EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство
  893  9
Все про:звільнення (559) суспільне мовлення (76) Аласанія (96) НСТУ (94)

 Суд визнав незаконним звільнення Зураба Аласанії

Шевченківський районний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення Наглядової ради ПАТ "Національна громадська телерадіокомпанія України" про дострокове припинення контракту з головою правління UA:Суспільне Зурабом Аласанією.

Про це повідомила в Facebook PR-директор UA:Суспільне Вікторія Сидоренко, передає Цензор.НЕТ.

"Суд постановив, що рішення Наглядової ради від 31 січня 2019 про дострокове припинення контракту з головою правління було ухвалено зі значними порушеннями, є незаконним і підлягає скасуванню", - зазначила Сидоренко.

Про це також повідомив Зураб Аласанія.

"Рішення Наглядової Ради ПАТ НСТУ про дострокове припинення контракту з Аласанією З.Г. визнати незаконним і скасувати", - зазначив він в Facebook.

Читайте також: Аласанія пішов у відпустку і залишається на посаді, попри те, що Наглядова рада НСТУ ухвалила звільнити його 6 травня

Суд визнав незаконним звільнення Зураба Аласанії 01

В.о. голови наглядової ради НСТУ Світлана Остапа зі свого боку повідомила: "Суд задовольнив рішення Зураба Аласанії частково: рішення Наглядової ради про дострокове припинення контракту скасувати. Позови до членів наглядової ради Тетяни Лебедєвої і Світлани Остапи відхилено".

Нагадаємо, 31 січня наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України ухвалила рішення про дострокове відсторонення Зураба Аласанії з посади голови правління НСТУ.

Сам Аласанія заявив, що відсторонення його від посади відбулося з невідомих йому причині з порушенням усіх процедур.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133150
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
восстановят?
прогулы оплатят.?..извинятся будут?
 показати весь коментар
 
Откровенно говоря, нам трудно сказать, по каким таким деловым качествам этого персонажа поставили руководить основным государственным телеканалом, но показал он себя рафинированной бездарью и бездельником. Удивляет и то, что он практически сразу показал себя «ничем» на этой должности, но удержался на ней непростительно долго.
Коллеги уже припомнили ему, как государственный канал «отморозился» по поводу важнейших событий государства Украина, и мы не станем повторять их аргументы, но лишь обратим внимание на то, как это выглядит со стороны.
Европейские и американские специалисты, официальные лица и представители соответствующих государственных органов постоянно ведут речь о том, что РФ развязала информационную войну против Запада, и особенно - против Украины. Приводятся огромные суммы, которые тратит РФ на разрушительную пропаганду. По этому поводу написаны десятки монографий, за исследования российской инфовойны получено множество докторских мантий, но руководителю Первого национального это было не известно. Не известно ему и то, что публично озвучивал некто Жириновский. А он с трибуны госдумы заявил, что имеет военно-учетную специальность «военная пропаганда». Это значит, что училища КГБ, а сейчас - ФСБ штампуют специалистов, которые больше ничему не учились, кроме как проводить информационные диверсии.
Но Аласания этих тем не касался в принципе. Его канал не исследовал ни одной такой темы. Возможно, он даже не знает, что Украина ведет войну и уж тем более - не знает с кем. То есть, он показал хроническую и неизлечимую форму профессиональной импотенции, за что его наконец-то и выперли.

О линиях разного цвета | Линия обороны
https://defence-line.org/2019/02/o-liniyax-raznogo-cveta/
 показати весь коментар
 
 
свинота лезет к корыту, зурабчик не нажрался ?
 показати весь коментар
 
Портновський суд постановив в інтересах кліки Коломойського... Як завжди.
 показати весь коментар
 
 
Та половина люстрованих мєнтів і чиновників поновилося на посадах,чому б і Зурабчику не збацати таку штуку(тим більше в нападках на Зе-Коломойського не був помічений,а навіть навпаки). Хоч і людинка Авакова,а прислужувати новим господарям буде радий.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСуд визнав незаконним звільнення Зураба Аласанії
 
 
 
 
 
 вгору