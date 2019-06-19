 Бійці "Азова" затримали на Донеччині 6 мародерів, - МВС. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку МВС у Фейсбук.

"Бійці батальйону "Азов", які тримають оборону на Світлодарській дузі, виявили та затримали шістьох осіб. Ці несвідомі громадяни займалися мародерством, розбиранням чужих занедбаних будинків у населеному пункті Миколаївка Друга.

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Люди, яким належать ці будинки, втікали від війни і брали з собою тільки речі першої необхідності. Мародерів було передано Національній поліції міста Бахмут", - йдеться в повідомленні.

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