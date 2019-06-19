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 Лідери країн ЄС 20 червня збираються продовжити на півроку санкції проти РФ, - Bloomberg

Глави країн Європейського Союзу планують продовжити обмежувальні заходи проти Росії.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Лідери ЄС у четвер продовжать санкції проти Росії", - заявило агентству Bloomberg джерело. Він пояснив, що обмежувальні заходи будуть продовжені на півроку.

Йдеться про заходи, вжиті у зв'язку з анексією Криму. У четвер у Брюсселі відбудеться засідання Ради ЄС на рівні глав держав і урядів.

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Нагадаємо, з березня 2014 року влада Євросоюзу вводить і продовжує обмежувальні заходи щодо Росії. Як зазначають в інститутах ЄС, ці заходи застосовуються "у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну ​​дестабілізацію ситуації в Україні".

Серед обмежувальних заходів ЄС застосовує дипломатичні, економічні та персональні санкції, запроваджені обмеження щодо Криму і Севастополя.

У березні 2019 року президент РФ Путін заявив, що Росія готова скасувати продовольчі контрсанкціі, якщо ЄС зніме санкції за окупацію Криму та агресію на Донбасі.

18 червня канцлер ФРН Ангела Меркель на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським заявила, що антиросійські санкції можуть бути зняті тільки після звільнення Криму. "Санкції не скасовуються, поки Крим не повернеться в Україну", - сказала Меркель.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133154
 
   
 Топ коментарі
 
Правильно, лаптеногий, коммуналка в Расее всегда дорогая была, покупаете втридорога.И роптать вам запрещено!
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то-то вазелин орет что "нельзя расею провоцировать"..
Теперь и зебилы начали...
Ждем когда ты заорешь что и оккупация Крыма - типа "вынужденная мера в ответ на Майдан"... вазелиновые друзья УЖЕ так глаголят..
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как хотят "новые морды" от вазелина?)
Лидеры стран ЕС 20 июня собираются продлить на полгода санкции против РФ, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 581
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я даже не удивлен - война идет - Крым и часть Донбасса оккупированы - надо бы добавить за моряков - но то как
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за моряков Порошенко нужно добавить лет 15 и тебе 3 года за компанию
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то-то вазелин орет что "нельзя расею провоцировать"..
Теперь и зебилы начали...
Ждем когда ты заорешь что и оккупация Крыма - типа "вынужденная мера в ответ на Майдан"... вазелиновые друзья УЖЕ так глаголят..
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Ага, и газ покупать дешевый, а потом нам его продавать втридорога...коммерция, ничего личного))
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Правильно, лаптеногий, коммуналка в Расее всегда дорогая была, покупаете втридорога.И роптать вам запрещено!
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как хотят "новые морды" от вазелина?)
Лидеры стран ЕС 20 июня собираются продлить на полгода санкции против РФ, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 581
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А що зміниться за півроку? Хочеться запитати у лідерів евросоюзу.....
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Санкции чем то похожи на антивирус в вашем компьютере. Прикол в том что их нужно постоянно ОБНОВЛЯТЬ И УСИЛИВАТЬ .А если этого не делать ? Ну представьте что у вас антивирус 2014 года выпуска и вы его после этого ни разу не обновляли . Это хорошо или плохо , ведь это же лучше чем ничего ?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЛідери країн ЄС 20 червня збираються продовжити на півроку санкції проти РФ, - Bloomberg
 
 
 
 
 
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