 Бійці "Азова" затримали на Донеччині 6 мародерів, - МВС. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку МВС у Фейсбук.
"Бійці батальйону "Азов", які тримають оборону на Світлодарській дузі, виявили та затримали шістьох осіб. Ці несвідомі громадяни займалися мародерством, розбиранням чужих занедбаних будинків у населеному пункті Миколаївка Друга.
Люди, яким належать ці будинки, втікали від війни і брали з собою тільки речі першої необхідності. Мародерів було передано Національній поліції міста Бахмут", - йдеться в повідомленні.
никто и не закапывал/ет.поэтому на Бамбасе штын ужасный стоит....
недавно прочитал об особенностях японцев.... знал же Гитлер кого союзничками взять, "фраер"
Пару пуль возле ног и погнать в сторону орков. Можно и не возле ног.... А лучше вообще не возле ног.
зачем вообще проблемы то? объяснения писать - кто, где и как задержал и по какой причине.
выбросили бы с пинками да и забыли.
прыткие все в Киеве.на номерах АН(и ВВ-лугандонцы).
и видел всего 2 прарорця на стекле у дамбаситов Киева.за 1 год.
зараза уже среди нас.