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Все про:Італія (278) лотерея (57)

 Італійська лотерея розігрує €172.7 млн, українці можуть брати участь у розіграші

Італійська лотерея SuperEnalotto давно завоювала серця як простих громадян, так і знаменитостей світового масштабу. Квиток на удачу в італійську лотерею купували Джордж Клуні, Елізабет Херлі і Періс Хілтон. Найбільше пощастило Мадонні - зірка зірвала великий куш в лотереї на батьківщині піци і пасти.

Якщо ви думали, що величезні лотерейні призи можна виграти тільки в Сполучених Штатах, у нас є для вас новини. Італійська лотерея SuperEnalotto на цьому тижні розігрує величезний джекпот, і вам зовсім необов'язково мчати до Італії, щоб взяти участь у грі.

SuperEnalotto - найвідоміша італійська лотерея, і коли її джекпоти досягають величезних розмірів, вона привертає увагу в усьому світі. Відомо, що багато знаменитостей пробували грати в Супереналотто, але найбільше пощастило Мадонні. Повідомлялося, що співачка придбала 100 квитків SuperEnalotto під час свого світового турне 2012 року, і виграла приз другої категорії на суму €120 000 (Мадонна пожертвувала свій виграш на будівництво школи в Малаві).

На даний момент сума джекпоту SuperEnalotto становить 172 700 000 євро, і ви можете виграти цей приголомшливий приз з будь-якої країни світу, заповнивши лотерейний квиток онлайн на сайті TheLotter.com.

Грати в SuperEnalotto онлайн досить просто - зареєструйтеся на сайті провідного онлайн-сервісу theLotter.com і заповніть лотерейний квиток. Вся процедура займе не більше п'яти хвилин, і незабаром після оплати квитка ви побачите скановану копію вашого квитка у вашому особистому кабінеті. На сайті theLotter представлено понад п'ятдесят найбільших лотерей, включаючи американські лотереї Powerball і MegaMillions, європейські EuroMillions, EuroJackpot і SuperEnalotto.

Для участі в SuperEnalotto на theLotter, виберіть шість номерів від 1 до 90, а представники theLotter придбають офіційні квитки від вашого імені. У разі виграшу джекпоту SuperEnalotto, ви отримаєте всю суму призу, theLotter не стягує комісію з виграшів.

Українці можуть взяти участь в італійській лотереї онлайн нарівні з жителями Італії і поборотися за найбільший на сьогодні лотерейний джекпот у Європі. Лотерея проводить три щотижневі розіграші - по вівторках, четвергах і суботах, до найближчого тиражу залишилося лише кілька годин.

Щоб зіграти в цю дивовижну лотерею і отримати шанс виграти джекпотSuperEnalotto, придбайте білети SuperEnalotto вже сьогодні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133134
 
 
 Топ коментарі
 
ну вот и стал ляшко на €172.2 млн. богаче )))
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Очередное Украинское разводилово...
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представители theLotter приобретут официальные билеты от вашего имени Источник: https://censor.net.ua/n3133134

Или скорее всего не приобретут так как все равно вы проиграете поэтому смысл?)))))
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Вероятность выигрыша
SuperEnalotto «6 из 90» (Италия)
Категория «5 + бонусный шар»: вероятность 1:103 769 105 Есть вопросы лошки.
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Италия хоть и топит за Х**ла но всё же Европа.
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Кто нибудь выигрывал в Украине ? Это же обман. Не знаю таких.
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Всем привет, знал одну женщину выигрывающую в 2010 году - 350 тыс грн. в лото забава
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ну почему же, гривен 100 выиграть реально можно)))
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ну вот и стал ляшко на €172.2 млн. богаче )))
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представители theLotter приобретут официальные билеты от вашего имени Источник: https://censor.net.ua/n3133134

Или скорее всего не приобретут так как все равно вы проиграете поэтому смысл?)))))
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ни у кого нет случайно лишнего билетика? Італійська лотерея розігрує €172.7 млн, українці можуть брати участь у розіграші - Цензор.НЕТ 9036
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олєжка) віли)) скупив весь тираж - виграш буде, можна потім в декларацію), внести! Італійська лотерея розігрує €172.7 млн, українці можуть брати участь у розіграші - Цензор.НЕТ 5671
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Посмотрел цены - один билет стоит 370 гривень. Вперед, лошары!
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В Испании есть хорошая лотерея эль гордо. Это рождественская лотерея. Прям национальное движение. Лотерея честная. Но не знаю, можно ли в Украине играть.
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