EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події, Фоторепортаж
  5171  34
Матеріали за темою:
Все про:мародерство (70) МВС (1228) Донбас (12153) Азов (156)

 Бійці "Азова" затримали на Донеччині 6 мародерів, - МВС. ФОТОрепортаж

У Донецькій області бійці батальйону НГУ "Азов" затримали групу чоловіків, які займалися мародерством.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку МВС у Фейсбук.

Бійці Азова затримали на Донеччині 6 мародерів, - МВС 01

"Бійці батальйону "Азов", які тримають оборону на Світлодарській дузі, виявили та затримали шістьох осіб. Ці несвідомі громадяни займалися мародерством, розбиранням чужих занедбаних будинків у населеному пункті Миколаївка Друга.

Бійці Азова затримали на Донеччині 6 мародерів, - МВС 02

Дивіться також: Бійці окремого загону спецпризначення "Азов" після тривалої перерви повернулися на передову. ВIДЕО

Люди, яким належать ці будинки, втікали від війни і брали з собою тільки речі першої необхідності. Мародерів було передано Національній поліції міста Бахмут", - йдеться в повідомленні.

Бійці Азова затримали на Донеччині 6 мародерів, - МВС 03

Бійці Азова затримали на Донеччині 6 мародерів, - МВС 04

Читайте також: Бійці полку "Азов" знищили позицію окупантів і двох російських терористів. ВIДЕО безпілотника

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133157
 
 
 Топ коментарі
 
А главный где Мародер? Где Парашенко? Упустили? эхххх Бойцы "Азова" задержали на Донетчине 6 мародеров, - МВД - Цензор.НЕТ 8161
 показати весь коментар
 
соевые признавайтесь кто из списка европейской солидарности попался?
 показати весь коментар
 
И потом азовцев сцудьи еще и виноватыми сделают....
Пару пуль возле ног и погнать в сторону орков. Можно и не возле ног.... А лучше вообще не возле ног.
зачем вообще проблемы то? объяснения писать - кто, где и как задержал и по какой причине.
выбросили бы с пинками да и забыли.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
6 порошенок. Бойцы "Азова" задержали на Донетчине 6 мародеров, - МВД - Цензор.НЕТ 6025
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Так це кандидати у депутати - ПЄСІКІ!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А главный где Мародер? Где Парашенко? Упустили? эхххх
 показати весь коментар
 
 
Порошенко спокойно себе в Киеве чувствует,вся та чушь которую пять лет городили соловьев и киселев ни как не влияет на его жизнь,никаких уголовных дел нет, ничего нет кроме ******* ватоголовых зрадодрочеров
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Держите порошенко!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Соевый свин много лет занимался примерно тем же, только в неизмеримо больших масштабах.
 показати весь коментар
 
 
В войну бы тупо расстреляли на месте и не возили бы никуда. А наш добрый суд накажет штрафом.
 показати весь коментар
 
 
Потом закапывай, отписывайся... Возни много... Бійці "Азова" затримали на Донеччині 6 мародерів, - МВС - Цензор.НЕТ 8542
 показати весь коментар
 
ниче не много.
никто и не закапывал/ет.поэтому на Бамбасе штын ужасный стоит....
 показати весь коментар
 
Шо, и собачки кацапсячую плоть не кушают? Бійці "Азова" затримали на Донеччині 6 мародерів, - МВС - Цензор.НЕТ 9331 Ну правильно... Они же не собачки не каннибалы... Бійці "Азова" затримали на Донеччині 6 мародерів, - МВС - Цензор.НЕТ 9331
 показати весь коментар
 
Пока люди будут красть и грабить,светлого будущего в Украине не будет.Это тяжёлое наследие лапотной орды будет долго преследовать нас,как ВИЧ и триппер.Как решать эту проблему?.Как в Японии.Оставьте чемодан битком набитый долларами в японском аэропорту и вокзале- Вам его вернут с целым содержимым.
 показати весь коментар
 
 
не только в Японии, в германии тоже вернут
 показати весь коментар
 
 
ну так Германия это та же япония, в Европе правда.
недавно прочитал об особенностях японцев.... знал же Гитлер кого союзничками взять, "фраер"
 показати весь коментар
 
50% бойцов,шо воюют проти того,кого ты даже боишся упоминать.
 показати весь коментар
 
И потом азовцев сцудьи еще и виноватыми сделают....
Пару пуль возле ног и погнать в сторону орков. Можно и не возле ног.... А лучше вообще не возле ног.
зачем вообще проблемы то? объяснения писать - кто, где и как задержал и по какой причине.
выбросили бы с пинками да и забыли.
 показати весь коментар
 
 
соевые признавайтесь кто из списка европейской солидарности попался?
 показати весь коментар
 
 
О, можно проводить Великий Блот, хорошее подношение богам будет))
 показати весь коментар
 
Дресс-код настоящего даунбасянина -резиновые лапти + дебильное рыло.
 показати весь коментар
 
 
все по заветам отца-мародера, великого Пороженко.
 показати весь коментар
 
 
их бы через фонтан прогнать да накормить шаурмой сразу бы за елехторат Клована могли бы сойти
 показати весь коментар
 
тебе на алиекспрессе надо заголовки для товаров составлять,там такой же никак не связанный и не понятный ****** фигурирует )
 показати весь коментар
 
а тебе-шлавным копирайтером несвязанных событий в негативе ЗЭ...
 показати весь коментар
 
Вони вже й таким хваляться ? Алкашобомжатня чермет збирала.Я б погидував.
 показати весь коментар
 
кстати,это домбаситы.не очень прыткие .
прыткие все в Киеве.на номерах АН(и ВВ-лугандонцы).
и видел всего 2 прарорця на стекле у дамбаситов Киева.за 1 год.
зараза уже среди нас.
 показати весь коментар
 
По законам военного времени --смертная казнь через повешение.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїБійці "Азова" затримали на Донеччині 6 мародерів, - МВС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору