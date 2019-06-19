EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  493  11
Матеріали за темою:
Все про:Сайдік (121) пункт пропуску (443)

 Розведення сил біля Станиці Луганської не відбулося через порушення режиму припинення вогню, - Сайдік

Сторони конфлікту в Україні не змогли розвести сили поблизу Станиці Луганської через порушення режиму припинення вогню, заявив спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з питань України Мартін Сайдік.

"Що стосується розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської, намір почати його, висловлений у Мінську два тижні тому, поки не було виконано. Причиною тому стали порушення режиму припинення вогню", - сказав Сайдік журналістам у середу в Мінську, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він зазначив, що порушення режиму припинення вогню з'явилися після того, як сторони висловили свій намір. "До того порушень режиму припинення вогню досить довго не було", - сказав спецпредставник.

"У мене є відчуття, що сторони справді хочуть розведення сил і засобів поблизу Станиці Луганської, і я сподіваюся, що воно відбудеться, але точну дату сьогодні передбачити не можу", - додав Сайдік.

Читайте також: Безпілотник спостерігачів на окупованій ділянці кордону з РФ зафіксував розвантаження вагонів у військові вантажівки, - ОБСЄ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133162
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
что за …..вчера погиб герой, а они пишут, что давно не стреляют, тишина.А раненные тогда от куда?
 показати весь коментар
 
А чого їх саме там хочуть розвести??? Кругом розводять всіх, а там не розводяться, в чому шняга???
 показати весь коментар
 
 
Кого вы, вы бл@дь, и куда собираетесь разводить?😡 Тут только может быть отвод российских войск и коллаборантов за пределы территории Украины. И больше никаких других решений - есть территория Украины, которая заканчивается на государственной границе. Все остальное - нарушение территориальной целостности Украины и должно пресекаться любыми средствами.
 показати весь коментар
 
 
У меня есть ощущение, что Мартын редкая мразь, как и остальное ОБСЕ. Априори, их задача - обеспечить комфорт оккупантов. Бурят любит тишину, а то когда стреляют по нему - это как-то неудобно, что-ли.
 показати весь коментар
 
а зеля говорил что лехко договориться за прекращение огня
 показати весь коментар
 
 
Прекращения огня может быть только на государственной границе. Всё остальное - постная *****. Народ, вам за пять лет не надоело жрать это минское гавно?🤔
 показати весь коментар
 
"Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед" (c) Зеля
 показати весь коментар
 
какое разведение если на востоке чуть ли не через день гибнут наши воины!
 показати весь коментар
 
 
это зелю хотят развести, сначала обстрелять, а потом за "перемирие" что-то вымутить, при этом готовые к очередному обстрелу пушки и танки остаются тут...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїРозведення сил біля Станиці Луганської не відбулося через порушення режиму припинення вогню, - Сайдік
 
 
 
 
 
 вгору