 "Квартал-95" шукає актора на роль Зеленського: головна вимога - "хрипкуватий" голос

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт студії "Квартал-95".
"Вже 14 років поспіль студія "Квартал 95" з гумором та іронією на сцені показує політичне життя України. За цей час у країні змінилося чотири президенти. І, звичайно, всі вони були основними персонажами в концертах "Вечірнього Кварталу". Тепер, коли художній керівник "Кварталу" і сам став Президентом, виникло питання, хто міг би краще за всіх виконувати його роль на сцені", - сказано в повідомленні.
Участь у конкурсі може взяти будь-хто. Головна вимога – "хрипкуватий" голос
"Якщо Ви впевнені, що зможете смішно і правдоподібно показати Зеленського, що Вам повірять не тільки близькі, а й охоронці на прохідній Адміністрації Президента, надсилайте своє відео", - закликають організатори конкурсу.
Переможцю обіцяють появу на концерті-зйомці "Вечірнього Кварталу".
Ещё бы такой социальный лифт и опять мимо проплывает а тут увольнение на горизонте
Народ начнет «самоубиваться» пачками, причем не только в Украине
Про самоубийства политиков…
После каждой смены власти в Украине всегда начинается волна «самоубийств» известных политиков. Люди, состоявшие во власти и потерявшие ее, начинают, казалось бы ни с того, ни с сего выпрыгивать из окон, как например, бедняга Чечетов, или убивают себя из охотничьего ружья , как Семенюк-Самсоненко или дважды - для надежности! - стреляет себе в висок, как Кравченко и т. д.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев, реагируя на новость о смерти Дмитрия Тымчука.
Новая волна самоубийств у нас еще впереди.
Она начнется после парламентских выборов и смены генерального прокурора.
Народ начнет «самоубиваться» пачками, причем не только в Украине, но и за рубежом.
Спасения нигде не будет.
Но кое-кто уже стал «убивать» себя во время неосторожного обращения с оружием.
Не повезло. Бывает.А ты когда? Пора уж!!! Не переводи зря кислород.
Якщо не повісимо.
Пусть идет..... Как раз через 5 лет будет повторно выдвигаться уже как профф. шут ! Может это его шансы увеличит!
Значит бегать по сцене и эпилептически дергаться и фальшиво петь ему можно ...А Зеленскому нельзя?
Ты крестик сними - все твое маааааленькое хозяйство видно!
https://www.youtube.com/watch?v=vT1EtCh8Oh8
https://www.youtube.com/watch?v=1bbMnwbtYcc
Щоб співпадало із Зелебенським!
Нєеее, такого не знайдуть!
https://www.youtube.com/watch?v=J8JKcI8pOtY
а значит за неимением пародиста Зели, 95 квартал его пародировать не будет.
1. Чи є в Порошенка наградна зброя?
2. Якщо є, то чому він її не чистить?
ВОТ ТОЛЬКО ОН ЛЫСЫЙ.
Квартал, заберите Зеленского с хрипотцой в зад !
или ты это не считаешь постыдным лайкать таким...?
https://youtu.be/-URzZKa6N3k
https://youtu.be/xNPbRLqChFA
https://www.facebook.com/100000409605914/videos/2534584029898559/
Так дураку палец покажи и оно пол часа ржать будет..Как по мне то это не юмор на высоте, это дегенераты на уровне ниже плинтуса.
"Жарт", який паплюжив Україну, в його виконанні був?
Був. Ще й в іншій країни, а транслювався на багато інших країн.
Від тих, кого Ви назвали картавими, я не чула жодного кривого слова про Україну.
Які конкретно претензії щодо їхніх дій?