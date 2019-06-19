EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство
  4262  174
Все про:Зеленський (1764) Квартал-95 (26)

 "Квартал-95" шукає актора на роль Зеленського: головна вимога - "хрипкуватий" голос

Студія "Квартал-95" оголосила конкурс на кращого пародиста президента України Володимира Зеленського. Обмежень для учасників немає, головна вимога - голос "з хрипотою".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт студії "Квартал-95".

"Вже 14 років поспіль студія "Квартал 95" з гумором та іронією на сцені показує політичне життя України. За цей час у країні змінилося чотири президенти. І, звичайно, всі вони були основними персонажами в концертах "Вечірнього Кварталу". Тепер, коли художній керівник "Кварталу" і сам став Президентом, виникло питання, хто міг би краще за всіх виконувати його роль на сцені", - сказано в повідомленні.

Участь у конкурсі може взяти будь-хто. Головна вимога – "хрипкуватий" голос

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бухарєв задекларував квартири по сусідству із Зеленським у Києві та Криму, він також організовує виступи "Кварталу 95" на Сумщині, - Слідство.Інфо

"Якщо Ви впевнені, що зможете смішно і правдоподібно показати Зеленського, що Вам повірять не тільки близькі, а й охоронці на прохідній Адміністрації Президента, надсилайте своє відео", - закликають організатори конкурсу.

Переможцю обіцяють появу на концерті-зйомці "Вечірнього Кварталу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133158
 
   
 Топ коментарі
 
Кацап, ты из чебурнета сбежал? Цепь порвалась? "Квартал-95" ищет актера на роль Зеленского: главное требование - голос "с хрипотцой" - Цензор.НЕТ 9655
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
А кандидата на роль президента никто не ищет!? "Квартал-95" ищет актера на роль Зеленского: главное требование - голос "с хрипотцой" - Цензор.НЕТ 1612
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Соя так оживилась бедная
Ещё бы такой социальный лифт и опять мимо проплывает а тут увольнение на горизонте
 показати весь коментар
 
 
Он пока с Германий за Украину и за своего ЗЕкловуна попереживает..
 показати весь коментар
 
 
" Сдал Горбачёв её родину, чтоб тусоваться красиво". (с)
 показати весь коментар
 
 
Новая волна самоубийств начнется после выборов и смены Генпрокурора - прогноз
Народ начнет «самоубиваться» пачками, причем не только в Украине
Про самоубийства политиков…
После каждой смены власти в Украине всегда начинается волна «самоубийств» известных политиков. Люди, состоявшие во власти и потерявшие ее, начинают, казалось бы ни с того, ни с сего выпрыгивать из окон, как например, бедняга Чечетов, или убивают себя из охотничьего ружья , как Семенюк-Самсоненко или дважды - для надежности! - стреляет себе в висок, как Кравченко и т. д.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев, реагируя на новость о смерти Дмитрия Тымчука.
Новая волна самоубийств у нас еще впереди.
Она начнется после парламентских выборов и смены генерального прокурора.
Народ начнет «самоубиваться» пачками, причем не только в Украине, но и за рубежом.
Спасения нигде не будет.
Но кое-кто уже стал «убивать» себя во время неосторожного обращения с оружием.
Не повезло. Бывает.А ты когда? "Квартал-95" шукає актора на роль Зеленського: головна вимога - "хрипкуватий" голос - Цензор.НЕТ 5481 "Квартал-95" шукає актора на роль Зеленського: головна вимога - "хрипкуватий" голос - Цензор.НЕТ 3788Пора уж!!! Не переводи зря кислород.
 показати весь коментар
 
Погрожуєш, русскій? Любитель Портнова?
 показати весь коментар
 
Та хай не хвилюються. Восени Зєля повернеться в Квартал.
Якщо не повісимо.
 показати весь коментар
 
 
Петя как раз дурью мается.....
Пусть идет..... Как раз через 5 лет будет повторно выдвигаться уже как профф. шут ! Может это его шансы увеличит!
 показати весь коментар
 
 
Петя ж не зебил шоб дураковатым клоуном по сцене бегать и шутейки про порноактрису и эбонитовые палочки звиздеть..
 показати весь коментар
 
 
Брехло ты ВАТНОЕ!!!!!
Значит бегать по сцене и эпилептически дергаться и фальшиво петь ему можно ...А Зеленскому нельзя?
Ты крестик сними - все твое маааааленькое хозяйство видно!
https://www.youtube.com/watch?v=vT1EtCh8Oh8

https://www.youtube.com/watch?v=1bbMnwbtYcc
 показати весь коментар
 
 
Це ж треба і по IQ-80 підібрать!
Щоб співпадало із Зелебенським!
Нєеее, такого не знайдуть!
 показати весь коментар
 
 
Я слышал, в прошлом году такой голос. Это ведущий в дельфинарии Кирилловки. В прошлом году я бывал этом дельфинарии и сразу не понял, думал Зеленский диктором работает. А когда увидел ведущего то понял, что это не он. "Квартал-95" ищет актера на роль Зеленского: главное требование - голос "с хрипотцой" - Цензор.НЕТ 6873 Кому интересно можете в Ютюбе ролик найти про этот дельфинарий и там звучит его голос.
 показати весь коментар
 
Ну я же не говорил, что на 100%. Просто в живую он как то более похож был на Зеленского
 показати весь коментар
 
если внешне похож то можно брать. кастрировать и будет похож и голосом
 показати весь коментар
 
Внешне, я правда из далека его видел, сидел где то в центре, а он на сцену не выходил из подворотни вещал с микрофоном, но по моему похож, тоже чернинький и мелковат... "Квартал-95" шукає актора на роль Зеленського: головна вимога - "хрипкуватий" голос - Цензор.НЕТ 5608
 показати весь коментар
 
черненький?может нацмэн какой? а тут нужен,как положено, правильной национальности. пусть в синагогах поищут
 показати весь коментар
 
На таких должностях другие в нашей стране не работают..
 показати весь коментар
 
У мене є кандидат. Племінник попросив оцифрувати для GTA 5. Для кварталу можу зробити голограму з оригінальним голосом.

 показати весь коментар
 
 
О! Хай зробить мод до GTA 5, щоб Зєля ходив по якійсь вулиці, і щоб довго не вмирав, коли його дубасиш ногами. Бажано щоб ще й пищав, як миша в погребі.
 показати весь коментар
 
 
капець, оце клас. після оцифрування видно дійсне обличчя преЗедента і навіть його жест говорить
 показати весь коментар
 
 
Если с Зеленским будет что-то не так (а у него все не так), то 95 квартала, как и Г+Г вообще не будет в Украине, в этом можете не сомневаться.
 показати весь коментар
 
 
Есть уже такая пародия. И лицо умнее, чем у оригинала.
https://www.youtube.com/watch?v=J8JKcI8pOtY
 показати весь коментар
 
 
так умнее им не надо,что бы конкуренцию оригиналу не делать, а тупее тоже не вариант. где же еще тупее найдешь? ситация безвыходная.
а значит за неимением пародиста Зели, 95 квартал его пародировать не будет.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
В мене два питання:

1. Чи є в Порошенка наградна зброя?
2. Якщо є, то чому він її не чистить?
 показати весь коментар
 
 
А може краще на роль президента шукати?
 показати весь коментар
 
 
Позорище всемирное.Если даже в роли клоуна главное достояние зе было гундосить(не артистизм,не ум,не чувство юмора,даже не хорошая память),то люди,где гулял ваш разум,когда вы повелись на тупое создание,умеющее только гунять,и то с бумажки или с суфлёром
 показати весь коментар
 
 
"ЮРИЙ ВЕЛИКИЙ" ВРОДЕ СОВСЕМ НЕПЛОХ. ЛЯШКА ПРИКОЛЬНО ПАРОДИРОВАЛ.
ВОТ ТОЛЬКО ОН ЛЫСЫЙ.
 показати весь коментар
 
 
Квартал, заберите Зеленского с хрипотцой в зад !
 показати весь коментар
 
 
Nataliia Mykhailova
Квартал, заберите Зеленского с хрипотцой в зад !
"Квартал-95" шукає актора на роль Зеленського: головна вимога - "хрипкуватий" голос - Цензор.НЕТ 1550

 показати весь коментар
 
 
Что и требовалось. Думать, уметь играть, иные способности - лишнее)))
 показати весь коментар
 
 
А може краще на роль президента актора пошукати?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Після сьогоднішнього оприлюднення рейтингів політичних партій напередодні виборів 21-го липня - проплачені петіні прихильники біснуються на тутешньому форумі з особливою гріховною жагою і пристрастю..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ти вже раз обтік 21-го квітня.. Готуйся до обтікання ще й 21-го липня.. "Квартал-95" шукає актора на роль Зеленського: головна вимога - "хрипкуватий" голос - Цензор.НЕТ 8790
 показати весь коментар
 
 
ты уже скоро облизывать и кацапов будешь - напомню тебе лайки Дону Серхио...
или ты это не считаешь постыдным лайкать таким...?
 показати весь коментар
 
 
Кулікову,що у солоВЬОБА постійно світиться треба запропонувати. Він родом з України(Шахтарська)Думаю він погодиться.
 показати весь коментар
 
 
Голоц с хрипотцой - необходимое и достаточное условие, чтобы пипл схавал в качестве президента любого пацана с района. Так вот ты какой, социальный лифт Коломойского….
 показати весь коментар
 
 
Предлагаю Джигурду. Думаю, вполне может набрать 85% на следующих президентских выборах.
 показати весь коментар
 
 
Возьмите Джигурду, он вам так нахрипит, что любой зал обсерется.
 показати весь коментар
 
 
Вимоги до параметрів прутня оголошуються? Чи все буде вирішено під час закритого прослуховування в консерваторії?
 показати весь коментар
 
 
так ненавязчиво всем подсказали думать о голосе)
 показати весь коментар
 
 
Даю установку и прогноз - в итоге Шапито 95 потеряет популярность, а клоун с рейтингом 5% еле - еле досидит свой срок. В сухом остатке - ни сцены ни булавы, ни популярности только тоны ненависти и проклятий вслед. Расплата за этот лохотрон от ермолочников - напёрсточников обязательно будет. Проверяйте.
 показати весь коментар
 
 
Я тоже так думаю. И Кварталу кранты и Зеле тоже.
 показати весь коментар
 
Мне больше интересно про кого будет теперь шутить "квартал 95". Про президента уже низя, а все остальное у них не очень получается.
 показати весь коментар
 
 
Пока продолжают гадить на Супрун, одновременно с пиаром их Зе на "скорых", о которых она договорилась с китайцами.
 показати весь коментар
 
 
Потерпите, ватаны. Скоро он к вам вернется
 показати весь коментар
 
 
Молодцы квартальцы! Юмор на высоте. Предлагаю Юрия из "Братьев Шумахеров", очень талантливый комик. В последнем видео отлично партию "Голос" пародировал - собака на это название каждый раз реагировала "голосом".
 показати весь коментар
 
Юмор на высоте.

Так дураку палец покажи и оно пол часа ржать будет..Как по мне то это не юмор на высоте, это дегенераты на уровне ниже плинтуса.
 показати весь коментар
 
 
а кагтавити можна? Треба якось працевлаштувати двох майбутніх безробітних.
 показати весь коментар
 
 
Вони погидують "жартувати" про Україну - актрису німецьких фільмів.
 показати весь коментар
 
 
я звикла вірити не лише тому, що кажуть, а й реальним справам. На камеру для піару можна влаштувати гарну театральну виставу з екзорцизму у ВР, а потім сидіти майже поряд з нечистю на консультаціях з Зеленським та не істерити, а ще можна радо пити каву з Бенею у Амстердамі, бо він - ворог, а ти борешся з алігаторхами.
 показати весь коментар
 
 
Зараз обговорюється пошук кандидатури заміть Зе в 95 квартал.
"Жарт", який паплюжив Україну, в його виконанні був?
Був. Ще й в іншій країни, а транслювався на багато інших країн.
Від тих, кого Ви назвали картавими, я не чула жодного кривого слова про Україну.
Які конкретно претензії щодо їхніх дій?
 показати весь коментар
 
 
Никитку Джигурду нужно брать. Будет реветь хрипотцой, аки гризли. Лысого зацелует до смерти.
 показати весь коментар
 
Петеботы, не останавливайтесь! 21 июля вы зробите пэтю разом!
 показати весь коментар
 
 
Зачем? Шо квартал перу месяцев не обойдется без него? Потом он вернется в зад.
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Квартал-95" шукає актора на роль Зеленського: головна вимога - "хрипкуватий" голос
 
 
 
 
 
 вгору