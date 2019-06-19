 Без підтримки держави сільським територіям стає дедалі важче утримувати людей від трудової міграції, - Бахматюк

Про це заявив власник групи компаній "Укрлендфармінг", бізнесмен Олег Бахматюк в ході дискусії "Трудова міграція: виклик для України", яку провела Європейська бізнес-асоціація. Під час дискусії представники влади і великого бізнесу обмінювались думками щодо шляхів подолання проблеми трудової міграції з України, повідомляє УНІАН.
Олег Бахматюк, підприємства якого представлені в 22 областях України, вважає, що децентралізація стала стимулом для розвитку сільських територій: "Ми присутні в 600 населених пунктах. Я вважаю, що децентралізація - одна із найуспішніших реформ, яка була зроблена урядом. Тому що вона дала можливість розвиватись території не тільки в напрямку економічному, в напрямку самодостатності. Нічого так не спонукає до розвитку, як можливість. Територія має можливість планувати, має можливість розпоряджатись ресурсами і бути самостійною одиницею. Ясно, що все залежить від людей, але в цілому ця реформа дуже добре працює".
Але без підтримки держави сільським територіям стає дедалі важче утримувати людей від трудової міграції, і українські агровиробники вже відчувають серйозний дефіцит кадрів на підприємствах галузі. "По-перше людей стало набагато менше, ми маємо теж це розуміти. Людина хоче отримувати якісний доступ до всіх послуг. А на селі менше можливостей, якщо порівняти – я і про якість освіти, і якість медицини, і якість інфраструктури. Відповідно людина тягнеться до тих територій, де вона це зможе отримувати. Це теж держава має розуміти: вона готова тримати інфраструктуру і вкладати такі величезні кошти для утримання, чи краще було б ці гроші проінвестувати і стримати людей на селі, що зробив Європейський Союз. Це один із підпунктів того, чому йдуть такі шалені дотації на аграрний сектор. Це стримування людей, це відведення інфраструктури, це створення умов, які дають можливість спокійно на тій самій території отримувати ті самі послуги, що й отримує міський житель", - заявив Бахматюк.
А что если принять закон не разрешающий выезжать им за границу и мнженерам тоже и забрать паспорта, как при камуняках было, а вместо зарплаты трудовая повинность -трудодни...?)))
Это что то такое как и Ляшко? Типо - давай фото делай с колхозниками, а потом п(пинает)нх, быдло мля?
Так Ляшко делает, а миллиардер подавно.
Кому они адресуют эти высеры то?
Разводить коров и сдавать молоко за цену, которая только затраты окупает?
Или может посмотреть нужно как в норм. странах относятся к фермерам?
курочкины-косюки нам каааак сделают, еще и должны останемся.
Ах да, косюк это человек Петка
Не сделают ничего, уже видно.
плати ***** як поляки і їбаш як поляки а то вибрало блазня і бабло мені держава давай!!!!!!!!!
подними людям зарплату,не обеднеешь
а,то всё ноют и ноют ушлые роботодатели- платите больше и никто никуда не поедет
А ты плати людям, как в ЕС- за счет награбленного. И не будет никаких проблем!
Пока ее получают разные бахматюки - маємо, те, що маємо.
Они умудряються за государственные средства строить себе дворцы, содержать футбольные команды для своего развлечения, учить детей за границей.
И все им мало.
Он же себе холопов с детского сада готовит - неужели пересичные не оценили благотворительность барина?
Справа: муж с женой, еще не пенсионеры, живут весь сезон на даче, после работы поужинали и на участок. По выходным приезжают дети. Пашут с утра до вечера.
Итог: чистота, порядок, урожай.
Слева: муж с женой пенсионеры. Дети не приезжают никогда ВООБЩЕ! Зато приезжают "чуваки и чувихи" такого же возраста. Что то там немножко подергали за бурьянец и за стол - ха-ха-ха, труляля.
Итог: что то нет урожая в этом году. Зато бурьян по пояс.
Дожди и град, и засуха одинаковы на обоих участках.
А кто кому должен?????
Цензоре третий день печатают ?