 Політв'язня Бекірова вивозили з СІЗО в лікарню Сімферополя для 30-хвилинного обстеження, - адвокат

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це повідомив адвокат Бекірова Іслям Веліляєв.

"Зробили кардіограму, протримали 30 хвилин в кардіологічному відділенні 6-ї міськлікарні Сімферополя і відвезли назад у медсанчастину СІЗО", - розповів адвокат.

На думку Веліляєва, адміністрація слідчого ізолятора таким чином відреагувала на рішення Європейського суду з прав людини від 11 червня, яке зобов'язує російську владу терміново помістити Бекірова в лікарню.

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"Швидше за все, це була консультація лікарів, за підсумками якої буде висновок, що він здоровий як бик і може в подальшому утримуватися під вартою в медсанчастині СІЗО. Швидше за все, їм потрібен формальний медичний висновок для відповіді в ЄСПЛ", - вважає адвокат.

Веліляєв також додав, що інший адвокат Бекірова Олексій Ладін має намір 20 червня відвідати його в СІЗО.

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.