EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  1079  36
Все про:Зеленський (1764) наказ (152) Данилюк Олександр (285) кібербезпека (308)

 Зеленський призначив секретаря РНБО Данилюка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки

Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Данилюка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

"На заміну статті 2 Указу Президента України від 7 червня 2016 року №242 "Про Національний координаційний центр кібербезпеки" призначити Данилюка Олександра Олександровича - секретаря Ради національної безпеки та оборони України - керівником Національного координаційного центру кібербезпеки", - йдеться в указі президента.

Документ набирає чинності з дня опублікування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Моцика, Бондаря, Лутковську та Веремія представниками України в підгрупах на переговорах у Мінську

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133146
 
 
 Топ коментарі
 
Снова будет с будуна мониторы искать..?? Зеленский назначил секретаря СНБО Данилюка руководителем Национального координационного центра кибербезопасности - Цензор.НЕТ 1189
 показати весь коментар
 
Нарисуйте стрелочки на полу, а то это чудо опять заблудится...
 показати весь коментар
 
А он хоть кнопку [пробел] на клавиатуре найдет? Хуцкер недоделанный.
sudo mv daniluk.temp /dev/null
Зеленский назначил секретаря СНБО Данилюка руководителем Национального координационного центра кибербезопасности - Цензор.НЕТ 1849
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Снова будет с будуна мониторы искать..?? Зеленский назначил секретаря СНБО Данилюка руководителем Национального координационного центра кибербезопасности - Цензор.НЕТ 1189
 показати весь коментар
 
 
только написать хотел - не ну теперь он поисковик знатный - все по запаху будет искать )))))
 показати весь коментар
 
 
многостаночник, однако.
Во час как наработает работу, все в дер..ме будем
 показати весь коментар
 
хацкеры у себя на форуме уже отреагировали и написали, что сдача Украины началась с киберпространства, как и следовало ожидать.
 показати весь коментар
 
 
мониторы которые Петя к себе на дачу перевез?
 показати весь коментар
 
Частная собственность...куда хочет туда и перевозит...😀 тебе ведь никто не запрещает возить свой монитор куда угодно...так ведь？
 показати весь коментар
 
 
нет. на этот раз будет искать кабинет руководителя. По телефонным проводам, по кабелям...
 показати весь коментар
 
І директором кіоска з шаурмою вже тоді до купи хай би вже разом.
 показати весь коментар
 
 
это тот что мониторы и серверы потерял???
он набезопасит))))))))))
 показати весь коментар
 
 
Кто-то из них. Я еще не запомнил новых лиц
Зеленский назначил секретаря СНБО Данилюка руководителем Национального координационного центра кибербезопасности - Цензор.НЕТ 3880
 показати весь коментар
 
 
Нарисуйте стрелочки на полу, а то это чудо опять заблудится...
 показати весь коментар
 
 
не стрелочку на полу, а крестик на лбу, что бы видно было в прицел.
 показати весь коментар
 
Правильно, Данилюк секретарь РНБО в воюющей стране не знает, что такое MRAP, можети в IT он будет по компетентней...
 показати весь коментар
 
 
я думал надо ставить fire wall
а зеленка объяснил что правильнее ставить fire wool
теперь такая доктрина кибербезопасности
 показати весь коментар
 
А он хоть кнопку [пробел] на клавиатуре найдет? Хуцкер недоделанный.
sudo mv daniluk.temp /dev/null

 показати весь коментар
 
 
индейца было бы лучше - я хоть и не грамотно пишу ,шо все внимание обращают. но там же есть секретарша ,записывать будет - а прикиньте как цапам обидно будет - янки в СНБО Украины)))))))))))
 показати весь коментар
 
а хотел сказать - шо вы разницу - не заметите - при замене)))))))
 показати весь коментар
 
Интересная новость
А вот эти все пропагандоны ведь нарушают безопасность киберпространства
 показати весь коментар
 
Назначить пустое место,кем является Данилюк, можно кем угодно, результат будет такой же,как и от всякого пустого места.
 показати весь коментар
 
 
Ээээ любезный, вы не правы в данном случае. Результат от пустого места уйдет в минус бесконечность, потому как развалит структуру, которая работает (СНБО, да и IT пострадает).
Вообще поражает система назначения на должности в нынешней администрации. Вместо того, что бы укреплять президентскую власть Зерро загоняет все структуры подчиненные президенту на дно, но в то же время рвется к власти в ВР. Вместо создания "машины" Гос. аппарата и запуска двигателя, снимает аккумулятор и выдергивает живьем замок зажигания.
 показати весь коментар
 
как можно назначать такого лживого дегенерата?
 показати весь коментар
 
 
Один лживый дегенерат...назначил другого лживого дегенерата...все сходится...все так и должно было быть..
 показати весь коментар
 
 
Вот что значит кадровый голод.... Есть в названии должностей слово "безопасность", пусть один чел их и занимает (сэкономили). Один хрен, что на одной, что на другой должности работу провалит, т.к. он специалист вовсе не в безопасности, а в финансовой сфере
 показати весь коментар
 
Да он и в финансовой сфере не ахти какой специалист...
 показати весь коментар
 
 
тогда нам и переживать не о чем, хоть финансы не пострадают, и то радость... правда безопасности капец...
 показати весь коментар
 
Ага, размечтались! Он еще НБУ может руководить и Премьером может быть, и министром финансов и министром информационной политики. 6 в 1.
 показати весь коментар
 
Может, все-таки, на такие должности назначать специалистов? Ну не может человек, являющийся полнейшим 0 в IT, быть хоть сколько-нибудь эффективным руководителем подобного органа.
 показати весь коментар
 
 
На двух стульях сидишь - два оклада имеешь! Хорошо же!?
 показати весь коментар
 
 
походу универсальный зольдат Данилюк и швец, и жнец, и на губе игрец, а ещё и установщик "окон" со специально обучеными зекомандёрами..
дайте ему цветную пружинку и металлические шарики - пусть занимается, по крайней мере если и сломает или потеряет, то не жалко
 показати весь коментар
 
Человек не сумевший найти вход в комнату будет бороться с хакерами
 показати весь коментар
 



Sergey Naumovich с Евгений Истребин и Sergii Naumovych.
Где результаты «шухера» на таможне? Баканову давалось Президентом две недели, прошло 16 дней, но результатов нет, руководитель СБУ молчит. Что происходит?
На скриншоте цифры в процентах показывают сравнение с аналогичным периодом прошлого года. Показатели взяты отсюда: https://www.treasury.gov.ua/…/informatsiya-pro-vikonannya-d…
А был ли шухер?

Зеленський призначив секретаря РНБО Данилюка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки - Цензор.НЕТ 528
 показати весь коментар
 
А что, опыт есть. Секретную ситуативную комнату с серверами нашел...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський призначив секретаря РНБО Данилюка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки
 
 
 
 
 
 вгору