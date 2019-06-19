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Все про:Зеленський (1764) призначення (371) Лутковська (112) мінські угоди (1559) Моцик (2)

 Зеленський призначив Моцика, Бондаря, Лутковську та Веремія представниками України в підгрупах на переговорах у Мінську

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив чотирьох уповноважених представників України в робочих підгрупах Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Відповідний указ №414/2019 оприлюднений на сайті АП, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з указом Зеленського від 19 червня, Богдан Бондар уповноважений представляти Україну в робочій підгрупі ТКГ з питань безпеки; Ігор Веремій - в робочій підгрупі із соціально-економічних питань, Валерія Лутковська - в робочій підгрупі з гуманітарних питань та Олександр Моцик - в робочій підгрупі з політичних питань.

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Кабінету міністрів України доручено забезпечити фінансування витрат, пов'язаних із забезпеченням представництва України в Тристоронній контактній групі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133127
 
 
 Топ коментарі
 
Лутковская это 100% рыговата.
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Лутковская - родная сестра жены еще одного юриста Яныка - Лавриновича, который помогал "легитимному" мухлевать с конституцией. Еще одна регионалка, которую достали из нафталина.
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"резидент Украины Владимир Зеленский" Зеленский назначил Моцика, Бондаря, Лутковскую и Веремия представителями Украины в подгруппах на переговорах в Минске - Цензор.НЕТ 761 Источник: https://censor.net.ua/n3133127
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лутковская, помнится, во время Майдана отличилась - защищая януковоща...Лутковская всегда боролась за власть, против общественности.
"Все автомайдановцы, которых я знаю, категорически против Лутковской. Позвоните Кате Бутко, Леше Гриценко, Ване Рудяку, Виталику Уманцу, Сереже Хаджинову, Виктору Смалию, Игорю Луценко, поинтересуйтесь у представителей "Правого сектора". Те, кто стояли на баррикадах, кого режим бросал за решетку, на кого открывали уголовные дела, кого похищали, в один голос осудят омбудсмена от Януковича Валерию Лутковскую.
Вместо того, чтобы защищать журналистов, она говорила, что им на Майдане нечего делать, когда там людей бьют.
Когда убивали протестующих, лутковская даже закрыла свой офис и неделю вообще не работала. "
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Лутковская - родная сестра жены еще одного юриста Яныка - Лавриновича, который помогал "легитимному" мухлевать с конституцией. Еще одна регионалка, которую достали из нафталина.
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"резидент Украины Владимир Зеленский" Зеленский назначил Моцика, Бондаря, Лутковскую и Веремия представителями Украины в подгруппах на переговорах в Минске - Цензор.НЕТ 761 Источник: https://censor.net.ua/n3133127
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те, що він резидент - то точно, але що України, маю сумнів!
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Ні-ні, але й пробивається істина! 😊 Тільки правильніше буде "резидент в Україні".
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Теж одразу кинулося в очі.
Той випадок, коли в помилці - суть.
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Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то среди тех опрошенных, кто намерен голосовать и определился с симпатиями, политические силы получили бы такие результаты:

"Слуга народа" - 47,1%
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,1%
"Голос" - 8,1%
"Батьківщина" - 7,3%
"Европейская солидарность" - 5%
"Сила и честь" - 4,1%
"Гражданская позиция" - 2,2%
Радикальная партия - 2,1%
ВО "Свобода" - 2,1%
"Украинская стратегия" - 1,9%
Оппозиционный блок - 1,8%
Самопоміч - 1,2%.
Рейтинг других политических сил составил бы менее 1%.
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Опитування проводив «Центр інформаціонних тєхнологій»?
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опроса группы "Рейтинг" .. соєвиє *********** спамлять рейтинг ПЄСиків який падає все швидше і з прискоренням .. чєекушкі, на 21 липня ваше мєсто будєт у параши Зеленський призначив Моцика, Бондаря, Лутковську та Веремія представниками України в підгрупах на переговорах у Мінську - Цензор.НЕТ 4027
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ну будем мы возле параши..а конкретно ты где будешь???на вершине олимпа??
мне например пофиг кто у власти..я при любых пахал пахаю и зарабатываю...а лично ты ???
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Ти можеш вийняти «соєвого ПЄСика» з рота, і артикулювати членороздільно?
(член в одну сторону, артикуляцію в другу ) .
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повесь этот рейтинг туда где взял - на гвоздик, - людям же неудобства создаешь.. Зеленський призначив Моцика, Бондаря, Лутковську та Веремія представниками України в підгрупах на переговорах у Мінську - Цензор.НЕТ 69
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Такі як ти, вже розказували нам недавно, про рейтинг Тимошенко 40%, і рейтинг Порошенка 4%.
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мены чого сумувати, удмурд? я теж радий, шо Мародьор пролітає разом із зграєю обрізаних ПЄСиків Зеленський призначив Моцика, Бондаря, Лутковську та Веремія представниками України в підгрупах на переговорах у Мінську - Цензор.НЕТ 4821
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«Такі як ти, вже розказували нам недавно, про рейтинг Тимошенко 40%, і рейтинг Порошенка 4%
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GoodWin
"резидент Украины Владимир Зеленский"

Зеленський призначив Моцика, Бондаря, Лутковську та Веремія представниками України в підгрупах на переговорах у Мінську - Цензор.НЕТ 5532

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Таке враження, що цинічні жиди готують з України для себе "землю абітаванную"....
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это смотря с какого ракурса разбираться..
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Ізраїль - класні технології в тч і військові - дай боже.
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Беня выдающийся технолог. Но в основном в сфере рейдерства.
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ой чергова яма..... чо, вперше шолі? Зеленський призначив Моцика, Бондаря, Лутковську та Веремія представниками України в підгрупах на переговорах у Мінську - Цензор.НЕТ 1985

Я шо, маю шкодувати нашу країну? та хай хоч до Бетмена котиться. Чи ти не бачиш шо в Європу і за 20р. не візьмуть?
Чи ти думаєш шо тут не полігон для тих "кому вигідно"?
Чи ти не розумієш шо Путіна могли би, і можуть замісити за кілька днів?
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кто-то успел заскринить, а то уже исправили?
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вы видимо не знаете, что в Украине многопартийная система и многие могут на ваш фас отозваться и навалять по полной …..в виде дискуссии.
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главное обеспечить финансирование на новых людей со старыми заплатками.
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Стало известно, что делал экс-посол Украины в США Александр Моцик 24 августа перед тем, как его задержала полиция за нетрезвое вождение в городе.
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О , ще одне нове обличчя- Моцик!! Невже протверезів і себе пізнає? І Лутковська - прям новіш не було!
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Может Лутковская по ботоксу выступила....помолодела...
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Бухал с Порохом, а Владимир Александрович его к себе взял....чудесные новые лица... Зеленський призначив Моцика, Бондаря, Лутковську та Веремія представниками України в підгрупах на переговорах у Мінську - Цензор.НЕТ 1773
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У Порошенка діабет, і тому він не вживає алкоголь.
Доречи, це підтвердили лабораторні тести, коли він з Зеленським їх проходив .
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Я образно написал... суть была другой...а мантру фсбешную, что Порох алкаш большинство зебилов очень любит...
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*******, горілка є замінником інсуліно.. це відомий факт.. вчитися тобі треба, бо тупенький як мій ПЄСик Зеленський призначив Моцика, Бондаря, Лутковську та Веремія представниками України в підгрупах на переговорах у Мінську - Цензор.НЕТ 3409
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Ценный кадр этот Моцик.


Катался по кругу против движения.
В Киеве пьяным за рулем задержали экс-посла Украины в США.

Полиция остановила авто на площади Шевченко из-за нарушения ПДД. Авто дипломата ехало по кругу на площади Шевченко против движения.

В полиции отметили, что водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Однако сам Моцик отрицал, что он употреблял алкоголь.
Мужчине предложили пройти тест на "Драгере" или поехать на медицинское освидетельствование, но в ответ патрульные получили отказ.
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Отмечается, что на водительском коврике машины и рубашке Моцика были следы не до конца переваренной пищи.😅😅😅
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Блин захараса завалили , а так как раз напару в Минске бояру бухали бы
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може у него киль заклинило от и начал циркулировать ))
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классная опечатка в статье. таки резидент...))))
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Igor Zolotovskiy
классная опечатка в статье. таки резидент...))))
Зеленський призначив Моцика, Бондаря, Лутковську та Веремія представниками України в підгрупах на переговорах у Мінську - Цензор.НЕТ 3813

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Пять лет минского соплежевания оказалось мало...
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интересные назначения и сразу анонс от русру об обмене Доунбаса на Крым....
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Ну назначил. Какая разница. Кто-там что-то изображает "мирное урегулирование".... Керри,Нуланд,Волкер,Кучма или какой-то Моцик.... Запад что-то изображает, наши что-то изображают, как по-умному обозвать Приднестровский вариант, короче лицемерная тягомотина.
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а підарашка топчется на месте в ОРДЛО...
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Мне просто интересно когда же нам покажут новые лица из команды зе ?
Я сколько свидетелей секты зе не спрашивал - молчат , как партизаны
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А шо, чем вам Лутковская не новая? А-ха-ха))))! Протереть тряпочкой, сдуть нафталин - и нормалёк!))))
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Лутковская?!!! Это та, которая не видела никаких ущемлений прав человека во время всего Майдана? Зеля, жги!
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Минск это пэтино предательство ,но Запад вынуждает и Зеленского в этом участвовать ..
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Так пусть не участвует , кто ему не даёт
Хлопнул по роялю и как гаркнет , что переговоров с парашей Украина вести не будет
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Когда ты винтик в коррупционном механизме....

Нардеп Дмитрий Тымчук, судя
по всему, мог покончить жизнь
самоубийством.
Об этом "Стране" рассказал
источник в киевской полиции.
"Со слов сожительницы Тымчук не
спал с 4 утра. В последнее время
он был угнетен. Выпивал. В день
гибели ходил по квартире и
крутил в руках пистолет. У него
давно были пессимистические
настроения в отношении
ситуации, его места и роли в
жизни, в политике. Говорил, что
устал, что жизнь потеряла смысл
и не понимал, что дальше делать.
Ходил крутил, и когда девушка
находилась на кухне, а он в
комнате - прогремел хлопок. Она
зашла, он лежал на полу с
пулевым ранением в голову. На
входе есть камеры. Следственная
группа установила, что
посторонних лиц в квартире не
было", - рассказал источник.
По словам источника, наградной
"Форт" Тымчук получил от
министра обороны Степана
Полторака в 2015 году.
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Не верю. Все можно подстроить. Даже самоубийство, а девушку запугали и она вам все, что хотите скажет.
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Отлично сказано, у меня есть уверенность что Петя вообще не попадет в раду! Не подведите.
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А у меня есть уверенность, что вам, зелебобикам, ежедневно ссут в глаза и, извините, рот, и вам это нравицца.
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Не думаю что Зеля злой. А если и не православный, то Яхве накажид....
А есле будет очень боборым, то Яхве вознаградит. Флейту после смерти выдаст с отливом.... Зеленський призначив Моцика, Бондаря, Лутковську та Веремія представниками України в підгрупах на переговорах у Мінську - Цензор.НЕТ 1583 (цветом таким, если кто-то не понял....)
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О, да! Лутковская! Эта рыговская мочалка, вместо того, чтобы вымереть ее под зад ногой, недомерок, как истинный "патриот" Украины, назначил ее в комиссию. Фейспалмище.
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Та не нервуйтеся так. Шарій іде в депутати, Дубінскій. Портнов уже улюблений герой зелеботів.
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Наконец то хоть какие то новые лица в команде зе - шарий и дубинский 😀
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський призначив Моцика, Бондаря, Лутковську та Веремія представниками України в підгрупах на переговорах у Мінську
 
 
 
 
 
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