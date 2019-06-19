 Зеленський призначив секретаря РНБО Данилюка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

"На заміну статті 2 Указу Президента України від 7 червня 2016 року №242 "Про Національний координаційний центр кібербезпеки" призначити Данилюка Олександра Олександровича - секретаря Ради національної безпеки та оборони України - керівником Національного координаційного центру кібербезпеки", - йдеться в указі президента.

Документ набирає чинності з дня опублікування.

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