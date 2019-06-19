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Все про:Київ (6179) марш (215) ЛГБТ-спільнота (155)

 Суд повернув позов про заборону проведення "КиївПрайду"

Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши позовну заяву Ігоря Мосійчука про заборону проведення 23 червня Маршу рівності "КиївПрайд", постановив - повернути її позивачу.

Позовна заява була повернута у зв'язку з недотриманням ним вимог, передбачених Кодексом адміністративного судочинства України, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт суду.

Згідно з КАСУ, повернення позовної заяви не позбавляє права повторного звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.

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Зазначимо, що позивач просив суд визнати протиправною бездіяльність Київської міської державної адміністрації щодо нездійснення дії на заборону проведення 23 червня Маршу рівності "КиївПрайд" і просив суд винести рішення про заборону його проведення.

Нагадаємо, марш рівності, організований ЛГБТ-ініціативою "КиївПрайд" (KyivPride), відбудеться в Києві в неділю, 23 червня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133160
 
 
 Топ коментарі
 
По Жукову
1. Иск у нас уже готов. Подаем. Отстаиваем позицию и побеждаем.
2. Кто как голосовал?
Против: Самопомич в полном составе (11 из 11 присутствующих), Ирина Цветкова из БПП и я.
Не голосовали, но были в зале: Александр Давтян и Сергей Куценко - БПП.
За: Игорь Романенко из БПП, 2 из 2 присутствующих депутатов "Нашего края" и Блок оппозиционного ведра имени Геннадия Кернеса в полном составе.
3. Выступал Мураев. Скучный он какой-то, честно говоря. По сравнению с ним, Михаил Добкин - живчик и Цицерон. Мураева заклинило на неонацистах и фашистах. С каких это пор те, кто говорит о том, что подвергать тысячи людей ядерным испытаниям - это преступление, стали фашистами - тот еще вопрос!
4. Геннадий Кернес показал себя как еще тот историк. Пару раз назвал Жукова Константином. Сказал, что Жуков командовал фронтом при освобождении Харькова, хотя на самом деле - нет. Ну и еще наговорил много исторических несуразиц.
5. А еще Геннадий Кернес сегодня открыто "бортанул" Владимира Зеленского. Президент говорил, что необходимо "чёткое общественное обсуждение" и что, мэр не должен занимать одну из сторон. А Геннадий сделал всё с точностью до наоборот. Никакого обсуждения не было. Кернес тупо продавливал свою позицию, прикрываясь своей должностью и харьковчанами заодно. Ну что же, Владимир Александрович, теперь условный "мяч" на Вашей стороне. Стоит напоминать, чем для Петра Порошенко закончилось заигрывание с местными царьками типа Кернеса и Труханова??? Отож...
И последнее. Под шумок истории с Жуковым Кернес пропихнул тему о том, что город Харьков возьмёт в долг миллиард, который почти полностью пойдёт на новый зоопарк. Не на гнилые трубы. Не на качественные дороги. Не на новые школы и современные больницы, а слонам, жирафам и прочим гепардам. Миллиард. Денег, которых у города нет. Но которые в мечтах Геннадия и Ко уже успешно освоены.
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Нельзя запрещать...туда сам презЕдент зеленский придет...в первых рядах в гульфиках.... Суд вернул иск о запрете проведения "Киевпрайда" - Цензор.НЕТ 849
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По Жукову
1. Иск у нас уже готов. Подаем. Отстаиваем позицию и побеждаем.
2. Кто как голосовал?
Против: Самопомич в полном составе (11 из 11 присутствующих), Ирина Цветкова из БПП и я.
Не голосовали, но были в зале: Александр Давтян и Сергей Куценко - БПП.
За: Игорь Романенко из БПП, 2 из 2 присутствующих депутатов "Нашего края" и Блок оппозиционного ведра имени Геннадия Кернеса в полном составе.
3. Выступал Мураев. Скучный он какой-то, честно говоря. По сравнению с ним, Михаил Добкин - живчик и Цицерон. Мураева заклинило на неонацистах и фашистах. С каких это пор те, кто говорит о том, что подвергать тысячи людей ядерным испытаниям - это преступление, стали фашистами - тот еще вопрос!
4. Геннадий Кернес показал себя как еще тот историк. Пару раз назвал Жукова Константином. Сказал, что Жуков командовал фронтом при освобождении Харькова, хотя на самом деле - нет. Ну и еще наговорил много исторических несуразиц.
5. А еще Геннадий Кернес сегодня открыто "бортанул" Владимира Зеленского. Президент говорил, что необходимо "чёткое общественное обсуждение" и что, мэр не должен занимать одну из сторон. А Геннадий сделал всё с точностью до наоборот. Никакого обсуждения не было. Кернес тупо продавливал свою позицию, прикрываясь своей должностью и харьковчанами заодно. Ну что же, Владимир Александрович, теперь условный "мяч" на Вашей стороне. Стоит напоминать, чем для Петра Порошенко закончилось заигрывание с местными царьками типа Кернеса и Труханова??? Отож...
И последнее. Под шумок истории с Жуковым Кернес пропихнул тему о том, что город Харьков возьмёт в долг миллиард, который почти полностью пойдёт на новый зоопарк. Не на гнилые трубы. Не на качественные дороги. Не на новые школы и современные больницы, а слонам, жирафам и прочим гепардам. Миллиард. Денег, которых у города нет. Но которые в мечтах Геннадия и Ко уже успешно освоены.
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при том. что цивилизованньій мир отказьівается от цьірков и зоопарков. кернеса в клетку.
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Нельзя запрещать...туда сам презЕдент зеленский придет...в первых рядах в гульфиках.... Суд вернул иск о запрете проведения "Киевпрайда" - Цензор.НЕТ 849
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пэдрот дал идарам зелёный свет! И щикаладные при этом аплодировали.
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он и утки с тобой будет выносить - как там муж...?\объелся груш - или бога за бороду схватил...?\
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он у тебя конечно геронтофил - пролечитесь оба...!
ты чухонка уверена что он Аполлон против меня...?
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https://www.studenti.it/giulio-cesare-biografia.html
Учи историю, неуч. Спутать Юлия Цезаря со шпагой с Аполлоном... Пшло вон, лимитированное! По мальчикам - ты сам, оно у тебя на умишке, которого и нет вовсе.
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А зря, в стране падает рождаемость а эти свои гейпрайды проводят.
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ты шо... АП призЕдента в полном составе будет на прайде.
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Ну так размножайся, или тебе пи...ры мешают? Суд повернув позов про заборону проведення "КиївПрайду" - Цензор.НЕТ 2363
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у них в Мокшандии они не мешают - они там проживают...!)
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геи бьіли всегда, просто єту тему прятали.
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Не прятали, а не делали рекламу как щас. Не упоминайте ваще никак ходють и пусть ходють. Оцепите улицу и пусть маршируют назад -вперёд пока не проголодаются и не разойдутся. Информационная блокада самое лучшее разрешённое оружие.
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А почему собственно? Или представители суда уже разгладили свои кожаные костюмы с вырезом на жопном месте?

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Этот гомо парад не хило взбудоражил латентных п..в)))
Они против)))
Так пускай организуют свой парад...с Мосей во главе
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Я НЕ ПРОТИВ СУЩЕСТВОВАНИЯ ИНЫХ..нет они есть И ОНИ В МЕНЬШИНСТВЕ мне вот никак не понятно- как абсолютное меньшинство 9-13% от вида паталогии или иного...скажем так-- могут требовать к себе равенства.. они иные да... но меньшее не может быть равным большинству кратно в 50-70 раз.. это аксиома Я ПРОТИВ ЭТИХ ГЕЙ СОДОМИЯ ЛЕСБИ ПАРАДОВ РЕКЛАМЫ...ПБЛИЧНОСТИ..то что они есть и как их назыают непеатно знают детки даже с 3 лет... нет был бы я Президентом заставил бы каждого ряженного садомита лесбиянку заплатить за свои вступления в кассу бюджет по 5000 евро.. с КАЖДОГО потом бы посмотрел кто вообще бы что -то варнякал бы после этого... что -то о свободах...равенстве и так далее....
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Як на мене, то ні те, ні те не повинне мати нічого спільного з Україною.
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не вийде, це людська натура. вона многоліка.
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СБУ должно проверить , кто спонсирует сборище гомосеков .Кто целенаправленно внедряет в Украинское общество раскол ,междуусобицу ,эти провокации .Какие цели преследует Сорос?
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Прайд - це левове сімейство. Лев - символ Британії.
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а кто спонсирует украинских училок в теме "всем все одинаковое: форму, ручки, обложки на тетрадках, дневники, дабьі детки не завидовали"? здесь так же поддерживается нетолерантность. потому что училки НЕ МОГУТ привить детям простую истину "не завидуй". так вот, не завидуйте счатью других. пока ваше очко не в прицеле, чего вам бояться за него?
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Як відрізнити ГЕЯ від Під@ра? Та дуже просто:
Якщо хтось десь комусь "трусить сажу", при цьому боячись, щоб хтось сторонній дізнався - то то ГЕЙ. А той, хто не стільки ******** "трусити ту сажу", а лізе в двері й вікна до чужої оселі за допомогою засобів ЗМІ, доказуючи до хрипоти в горлі, що він теж гей і єго нє слишат - то то під@р звичайний! Суд повернув позов про заборону проведення "КиївПрайду" - Цензор.НЕТ 3934
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Та хай запросять Мосийчука- він і подобрішає, і від партійного боса премію отримає на чарчину.
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нєужелі Кийов допусте такий позор???
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та разрешите им...но!
но... на каком-нить стадионе...рано утром (часов в 4-5 утра) и при закрытых входах...
и нехай по кругу друг за другом с флажками и как хотят... а в 8.00 взяли метелочки и поубирали после себя перья и блестки... умылись, переоделись и на работу...(или куда там)
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нада провести свій парад - гетєросєксуальний, тіпа, як нудісти
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О каком равенстве идёт речь? Гомосятина обнаглела и пытается сесть на голову. А цель одна - вовлечь в свои ряды максимальное количество новых адептов. Т.е. спровоцировать латентных гомосеков на переход в действующие. Гомосеков надо поставить в рамки - как минимум, запретить их рекламу, агитацию, массовые мероприятия. Или государство сделает это цивилизованно, или общественные активисты - нецивилизованно, но жестоко. Кто хочет гомосячить, пусть гомосячит, но по-тихому, не привлекая к себе внимания, но ведь гомосеков по-тихому не устраивает.
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>>цель одна - вовлечь в свои ряды максимальное количество новых адептов. Т.е. спровоцировать латентных гомосеков на переход в действующие<<
Виявилося що чисельність українського "прайду" дорівнює 13,4 млн тушок. Ті самі 73%. ЛГБТ-шникам цього замало?
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ВСЕ гомосеки все равно в ад все попадут там будут целую вечность анальные ласки получать .
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Что за шум, Бэрримор?

Гей-парад, сэр.

А что они хотят?
Однополой любви.

А им запрещают?

Нет, сэр.

Так в чём дело?

314дорасы, сэр... Суд повернув позов про заборону проведення "КиївПрайду" - Цензор.НЕТ 934
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Окружной административный суд города Киева сам ждал этого гейпарада, шоб пройтись, а тут какой-то мосийчук - падло, ну чи не *******?
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