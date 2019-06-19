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 Суспільство
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Все про:аудит (128) Кабмін (2902) Гройсман (3432) Укроборонпром (450)

 Кабінет міністрів виділив 32,5 мільйона гривень на міжнародний аудит "Укроборонпрому"

Раніше на аудит підприємства збиралися витратити 32 млн гривень, але виявилося, що цих грошей не вистачить.

Таке рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми змушені вносити зміни в питання міжнародного аудиту Укроборонпрому. Скорегувати суму до 32,5 мільйонів гривень. Кажу твердо: аудиту Укроборонпрому - бути. Ми на цьому наполягаємо і профінансуємо процес", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Читайте також: Керівникам НАБУ, причетним до блокування розслідування корупції в "Укроборонпромі", за результатами розслідування винесли догану

Раніше в п'ятницю, 14 червня, Кабінет міністрів України скасував власне рішення про виділення 32 мільйонів гривень на міжнародний аудит Державного концерну "Укроборонпром", оскільки тоді виникла необхідність переглянути та уточнити суму такої підтримки.

22 травня Гройсман заявив, що Кабінет міністрів виділяє 32 мільйони гривень на фінансовий аудит ДК "Укроборонпром".

Нагадаємо, 25 лютого команда "Bihus.info" опублікувала розслідування, в якому йдеться про схеми розкрадання в оборонному комплексі України. Фігурантом розслідування є син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Концерн "Укроборонпром" і заступник секретаря РНБО Олег Гладковський планують подавати до суду на авторів розслідування.

Президент Петро Порошенко призупинив повноваження першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, а 4 березня звільнив його з посади.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що розслідування журналістів про розкрадання в оборонній сфері збіглося за часом із закінчення слідства ГПУ.

4 березня вийшла третя частина розслідування. За даними журналістів, схема Гладковського-Жукова принесла учасникам $300 тисяч на висотомірах для ремонту двох казахських АН-26 у 2016 році.

Президент Петро Порошенко заявив про проведення міжнародного аудиту в ДК "Укроборонпром".

7 березня Національне антикорупційне бюро України провело низку обшуків у фігурантів журналістського розслідування про корупцію в оборонно-промисловому комплексі країни, зокрема за місцем проживання колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина Ігоря.

9 березня "Національний корпус" і "Національні дружини" організували в центрі Києва акцію протесту проти корупції в "Укроборонпромі". Біля будівлі Адміністрації Президента мітинг переріс у сутички. Постраждало троє силовиків. Одного із них доставили у лікарню з хімічним опіком очей.

Пізніше представники "Національного корпусу" спробували прорватися до президента Петра Порошенка, який виступав у центрі Черкас. За даними Нацполіції, унаслідок дій "Нацкорпусу" постраждали 22 поліцейські.

11 березня вийшла четверта частина розслідування Bihus.info, в якій розповідається про те, що всі слідчі органи, які мають розслідувати розкрадання на оборонці, знали про нього. Журналісти стверджують, що в Генпрокуратурі, Військовій прокуратурі, Службі безпеки, ДФС і НАБУ неодноразово порушували кримінальні провадження, але закривали їх за хабарі.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, що передбачає ліквідацію "Укроборонпрому".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133161
 
 
 Топ коментарі
 
Выделил ворам на проверку воров. Капец
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Деребан за деребаном.......... крадуть і самі себе перевіряють за наші гроші. Красота среди бегущих..... берущих
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Неа, нічого не найдуть..."все уже украдено до нас"...))
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Выделил ворам на проверку воров. Капец
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нє, ну це просто п.сец якийсь, пройде пів року після чого "поважні перевіряючі" зачитають з листочка наперед заготовлений текст. в цій країні по іншому не буває і сенсації не буде.
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Теперь свинарчуковских и главхряка точно за вымя возьмут.
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Щасс грося наймет фирму с учредителями в оффшорах, а "проверять" будут местные за 15% от суммы!
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Бееедненький!
Не умеешь пользоваться Гуглом!
Иди на курсы! Там и пенсионеров берут! А я бесплатно неучей не консультирую!
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але ж 5 літер якось вивчив.. йому тра ще літери вчити, і зможе гуглити
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В мире есть всего 4 компании, которые вправе проводить аудит такого уровня. "Укроборонпром", будет трусить самая крутая, но и *****, самая дорогая из них.Это требование ЕС
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петя и грося давно всем говорили, что им ЕС и МВФ не указ!
вот когда проведут аудит, и при этом случайно уборщица не спалит всю документацию - тогда и поверю в искренность.
Предпочитаю глаголы прошлого времени из уст чинуш..... Будущего вр. уже задрали!
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а якщо аудит не знайде зловживань на більшу суму ніж коштує сам. хто відшкодує державі ці кошти, або по іншому задам питання, то за чий рахунок будуть тоді ці витрати?
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ні, жодних сумнівів, але ми всі свідки з знаємо, хто саме виставив рахунок
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Бигус и его дядя Лавров оплатят убытки, хотя, как мне, их должны уплатить все 72% зебилов
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Бігуса використали, як зброю, або перефразую, це те саме, коли собака кидається на палку за якою не бачить руки людини
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Президент Петро Порошенко заявив про проведення міжнародного аудиту в ДК "Укроборонпром". Де наявний факт ВІДКАТУ фірмі Гладковськоо (БПП)...

І ПІД ЦЕ БУЛО ВИДІЛЕНО БАБЛО. Урядом САМОЗВАНЦЯ -Прем"єра,як виявляється,Гройсмана(Коаліція НФ-БПП)Але збитки має оплачувати ЗЕ ? Кабінет міністрів виділив 32,5 мільйони гривень на міжнародний аудит "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 3146
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Деребан за деребаном.......... крадуть і самі себе перевіряють за наші гроші. Красота среди бегущих..... берущих
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Неа, нічого не найдуть..."все уже украдено до нас"...))
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как это мыролюбно получилось. сначало украсть на оборонке а потом украсть деньги на расследовании свиноворовства.
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та ну! там сперли меньше...))))
поджигать доллар чтоб найти упавшую спичку
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вот это беня себе бабла попилит немного.
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если аудит ниче не найдет, миллион долларов пусть компенсирует бихус
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эти деньги закончатся при подготовке к аудиту! Кабінет міністрів виділив 32,5 мільйони гривень на міжнародний аудит "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 1502
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Вищий пілотаж корупціонера - вкрасти половину коштів,виділених на боротьбу з корупцією...
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ФЕЄРИЧНО..))

СПИЗ..ЕНО ГРОШІ НА РЕВІЗІЮ...
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ПРОПОНУЮ.. ВИДІЛИТ НАДЦЯТЬ МІЛЬЙОНІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТУ АУДИТУ ЩОДО "уКРОБОРОНПРОМУ".
зВИЧАЙНО ,ВСІ ДОКУМЕНТИ ПІД ГРИФОМ СЕКРЕТНО !
рЕЗУЛЬТАТИ ТЕЖ )))
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Какой а у д и т ...
Все докуметнты и компромат уже давно уничтожены
кагалом свинарчуком .
Свинарчук был первым заместителем ТУРЧИНОВА
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знищені документи -ЦЕ ЗНАХІДКА..
Їх можна шукати довго і за значно більше бабло..
З РОЗМАХОМ,З надійним очікуваним результатом Кабінет міністрів виділив 32,5 мільйони гривень на міжнародний аудит "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 1754
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Классная схема - украсть нельзя, потому что военный концерн, а в стране война, т.е. спалиться легко. Поэтому давайте официально выделим деньги на проведение ревизии вроде всё по-честному, типа и не украли . . .

Кто бы мне за написание нафиг никому не нужного отчёта вывалил более 1 млн. евро.

А потом ещё выделят деньги на какой-нибудь консалтинг, написание программы развития и т.п.

Как у Остапа Бендера : 400 сравнительно честных способов отъёма денег.
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пусть наймут «Ernst & Young»
лично видел как они работают, какие отчеты выдают...


думаю, после их проверки, длины лавки подсудимых не хватит на всех этих тварей!
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ето когда свиньи доверяют проверку свинарника свинарям и наоборот
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоКабінет міністрів виділив 32,5 мільйона гривень на міжнародний аудит "Укроборонпрому"
 
 
 
 
 
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