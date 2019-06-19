 Зеленський призначив секретаря РНБО Данилюка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.
"На заміну статті 2 Указу Президента України від 7 червня 2016 року №242 "Про Національний координаційний центр кібербезпеки" призначити Данилюка Олександра Олександровича - секретаря Ради національної безпеки та оборони України - керівником Національного координаційного центру кібербезпеки", - йдеться в указі президента.
Документ набирає чинності з дня опублікування.
Во час как наработает работу, все в дер..ме будем
он набезопасит))))))))))
а зеленка объяснил что правильнее ставить fire wool
теперь такая доктрина кибербезопасности
sudo mv daniluk.temp /dev/null
А вот эти все пропагандоны ведь нарушают безопасность киберпространства
Вообще поражает система назначения на должности в нынешней администрации. Вместо того, что бы укреплять президентскую власть Зерро загоняет все структуры подчиненные президенту на дно, но в то же время рвется к власти в ВР. Вместо создания "машины" Гос. аппарата и запуска двигателя, снимает аккумулятор и выдергивает живьем замок зажигания.
дайте ему цветную пружинку и металлические шарики - пусть занимается, по крайней мере если и сломает или потеряет, то не жалко
Sergey Naumovich с Евгений Истребин и Sergii Naumovych.
Где результаты «шухера» на таможне? Баканову давалось Президентом две недели, прошло 16 дней, но результатов нет, руководитель СБУ молчит. Что происходит?
На скриншоте цифры в процентах показывают сравнение с аналогичным периодом прошлого года. Показатели взяты отсюда: https://www.treasury.gov.ua/…/informatsiya-pro-vikonannya-d…
А был ли шухер?