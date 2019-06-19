 Очікуємо судові засідання щодо продовження строків утримання під вартою для військовополонених українських моряків, - Полозов

Про це написав у Facebook керівник групи захисту українських військовополонених моряків Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ.

"Завершився черговий виток слідчих дій щодо військовополонених українських моряків. Всіх моряків та їхніх адвокатів слідство ознайомило з раніше призначеними і проведеними експертизами, загальна кількість яких перевищує 30", - написав адвокат.

За його словами, ФСБ РФ і надалі проводить слідчі дії в необхідному їм обсязі й утримує під вартою військовополонених моряків. Водночас полонені українці демонструють усьому світові свою стійкість, волю і гідність.

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"Звичайно, ми очікуємо, що влада Російської Федерації все-таки займе конструктивну позицію і почне реалізовувати ті зобов'язання, які на неї покладено міжнародними інстанціями. Звичайно ми сподіваємося на краще, але готові і до негативного розвитку подій. У разі невиконання владою Російської Федерації рішення трибуналу ООН у встановлений термін, ми очікуємо початок завершального етапу слідчих дій в останніх числах червня - початку червня, а також судові засідання щодо продовження строків утримання під вартою, після чого настане стадія ознайомлення з матеріалами справи", - повідомив Полозов.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі брати участь у слуханнях.

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.