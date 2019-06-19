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Все про:блокада (473) Кучма (327) Оліфер (157) Тристороння контактна група (105)

 "Повернення українських активів в українське правове поле", - Кучма на засіданні ТКГ назвав умову зняття блокади ОРДЛО

Українська сторона на засіданні ТКГ заявила про неможливість перегляду рішення РНБО про торговельні обмеження для ОРДЛО до повернення активів в українське правове поле.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Кучми Дарка Оліфер, інформує Цензор.НЕТ.

"Вся наша робота має бути дорогою з двостороннім рухом, всі процеси мають відбуватися виключно на основі взаємності. Тільки після повернення українських активів в українське правове поле може йти мова про перегляд рішення РНБО щодо впровадження торгових обмежень стосовно ОРДЛО", - зазначив Кучма.

Окремо українська сторона наголосила на неприпустимості видачі паспортів РФ жителям ОРДЛО. Такі дії блокують Мінський процес і ставлять під загрозу подальший процес мирного врегулювання.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133166
 
 
 Топ коментарі
 
Налоговую из Киева для проверки в ОРДИЛОСОС Кучма лично сопровождать будет ?

Или про какое правовое поле от трындит ?
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зебил, узбогойся) хомчак уже показал какой он "профи" - то с броником, то с повестками)
"Возвращение украинских активов в украинское правовое поле", - Кучма на заседании ТКГ назвал условие снятия блокады ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9938
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Налоговую из Киева для проверки в ОРДИЛОСОС Кучма лично сопровождать будет ?

Или про какое правовое поле от трындит ?
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Це мафія хоче відшкодовувати ПДВ за поставки метала з ОРДЛО на експорт, вже обсяги відшкодування ПДВ сягнули астрономічних розмірів - 200 млрд. грн на рік, а мафія хоче ще обікрасти український бюджет на десятки мільярдів гривень! Алчевський меткомбінат навіть знаходячись в окупації відправляв метал через Україну на експорт і отримував відшкодування ПДВ на шалені суми.
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Алчевський меткомбінат закуповував сировину і роботи для виготовлення своєї продукції в Україні ?
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у чучмоида сасем колпачок на одном гвоздике подвис Нет уже давно этих активов. Металлом увезли на ********* остались руины, оно нам надо.
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Про то, про которое трындел парашен, когда на Семенченко и Параюск гнал. "Возвращение украинских активов в украинское правовое поле", - Кучма на заседании ТКГ назвал условие снятия блокады ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9248
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а у сэмэнченка спросили с парасюкой?они то,редутчики,согласны?
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Сколько тебе сегодня водяры выжрать придется после последнего рейтинга, где у петрухи 5%? "Возвращение украинских активов в украинское правовое поле", - Кучма на заседании ТКГ назвал условие снятия блокады ОРДЛО - Цензор.НЕТ 2336
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так спрашивал или нет?а если они опять заредутят,трезвенник? или там еще с 14 года все договорено было?
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А какое было до блокады? 3 года ведь шли налоги если конечно нам не врали.
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Петю- на нары пожизненно! за военное преступление!
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зебил, узбогойся) хомчак уже показал какой он "профи" - то с броником, то с повестками)
"Возвращение украинских активов в украинское правовое поле", - Кучма на заседании ТКГ назвал условие снятия блокады ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9938
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Кто хочет разобраться, посмотрит и сам сделает выводы.
Кто знает и из Системы, отправит в спам.
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Предательство генерала хомчака и комбата береза
https://youtu.be/WPC0RId3wPQ
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Если бы это показали тогда, то это бы деморализовало бы армию...
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Там свежее продолжение есть Нашлась машина генерала хомчака
https://youtu.be/xR2aWi1zvMM
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Представь себе, что на твоем участке росла яблоня. Ты собирал урожай. Потом часть участка вместе со стволом дерева захватил сосед. Некоторые ветки продолжают висеть над контролируемым тобой участком и ты продолжаешь собирать урожай, хоть и намного меньший.

Потом твой доброжелатель настойчиво потребовал вылить под корень дерева кислоты или спилить его ночью.

Дерева больше нет.

Как ты на месте кучмы предлагаешь вернуть ситуацию ?
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Зацифрений! Ти так майже сюжет з,,Кайдашевої сім*ї,, нам намалювавЗалишилося Чучмі око вибити!
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Так оно шо при Карпенке Каром, шо сейчас спиленное дерево нельзя вернуть.

Лично я не понимаю, что этот старый маразматик хочет
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Давиловичу Кучмо треба не око вибити, а кола необтесаного в дупу забити, щоб плешива макітра гітараста не хиталася!!! "Возвращение украинских активов в украинское правовое поле", - Кучма на заседании ТКГ назвал условие снятия блокады ОРДЛО - Цензор.НЕТ 764 "Возвращение украинских активов в украинское правовое поле", - Кучма на заседании ТКГ назвал условие снятия блокады ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5881
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ПДВ больше забирали чем платили налоги Все было в минус
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ты лично считал или тебе по правильному телевизору рассказали ?
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"Вражіння з вояжу Зеленського до Парижу: позиція Франції - повернення Росії до ПАРЄ, а також підштовхування України до діалогу з ДНР/ЛНР.
Після його зустрічі з Макроном чомусь подумалось, що якби воно було розумним, то не лізло у цю справу. Бо президенська справа не легка і це не по фонтанам бігать .
Жалюгідний виступ! Навіть прочитати з папірця, як слід не міг. "Голосування Франції" замість "головування". Я відвик, що президент України на прес-конференціях читає з папірця...

А при відповіді на питання взагалі шкода перекладачів та міжнародню спільноту, яка мусила те аналізувати: "Найближчим чином"; "Немає ніяких кроків повернення в ПАРЄ" замість "ніяких підстав". Якщо говорити щиро, то стрибати по фонтанах у нього виходить краще, ніж читати готову написану промову.

І про «бренди» від ЗЕ. Бренд - це торгівельна марка, використовується для позначення товару. Називати цим словом українських жінок є відвертою образою всіх українців. Може людина з іншими жінками не спілкувалася ніколи, а тільки з брендованими... Ну, але якщо для ЗЕ, Україна - акторка порнофільму, то чому тоді українки - не бренд?
І як завжди у нього з мімікою явні проблеми ..."(с)
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Королева Елизавета как бренд Великобритании , приезжает много туристов посмотреть на дворец , Королеву , принцев . Она тоже проститутка ? А твоя жена наверное страхолюдина , была бы красивая - это было бы обидно для неё . Если кто то назовёт её красивой , бей сразу в морду , жену так обзывать
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Кому этот трёп нужен???? На фото Кучма или медведчук???
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бред.... я схожу с ума или это реально наша Украина спустя 5 лет войны за независимость?
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Читаємо між рядками - повернути гудку ахметову його заводи параходи.....
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Заботливый папашка и любящий дедушка Кучма заботиться об ворованных у народа активах дочурки, зятька и внучка который шариться в оккупированном Крыму и не служит в ВСУ.
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В общем он предложил т то что было до того как идиоты семеченки...лещенки и проччие парасюки начали ложиться на рельсы....

И если раньше это была торговля на крови... и урапатриоты бились по этому поводу в истерике....то теперь это все так как надо....
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Вспомни лучше как Петя критиковал этих идиотов, мол там же наши предприятия и мы торгуем с ними.))
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Ситуация отличается, теперь "новые лица" ещё только планирует вернуть под контроль, но всё-равно торговать.
"Семенченки, Лещенки и прочие Парасюки" будут ждать, пока торговля возобновится?
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І це буде торгівля на зелених шмарклях?!
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Даже россияне на Ленте ржут с бреда нашего дедушки. Склеротик забыл, что многие активы вывезены в РФ, затоплены или порезаны.
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Старпёр-парторг комуняцкий выстраивает новую схему, как ограбить народ Украины и обогатить свою мафию-семейку!!!
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там еще что-то осталось из нормальных активов невывезенным?
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ну вот до боли обнажились истинные причины поиска замирения с агрессором...возвращение своих активов борыгами.а у ахметки спросить не забыли?как с его активами,которые сперли и перепродали?
ну шо,зелебенцы,побороли борыг?или побороли того,кто борыг удалил от принятия решений?
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Настоящие Украинские активисты с правового поля не выходили. А те кто был вне правового поля - не активисты, а прокремлевские диверсанты и провокаторы.
Но после убийства Тимчука, настоящие активисты должны выйти из правового поля и отомстить врагам за все 5 лет войны. Или украинцы не козацького роду?
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Ну теперь понятно .Кучма хочет вернуть Украинские активы ,которые он украл у Украинцев .
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Замість того, щоб спокутовувати свої численні гріхи на нарах, риже чмо представляє в Мінську не то ватників. не то Україну.
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А че только активов? Всей территории, можно без холопов
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Кримінальне бидло кучмо повинно бути розстріляно!!!
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Всє. Врємя пошло вспять. Сейчас проходіт пєріод парторга. Пора єго к Філарєту, тот уже на етапе патріарха.
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Тварь рыжая еще за Гонгадзе не ответила. Зе совершил большую ошибку, связавшись с этой мразью.
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Зе і сам є велика помилка! Пошкодували мама колись 25 карбованців,буде мучитися тепер вся Україна!
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так от чого воюємо.. за АКТІВИ.. як Зеленський міг призначити цього рудого таргана? Більше мого голосу не отримає!
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Данилыч! Где ты видил, что бы вор и бандит добровольно что то отдавал? "Возвращение украинских активов в украинское правовое поле", - Кучма на заседании ТКГ назвал условие снятия блокады ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6931
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Совершенно верно, нужно возвращать награбленное.
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все активы исчезли в тумане...начинай Даныло с чистого листа
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весь вопрос в том,что именно и в какой полноте кявляет себе этот Кучма.Его последние заявления как-то подозрительны на предмет того,что он в переговорах защищает именно позицию украинского государства,а не интересы группки олигархов-коллаборационистов,к коим относится его зятёк Пинчук.
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Другими словами возвращение имущества олигархам, чтобы возили уголек через линию фронта, а то, что там украинцы гибнут, ну то таке, можно даже приказать не стрелять в ответ.
Пора уже вводить контрактную армию. Раз украинская власть так любит рынок, то и армия должна быть рыночная, контрактная.

Эту страну построили для богатых и олигархов, вот пусть они скидываются и защищают свою страну, хватит уже из украинского народа, которого постоянно грабит марионетка богатых в виде украинской власти, делать лохов, защищающих имущество и интересы богатых.
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мені накуй не порібні ваші активи, я хочу, щоб нам повернули наших полонених, а Кучму, Пінчука і Зеленського нехай заберуть до тих активів.
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після виборів кучмі нема що там( в переговорній групі) робити.
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Шум виявився доречним: зебіли здали взад зі своєю ідеєю "деблокади".
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Все активы, типа, Ощадбанка, Луганского патронного завода, Шахты имени Засядько? Или только конкретных владельцев?
А как насчет рублевой зоны? Эти активы будут действовать в ней?
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Это предательство. Блокада будет снята, когда оккупированные территории будут освобождены. Да и нет никакой блокады. Ее надо наоборот вводить.
Пенсии получают только переселенцы. Жители ОРДЛО - проблема оккупанта!
Вода, свет, питание - проблема оккупанта. Крыму отменить особый экономический статус, которым пользуются барыги, грабящие бюджет на возврате НДС!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Повернення українських активів в українське правове поле", - Кучма на засіданні ТКГ назвав умову зняття блокади ОРДЛО
 
 
 
 
 
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