спіт спкойно, в хоккєй іграєт...
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плохой знак для гнилодыркина. теперь его точно гэбнявая русня кончит. видать пришло и его время кормить червей на мордовских болотах или мокшанских топях.
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Жилина мокнули не обсуждая,а у Гиркина друзья даже в Киеве..!
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"Россия изначально предлагала работать совместно. Вместо этого международные следователи отстранили Москву от полноценного участия в ССГ, отведя российским усилиям лишь второстепенную роль. Украину при этом они сделали полноправным членом ССГИ"

Кацапские епанашки делают вид, что не знают международных правил расследования авиакатастроф.
МН-17 упал на территории Украины - а это значит, что Украина имеет полное право принимать участие в расследовании.
Нидерланды, Великобритания, США, Малайзия и Австралия имеют право принимать участие в расследовании как государства, граждане которых погибли, как государства регистрации авиакомпании, компании-производителя самолета и тд.
На каких основаниях членом ССГИ долна быть Рашка? Как главный подозреваемый? С каких пор подозреваемых включают в следственную комиссию только на основании того, что они подозреваемые??

Рашка во время смоленской авиакатастрофы вообще никого поначалу не допустила к расследованию - в то время как Украина добровольно передала право на расследование Нидерландам.

" предоставив ей возможность подделывать доказательства"

Проговорились кацапы, зачем они хотели принять участие в расследовании.
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Таня, у тебя типично русская фамилия, судьа будет такой же.
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Хер ти вгадав , тупий троль .... Прутня тобі в дупу .
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Слышь, ольгинский, а чё ты тут взял женское погоняло? Или работаешь под многими именами и фантазии иссякают?
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А интересуюсь знать, сей херкин в лифтами часом не пользуется? Или к примеру во всяких там "Ветерках" не зависает? Того гляди и на концерт кабздона может отправиться.
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почему гиркинду разрешали гавкать и никто его не трогал...видать пойдет паровозиком по делу. "Абсолютно голословные обвинения", - МИД России вступился за Гиркина и его подельников - Цензор.НЕТ 9974

Michael Avrinsky‏ @gsl2k10 5 ч.5 часов назад

Ну то есть Гиркина всё это время берегли как консерву как раз для этого суда
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и шо?в гааге пыток не применяют...уговорили посидеть в комфорте за все кооперативное "озеро" "Абсолютно голословные обвинения", - МИД России вступился за Гиркина и его подельников - Цензор.НЕТ 3368
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Это какая то гнусная русафобия! Какой то оголтелый всемирный заговор против масковии! Доколе!?!? Ихтамнебыло! Парадокс в другом, их нигде нет, а смердит ими из каждой щели.
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5 лет храню этот скрин, кторый касабы сразу удили. Ждал этого случая.

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миротворцы оон - на границе с рф и не нужно никаких оправдательных речей
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И каждому 80 летнему дедке по 20 летней девке ! И пеенсию 2000 тыс долларов . Американских! И не нужно никаких оправдательных речей . Выдали и всё "Абсолютно голослівні обвинувачення", - МЗС Росії заступився за Гіркіна і його поплічників - Цензор.НЕТ 1045
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"я не я и хата не моя" - вполне ожидаемая реакция запоребрика.
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Специально для русских и на русском. Если вы тут не при делах, то действия должны быть такими, как минимум:
1. Гиркин должен быть арестован на основании УК РФ Статья 208. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Она гласит:
"2. Участие... на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, - наказывается лишением свободы на сс братской Украиной это же совсем не в интересах и не в целях РФ. Да, наш братский народ и миролюбивый сосед? Или наш младший братец тут замешан? Даже не могу в такое поверить. Так что Гиркина и компанию точно арестуют.
2. Выяснить кто и как украл ваш БУК и повез его против интересов РФ и лично Путина в Украину, захватив в заложники экипаж и команду наводчиков, заставив их под страхом смерти выполнять преступные задания злодеев. Заодно арестовать и посадить всех ГАИшников, котрые этот БУК пропустили и погранцов тоже.
3. Выдать Гиркина и всю его компанию, чтобы этой мерзости, подставившей миролюбивую РФ, у вас и духа не было. Этим вы от них откреститесь.
4. Закрыть на замок участок границы между Донбассом и РФ, чтобы злодеи еще один БУК или чего похуже не украли и туда не провезли.
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они наверное думали что им ВВх предъявят, ан нет, Х#йло - неуиновен и готовится в рай.
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-"Это не я! Я тут ни при чём!", неистово орал Чикатилло перерезая горло очередной жертве
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Война - это мир!, чёрное - это белое!, ложь - это правда!.... (московия)
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да вся их риторика рассчитана на стадо мордорское.Лохам все посвистит.
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на воре шапка уже не горит, янукодла шапку украл "Абсолютно голослівні обвинувачення", - МЗС Росії заступився за Гіркіна і його поплічників - Цензор.НЕТ 6239
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономМЗС Росії заступився за Гіркіна і його поплічників: "Абсолютно голослівні обвинувачення"
 
 
 
 
 
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