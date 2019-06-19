 Перший заступник голови ДФС Білан: Завдяки взаємодії з іноземними партнерами за 2 останні роки з незаконного обігу вилучено сигарет вартістю 58 млн грн

Про це в інтерв'ю виданню "РЕЙТИНГ. Бізнес в офіційних цифрах" заявив перший заступник глави ДФС Сергій Білан, повідомляє Цензор.НЕТ

"Нелегальний трафік сигарет має транснаціональний характер, тому без ефективних механізмів співпраці з іноземними партнерами нам не обійтися", - зазначив він. - Перш за все ми налагодили дієву співпрацю з компетентними органами країн Європи і європейськими організаціями, перед якими, зокрема, стоять і завдання протидії нелегальному обігу сигарет".

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За його словами, це обумовлено тим, що кінцевою точкою незаконного переміщення нелегальних тютюнових виробів є країни Європи, особливо Велика Британія, бюджети яких втрачають мільярди євро через незаконне переміщення сигарет на їхню територію.

"У цьому питанні основні наші партнери - Державна податкова і митна служба Великої Британії (HRMC) і Європейський офіс з боротьби з шахрайством (OLAF)", - зазначив Сергій Білан.

"Для нас така співпраця є важливою, адже від неї залежить міжнародний імідж України, а бюджет нашої країни зазнає втрат через ухилення від сплати акцизного податку", - підкреслив перший заступник голови ДФС.

Він також повідомив, що всі вилучені сигарети були знищені відповідно до чинного законодавства із залученням іноземних партнерів і уповноважених українських організацій.

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