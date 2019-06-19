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Все про:Бахматюк (47) Ukrlandfarming (31) Укрлендфармінг (36)

 Без підтримки держави сільським територіям стає дедалі важче утримувати людей від трудової міграції, - Бахматюк

Реформа децентралізації - це одна з можливостей утримати людей на селі

Про це заявив власник групи компаній "Укрлендфармінг", бізнесмен Олег Бахматюк в ході дискусії "Трудова міграція: виклик для України", яку провела Європейська бізнес-асоціація. Під час дискусії представники влади і великого бізнесу обмінювались думками щодо шляхів подолання проблеми трудової міграції з України, повідомляє УНІАН.

Олег Бахматюк, підприємства якого представлені в 22 областях України, вважає, що децентралізація стала стимулом для розвитку сільських територій: "Ми присутні в 600 населених пунктах. Я вважаю, що децентралізація - одна із найуспішніших реформ, яка була зроблена урядом. Тому що вона дала можливість розвиватись території не тільки в напрямку економічному, в напрямку самодостатності. Нічого так не спонукає до розвитку, як можливість. Територія має можливість планувати, має можливість розпоряджатись ресурсами і бути самостійною одиницею. Ясно, що все залежить від людей, але в цілому ця реформа дуже добре працює".

Але без підтримки держави сільським територіям стає дедалі важче утримувати людей від трудової міграції, і українські агровиробники вже відчувають серйозний дефіцит кадрів на підприємствах галузі. "По-перше людей стало набагато менше, ми маємо теж це розуміти. Людина хоче отримувати якісний доступ до всіх послуг. А на селі менше можливостей, якщо порівняти – я і про якість освіти, і якість медицини, і якість інфраструктури. Відповідно людина тягнеться до тих територій, де вона це зможе отримувати. Це теж держава має розуміти: вона готова тримати інфраструктуру і вкладати такі величезні кошти для утримання, чи краще було б ці гроші проінвестувати і стримати людей на селі, що зробив Європейський Союз. Це один із підпунктів того, чому йдуть такі шалені дотації на аграрний сектор. Це стримування людей, це відведення інфраструктури, це створення умов, які дають можливість спокійно на тій самій території отримувати ті самі послуги, що й отримує міський житель", - заявив Бахматюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо держава не перейде до політики економічного націоналізму і протекціонізму, великий бізнес буде закривати підприємства, - Бахматюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133147
 
 
 Топ коментарі
 
Платити людям треба, щоб не їхали, а не обдирати до нитки. В ООН порахували, що в 2050 році буде в Україні 35 млн людей. Не вірю. З такими темпами соціальної і громадянської деградації суспільства України до того часу може взагалі не існувати...
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бохмотюк жере по 10000 за обід в ресторані а людям платить по 7-8 тисяч грн і тут О БОЖЕ трудова міграція!!!!
плати сцуко як поляки і їбаш як поляки а то вибрало блазня і бабло мені держава давай!!!!!!!!!
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Классно! Сначала обворовал это государство, а теперь сетует, что нет от него "поддержки" для удерживания бесплатных рабов!
А ты плати людям, как в ЕС- за счет награбленного. И не будет никаких проблем!
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Зеля : " Сельские девушки тоже бреннд , то есть товар . "
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товаром украинские граждане стали не при Зеленском,а именно при Порошенко,который насытил трудовые рынки ЕС трудовыми ресурсами из Украины
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ну вообще то труд всегда был товаром. просто петя усилил конкуренцию работодателей на рынке труда. и это хорошо
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это хорошо вам кацапам когда Петя без войны землю освобождает от украинцев
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ну если у вас руки растут не из плеч, то вам конеШно плохо...
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Обычный человек продает единственное - свой труд. И если народ УКраины завоевал новые рынки труда - это на пользу народу. Или что, предлагаете возрождать железный занавес и крепостное право? Платите нормальные деньги и люди будут здесь работать. Рынок - это всегда конкуренция. В том числе и за рабочие руки.
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Интересно, какой государственной поддержки пану Бахматюку надо в этом вопросе? Паспорта отобрать и трудодни вместо денег? Платить нормально работникам не пробовал он? Ну, чисто в качестве эксперимента.
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так он и платит нормально, себя ее обижает ...
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Этот ворюга совсем башкой поехал или просто стебётся ..
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путати-путати... ту тоже на сеновал бы.... и поджечь))))
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Все труднее и труднее зарабатывать на джипы и мальдивы, селяне не хотят работать за 300 $.
А что если принять закон не разрешающий выезжать им за границу и мнженерам тоже и забрать паспорта, как при камуняках было, а вместо зарплаты трудовая повинность -трудодни...?)))
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из за того, что пэтька скотина и ничего не сделал для овощеводов, за життя может пролезть в раду. Тварь ты пэтя！
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Платити людям треба, щоб не їхали, а не обдирати до нитки. В ООН порахували, що в 2050 році буде в Україні 35 млн людей. Не вірю. З такими темпами соціальної і громадянської деградації суспільства України до того часу може взагалі не існувати...
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как это в ООН могли посчитать,когда неизвестно сколько сейчас людей в Украине,возможно уже 35 млн,до 2050 года потомки украинцев уже давно будут поляками венграми и румынами
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ну і норм. може хоча б африканці тут щось прийнятне зроблять, раз господарі не можуть
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а про расейку чо в ООН говорят? Без поддержки государства сельским территориям становится все труднее удерживать людей от трудовой миграции, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 8843не интересовался?
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Но сейчас то чего ныть ? Эпоха бедности у же два месяца как кончилась . И на селе кстати тоже .
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У вас в кацапии могут, правда китайские...
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Об этом заявил владелец группы компаний "Укрлендфарминг", бизнесмен Олег Бахматюк Источник: https://censor.net.ua/n3133147\\\\\\\\\

Это что то такое как и Ляшко? Типо - давай фото делай с колхозниками, а потом п(пинает)нх, быдло мля?
Так Ляшко делает, а миллиардер подавно.
Кому они адресуют эти высеры то?
Разводить коров и сдавать молоко за цену, которая только затраты окупает?
Или может посмотреть нужно как в норм. странах относятся к фермерам?
курочкины-косюки нам каааак сделают, еще и должны останемся.
Ах да, косюк это человек Петка Без поддержки государства сельским территориям становится все труднее удерживать людей от трудовой миграции, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 9112
Не сделают ничего, уже видно.
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а може достойная зарплата на агропредприятиях удержит от трудовой миграции?не?не пробовали?да соцпакет.да продуктовые какие преференции.и кто ж тогда изь собственной хаты в своем селе поедет на ту польщу клубнику собирать?
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бохмотюк жере по 10000 за обід в ресторані а людям платить по 7-8 тисяч грн і тут О БОЖЕ трудова міграція!!!!
плати ***** як поляки і їбаш як поляки а то вибрало блазня і бабло мені держава давай!!!!!!!!!
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Без поддержки государства сельским территориям становится все труднее удерживать людей от трудовой миграции, - Бахматюк

подними людям зарплату,не обеднеешь
а,то всё ноют и ноют ушлые роботодатели- платите больше и никто никуда не поедет
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Классно! Сначала обворовал это государство, а теперь сетует, что нет от него "поддержки" для удерживания бесплатных рабов!
А ты плати людям, как в ЕС- за счет награбленного. И не будет никаких проблем!
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Только от большой любви к Украине и ее сельским жителям Олег Бахматюк открыл свою компанию на Кипре, там где он прячет свои прибыли. При этом его удивляет, почему народ не хочет работать за минимальную зарплату, и чем им не нравятся его ежегодные выплаты за паи?
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і трохи цей бізьнєсьмєн подзаїбав своїми висерами що йому Держава должна бабло!!!!
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Если бы господдержку получали бы фермеры, селу ничего не угрожало бы.
Пока ее получают разные бахматюки - маємо, те, що маємо.
Они умудряються за государственные средства строить себе дворцы, содержать футбольные команды для своего развлечения, учить детей за границей.
И все им мало.
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Этот латифундист платить своим крепостным не пробовал?
Он же себе холопов с детского сада готовит - неужели пересичные не оценили благотворительность барина?
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Какая децентрализация? Когда главы громад продают землю за взятку?
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Просто наблюдение за соседскими дачами (справа и слева - дальше рассматривать особо некогда)
Справа: муж с женой, еще не пенсионеры, живут весь сезон на даче, после работы поужинали и на участок. По выходным приезжают дети. Пашут с утра до вечера.
Итог: чистота, порядок, урожай.
Слева: муж с женой пенсионеры. Дети не приезжают никогда ВООБЩЕ! Зато приезжают "чуваки и чувихи" такого же возраста. Что то там немножко подергали за бурьянец и за стол - ха-ха-ха, труляля.
Итог: что то нет урожая в этом году. Зато бурьян по пояс.
Дожди и град, и засуха одинаковы на обоих участках.
А кто кому должен?????
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рабы не хотят работать за копейки, бизнес недоволен
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Платить людям за работу больше не пробовал, ублюдок?
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Нехай держава,спочатку навчиться неграбувати громадян
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Барин сетует, что холопы разъезжаются.
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с какого перепугу эту гниду офшорную на
Цензоре третий день печатают ?
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***** понял раби разбегаются кто куда или платить или бизнесу кронти
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаБез підтримки держави сільським територіям стає дедалі важче утримувати людей від трудової міграції, - Бахматюк
 
 
 
 
 
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