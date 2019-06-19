 Зеленський призначив Моцика, Бондаря, Лутковську та Веремія представниками України в підгрупах на переговорах у Мінську

Відповідний указ №414/2019 оприлюднений на сайті АП, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з указом Зеленського від 19 червня, Богдан Бондар уповноважений представляти Україну в робочій підгрупі ТКГ з питань безпеки; Ігор Веремій - в робочій підгрупі із соціально-економічних питань, Валерія Лутковська - в робочій підгрупі з гуманітарних питань та Олександр Моцик - в робочій підгрупі з політичних питань.
Кабінету міністрів України доручено забезпечити фінансування витрат, пов'язаних із забезпеченням представництва України в Тристоронній контактній групі.
"Все автомайдановцы, которых я знаю, категорически против Лутковской. Позвоните Кате Бутко, Леше Гриценко, Ване Рудяку, Виталику Уманцу, Сереже Хаджинову, Виктору Смалию, Игорю Луценко, поинтересуйтесь у представителей "Правого сектора". Те, кто стояли на баррикадах, кого режим бросал за решетку, на кого открывали уголовные дела, кого похищали, в один голос осудят омбудсмена от Януковича Валерию Лутковскую.
Вместо того, чтобы защищать журналистов, она говорила, что им на Майдане нечего делать, когда там людей бьют.
Когда убивали протестующих, лутковская даже закрыла свой офис и неделю вообще не работала. "
Той випадок, коли в помилці - суть.
"Слуга народа" - 47,1%
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,1%
"Голос" - 8,1%
"Батьківщина" - 7,3%
"Европейская солидарность" - 5%
"Сила и честь" - 4,1%
"Гражданская позиция" - 2,2%
Радикальная партия - 2,1%
ВО "Свобода" - 2,1%
"Украинская стратегия" - 1,9%
Оппозиционный блок - 1,8%
Самопоміч - 1,2%.
Рейтинг других политических сил составил бы менее 1%.
мне например пофиг кто у власти..я при любых пахал пахаю и зарабатываю...а лично ты ???
(член в одну сторону, артикуляцію в другу ) .
Мені ні.
Так шо мокша, грусті сама.
"резидент Украины Владимир Зеленский"
Я шо, маю шкодувати нашу країну? та хай хоч до Бетмена котиться. Чи ти не бачиш шо в Європу і за 20р. не візьмуть?
Чи ти думаєш шо тут не полігон для тих "кому вигідно"?
Чи ти не розумієш шо Путіна могли би, і можуть замісити за кілька днів?
Доречи, це підтвердили лабораторні тести, коли він з Зеленським їх проходив .
Катался по кругу против движения.
В Киеве пьяным за рулем задержали экс-посла Украины в США.
Полиция остановила авто на площади Шевченко из-за нарушения ПДД. Авто дипломата ехало по кругу на площади Шевченко против движения.
В полиции отметили, что водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Однако сам Моцик отрицал, что он употреблял алкоголь.
Мужчине предложили пройти тест на "Драгере" или поехать на медицинское освидетельствование, но в ответ патрульные получили отказ.
классная опечатка в статье. таки резидент...))))
Я сколько свидетелей секты зе не спрашивал - молчат , как партизаны
Хлопнул по роялю и как гаркнет , что переговоров с парашей Украина вести не будет
Нардеп Дмитрий Тымчук, судя
по всему, мог покончить жизнь
самоубийством.
Об этом "Стране" рассказал
источник в киевской полиции.
"Со слов сожительницы Тымчук не
спал с 4 утра. В последнее время
он был угнетен. Выпивал. В день
гибели ходил по квартире и
крутил в руках пистолет. У него
давно были пессимистические
настроения в отношении
ситуации, его места и роли в
жизни, в политике. Говорил, что
устал, что жизнь потеряла смысл
и не понимал, что дальше делать.
Ходил крутил, и когда девушка
находилась на кухне, а он в
комнате - прогремел хлопок. Она
зашла, он лежал на полу с
пулевым ранением в голову. На
входе есть камеры. Следственная
группа установила, что
посторонних лиц в квартире не
было", - рассказал источник.
По словам источника, наградной
"Форт" Тымчук получил от
министра обороны Степана
Полторака в 2015 году.
А есле будет очень боборым, то Яхве вознаградит. Флейту после смерти выдаст с отливом.... (цветом таким, если кто-то не понял....)