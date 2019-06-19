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 Поліція кваліфікувала лжемінування 38 об'єктів у Харкові як теракт

Поліція кваліфікувала як теракт не підтверджене повідомлення про мінування 38 об'єктів, серед яких аеропорт, лікарні, житлові будинки і торговельні центри, яке надійшло 18 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нацполіція в Харківській області.

"Фахівці вибухотехнічного управління ретельно обстежили 55550 кв.м приміщень і 14820 кв. м прилеглої території, евакуювали 1915 осіб. Жодних вибухових пристроїв чи небезпечних речовин виявлено не було... Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, 18 червня в поліцію надійшло повідомлення про мінування 38 об'єктів міста Харків та області.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133139
 
 
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ыыыыы(служебный ПЕС зевает), аф-гаф-ы-ы-ы-сссс
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Интересно почему не как изнасилование или дача взятки?
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Хотя-бы одного показательно судили, тогда друй задумался-бы, но в Украине нет судебной системы, 50% купленые дипломы, поэтому неграмотные, 50% судят за деньги т.е. кто больше даст.
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