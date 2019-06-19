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 ПЦУ проведе форум єдності одночасно із собором Філарета: "Шлях, окреслений Томосом, є єдино правильним і канонічним"

Православна церква України 20 червня проведе всеукраїнський церковно-громадський форум єдності українського православ'я. Він буде проходити паралельно із собором Київського патріархату, який скликав почесний патріарх ПЦУ Філарет (Денисенко).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко), чия єпархія виступила одним з організаторів форуму.

"Форум покликаний донести до суспільства меседж про необхідність та важливість церковної єдності в умовах сучасної України та констатувати, що шлях, окреслений Томосом Константинопольської Матері-Церкви про автокефалію Православної Церкви України, є на сьогодні єдино правильним і канонічним, який приведе до визнання Православної Церкви України Помісною Церквою-Сестрою в сім’ї інших Помісних Церков", - йдеться в анонсі заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПЦУ звернулася до військових капеланів із закликом не йти на збори до Філарета

Форум проводиться з благословення предстоятеля ПЦУ Епіфанія (Думенко).

Він буде проходити в конференц-залі біля Спасо-Преображенського собору в Києві і розпочнеться об 11:00.

Нагадаємо, що в цей же час у Володимирській церкви заплановано проведення собору Київського патріархату.

ПЦУ не визнає ці збори як собор і попередила, що його учасники на чолі з Філаретом будуть відлучені.

ПЦУ проведе форум єдності одночасно із собором Філарета: Шлях, окреслений Томосом, є єдино правильним і канонічним 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133123
 
 
 Топ коментарі
 
В Христианстве только Христос путь очерчивает: Аз есмь Путь, Истина и Жизнь

Епифаний, почитай Евангелие
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ПЦУ якісь цікаві,Філарета задвинути хоче новоспечена сєкта))
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"ПЦУ проведет форум единства одновременно с собором Филарета: "Путь, очерченный Томосом, является единственно верным и каноническим" - как не грустно осознавать, но все люди слабые и смертные, в том числе и Филарет, ну, оказался карьеристом, и даже преклонный возраст, не сделал его мудрее, скорей наоборот, и альцгеймер его одолел, надо помочь старику и отправить за государственный счёт в дом отдыха на Сейшелы.
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В Христианстве только Христос путь очерчивает: Аз есмь Путь, Истина и Жизнь

Епифаний, почитай Евангелие
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на заборе написали?

херста не существовало, это знать надобно бы
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я зовсім заплутався.. а хіба не Семеро вказують шлях?? ну там Батько, Мати, Діва, Стариця, Воїн, Коваль, Невідомий? це все так складно...
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А на дуелях митрополити з патріархами не виступають.? Хто переміг, той і правий. А так чорт ногу зломає у чварах щиро віруючих православних українців.
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Сепары ряженные в мантии не должны шагать по земле Украины,как это было сегодня в Виннице. Может уже достаточно Гиркиных?
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Соревнование "за веру".

Берется сколько угодно веротекантропов.
Берется столько же винтовок с патронами.
Берется пакован "Пиплий".
Дается выбор - винтовка(в количестве по числу испытуемых) с патронами, или "Пиплия".
Задание(сразу обусловлено) - пройти лесом, в котором встречаются волки(на старте слышен лай)
Задание номер два - отнести "Пиплии" на утилизацию.(но это уже для мусорщиков)

На выходе........
Мы имеем макулатуру и ни одной винтовки.
И наслаждение беспомощностью верозавров. ПЦУ проведет форум единства одновременно с собором Филарета: "Путь, очерченный Томосом, является единственно верным и каноническим" - Цензор.НЕТ 8170
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МаЦковских попов нужно гнобить всеми силами, вон своих курятников с истуканами опять понастроили, взрывать нужно. Это не церковь, а кацапские сараи. А свои потом разберутся.
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ПЦУ якісь цікаві,Філарета задвинути хоче новоспечена сєкта))
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"ПЦУ проведет форум единства одновременно с собором Филарета: "Путь, очерченный Томосом, является единственно верным и каноническим" - как не грустно осознавать, но все люди слабые и смертные, в том числе и Филарет, ну, оказался карьеристом, и даже преклонный возраст, не сделал его мудрее, скорей наоборот, и альцгеймер его одолел, надо помочь старику и отправить за государственный счёт в дом отдыха на Сейшелы.
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Хотели экспроприировать УПЦ(МП), в итоге сами распались. Как же все до смешного предсказуемо.
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Как и предсказуем твой улёт в спам,кацапское рыло.
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Мат, ругань, драки в церквях, пиар предвыборный, отрицание в мире, потеря украинских церквей за рубежом, раздаривание украинских вековых храмов теркам, спасибо Петр Алексеевич, Гетьман вы наш.
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Весь интеллект новых адептов, только мычание и рассия, мозг не осиливает больше двух позиций, всё как у папы, тоже две - грабить и воровать.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПЦУ проведе форум єдності одночасно із собором Філарета: "Шлях, окреслений Томосом, є єдино правильним і канонічним"
 
 
 
 
 
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