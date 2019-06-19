 МЗС Росії заступився за Гіркіна і його поплічників: "Абсолютно голослівні обвинувачення"

Про це йдеться в заяві МЗС РФ, опублікованій на сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Так, російські дипломати заявили, що озвучені Спільної слідчою групою заяви "не можуть викликати нічого, крім співчуття".

"Укотре на адресу російської сторони висуваються абсолютно голослівні обвинувачення, спрямовані на дискредитацію Російської Федерації в очах міжнародної громадськості", - стверджують у МЗС РФ.

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На думку Лаврова і його підлеглих, "цього разу так само не було продемонстровано жодного конкретного доказу в підкріплення таких неправомірних заяв".

Російські дипломати вважають, що Спільна слідча група ґрунтується на сумнівних джерелах інформації й ігнорує дані, надані російською стороною.

"Росія спочатку пропонувала працювати спільно. Замість цього міжнародні слідчі відсторонили Москву від повноцінної участі в ССГ, відвівши російським зусиллям лише другорядну роль. Україну при цьому вони зробили повноправним членом ССГ, надавши їй можливість фальсифікувати докази, а також звести нанівець відповідальність за незакриття свого повітряного простору", - сказано в повідомленні.

Раніше сьогодні прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.

За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Нідерланди пообіцяли направити в Україну і РФ запити про видачу підозрюваних.

Слідчі Головного слідчого управління СБУ склали підозри трьом росіянам і одному українцю, яким прокуратура Нідерландів висуне обвинувачення в катастрофі "Боїнга" Малазійських авіаліній на Донбасі.