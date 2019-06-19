 Портнова відновили на посаді професора університету Шевченка. Студенти готують протест

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в копіїї наказу ректора, текст якого мають "Українські Новини".
Згідно з наказом, Портнов прийнятий на посаду професора і має приступити до обов'язків професора з нового навчального року - з 1 вересня 2019 року по 30 червня 2020 року.
Університетський оклад Андрія Портнова становитиме 14 753 гривні. Він є доктором юридичних наук, доцентом. Йому встановлена доплата за вчене звання - 25%, науковий ступінь - 25%, надбавка за почесне звання "Заслужений юрист України - 20%, надбавка за вислугу років - 10%.
Наказ про прийняття Портнова в університет підписано 14 червня.
Зі свого боку студенти університету Шевченка запустили в фейсбуці флешмоб #ні_Портнову_в_КНУ і кличуть тих, хто не згоден з таким ходом подій на акцію під стіни вишу.
"Завтра, 20 червня, о 18:30 студенти і випускники Шевченка підходьте до рідних червоних корпусів. Ексзаступникові голови АП Януковича не місце в нашому виші!" - написала колишня студентка КНУ Марина Мірзаєва.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/277534-portnov_o_zelenskom_po_urovnju_eruditsii_i_skorosti_mysli_ravnyh_emu_pochti_net
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І в цей день вбитий борець проти ватяної інформ-агресії, Дмитро Тимчук.
Це символічно.
Покладіть собі в кишеню цю дату: 19.06.2019
Схоже, цирк закінчився.
Починається час терору, темряви і фізичного вбивства Свободи.
а при ЗЕБЕне повылазили
он бы попробовал спрогнозировать,
что бы якуневич получил в результате убийства кого-нибудь на сцене
22 січня 2013 року янукович нагородив Губерського Орденом Свободи.
20 жовтня 2015 року Київський національний університет імені Тараса Шевченка обрав Леоніда Губерського ректором.
Так хто всравсь?
Є ГУГЛ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ РЕКТОРА...
красиво жить не запретишь,
но и не заставишь.
я просто уеду с этой территории, населённой зебилами.
А ТИ,ОЛЬГІНСЬКИЙ South Wind ЗАРАЗ ПОПИ..УЄШ НА..УЙ У СПАМ..ЗА БРЕХЛИВУ ПРОВОКАЦІЮ
За 5 лет Портнова не осудили, не нашли, что ему предъявить, поэтому у него нет никаких ограничений в правах, чем он пользуется сполна.
невже це було за часів Патріота Порошенко?
НЕ ВІРЮ!
А кто при чем в этой стране?
опять Порох ?
ВР ПОКИ ЩО ..ГЕНПРОКУРОР..СУДИ...кадри"на місцях"-КОРУПЦІЙНА СТІЙКА СИСТЕМА,ВИБУДУВАНА БАРИГОЮ.
единственный кто при чем в этой стране, и в хорошем, и в плохом - это БАРЫГА !
Даю Вам гривню. Мені подобається купувати продажну мерзоту
Звісно гнилуватисть адвоката є його кваліфікацією. Але як ви уявляєте Україну в Світі без своїх гнилих адвокатів? Щоб нас всіх ізжерли?