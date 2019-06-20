 Італійська лотерея розігрує €172.7 млн, українці можуть брати участь у розіграші

Якщо ви думали, що величезні лотерейні призи можна виграти тільки в Сполучених Штатах, у нас є для вас новини. Італійська лотерея SuperEnalotto на цьому тижні розігрує величезний джекпот, і вам зовсім необов'язково мчати до Італії, щоб взяти участь у грі.

SuperEnalotto - найвідоміша італійська лотерея, і коли її джекпоти досягають величезних розмірів, вона привертає увагу в усьому світі. Відомо, що багато знаменитостей пробували грати в Супереналотто, але найбільше пощастило Мадонні. Повідомлялося, що співачка придбала 100 квитків SuperEnalotto під час свого світового турне 2012 року, і виграла приз другої категорії на суму €120 000 (Мадонна пожертвувала свій виграш на будівництво школи в Малаві).

На даний момент сума джекпоту SuperEnalotto становить 172 700 000 євро, і ви можете виграти цей приголомшливий приз з будь-якої країни світу, заповнивши лотерейний квиток онлайн на сайті TheLotter.com.

Грати в SuperEnalotto онлайн досить просто - зареєструйтеся на сайті провідного онлайн-сервісу theLotter.com і заповніть лотерейний квиток. Вся процедура займе не більше п'яти хвилин, і незабаром після оплати квитка ви побачите скановану копію вашого квитка у вашому особистому кабінеті. На сайті theLotter представлено понад п'ятдесят найбільших лотерей, включаючи американські лотереї Powerball і MegaMillions, європейські EuroMillions, EuroJackpot і SuperEnalotto.

Для участі в SuperEnalotto на theLotter, виберіть шість номерів від 1 до 90, а представники theLotter придбають офіційні квитки від вашого імені. У разі виграшу джекпоту SuperEnalotto, ви отримаєте всю суму призу, theLotter не стягує комісію з виграшів.

Українці можуть взяти участь в італійській лотереї онлайн нарівні з жителями Італії і поборотися за найбільший на сьогодні лотерейний джекпот у Європі. Лотерея проводить три щотижневі розіграші - по вівторках, четвергах і суботах, до найближчого тиражу залишилося лише кілька годин.

Щоб зіграти в цю дивовижну лотерею і отримати шанс виграти джекпотSuperEnalotto, придбайте білети SuperEnalotto вже сьогодні.

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