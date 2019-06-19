 Портнова відновили на посаді професора університету Шевченка. Студенти готують протест

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в копіїї наказу ректора, текст якого мають "Українські Новини".

Згідно з наказом, Портнов прийнятий на посаду професора і має приступити до обов'язків професора з нового навчального року - з 1 вересня 2019 року по 30 червня 2020 року.

Університетський оклад Андрія Портнова становитиме 14 753 гривні. Він є доктором юридичних наук, доцентом. Йому встановлена доплата за вчене звання - 25%, науковий ступінь - 25%, надбавка за почесне звання "Заслужений юрист України - 20%, надбавка за вислугу років - 10%.

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Наказ про прийняття Портнова в університет підписано 14 червня.

Зі свого боку студенти університету Шевченка запустили в фейсбуці флешмоб #ні_Портнову_в_КНУ і кличуть тих, хто не згоден з таким ходом подій на акцію під стіни вишу.

"Завтра, 20 червня, о 18:30 студенти і випускники Шевченка підходьте до рідних червоних корпусів. Ексзаступникові голови АП Януковича не місце в нашому виші!" - написала колишня студентка КНУ Марина Мірзаєва.