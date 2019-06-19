 ПЦУ проведе форум єдності одночасно із собором Філарета: "Шлях, окреслений Томосом, є єдино правильним і канонічним"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко), чия єпархія виступила одним з організаторів форуму.
"Форум покликаний донести до суспільства меседж про необхідність та важливість церковної єдності в умовах сучасної України та констатувати, що шлях, окреслений Томосом Константинопольської Матері-Церкви про автокефалію Православної Церкви України, є на сьогодні єдино правильним і канонічним, який приведе до визнання Православної Церкви України Помісною Церквою-Сестрою в сім’ї інших Помісних Церков", - йдеться в анонсі заходу.
Форум проводиться з благословення предстоятеля ПЦУ Епіфанія (Думенко).
Він буде проходити в конференц-залі біля Спасо-Преображенського собору в Києві і розпочнеться об 11:00.
Нагадаємо, що в цей же час у Володимирській церкви заплановано проведення собору Київського патріархату.
ПЦУ не визнає ці збори як собор і попередила, що його учасники на чолі з Філаретом будуть відлучені.
Епифаний, почитай Евангелие
херста не существовало, это знать надобно бы
Берется сколько угодно веротекантропов.
Берется столько же винтовок с патронами.
Берется пакован "Пиплий".
Дается выбор - винтовка(в количестве по числу испытуемых) с патронами, или "Пиплия".
Задание(сразу обусловлено) - пройти лесом, в котором встречаются волки(на старте слышен лай)
Задание номер два - отнести "Пиплии" на утилизацию.(но это уже для мусорщиков)
На выходе........
Мы имеем макулатуру и ни одной винтовки.
И наслаждение беспомощностью верозавров.