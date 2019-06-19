 Суд повернув позов про заборону проведення "КиївПрайду"

Позовна заява була повернута у зв'язку з недотриманням ним вимог, передбачених Кодексом адміністративного судочинства України, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт суду.
Згідно з КАСУ, повернення позовної заяви не позбавляє права повторного звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.
Зазначимо, що позивач просив суд визнати протиправною бездіяльність Київської міської державної адміністрації щодо нездійснення дії на заборону проведення 23 червня Маршу рівності "КиївПрайд" і просив суд винести рішення про заборону його проведення.
Нагадаємо, марш рівності, організований ЛГБТ-ініціативою "КиївПрайд" (KyivPride), відбудеться в Києві в неділю, 23 червня.
1. Иск у нас уже готов. Подаем. Отстаиваем позицию и побеждаем.
2. Кто как голосовал?
Против: Самопомич в полном составе (11 из 11 присутствующих), Ирина Цветкова из БПП и я.
Не голосовали, но были в зале: Александр Давтян и Сергей Куценко - БПП.
За: Игорь Романенко из БПП, 2 из 2 присутствующих депутатов "Нашего края" и Блок оппозиционного ведра имени Геннадия Кернеса в полном составе.
3. Выступал Мураев. Скучный он какой-то, честно говоря. По сравнению с ним, Михаил Добкин - живчик и Цицерон. Мураева заклинило на неонацистах и фашистах. С каких это пор те, кто говорит о том, что подвергать тысячи людей ядерным испытаниям - это преступление, стали фашистами - тот еще вопрос!
4. Геннадий Кернес показал себя как еще тот историк. Пару раз назвал Жукова Константином. Сказал, что Жуков командовал фронтом при освобождении Харькова, хотя на самом деле - нет. Ну и еще наговорил много исторических несуразиц.
5. А еще Геннадий Кернес сегодня открыто "бортанул" Владимира Зеленского. Президент говорил, что необходимо "чёткое общественное обсуждение" и что, мэр не должен занимать одну из сторон. А Геннадий сделал всё с точностью до наоборот. Никакого обсуждения не было. Кернес тупо продавливал свою позицию, прикрываясь своей должностью и харьковчанами заодно. Ну что же, Владимир Александрович, теперь условный "мяч" на Вашей стороне. Стоит напоминать, чем для Петра Порошенко закончилось заигрывание с местными царьками типа Кернеса и Труханова??? Отож...
И последнее. Под шумок истории с Жуковым Кернес пропихнул тему о том, что город Харьков возьмёт в долг миллиард, который почти полностью пойдёт на новый зоопарк. Не на гнилые трубы. Не на качественные дороги. Не на новые школы и современные больницы, а слонам, жирафам и прочим гепардам. Миллиард. Денег, которых у города нет. Но которые в мечтах Геннадия и Ко уже успешно освоены.
ты чухонка уверена что он Аполлон против меня...?
Учи историю, неуч. Спутать Юлия Цезаря со шпагой с Аполлоном... Пшло вон, лимитированное! По мальчикам - ты сам, оно у тебя на умишке, которого и нет вовсе.
Они против)))
Так пускай организуют свой парад...с Мосей во главе
Якщо хтось десь комусь "трусить сажу", при цьому боячись, щоб хтось сторонній дізнався - то то ГЕЙ. А той, хто не стільки ******** "трусити ту сажу", а лізе в двері й вікна до чужої оселі за допомогою засобів ЗМІ, доказуючи до хрипоти в горлі, що він теж гей і єго нє слишат - то то під@р звичайний!
но... на каком-нить стадионе...рано утром (часов в 4-5 утра) и при закрытых входах...
и нехай по кругу друг за другом с флажками и как хотят... а в 8.00 взяли метелочки и поубирали после себя перья и блестки... умылись, переоделись и на работу...(или куда там)
Виявилося що чисельність українського "прайду" дорівнює 13,4 млн тушок. Ті самі 73%. ЛГБТ-шникам цього замало?
Гей-парад, сэр.
А что они хотят?
Однополой любви.
А им запрещают?
Нет, сэр.
Так в чём дело?
314дорасы, сэр...