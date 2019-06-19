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 Економіка
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Все про:податкова міліція (1261) цигарки (380) ДФС (2250) Білан (68)

 Перший заступник голови ДФС Білан: Завдяки взаємодії з іноземними партнерами за 2 останні роки з незаконного обігу вилучено сигарет вартістю 58 млн грн

Протягом останніх двох років завдяки взаємодії з іноземними партнерами було вилучено понад 3,5 млн пачок сигарет іноземного виробництва вартістю майже 58 млн грн.

Про це в інтерв'ю виданню "РЕЙТИНГ. Бізнес в офіційних цифрах" заявив перший заступник глави ДФС Сергій Білан, повідомляє Цензор.НЕТ

"Нелегальний трафік сигарет має транснаціональний характер, тому без ефективних механізмів співпраці з іноземними партнерами нам не обійтися", - зазначив він. - Перш за все ми налагодили дієву співпрацю з компетентними органами країн Європи і європейськими організаціями, перед якими, зокрема, стоять і завдання протидії нелегальному обігу сигарет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прикордонники запобігли двом спробам контрабанди сигарет на кордоні з Румунією. ФОТО

За його словами, це обумовлено тим, що кінцевою точкою незаконного переміщення нелегальних тютюнових виробів є країни Європи, особливо Велика Британія, бюджети яких втрачають мільярди євро через незаконне переміщення сигарет на їхню територію.

"У цьому питанні основні наші партнери - Державна податкова і митна служба Великої Британії (HRMC) і Європейський офіс з боротьби з шахрайством (OLAF)", - зазначив Сергій Білан.

"Для нас така співпраця є важливою, адже від неї залежить міжнародний імідж України, а бюджет нашої країни зазнає втрат через ухилення від сплати акцизного податку", - підкреслив перший заступник голови ДФС.

Він також повідомив, що всі вилучені сигарети були знищені відповідно до чинного законодавства із залученням іноземних партнерів і уповноважених українських організацій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підакцизні товари майже на 8 млн грн вилучено з незаконного обігу в Тернопільській і Хмельницькій областях. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133133
 
 
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и насколько успешно они были перепроданы....?
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До відома Белана: у Харкові у метро або біля метро стоять "изъято более 3,5 млн пачек сигарет". Дуже гарно йде торгівля, навіть поліція не заважає...
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Так за последних 2 года выросли, как грибы, СОТНИ незаконных газовых заправок!
Про незаконные пункты приемки металла в каждом городе и пгт Белан не в курсе?
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За останні роки кількість протизаконно встановлених газових модулів значно скоротилась. Їх зараз за безцін намагаються продати.
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Первый замглавы ГФС Белан: Благодаря взаимодействию с иностранными партнерами за 2 последних года из незаконного оборота изъяты сигареты стоимостью 58 млн грн - у прямых конкурентов по ремеслу

правильно,сами будем контрабас гонять )
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаПерший заступник голови ДФС Білан: Завдяки взаємодії з іноземними партнерами за 2 останні роки з незаконного обігу вилучено сигарет вартістю 58 млн грн
 
 
 
 
 
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