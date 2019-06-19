 Суд визнав незаконним звільнення Зураба Аласанії

Про це повідомила в Facebook PR-директор UA:Суспільне Вікторія Сидоренко, передає Цензор.НЕТ.
"Суд постановив, що рішення Наглядової ради від 31 січня 2019 про дострокове припинення контракту з головою правління було ухвалено зі значними порушеннями, є незаконним і підлягає скасуванню", - зазначила Сидоренко.
Про це також повідомив Зураб Аласанія.
"Рішення Наглядової Ради ПАТ НСТУ про дострокове припинення контракту з Аласанією З.Г. визнати незаконним і скасувати", - зазначив він в Facebook.
В.о. голови наглядової ради НСТУ Світлана Остапа зі свого боку повідомила: "Суд задовольнив рішення Зураба Аласанії частково: рішення Наглядової ради про дострокове припинення контракту скасувати. Позови до членів наглядової ради Тетяни Лебедєвої і Світлани Остапи відхилено".
Нагадаємо, 31 січня наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України ухвалила рішення про дострокове відсторонення Зураба Аласанії з посади голови правління НСТУ.
Сам Аласанія заявив, що відсторонення його від посади відбулося з невідомих йому причині з порушенням усіх процедур.
прогулы оплатят.?..извинятся будут?
Коллеги уже припомнили ему, как государственный канал «отморозился» по поводу важнейших событий государства Украина, и мы не станем повторять их аргументы, но лишь обратим внимание на то, как это выглядит со стороны.
Европейские и американские специалисты, официальные лица и представители соответствующих государственных органов постоянно ведут речь о том, что РФ развязала информационную войну против Запада, и особенно - против Украины. Приводятся огромные суммы, которые тратит РФ на разрушительную пропаганду. По этому поводу написаны десятки монографий, за исследования российской инфовойны получено множество докторских мантий, но руководителю Первого национального это было не известно. Не известно ему и то, что публично озвучивал некто Жириновский. А он с трибуны госдумы заявил, что имеет военно-учетную специальность «военная пропаганда». Это значит, что училища КГБ, а сейчас - ФСБ штампуют специалистов, которые больше ничему не учились, кроме как проводить информационные диверсии.
Но Аласания этих тем не касался в принципе. Его канал не исследовал ни одной такой темы. Возможно, он даже не знает, что Украина ведет войну и уж тем более - не знает с кем. То есть, он показал хроническую и неизлечимую форму профессиональной импотенции, за что его наконец-то и выперли.
О линиях разного цвета | Линия обороны
https://defence-line.org/2019/02/o-liniyax-raznogo-cveta/