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 Портнова відновили на посаді професора університету Шевченка. Студенти готують протест

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський відновив ексзаступника глави Адміністрації Президента Януковича Андрія Портнова на посаді професора кафедри конституційного права юридичного факультету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в копіїї наказу ректора, текст якого мають "Українські Новини".

Згідно з наказом, Портнов прийнятий на посаду професора і має приступити до обов'язків професора з нового навчального року - з 1 вересня 2019 року по 30 червня 2020 року.

Університетський оклад Андрія Портнова становитиме 14 753 гривні. Він є доктором юридичних наук, доцентом. Йому встановлена доплата за вчене звання - 25%, науковий ступінь - 25%, надбавка за почесне звання "Заслужений юрист України - 20%, надбавка за вислугу років - 10%.

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Наказ про прийняття Портнова в університет підписано 14 червня.

Зі свого боку студенти університету Шевченка запустили в фейсбуці флешмоб #ні_Портнову_в_КНУ і кличуть тих, хто не згоден з таким ходом подій на акцію під стіни вишу.

"Завтра, 20 червня, о 18:30 студенти і випускники Шевченка підходьте до рідних червоних корпусів. Ексзаступникові голови АП Януковича не місце в нашому виші!" - написала колишня студентка КНУ Марина Мірзаєва.

Портнова відновили на посаді професора університету Шевченка. Студенти готують протест 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133143
 
   
 Топ коментарі
 
Новое лицо, проффесор права и лева.
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ваЗЕлинщики, давайте, расскажите, как этот замечательный человек незаслуженно пострадал от киевской хунты. Портнова восстановили в должности профессора университета Шевченко. Студенты готовят протест - Цензор.НЕТ 433
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Вот они - положительные сдвиги !!!

А я верил, что так и случится !
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Кстати, да. Вы верно подметили. Шеремета тоже убили, чтобы перебить антирашистские новости.
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Это реалии сегодняшнего дня.Дальше будет ещё веселее.
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Портнов о Зеленском: По уровню эрудиции и скорости мысли равных ему почти нет
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/277534-portnov_o_zelenskom_po_urovnju_eruditsii_i_skorosti_mysli_ravnyh_emu_pochti_net
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А шо не так...соевые чумаходы были не против когда ректоров вынесли за скобки в обязательном декларировании...теперь ноют!
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соевые ваще с мыслительным процессом не знакомы.
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Закрий вже пельку, даунецька гидота
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Портнова восстановили в должности профессора университета Шевченко.

...
І в цей день вбитий борець проти ватяної інформ-агресії, Дмитро Тимчук.
Це символічно.
Покладіть собі в кишеню цю дату: 19.06.2019
Схоже, цирк закінчився.
Починається час терору, темряви і фізичного вбивства Свободи.
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Мне вот интересно - типа студенческий протест... а какого там делает вятрович.. тоже студент))) по чём протест будет... 200? 250?
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Вот не повесил Петя вовремя гнид, вот и вылазят.
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Смешно что вылазят теперь чтоб ***** повесить
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при Пете гниды под плинтусом сидели в раше,

а при ЗЕБЕне повылазили
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если бы у этого деда была способность мыслить,
он бы попробовал спрогнозировать,
что бы якуневич получил в результате убийства кого-нибудь на сцене
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А чего только Потюшу вернули , да пусть не мелочатся сразу Пахла в премьерское кресло вернут , он же не хрена себе хозяйственник ,да и Арбуза в НБУ , ну так что бы до зебилов на конец дошло , что они полные зебилы.
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Тобі парнокопитне нагадать чий кум зараз генплокулол і чия влада позакривала справи на всіх ригів, а хернеса і не думали судить?
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Ты ему сцы в глаза , а он это божья роса . Это про тебя видимо . Если ты тупой и не понимаешь , то объясняю , дела то может против них и закрывали , за то когда надо было они исправно давали голоса за признание того же Мордора оккупантом , но при Педро не кого из них на руководящие дела не назначали , а тут и Лутковская в Минск едет и Портюша и , что то мне подсказывает , но тебе зебилу это не понять , что это только цветочки.
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Ти посци собі.може промиєш.Тобі ще раз кажеться що потрохові прокурори позакривали всі справи і помагали злочинцям по тікати.Хто закрив справу на єнакієвськог ,клюєвих арбузова і всіх ригів а з мертвечуком навіть спільний бізнес організував і підсаджував у літак щоб летів до *****. І в тебе свинопаса ще й пащека роззявляється.
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До 15 березня 2018 р лтковська була омбудсменом,нагадать чия була влада?
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Дятел учи мат часть , а то так зебилом и останешься , омбутсмен выбирается на 5 лет и выбрал прошлым составом рыгов и до конца своей каденции не какой президент или новый состав ВР снять его с этой должности права не имеет .
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Дебіл.Вона була обрана омбудсменом у 2012р і термін сплив у 2017р а при якій владі вона була до березня 2018р? Хто був президентом ,нагадать? Портнова відновили на посаді професора університету Шевченка. Студенти готують протест - Цензор.НЕТ 7495
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У серпні 2011 року був оприлюднений так званий «лист десятьох» - лист української інтелігенції на підтримку політики Президента України Віктора Януковича. Одним з десятьох підписантів був Губерський.
22 січня 2013 року янукович нагородив Губерського Орденом Свободи.
20 жовтня 2015 року Київський національний університет імені Тараса Шевченка обрав Леоніда Губерського ректором.

Так хто всравсь?
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Конечно, Порошенко, который выбрал льоню от имени профессорско-преподавательского состава на должность ректора. А также заставил витька-глыбу наградить этого уйобка орденом свободы (привет тягнисраку).
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особливо тупим..
Є ГУГЛ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ РЕКТОРА...
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вибори є ,але є й затвердження на рівні міністерства освіти ,де міністр супергіперПатріот Ніщук(ЗАРАЗ)
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надо сразу к Администрации призЕдента - хотя вы же его выбрали - расплата и это только начало
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Чингангук! когда скальпы с зебилов снимать будем Портнова відновили на посаді професора університету Шевченка. Студенти готують протест - Цензор.НЕТ 4921 ? а жопоблоковцы сами разбегутся - они дороги на парашу твердо знают
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Пока боевой запал есть, можете на фронт заодно сбегать, снять несколько скальпов с получленцев. Русские когда вас увидят, сами разбегутся...
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Соевые подстилки могут только на кухнях с женами воевать, выпрашивая рюмашку самогонки к ужину
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Народ - цель прежняя - Третий Майдан, бо иначе эта свора портновых не даст жить Украине.
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в этот раз без меня.

красиво жить не запретишь,

но и не заставишь.
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схерали ?

я просто уеду с этой территории, населённой зебилами.
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Рюкзак собрал уже и с работы уволился? Или дальше будешь ждать, что кто-нибудь другой выйдет и сделает все за тебя?
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ДІАЛОГ.ЮА ВІДОМИЙ ФЕЙКОМЕТ..
А ТИ,ОЛЬГІНСЬКИЙ South Wind ЗАРАЗ ПОПИ..УЄШ НА..УЙ У СПАМ..ЗА БРЕХЛИВУ ПРОВОКАЦІЮ
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реванш полным ходом. Вы за это голосовали зебилы? . Будет вам реванш и "демократия", и "свободные" выборы. Только ума не прибавиться. Лучше бы сразу за Юрко Бойко голосили . Уже давно все было бы Донбасс Портнова відновили на посаді професора університету Шевченка. Студенти готують протест - Цензор.НЕТ 1517 Может кроме нескольких областей Западной Украины. Вся гниль наружу поперла
Портнова відновили на посаді професора університету Шевченка. Студенти готують протест - Цензор.НЕТ 5731
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Половина саме за те і голосувала.А не за Бойка, тому що Бойко старий і скушний,а зеленський молодий,прикольний,і страна в смартфоні.
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Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков повідомив, що представники нової української влади мають намір повертати тимчасово окуповані території «інформаційною зброєю».
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остается уточнить КАКИЕ территории они считают "тимчасово окуповані" и главное КЕМ????
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Первый шаг они уже сделали - убили главу Информационного сопротивления, Тимчука.
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а ведь 2 дня назад была информация от Парубия ,что наступает "информационная война"!, захватываются все новые информ. каналы - и вот, убит Тымчук. наверно он как-то пытался этому противодействовать.
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"Портнова восстановили в должности профессора университета Шевченко. Студенты готовят протест" - антиукраинца, Лёню Губерского, надо немедленно лишить всех званий и должностей, мало того, эта мразь воспитывает молодое поколение, здесь возможны два варианта, либо эта диверсия согласована с Зе, либо он коллаборант и мобилизован "русским миром", в любом случае тут необходимо хирургическое вмешательство, иначе метастазы раковой опухоли пойдут по всему университету Шевченко, и это уже не до шуток.
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Восстановил ректор, а не Зеленский. Сначала нужно у ректора поинтересоваться почему и к нему адресовать претензии. Если увольнение было с нарушением трудового кодекса, Портнов легко восстановится через суд, каким бы человеком не ни был. А в перспективе еще и компенсацию через ЕСПЧ получит, если его все-таки уволят. Но если студенты не хотят ео видеть в университете, они имеют право выразить протест, может это побудит Портнова уйти по собственному желанию.

За 5 лет Портнова не осудили, не нашли, что ему предъявить, поэтому у него нет никаких ограничений в правах, чем он пользуется сполна.
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цікаво..Це Зе затвердив Льоню Губернського ректором??

невже це було за часів Патріота Порошенко?
НЕ ВІРЮ! Портнова відновили на посаді професора університету Шевченка. Студенти готують протест - Цензор.НЕТ 3840
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Все ни при чем

А кто при чем в этой стране?
опять Порох ?
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є ПЕВНА ІНЕРЦІЯ ПРИ ПЕРЕДАЧІ ВЛАДИ..

ВР ПОКИ ЩО ..ГЕНПРОКУРОР..СУДИ...кадри"на місцях"-КОРУПЦІЙНА СТІЙКА СИСТЕМА,ВИБУДУВАНА БАРИГОЮ.


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это я и хотела услышать -
единственный кто при чем в этой стране, и в хорошем, и в плохом - это БАРЫГА ! Портнова відновили на посаді професора університету Шевченка. Студенти готують протест - Цензор.НЕТ 665
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После убийства Тымчука , ответ долженг быть адекватный - Портнов и Медведчук!
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Скоро і табачніки в Україну повернуться...а взагалі я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Бронируйте места на концертах повалий, киркорова, баскова и прочей песдоты, из числа друзей ***********. Не опоздайте! Количество мест ограничено, а спрос среди зебилов обещает быть огромным.
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Зебил, ты куда урод смотришь? Рыги прут, как тараканы из всех щелей, а ты, приблуда, хернёй всё занимаешься.
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Правильно... Пусть на сесиях поправит свои финанси... Боже, ну почему я нанавижу юристов..?
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мабуть просто співпадіння, що, коли булаву напітляв Володимир Олександрович Вій, то одразу й повилазили з усіх чорних шпарин упирі та вурдалаки з темного минулого
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Портнов був і є звичайний юрист-адвокат. Хто платить - тому і служить. Тому не стріляйте в піоніста, він грає, як вміє!
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какие вы Вани нежные - бумеранг вам без ВАЗилина не нравится...)))
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Отакіє ми, не продажні Портнова відновили на посаді професора університету Шевченка. Студенти готують протест - Цензор.НЕТ 2560
Даю Вам гривню. Мені подобається купувати продажну мерзоту
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Ванёк - это не об твоём посте...\это о твоём плаче на СФ...)))\
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Покидьок навчатиме студентів Портнова відновили на посаді професора університету Шевченка. Студенти готують протест - Цензор.НЕТ 9436 ,бути покидьками
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Альо! Адвокат не покидьок! Адвокат - є адвокат!
Звісно гнилуватисть адвоката є його кваліфікацією. Але як ви уявляєте Україну в Світі без своїх гнилих адвокатів? Щоб нас всіх ізжерли?
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Всех то дел Портнова відновили на посаді професора університету Шевченка. Студенти готують протест - Цензор.НЕТ 9857. Панове студенты, при любом появление этой рыговской проститутки в аудитории в зале медленно нарастает топот и свист, который переходи в сплошной гул. Просто не давайте гниде выполнять свои функции. Сам уволится.
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Как вариант байкот его лекций. А экзамены сдавать другим преподам по заявлению.
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За бойкот будут ставить н/б. Просто троллить скотину
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Зебилы, у Портнова покращення за покращенням уже прёт, а у вас?
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Хватит уже обсуждать , хто виноват и пачаму .! Это вопрос отдельный .. Лучше скажите ГДЕ РЕАКЦИЯ ТЕПЕРЕШНЕГО ПРЕЦЕДЕНТА . ??? Почему он молчит , или его устраивает антиукраинское гофно , в главном универе страны ? Портнова відновили на посаді професора університету Шевченка. Студенти готують протест - Цензор.НЕТ 3140 .
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У Міністра Ніщука (ставленика Майдану) не було претензій до Льоні Губернського ,коли той давав відкати(котрі ішли далі наверх Петрику) у тому ,що той антиукраїнське гівно,то чому у Зе мають бути ? Портнова відновили на посаді професора університету Шевченка. Студенти готують протест - Цензор.НЕТ 1629
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Нахрена мне Нищук Портнова відновили на посаді професора університету Шевченка. Студенти готують протест - Цензор.НЕТ 9606 .. ? Я ясно спросил - почему молчит прыцедент и его клованда . НЫНЕШНЯЯ ВЛАДА , а не старая . !
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Портнов! Сади Порошенка! За це українці тобі будуть вдячні!
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портнову може бути вдячна тільки падла
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Портнова відновили на посаді професора університету Шевченка. Студенти готують протест - Цензор.НЕТ 2032 . Сознался таки . Хотя это было понятно и давно .
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Да Сулима . Ты рыг обыкновенный , а притворялся патриотом .. Тьху ...
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Ты будешь вдячный рыглу , сочинявшему диктаторские законы , ставшие одной из главных причин гибели сотни человек на Майдане ..?? Сволочь ты Сулиман , после этого . Наконец то ты показал своё гнилое рыговское нутро .
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очередное достижение зели, шо ни день то новая фигня
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а студенти тринди дати не можуть проффесіоналу
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Когда єту падлу грохнут .и проблеми исчезнут
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПортнова відновили на посаді професора університету Шевченка. Студенти готують протест
 
 
 
 
 
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