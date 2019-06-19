 Турчинов, Яценюк і колеги по НФ висловили співчуття у зв'язку зі смертю Тимчука: Він захищав Україну від інформаційної агресії Росії

Як передає Цензор.НЕТ, екссекретар РНБО Олександр Турчинов у себе на сторінці в Facebook написав:

"З життя пішов Дмитро Тимчук - справжній патріот України.

З Дмитром ми познайомилися в буремні часи на початку 2014 року, коли розпочалася агресія РФ проти нашої країни. Це була не класична війна, а її брудна гібридна форма, коли українців убивали не тільки на фронті, але й намагалися деформувати їх свідомість, використовуючи величезний арсенал інформаційних технологій та провокацій.

Дмитро був одним із перших, хто почав допомагати захищати країну саме на інформаційному фронті. Створивши "Інформаційний спротив", він активно протидіяв технологіям російських спецслужб, що намагалися посіяти паніку, зневіру, агресію проти української влади та держави. Він був одним із перших, хто розпочав потужний рух захисників України від інформаційної агресії Росії.

Велика втрата для нашої країни. Мої глибокі співчуття всім рідним та близьким Дмитра Тимчука. Вічна пам‘ять".

Експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк назвав Тимчука великим патріотом України і другом:

"Загинув наш друг, великий український патріот Дмитро Тимчук. Це болюча втрата для України і для кожного з нас. Моє глибоке співчуття рідним і близьким Дмитра. Вічна йому пам‘ять".

Партія "Народний фронт", до якої входив загиблий, оприлюднила заяву, в якій назвала честю роботу з Тимчуком:

"Саме він та його "Інформаційний спротив" стали першими, хто почав протистояти російській пропаганді, а його сторінка у Facebook ставала головним джерелом новин з фронту.

Досвідчений військовий журналіст, який неодноразово висвітлював події в гарячих точках - Іраку, Лівані, Косово, - навесні 2014 взяв на себе величезну відповідальність і протидіяв з командою волонтерів потужній інформаційній пропаганді Кремля, поки українські державні структури лише розгортали свою роботу.

Саме Дмитро Тимчук першим розповів з фактами про російські регулярні війська в Криму та Донбасі, про обсяги мародерства і особливості паспортизації ЛДНР по-російськи.

Фракція "Народний фронт" мала за велику честь працювати в одній команді з таким професіоналом, патріотом і непримиримим борцем із кремлівською "фабрикою брехні".

Висловлюємо співчуття рідним, близьким і всім, хто знав Дмитра. Тяжке горе. Разом з вами відчуваємо біль втрати світлої людини і патріота".

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