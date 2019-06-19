 "Повернення українських активів в українське правове поле", - Кучма на засіданні ТКГ назвав умову зняття блокади ОРДЛО

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Кучми Дарка Оліфер, інформує Цензор.НЕТ.
"Вся наша робота має бути дорогою з двостороннім рухом, всі процеси мають відбуватися виключно на основі взаємності. Тільки після повернення українських активів в українське правове поле може йти мова про перегляд рішення РНБО щодо впровадження торгових обмежень стосовно ОРДЛО", - зазначив Кучма.
Окремо українська сторона наголосила на неприпустимості видачі паспортів РФ жителям ОРДЛО. Такі дії блокують Мінський процес і ставлять під загрозу подальший процес мирного врегулювання.
Или про какое правовое поле от трындит ?
Кто знает и из Системы, отправит в спам.
https://youtu.be/WPC0RId3wPQ
https://youtu.be/xR2aWi1zvMM
Потом твой доброжелатель настойчиво потребовал вылить под корень дерева кислоты или спилить его ночью.
Дерева больше нет.
Как ты на месте кучмы предлагаешь вернуть ситуацию ?
Лично я не понимаю, что этот старый маразматик хочет
Нечуй Левицький
Після його зустрічі з Макроном чомусь подумалось, що якби воно було розумним, то не лізло у цю справу. Бо президенська справа не легка і це не по фонтанам бігать .
Жалюгідний виступ! Навіть прочитати з папірця, як слід не міг. "Голосування Франції" замість "головування". Я відвик, що президент України на прес-конференціях читає з папірця...
А при відповіді на питання взагалі шкода перекладачів та міжнародню спільноту, яка мусила те аналізувати: "Найближчим чином"; "Немає ніяких кроків повернення в ПАРЄ" замість "ніяких підстав". Якщо говорити щиро, то стрибати по фонтанах у нього виходить краще, ніж читати готову написану промову.
І про «бренди» від ЗЕ. Бренд - це торгівельна марка, використовується для позначення товару. Називати цим словом українських жінок є відвертою образою всіх українців. Може людина з іншими жінками не спілкувалася ніколи, а тільки з брендованими... Ну, але якщо для ЗЕ, Україна - акторка порнофільму, то чому тоді українки - не бренд?
І як завжди у нього з мімікою явні проблеми ..."(с)
Вражінняз вояжу
вражЕння!!!
И если раньше это была торговля на крови... и урапатриоты бились по этому поводу в истерике....то теперь это все так как надо....
"Семенченки, Лещенки и прочие Парасюки" будут ждать, пока торговля возобновится?
ну шо,зелебенцы,побороли борыг?или побороли того,кто борыг удалил от принятия решений?
Но после убийства Тимчука, настоящие активисты должны выйти из правового поля и отомстить врагам за все 5 лет войны. Или украинцы не козацького роду?
Пора уже вводить контрактную армию. Раз украинская власть так любит рынок, то и армия должна быть рыночная, контрактная.
Эту страну построили для богатых и олигархов, вот пусть они скидываются и защищают свою страну, хватит уже из украинского народа, которого постоянно грабит марионетка богатых в виде украинской власти, делать лохов, защищающих имущество и интересы богатых.
А как насчет рублевой зоны? Эти активы будут действовать в ней?
Пенсии получают только переселенцы. Жители ОРДЛО - проблема оккупанта!
Вода, свет, питание - проблема оккупанта. Крыму отменить особый экономический статус, которым пользуются барыги, грабящие бюджет на возврате НДС!