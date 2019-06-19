 Повернення Росії в ПАРЄ: Держдума сформувала свою делегацію

Про це заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство "Интерфакс".
"Рада Думи затвердила склад думської частини делегації Федеральних Зборів в ПАРЄ або, як вона офіційно називається, депутації Державної Думи. (...) Було схвалено список делегації Держдуми, яку може бути відряджено на сесію асамблеї в Страсбург з 24 по 28 червня у складі 11 депутатів", - сказав Слуцький.
Він зазначив, що заявка на підтвердження повноважень російської делегації подаватиметься виходячи з результатів голосування щодо резолюції до доповіді Петри де Суттер і щодо поправок про обмеження санкційного механізму ПАРЄ.
"Якщо рекомендації регламентного комітету будуть прийняті без вилучень і, отже, буде введено заборону на обмеження права слова, голосу і представництва національних делегацій в асамблеї, російські депутати і сенатори приїдуть до Страсбурга і 25 червня увійдуть у зал засідань Палацу Ради Європи", - сказав Слуцький.
Нагадаємо, Росія перестала брати участь у роботі ПАРЄ в 2016 році. Це сталося після того, як російську делегацію позбавили права голосу через приєднання Криму. Після цього Москва також припинила виплату членських внесків до організації.
3 червня 2019 року регламентний комітет ПАРЄ затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни в регламент, що може ускладнити накладення санкцій на російську делегацію і забезпечити її можливе повернення в ПАРЄ без виконання міжнародних зобов'язань.
Асамблея розгляне затверджений комітетом проект резолюції наприкінці червня.
мокши)))вашЭ пасэ за полярным кругом)))
там всіх кацапів пасе дід панас )
В Испании задержали торговое судно ELG под молдавским флагом, на его борту обнаружили 10 тонн гашиша в 350 тюках. На его борту находилось восемь членов экипажа, все - россияне.
дипломаты наверное. почту перевозят.
так вот по этой
https://stiri.md/article/incidente/reactie-oficiala-din-r-moldova-privind-nava-cu-droguri-din-spania
сцылке не указывается,чей экипаж,а значит твоя газетенка поинт соврала ,еще и ссылается на честное издательство
не 1000 а 100 и не выиграл, а проиграл...
или... их в двери а они в окно?
Вони вбивають людей в сусідніх країнах, мордують по тюрмах, збивають пасажирські лайнери..
Там їм в Гаазі місце, а потім на шибениці !
Але те що ублюдки від цього казяться - радує.