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Все про:Турчинов (819) Яценюк (1301) Тимчук (568) Народний фронт (562)

 Турчинов, Яценюк і колеги по НФ висловили співчуття у зв'язку зі смертю Тимчука: Він захищав Україну від інформаційної агресії Росії

Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк та колеги по партії висловили співчуття у зв'язку із загибеллю засновника "Інформаційного спротиву", народного депутата від "Народного фронту" Дмитра Тимчука.

Як передає Цензор.НЕТ, екссекретар РНБО Олександр Турчинов у себе на сторінці в Facebook  написав:

"З життя пішов Дмитро Тимчук - справжній патріот України.

З Дмитром ми познайомилися в буремні часи на початку 2014 року, коли розпочалася агресія РФ проти нашої країни. Це була не класична війна, а її брудна гібридна форма, коли українців убивали не тільки на фронті, але й намагалися деформувати їх свідомість, використовуючи величезний арсенал інформаційних технологій та провокацій.

Дмитро був одним із перших, хто почав допомагати захищати країну саме на інформаційному фронті. Створивши "Інформаційний спротив", він активно протидіяв технологіям російських спецслужб, що намагалися посіяти паніку, зневіру, агресію проти української влади та держави. Він був одним із перших, хто розпочав потужний рух захисників України від інформаційної агресії Росії.

Велика втрата для нашої країни. Мої глибокі співчуття всім рідним та близьким Дмитра Тимчука. Вічна пам‘ять".

Турчинов, Яценюк і колеги по НФ висловили співчуття у звязку зі смертю Тимчука: Він захищав Україну від інформаційної агресії Росії 01

Експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк назвав Тимчука великим патріотом України і другом:

"Загинув наш друг, великий український патріот Дмитро Тимчук. Це болюча втрата для України і для кожного з нас. Моє глибоке співчуття рідним і близьким Дмитра. Вічна йому пам‘ять".

Турчинов, Яценюк і колеги по НФ висловили співчуття у звязку зі смертю Тимчука: Він захищав Україну від інформаційної агресії Росії 02

Партія "Народний фронт", до якої входив загиблий, оприлюднила заяву, в якій назвала честю роботу з Тимчуком:

"Саме він та його "Інформаційний спротив" стали першими, хто почав протистояти російській пропаганді, а його сторінка у Facebook ставала головним джерелом новин з фронту.

Досвідчений військовий журналіст, який неодноразово висвітлював події в гарячих точках - Іраку, Лівані, Косово, - навесні 2014 взяв на себе величезну відповідальність і протидіяв з командою волонтерів потужній інформаційній пропаганді Кремля, поки українські державні структури лише розгортали свою роботу.

Саме Дмитро Тимчук першим розповів з фактами про російські регулярні війська в Криму та Донбасі, про обсяги мародерства і особливості паспортизації ЛДНР по-російськи.

Фракція "Народний фронт" мала за велику честь працювати в одній команді з таким професіоналом, патріотом і непримиримим борцем із кремлівською "фабрикою брехні".

Висловлюємо співчуття рідним, близьким і всім, хто знав Дмитра. Тяжке горе. Разом з вами відчуваємо біль втрати світлої людини і патріота".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133116
 
 
 Топ коментарі
 
Какие убийцы?
ЗЕ ищет мира с...ПОВСТАНЦАМИ
а Игрь Валерича войны нет...это гражданский конфликт!!!
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Загинув Дмитро Тимчук.
RIP
...
Посіпаку Овоча, лютого українофоба й пропагандона масових репресій, (г)андрюшу портнова поновлено викладачем в КНУ.

...
...
...
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Какие убийцы?
ЗЕ ищет мира с...ПОВСТАНЦАМИ
а Игрь Валерича войны нет...это гражданский конфликт!!!
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Жаль, что начали отстреливать депутатов - патриотов. Убивают лучших и на фронте и в тылу. А худшие депутаты создали в стране бандитизм, рецидивизм и зашкаливающую преступность своими законами, по которым убийце дают срок 6 лет и за хорошее поведение выпускают через 5 лет на свободу - убивать дальше. С этими законами , с этим Уголовным Кодексом страдают не только простые украинцы,но уже и власть. Одумайтесь, слуги народа , и примите нормальный Уголовный Кодекс, который соответствует Кодексам цивилизованных стран и ЕС ,куда мы стремимся. Для этого не нужно ни денег, ни любых материальных затрат. Нужна только совесть, которой у вас нет. А ваши соболезнования никому не нужны.
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Беня возглавил ПЕС, во дела, а куда мародера Петрушку дели в таком случае, до сегодняшнего дня именно мародер Петрушка был главным ПСОМ. Турчинов, Яценюк и коллеги по НФ выразили соболезнования в связи со смертью Тымчука: Он защищал Украину от информационной агрессии России - Цензор.НЕТ 2389
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Место пса на цепи возле будки, а бешенных псов и вовсе стреляют!
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После тщательного разбирательства я пришёл к выводу, что это дело рук зебилов больше некому. Тымчук был реальным информационным барьером ихнего проекта - Перестанем стрелять по братьям Вот его и прибрали новые лица в конторе глубокого бурения
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"После тщательного разбирательства", "ихнего"
Петеботы настолько тупы....
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да нет всё почесноку, ты заспамил мой комент я твой, ничего личного
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Похоже обиделся ты - поскакал нажаловался админу, чтоб мой пост удалили.
Только мозгов тебе это не прибавит.
Как был бараном, так и останешься.
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Заявление в полицию с результатами разбирательства отнёс?
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может вы и правы, ведь Зе анонсировал новую инфо войну, а значит не все ее поддержали
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нужно зебло привести к гробу Тымчука и покойник даст знать если это заказчик убийства, простой следственный эксперимент от которого откажется зельцман, будет неоспоримым подтверждением моего расследования и выводов.
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Всё очевидно. Какие-то сцыкливые наркоманы, похоже, очень боялись показаний Тымчука на следствии и в суде. А нет человека - нет проблемы.
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Украина на века запомнит феноменальный вклад порохоботов в уничтожение политика порошенко. Турчинов, Яценюк і колеги по НФ висловили співчуття у зв'язку зі смертю Тимчука: Він захищав Україну від інформаційної агресії Росії - Цензор.НЕТ 7860
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А если вдруг твой план не сработает то избивать до смерти пока не сознаётся, я верно улавливаю ход твоей мысли?
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Всегда можно купить и курнуть новый план.
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ну во первых, это не план, а реальная метода и она всегда работает Во вторых, если я буду спрашивать то сознается даже не в том что совершил, а в том как мечтал подложить училке кнопку на стул. Избивать для этого не нужно, это только помешает.
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Ну то есть реально виновных найти тебе не интересно
Ну и методы такие с которыми только в Таежный Союз
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Вся шваль типа Шариев и т.д. вылезла при Зеле и Тымчука убили при нём же, но виноват все равно Вальцман?
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По твоїй логіці Хараберюша та Окуєву зробили порохоботи?
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ЗЕ обещал садить коррупционеров
А на деле начал отстреливать патриотов!(((
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Встречался не очень давно пост от "экстрасенса" рыгопортнова о том, что порохоботы будут исчезать "разными путями и способами" Дословно не помню, но смысл такой. Это он высказал (я так думаю) тайные намерения пришедшей власти о построении государства по "образу и подобию" соседской рашки, где нет ни "Порошенков", ни "Тымчуков", ни "Стусов", ни "Бандер".
И никаких Майданов.
Спасибо 73стаду зебаранов.
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Шкода... Мої співчуття рідним та близьким.
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Ага, защитнички блин....Украина скатилась ниже плинтуса по ВСЕМ показателям, а нам впаривают дичь про "патриотов" с ксивой депутата которые до такой степени оборзели что готовы здохнуть чтоб только и дальше жрать в три горла!

Одних спонсирует Ахметов, с Бойка Луцик снимает подозрение, а порохоботы ноют про "реванш".
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елемнтарные правила разряжания оружия,
отстегнуть магазин, передернуть затвор, поставить оружие на предохранитель.
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только зебил может заглянуть в отверстие ствола и нажать курок, ибо все они по жизни суицидники. Выбрать блазня для того, чтоб их дети жили лучше, это всё равно что провести своей жене аборт собственными руками.
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…Для меня думать об умерших друзьях отрадно и сладко. Когда они были со мной, я знал, что их утрачу, когда я их утратил, я знаю, что они были со мной.
Сенека Младший
Он был, есть и будет с нами!
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Не помню уж у кого встретил мысль о том, что жалея об ушедшем друге и добром человеке, мы жалеем себя, оставшись без него, ведь он уже умиротворен, а мы страдаем. И чем дороже нам был ушедший, тем дольше мы помним и страдаем.
Искренние соболезнования всем, кто в его лице понес утрату.
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Загинув Дмитро Тимчук.
RIP
...
Посіпаку Овоча, лютого українофоба й пропагандона масових репресій, (г)андрюшу портнова поновлено викладачем в КНУ.

...
...
...
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Дмитро писав про Вас. Ви бачили?

Dmitry Tymchuk
8 квітня ·

Просто шикарный тест на выявление ольгинских троллей.
Суть инструмента проста (см. скрины - здесь дано в контексте предвыборной в Украине, но меня порвало от механизма в целом).
Ольгинские, не владея ни на каком уровне украинским языком, кидают текст оппонента в гугл-переводчик, а потом уже отвечают по методичке «на украинском».
Это как бы понятно.
Но вот никакой даже русскоговорящий украинец не воспримет, когда ему несут полную ахинею на украинском. Тогда как гугл переводит некоторые слова и фразы так, что в русском переводе в контексте всего предложения они воспринимаются в другом смысле, но вполне логично (автор использует, например, «юридичне утворення» - «юридическое образование», «за велінням якихось парфумів усі борошна народу закінчаться і нам посміхнеться частка» - гугл дает перевод «по велению каких-то духов все муки народа закончатся и нам улыбнется доля», ну и т.д.). Ольгинский ведется - и бинго!

Не знаю, использовал ли кто этот алгоритм ранее, но Welt Schmerz респект! Он сделал мой день, снимаю шляпу.
Скрины взяты
https://ibigdan.livejournal.com/23549073.html?fbclid=IwAR04y7v7a1OvFMWHZU_s1Jse0G7Rn074eA2nzvrXkt6vGXkKVpv1xdj5MH8
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Порохоботы лают до рвоты, 100% признак того, кто на самом деле является заказчиком преступления, псы могут защищать только своего хозяина мародера. Турчинов, Яценюк и коллеги по НФ выразили соболезнования в связи со смертью Тымчука: Он защищал Украину от информационной агрессии России - Цензор.НЕТ 5348
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"дебилизма образованпия" - ага, Турчинов, Яценюк і колеги по НФ висловили співчуття у зв'язку зі смертю Тимчука: Він захищав Україну від інформаційної агресії Росії - Цензор.НЕТ 6785 , а еще постоянное распыление препарата "деградат нацыя"...
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Похоже человек сам поставил точку , а может быть много знал про кубло Яценюка ,там дела творились жуткие и готов был идти с повинной ...
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Ну так давай уже, а то какую то сонную бредятину постишь.
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Бывают люди дают слабину и сами решают когда уйти с этого мира, а может быть очень серьёзная болезнь, о которой мало кто знал...Версий много, но про чистку пистолета верится в последнюю очередь.
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зеля требовал от новой метлы сбу результата в ДВЕ недели.
сегодня как раз две недели и налицо результат...)))
новая метла сбу приступила к работе
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Еще пару назначений клоунов из шоу 95 квартал на ключевые должности в таком ключе как до этого... и нормальные люди точно начнут сами стрелляться
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Он как раз активно критиковал новую команду.
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Juli Karpova
Знаєте, яка сама велика та дурна помилка тих сепарів та малоросів, що голосували за Зелебобу та і самого Зелебоби?
Вони розраховували на те, що Зеленський швиденько здасть Україну росії. Війна на Сході скінчиться, прийде путін і знову буде руській язик, заробітки в Маскві, жарти про жадібних та тупих українців, яки платять їм компенсації за "громадянську війну". Але вони не врахували одного, що на їх хотєлки путіну плювати, в нього є задача знищити Україну і їх в тому числі. Всі ці малороси та сепари будуть вбиті, закатовані та відправлені на Сибир, так само, як і патріоти. Бо кремль так робив завжди. Він знищує і ворогів і "друзів". І Зеленський доречі для них просто дрібна копійка, на яку не варто звертати уваги. Яки домовленості з тим, хто ще їх не так давно на корпоративах розважал? Як тільки він їм здасть Україну, то його тут же пустять в расход.
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Про це навіть мова не йде. Хій йому.
Але вже є підозра, що воно дало карт бланш на портновську "зачистку".
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я слушала это по ТВ в Украине, почему только порохоботы? чего их бояться и преследовать политически. Это пахнет дурно. Были вопросы комменты от немецкого журналиста.ЭТО пустил в Украину Зе и знает зачем.
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"Список порохоботів".
"Зачистка патріотів".
"Фільтраційний концтабір для рагулів"
...
Схоже, Зе пустив ОЦЕ в Україну на роль свого "єжобєрії" (єжов + берія два в одному)
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"Чистил пистолет и случайно застрелился"! Теперь вопрос: что такого знал Тымчук за что его могли бы убить?
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Друг пашинського, кроля та псевдо-пастора? Тодi я утримаюсь вiд спiвчуття.

P.S. Пашинському с кролями теж не завадило б наградну зброю якомога частiше чистити.
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Да-да, помню как Турчинов, будучи главой СБУ (как раз при вступлении в должность президента Ющенко) комментировал "самоубийство" Кравченко. при это показывал как это невозможно было его застрелить двумя выстрелами, а только самоубиться. Эта кодла как приходила, так и уходит с трупами.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїТурчинов, Яценюк і колеги по НФ висловили співчуття у зв'язку зі смертю Тимчука: Він захищав Україну від інформаційної агресії Росії
 
 
 
 
 
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