 ПЦУ проведе форум єдності одночасно із собором Філарета: "Шлях, окреслений Томосом, є єдино правильним і канонічним"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко), чия єпархія виступила одним з організаторів форуму.

"Форум покликаний донести до суспільства меседж про необхідність та важливість церковної єдності в умовах сучасної України та констатувати, що шлях, окреслений Томосом Константинопольської Матері-Церкви про автокефалію Православної Церкви України, є на сьогодні єдино правильним і канонічним, який приведе до визнання Православної Церкви України Помісною Церквою-Сестрою в сім’ї інших Помісних Церков", - йдеться в анонсі заходу.

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Форум проводиться з благословення предстоятеля ПЦУ Епіфанія (Думенко).

Він буде проходити в конференц-залі біля Спасо-Преображенського собору в Києві і розпочнеться об 11:00.

Нагадаємо, що в цей же час у Володимирській церкви заплановано проведення собору Київського патріархату.

ПЦУ не визнає ці збори як собор і попередила, що його учасники на чолі з Філаретом будуть відлучені.