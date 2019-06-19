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Все про:смерть (3368) Тимчук (568)

 Якби парламент хоча б одного скликання складався хоча б наполовину з таких людей, як Тимчук, Україна була б самодостатньою державою, - реакція журналістів на смерть нардепа

Журналісти та активісти висловились з приводу загибелі нардепа Дмитра Тимчука.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"У це просто не віриться. Зараз у голові звучить його спокійний, розважливий голос. Він був великим патріотом України, любив нашу країну і любив людей. Він був щиро принциповий у всьому - стосувалося це відбиття агресії Росії, або розслідування Комітету ВР питання пожеж на українських складах. Я впевнений, якби наш парламент хоча б одного скликання складався хоча б наполовину з таких людей, як Дмитро, Україна була б сильною, самодостатньою державою. Таких людей взагалі небагато, а ще менше їх у владі. Шалено шкода, шалено несправедливо. RIP", - написав Віталій Рябошапка.

Журналіст "Громадського" Данило Мокрик заявив, що вважає підозрілим те, що Тимчук був удома в робочий час:

"Дмитро Тимчук годину-дві тому застрелився під час чищення нагородної зброї, кажуть. Прекрасна робоча версія від Антона Геращенка. Але ось що дивно: чому Тимчук був в цей час вдома? Триває засідання ВР. А Тимчук ходив на засідання старанно. Ось - статистика його відвідування. Дива".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов, Яценюк і колеги по НФ висловили співчуття у зв'язку зі смертю Тимчука: Він захищав Україну від інформаційної агресії Росії

Якби парламент хоча б одного скликання складався хоча б наполовину з таких людей, як Тимчук, Україна була б самодостатньою державою, - реакція журналістів на смерть нардепа 01

Волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай написав, що не вірить у версію необережного поводження зі зброєю:

"Я не вірю в необережне поводження зі зброєю, це все казки для бабусь. Та ще й в голову. Під час чистки... Маячня. Дмитро Тимчук був фаховим військовим, а не тим, хто заглядає у заряджений пістолет тримаючи пальця на гачку. Самогубство? Можливо. Я не вірив у самогубство Льоньки Кантера, думав, що вбили, аж поки не побачив відео. Тож після цього ладен розглядати усі можливі версії. Але з тією активізацією спецслужб РФ, кожен місяць когось ловлять із вибухівкою, з тими заявами, що лунають з Європи про війну із розвідкою РФ, після Солсбері, Літвиненка, Хараберюши...Мої співчуття рідним. Ми втратили бійця, що відігравав значну роль в інформаційній протидії РФ, роботу якого цінували не тільки в Україні, але і в НАТО. Вічна пам'ять".

Якби парламент хоча б одного скликання складався хоча б наполовину з таких людей, як Тимчук, Україна була б самодостатньою державою, - реакція журналістів на смерть нардепа 02

Журналістка Тетяна Даниленко також заявила, що не вірить у версію випадкового пострілу:

"Дмитро Тимчук знайдений мертвим з вогнепальним пораненням в голову. Ще кілька днів тому повірила б в офіційну версію - випадковий самостріл. Але весь масив інформації, отриманий за ці дні, схиляє до думки, що таких випадковостей майже не буває. Україна для росіян - прохідний двір, де вони можуть все або майже все".

Якби парламент хоча б одного скликання складався хоча б наполовину з таких людей, як Тимчук, Україна була б самодостатньою державою, - реакція журналістів на смерть нардепа 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимчук протидіяв інформаційним операціям спецслужб РФ задовго до початку вторгнення до Криму і на Донбас, - Бутусов

Юрій Романенко підсумував, що Тимчук задовго до початку війни працював у полі інформаційного спротиву:

"Ми познайомилися з Дмитром Тимчуком в 2007 році. Він прийшов на "Главред", тоді не вистачало в публічному полі військових експертів і я вирішив допомогти його розкрутити. Через рік, я запропонував його як головного редактора на проект "Флот2017", який займався проблемами безпеки в Чорному морі, Кримом і Севастополем. Проект був зубастий і не раз змушував верещати вже тоді росіян. Діма був учасником наших багатьох проектів і двіжуха, починаючи від Українського революційного клубу і закінчуючи "Хвилею", куди він написав не один десяток статей на військово-політичну тематику. У 2014 році він створив групу "Інформаційний спротив", а потім став нардепом. Влада не зіпсувала Діму і він завжди був на зв'язку. Його остання робота - глава про військовий потенціал ОРДЛО, яка увійшла в доповідь Інституту майбутнього з питань Донбасу. Він писав її разом з іншими членами ІС. Хоча ми не завжди з ним сходилися в політичних оцінках, але це ніколи не заважало зберігати людські стосунки.

Діма був справжнім, не фейковий патріотом, людиною зі стрижнем. Саме на таких людях тримається наша Україна. Вони роками незримо роблять роботу, про яку більшість і не знає, і не погоджується її робити. Це сіль нашої землі. Велика втрата для України і рідних. Земля тобі пухом, Дімо".

Якби парламент хоча б одного скликання складався хоча б наполовину з таких людей, як Тимчук, Україна була б самодостатньою державою, - реакція журналістів на смерть нардепа 04

Експерт-кримінолог Ганна Маляр пояснила припущення, які можна зробити вже сьогодні, виходячи з наявної інформації:

"Смерть Дмитра Тимчука приголомшила. У такій ситуації варто висувати і перевіряти всі версії, слідство і робить. Але навіть за тими уривками інформації, які ми маємо, можна робити певні припущення. Робочий день, сімейне приміщення, в якому, як я зрозуміла, було три людини - загиблий, дружина і особа жіночої статі. У такій обстановці говорити про замовне вбивство з політичних мотивів, мабуть, не варто. Хоча, з огляду на діяльність і статус загиблого, така версія має також розглядатися слідством.

Чистив зброю чи ні? На це питання слідству буде дуже просто відповісти, чистка зброї вимагає спеціального - рідину, пасту, щітку, ганчірку тощо. Тому, на місці події ці засоби або є, або немає. Але також встановлення факту чистки зброї не означає безсумнівно, що в процесі чистки стався постріл. Міг статися, а міг постріл бути здійснений і пізніше.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Тимчука не було депресії. Це не може бути самогубство, - Тетерук. ВIДЕО

Багато важливої ​​інформації несе місце вхідного отвору від кулі і рановий канал. Скажімо, в 2018 один депутат Київради чистив зброю і необережно завдав собі поранення в живіт. Відчуваєте ризницю? Живіт і голова. Якщо поранення в голову, то мають право на життя всі версії - необережність, умисне вбивство, самогубство. Експертизи - судово-медична і балістична, зможуть дати відповідь на питання - можливо завдати таке поранення власноруч і чи в процесі чистки зброї це сталося.

Але вже зараз, можуть бути перші відповіді про причини загибелі, якщо опитати людей, які в момент пострілу перебували в приміщенні, і дізнатися в них про обставини, що передували пострілу. А саме - в якому стані був Дмитро сьогодні і останні півроку, з ким і про що говорив у день загибелі, чому сьогодні не пішов на роботу, чи були тривалі конфлікти в родині і які були стосунки з дружиною. Побутова версія подій також ймовірна - як в контексті вбивства, так і самогубства".

Протоієрей ПЦУ Костянтин Холодов, головний капелан в АТО, зазначив, що Тимчук мав справжню гідність:

"Це не тільки велика втрата для країни ... Це чіткий сигнал усім тим, хто коли-небудь зважився бути гідним. Гідність дорого коштує. Гідність варта цілого життя ... Спочивай з миром, брате ... "

"Попередня версія: необережне поводження зі зброєю. Подробиці уточнюються. Вічна пам'ять. Він був хорошою людиною", - написала Соня Кошкіна.

Нагадаємо, в Києві в середу, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.

За фактом загибелі Тимчука розпочато кримінальне провадження. Поліцейські розглядають кілька робочих версій того, що сталося.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133138
 
   
 Топ коментарі
 
Головне що ти не маєш нічого проти жоппоблоку.
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Як можна застрелитись із зброї, яку чистиш? Якщо чистиш, то розбираєш і все збоя не робоча!
Кравченко теж чистив, а чечетов намагався улететь....
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29 сентября 2008

Дмитрий Тымчук: Море на двоих

Тымчук уже тогда писал что ЧФ кацапии в Крыму - это большая проблема для Украины
и Украина из-за этого на крючке у кацапии
Он писал это тогда- когда еще наверное, пол страны, долбились с кацапами в десна

https://sevastopol.su/point-of-view/dmitriy-tymchuk-more-na-dvoih
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Головне що ти не маєш нічого проти жоппоблоку.
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Ну тут всё просто ,жопоблок это сборище вороватой прокацапской сволочи ,которые давно должны сидеть на нарах ,но антиНародный фронт это гораздо омерзительное собрание ,там типы крича во всю глотку Слава Украине ,на самом деле ничем не лучше жопоблокавцев а воруют гораздо круче.
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Звідки така обізнаність,мабуть на шухері стояв.
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Я можу зрозуміти, коли люди голосують за Порошенка, Зеленського, Тимошенко, Гриценка чи Кошулинського. Я не можу зрозуміти тих, хто голосує за жопоблок. Ну хоч убийте.
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Вони просто ненавидять все українське.
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За жопоблок, боек, вилкулов, мураевых и прочих рабиновичей - откровенная вата. С ней все ясно - расия, адиннарот, палитикинаспасорили, абамачмо, путебох, доларпавосемь, калбаса по 2-20. Эти Украину люто ненавидят, смотрят кацап-тв и ждут прихода *****-великого с реинкарнацией велико-могучего. Объясните мне, как можно понять «людей», голосующих за пустое место, тупорылого блазня, болтающегося вместо крайней плоти на х@ю у бени?
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Точно так же, как в свое время проголосовали за Порошенко. Президентство Зеленского - результат президентства Порошенко - ну как можно этого не понимать? И, кстати, вряд ли Зеленский окажется большим злом, чем Порошенко. Тут можно спорить сколько угодно и я не собираюсь этого делать хотя бы потому, что ни вам не удастся переубедить меня, ни мне - вас, так что считаю это бесполезным делом. А вот тех, кто голосует за рыгов, я понять не могу и не смогу. Ведь если бы не они, то вряд ли бы пуйло решилось на свои авантюры.
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29 сентября 2008

Дмитрий Тымчук: Море на двоих

Тымчук уже тогда писал что ЧФ кацапии в Крыму - это большая проблема для Украины
и Украина из-за этого на крючке у кацапии
Он писал это тогда- когда еще наверное, пол страны, долбились с кацапами в десна

https://sevastopol.su/point-of-view/dmitriy-tymchuk-more-na-dvoih
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делом должны были бы заняться ФБР, МИ 5 и так
далее НАШИМ "правоОхренительным" (идиома-сарказм) органам нельзя даже
доверить гнилую моркву…. сопрут сами.. вот интересно ЗЕЛЕНСКИЙ- КАК ПРЕЗИДЕНТ-
НЕ ХОТИТЕ ПОПРОСИТЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ КАК СОВЕТНИКОВ- КОНСУЛЬТАНТОВ И СОГЛЯДАЕВ
ЗА НАШИМИ НУВОРИШАМИ полицией, ГБР, НАБУ, СБУ, ГПУ в этом деле…. чтобы без
понтов было доверительно на 100% ВЕРСИЯ РЕАЛЬНАЯ несчастный самострел,
самоубийство, убийство замаскированное под несчастный случай-- могли его
усыпить, электрошокером оглушить вырубить ударом точечным и потом имитируй что
надо по классике... БУДЕТ ЛИ ЖЕЛАНИЕ УКРАИНЫ выяснить- ЧТО имело на САМОМ деле,
а не в фантазиях полицаев, которых профессионалов только через АСТРАЛ и
остались... пардон за неологизмы...
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Людей с Донецка и Луганска в Киеве сотни тысяч,если не больше...!
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У ************** сьогодні маленьке свято(((
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Во время происшествия в доме присутствовало 2 женщины, одна из которых его жена. Ты ж не думаешь, что это они его пристрелили?
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У Кравченко на руке, после того как его застрелили,были обнаружены женские крашенные волосы длиной 30 см...
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И что? С Кравченко было все ясно практически сразу, убийцы налажали там капитально, они не рассчитывали, что Кравченко так будет отчаянно сопротивляться...А тут совсем другое, к сожалению, скорее всего, это банальная неосторожность, как бы ни было жаль, но от этого не застрахован никто, каким бы он не был бы героем и патриотом...
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Самое главное знают криминалисты,когда не обнаруживают отпечатков пальцев на патронах в магазине..?
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Як можна застрелитись із зброї, яку чистиш? Якщо чистиш, то розбираєш і все збоя не робоча!
Кравченко теж чистив, а чечетов намагався улететь....
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Таки ДА! Розібрав зброю після того-як застрелив себе???
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Оставьте в покое Чечетова, он вообще не при делах. Его выпустили из сизо под огромный залог, который за него внесли, отдавать было нечем...Вот он так и рассчитался.
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Есть и такое оружие, которое практически полностью разобранное, способно выстрелить.
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Я всегда думал, что разборка пистолета начинается с изъятия из него магазина и патрона из патронника.
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Портнов же заявляв що скоро будуть зникати патріоти, активісти і порохоботи.
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Всілякі * вато-полтави та голешки * залишаться ! Если бы парламент хотя бы одного созыва состоял наполовину из таких людей, как Тымчук, Украина была бы самодостаточным государством, - реакция журналистов на смерть нардепа - Цензор.НЕТ 3470
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Ген прокурор скажет что и палка раз год стреляет
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Тут главное в процессе следствия на самих себя не выйти
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Чому с сайта ВР вже прибрали його прізвище з сьогоднішньої реєстрації і із списку НФ?
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При всьому бажаннi, не тягне покійний на українського Лоуренса Аравійського. Написав би більше, та гріх в такий день.
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Порядочный и в НФ?
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Вдруге такий трюк не вийде. Тай від першого "вбивства" ніякого толку і зараз немає.
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Сєпари та москвофіли повертаються у владу. Починається подмєталово.
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Я уверен, что Тымчука застрели, а коль геращенко заявил, что застрелился, значит геращенко знает убийц. Всё ж просто как апельсин.
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Надеюсь виновные будут найдены а не как обычно
О покойных стараюсь сильно не выражаться, все там будем.
Помню посты Тымчука в 2014 - это прям был огонь
Чем он в Раде потом занимался и каков его вклад, хз.
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Бессмертных не бывает, а Господь разберется и без наших убогих версий
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Если бы политические партии набирали в свой состав людей, не тех кто больше заплатит, а кто принесет больше пользы для госураства, то может быть были все такие депутаты.
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Скорее всего. Тымчук слишком много знал.
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так и есть. вот одна из версий
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смерть Тымчука может быть связала со сменой власти в Украине. «Как только у нас меняется власть, так начинается «неосторожное обращение с оружием» и тому подобное. Так было с Кравченко, с Кирпой и с другими. Когда ушел Янукович, начали прыгать с балконов, как это было с Чечетовым. Все повторяется», - рассказал генерал. Он также отметил, что погибший владел серьезной информацией, хоть и не был замешен в каких-то схемах.

«Тымчук был серьезно связан с донбасскими событиями. Он как журналист очень много знал. Я ни в коем не хочу сказать, что он был замешан в каких-то схемах. Но в том, что он владел мощнейшим массивом информации, нет никаких сомнений». «Я усматриваю здесь однозначную заинтересованность власти, которая уходит. Чтобы убрать людей, которые владеют серьезной информацией», - заявил генерал. И добавил: «Я боюсь давать негативные прогнозы, но может быть так, что он не последний».
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На груди у Тымчука эмблема, за ношение которой его уже можно уважать. Царствие Небесное
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Безусловно ЖАЛЬ. Это большая потеря для Украины. К сожалению, таких людей мало.
R.I.P.
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Все версии имеют место быть. Но в случайное совпадения этого дня не верится.
"Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко, - прокуратура Нидерландов назвала имена подозреваемых в причастности к крушению МН17".

Дмитрий очень много сделал для того, чтобы имена этих уродов сегодня зазвучали в Голландии. Поэтому именно сегодня Ху*ло ему отомстило.
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Криминалисты знают наизусть,что на руках того, кто стрелял из огнестрельного оружия обязательно остаются следы пороховых газов,которые достаточно долго невозможно смыть...! Уж очень часто в Украине в "самоубийцу" стреляет кто угодно,только не он Сам?
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Бывают случаи, когда "самоубийца" сам держит оружие. Но нажимает на курок его пальцем другой. У Ху*ла для такой отключки сознания много интересного есть.
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лично в гугле проверил...так и есть

AlexF25%+ @AlexFanat1 2 ч.2 часа назад

А это как может быть? Обратите внимание на "2 дня назад".

Якби парламент хоча б одного скликання складався хоча б наполовину з таких людей, як Тимчук, Україна була б самодостатньою державою, - реакція журналістів на смерть нардепа - Цензор.НЕТ 8659
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100% убийство. Чтоб военный человек пустил себе пулю в лоб нужно или слететь с катушек или вдребезги напиться. И то вряд ли. Вы хоть представьте себе у вас в руке пистолет и вы хотите сделать разборку. Взять его можно только за рукоятку, а если наоборот, то за ствол и направить на себя. И захочешь так не получится. ясно, что докопался до "чего-то" Вот и пострадал "а ля Кравченко!"
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Так жінка каже, що останнім часом пив безбожно, а цей день майже не спав і ходив зі зброєю в руці. Хоча, можливо, й бреше, бо щось не вірю в самогубство від "невдоволення політичною ситуацією"...
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Уверен, без Путлера тут дело не обошлось. Мочить людей его хобби!
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Тимчук був далеко не найгіршим депутатом, але, зауважу, якби з таких складався ВЕСЬ парламент, то Україна давно б вже загинула. На щастя, в парламенті, навіть цьому гнилому, є набагато розумніші депутати...
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Співчуття рідним ! Нехай спочиває з Богом ! Коли вже знайдуть мертверчука з кулею в голові ?!!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯкби парламент хоча б одного скликання складався хоча б наполовину з таких людей, як Тимчук, Україна була б самодостатньою державою, - реакція журналістів на смерть нардепа
 
 
 
 
 
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