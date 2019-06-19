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 Розслідування спільної слідчої групи щодо MH17 чітко вказує на те, хто скоїв цей злочин, - Клімкін

Розслідування Спільної слідчої групи (ССГ) катастрофи рейсу MH17 чітко вказує на причетних до цього злочину, винні будуть покарані.

Про це у своєму акаунті в Твіттері написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Цензор.НЕТ.

"Оголошення Спільної слідчої групи (ССГ) MH17 і коментувати не треба. Розслідування чітко вказує на те, хто вчинив злочин, хто і звідки керував" - заявив Клімкін.

"Винні обов'язково будуть покарані", - додав міністр.

Розслідування спільної слідчої групи щодо MH17 чітко вказує на те, хто скоїв цей злочин, - Клімкін 01

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року. За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.

Читайте також: На мешканців Нідерландів маніпуляції Росії щодо катастрофи MH-17 вже не діють, - Зеркаль

У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

Читайте: Нідерланди направлять запити в РФ і Україні з вимогою допиту підозрюваних у причетності до краху МН17, - головний прокурор Нідерландів Вестербеке

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133117
 
 
 Топ коментарі
 
Расследование совместной следственной группы по MH17 четко указывает на то, кто совершил это преступление, - Климкин - Цензор.НЕТ 3489
террорист №1 ХХI века
мокшанский бен ладен
он же ебаный вафлёр
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почитай климкин ниже, что пишут твои нидерГланды

В свою очередь, главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке отметил, что у следствия до сих пор нет ответов на все вопросы.Источник: https://censor.net.ua/n3133109
"Мы по-прежнему ожидаем ответ, где именно это вооружение, которое было снято на видео, действительно ли оно было из Российской Федерации и где именно оно находилось 17 июля 2014 года. Уже год мы ставим этот вопрос, и Российская Федерация на него не отвечает", - подчеркнул он.

уже переплавили буки на иголки-гвозди-ножницы

от каго ответ ожидают?? от кремля??
ждите-через 100 лет пришлют вам патверждение, где Ано-аружие сейчас.

а пока ходите на работу там. пейте пиво, ну все такое....спешить некуда, 100лет впереди.

в киеве тоже нету паттерждения, кто постреял 100 чел на крещатике в 2014.
НЕту даказательств, пули ищут с отпечатками пальцев януковича, а пока не найдут,
нееет, нихрена неизвестно.

все на зарплате у газпрома, шо киевские шо ниделанские.
дебилы бл.
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рашка никогда, нигде и ни в чем не сознается! она будет вилять и вихлять кося под идиота...
даже если это будет в застегнутых штанах горячее говно!!! (пардон!)
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почитай климкин ниже, что пишут твои нидерГланды

В свою очередь, главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке отметил, что у следствия до сих пор нет ответов на все вопросы.Источник: https://censor.net.ua/n3133109
"Мы по-прежнему ожидаем ответ, где именно это вооружение, которое было снято на видео, действительно ли оно было из Российской Федерации и где именно оно находилось 17 июля 2014 года. Уже год мы ставим этот вопрос, и Российская Федерация на него не отвечает", - подчеркнул он.

уже переплавили буки на иголки-гвозди-ножницы

от каго ответ ожидают?? от кремля??
ждите-через 100 лет пришлют вам патверждение, где Ано-аружие сейчас.

а пока ходите на работу там. пейте пиво, ну все такое....спешить некуда, 100лет впереди.

в киеве тоже нету паттерждения, кто постреял 100 чел на крещатике в 2014.
НЕту даказательств, пули ищут с отпечатками пальцев януковича, а пока не найдут,
нееет, нихрена неизвестно.

все на зарплате у газпрома, шо киевские шо ниделанские.
дебилы бл.
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Напоминает, как агент кремля труханов принёс справку из нарассеи, что он не есть их гражданин
То есть Нидерланды ждут, что рашки признает бук?
Оригинально
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Мои комментарии не меняются! Ополчение «Боинг» не сбивало. Больше ничего не комментирую»
И.Гиркин.

П.С. Вот тут я с ним согласен. Это были офицеры 53-й бригады ПВО,г. Курск, о чем было известно еще в 2014 году. А так еще и некий Харченко вдруг виноват, а он,внезапно, гражданин Украины...
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А хто ж самим першим прокукарєкал про «птічкопад»?
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рашка никогда, нигде и ни в чем не сознается! она будет вилять и вихлять кося под идиота...
даже если это будет в застегнутых штанах горячее говно!!! (пардон!)
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Расследование совместной следственной группы по MH17 четко указывает на то, кто совершил это преступление, - Климкин - Цензор.НЕТ 3489
террорист №1 ХХI века
мокшанский бен ладен
он же ****** вафлёр
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Меня больше интересует расследование по стрельбе по нашим пацанам на Майдане. Может кощунствую, но мне эти малайзийцы пофиг.
Я просто хочу знать правду! Кто убивал наших пацанов?
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Гордон сказал. Ненавижу его, но вроде прав он.... нехер нам знать эту "тему"..... сволочи да и только.... ладно, может и потом станет ясно.
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Кто Медведчука так высоко поднял,и лелеял по сегодняшний день??
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"Объявление Совместной следственной группы (ССГ) MH17 и комментировать не надо. Расследование четко указывает на то, кто совершил преступление, кто и откуда руководил" - заявил Климкин. Источник: https://censor.net.ua/n3133117\\\\\\\

г*сподИ! Дядя, ты дебил?
Я не понимаю - всегда кричали что ***** должен отвечать, а тут..... бла-бла-бла....
Придурки, тупые, понятно что евроПЕСы не очень хотят сраться с парашниками, но это же тупо зашквар - Климкин сальто-морталист в воздухе.
Ты, курский госчиновник Украины, просто..... ну да, так "служил" Украине, шо вспоминаем Петлюру. Симон сказал - не так страшны вы, как украинские гниды.
Дай Аллах тебе чтоб не забили камнями. Я бы не забрасывал..... камнями то. Я бы сделал как у вас там на Востоке делали китайцы..... Бамбуком тебя бы наказал, ..... редиска..... самка собаки, нехорошая женщина, мужик нетрадиционной ориентации, на***
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Им уже угодована смертная казнь у себя на родине
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та не всім..
нас пішачки не хвилюють.
рашка має бути визнана країною -терористом.
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Та тут и без расследования понятно, что это свинорусы самолет сбили
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Таки Да! Задача этого Шалмана-Хутина отмазать.
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Исполнителей уберут,а то что Тупина назовут террористом в этом сомневаюсь,если только после смены кремлевской власти
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРозслідування спільної слідчої групи щодо MH17 чітко вказує на те, хто скоїв цей злочин, - Клімкін
 
 
 
 
 
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