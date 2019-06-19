 Повернення Росії в ПАРЄ: Держдума сформувала свою делегацію

Про це заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство "Интерфакс".

"Рада Думи затвердила склад думської частини делегації Федеральних Зборів в ПАРЄ або, як вона офіційно називається, депутації Державної Думи. (...) Було схвалено список делегації Держдуми, яку може бути відряджено на сесію асамблеї в Страсбург з 24 по 28 червня у складі 11 депутатів", - сказав Слуцький.

Він зазначив, що заявка на підтвердження повноважень російської делегації подаватиметься виходячи з результатів голосування щодо резолюції до доповіді Петри де Суттер і щодо поправок про обмеження санкційного механізму ПАРЄ.

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"Якщо рекомендації регламентного комітету будуть прийняті без вилучень і, отже, буде введено заборону на обмеження права слова, голосу і представництва національних делегацій в асамблеї, російські депутати і сенатори приїдуть до Страсбурга і 25 червня увійдуть у зал засідань Палацу Ради Європи", - сказав Слуцький.

Нагадаємо, Росія перестала брати участь у роботі ПАРЄ в 2016 році. Це сталося після того, як російську делегацію позбавили права голосу через приєднання Криму. Після цього Москва також припинила виплату членських внесків до організації.

3 червня 2019 року регламентний комітет ПАРЄ затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни в регламент, що може ускладнити накладення санкцій на російську делегацію і забезпечити її можливе повернення в ПАРЄ без виконання міжнародних зобов'язань.

Асамблея розгляне затверджений комітетом проект резолюції наприкінці червня.