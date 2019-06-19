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 Повернення Росії в ПАРЄ: Держдума сформувала свою делегацію

Рада Держдуми РФ затвердила частину делегації російського парламенту на червневу сесію ПАРЄ. Рішення про повернення росіян у ПАРЄ буде ухвалено наприкінці місяця.

Про це заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство "Интерфакс".

"Рада Думи затвердила склад думської частини делегації Федеральних Зборів в ПАРЄ або, як вона офіційно називається, депутації Державної Думи. (...) Було схвалено список делегації Держдуми, яку може бути відряджено на сесію асамблеї в Страсбург з 24 по 28 червня у складі 11 депутатів", - сказав Слуцький.

Він зазначив, що заявка на підтвердження повноважень російської делегації подаватиметься виходячи з результатів голосування щодо резолюції до доповіді Петри де Суттер і щодо поправок про обмеження санкційного механізму ПАРЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повернення Росії в ПАРЄ без виконання зобов'язань негативно позначиться на авторитеті цієї міжнародної організації, - глава латвійської делегації Лібін-Егнер. ФОТО

"Якщо рекомендації регламентного комітету будуть прийняті без вилучень і, отже, буде введено заборону на обмеження права слова, голосу і представництва національних делегацій в асамблеї, російські депутати і сенатори приїдуть до Страсбурга і 25 червня увійдуть у зал засідань Палацу Ради Європи", - сказав Слуцький.

Нагадаємо, Росія перестала брати участь у роботі ПАРЄ в 2016 році. Це сталося після того, як російську делегацію позбавили права голосу через приєднання Криму. Після цього Москва також припинила виплату членських внесків до організації.

3 червня 2019 року регламентний комітет ПАРЄ затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни в регламент, що може ускладнити накладення санкцій на російську делегацію і забезпечити її можливе повернення в ПАРЄ без виконання міжнародних зобов'язань.

Асамблея розгляне затверджений комітетом проект резолюції наприкінці червня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133151
 
 
 Топ коментарі
 
Сталкер‏ @ValBodin 5 ч.5 часов назад

В Испании задержали торговое судно ELG под молдавским флагом, на его борту обнаружили 10 тонн гашиша в 350 тюках. На его борту находилось восемь членов экипажа, все - россияне.
дипломаты наверное. почту перевозят.
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Гиркин изо всех сил намекает, что сбивали #MH17 кадровые российские военные

Возвращение России в ПАСЕ: Госдума сформировала свою делегацию - Цензор.НЕТ 8275
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Еще одно достижение ЗЕ .
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Достижение Порошенко который Медведчука пригрел,европецы все видят,как оно торговало
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Порошенко нагадил и свалил
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Возвращение России в ПАСЕ: Госдума сформировала свою делегацию

мокши)))вашЭ пасэ за полярным кругом)))
там всіх кацапів пасе дід панас )
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Сталкер‏ @ValBodin 5 ч.5 часов назад

В Испании задержали торговое судно ELG под молдавским флагом, на его борту обнаружили 10 тонн гашиша в 350 тюках. На его борту находилось восемь членов экипажа, все - россияне.
дипломаты наверное. почту перевозят.
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https://m.point.md/ru/novosti/obschestvo/opublikovano-video-s-sudna-pod-flagom-moldovy-perevozivshego-gashish
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а в молдове то откуда знают какой экипаж? Возвращение России в ПАСЕ: Госдума сформировала свою делегацию - Цензор.НЕТ 2280хозяева китайская фирма.
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штиу молдованешть?
так вот по этой
https://stiri.md/article/incidente/reactie-oficiala-din-r-moldova-privind-nava-cu-droguri-din-spania
сцылке не указывается,чей экипаж,а значит твоя газетенка поинт соврала ,еще и ссылается на честное издательство
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Сара, ты слыхала шо наш сосед Изя 1000 выиграл???
не 1000 а 100 и не выиграл, а проиграл...
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а уже было решение о возвращении?
или... их в двери а они в окно?
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а не возвратят, так хоть новыми унитазами и лампочками розживуться.
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Без грошей рашки ПАСЄ задихається.. Мутна безхребетна структура!
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Навіщо в ПАРЕ оці гуманізди ?
Вони вбивають людей в сусідніх країнах, мордують по тюрмах, збивають пасажирські лайнери..
Там їм в Гаазі місце, а потім на шибениці !
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Возвращение России в ПАСЕ: Госдума сформировала свою делегацию - Цензор.НЕТ 4222зебилы выбрали "перестать стрелять" и понеслось Возвращение России в ПАСЕ: Госдума сформировала свою делегацию - Цензор.НЕТ 4222
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сбили самолёт, а им до ноги, штаны сняли и ждут
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всем на западе понятно, из кого состоит делегация, как она везде гадит, но... побеждают евро-пейские ценности((
Возвращение России в ПАСЕ: Госдума сформировала свою делегацию - Цензор.НЕТ 6924
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Представители полуострова тоже участвуют в делегации?
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ПАСЕ нужны кровавое рашистское бабло, вот это и есть "евпейские ценности", ведь кушать-то хочется?!
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А стоит ли Украинской делегации пребавать вместе с агрессором в этой так званой ПАСЕ.
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Якось - всерівно.............
Але те що ублюдки від цього казяться - радує. Возвращение России в ПАСЕ: Госдума сформировала свою делегацию - Цензор.НЕТ 1594
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"Сельсовет гОсдурмьі сформировал ... ." , якого хера туда сунутся московитьі?
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПовернення Росії в ПАРЄ: Держдума сформувала свою делегацію
 
 
 
 
 
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