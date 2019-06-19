 Турчинов, Яценюк і колеги по НФ висловили співчуття у зв'язку зі смертю Тимчука: Він захищав Україну від інформаційної агресії Росії

Як передає Цензор.НЕТ, екссекретар РНБО Олександр Турчинов у себе на сторінці в Facebook написав:
"З життя пішов Дмитро Тимчук - справжній патріот України.
З Дмитром ми познайомилися в буремні часи на початку 2014 року, коли розпочалася агресія РФ проти нашої країни. Це була не класична війна, а її брудна гібридна форма, коли українців убивали не тільки на фронті, але й намагалися деформувати їх свідомість, використовуючи величезний арсенал інформаційних технологій та провокацій.
Дмитро був одним із перших, хто почав допомагати захищати країну саме на інформаційному фронті. Створивши "Інформаційний спротив", він активно протидіяв технологіям російських спецслужб, що намагалися посіяти паніку, зневіру, агресію проти української влади та держави. Він був одним із перших, хто розпочав потужний рух захисників України від інформаційної агресії Росії.
Велика втрата для нашої країни. Мої глибокі співчуття всім рідним та близьким Дмитра Тимчука. Вічна пам‘ять".
Експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк назвав Тимчука великим патріотом України і другом:
"Загинув наш друг, великий український патріот Дмитро Тимчук. Це болюча втрата для України і для кожного з нас. Моє глибоке співчуття рідним і близьким Дмитра. Вічна йому пам‘ять".
Партія "Народний фронт", до якої входив загиблий, оприлюднила заяву, в якій назвала честю роботу з Тимчуком:
"Саме він та його "Інформаційний спротив" стали першими, хто почав протистояти російській пропаганді, а його сторінка у Facebook ставала головним джерелом новин з фронту.
Досвідчений військовий журналіст, який неодноразово висвітлював події в гарячих точках - Іраку, Лівані, Косово, - навесні 2014 взяв на себе величезну відповідальність і протидіяв з командою волонтерів потужній інформаційній пропаганді Кремля, поки українські державні структури лише розгортали свою роботу.
Саме Дмитро Тимчук першим розповів з фактами про російські регулярні війська в Криму та Донбасі, про обсяги мародерства і особливості паспортизації ЛДНР по-російськи.
Фракція "Народний фронт" мала за велику честь працювати в одній команді з таким професіоналом, патріотом і непримиримим борцем із кремлівською "фабрикою брехні".
Висловлюємо співчуття рідним, близьким і всім, хто знав Дмитра. Тяжке горе. Разом з вами відчуваємо біль втрати світлої людини і патріота".
ЗЕ ищет мира с...ПОВСТАНЦАМИ
а Игрь Валерича войны нет...это гражданский конфликт!!!
Петеботы настолько тупы....
Не обижайся ватан
Только мозгов тебе это не прибавит.
Как был бараном, так и останешься.
Und? Heute schon wieder keine Nachweise mit dabei?
Ну и методы такие с которыми только в Таежный Союз
А на деле начал отстреливать патриотов!(((
И никаких Майданов.
Спасибо 73стаду зебаранов.
Одних спонсирует Ахметов, с Бойка Луцик снимает подозрение, а порохоботы ноют про "реванш".
отстегнуть магазин, передернуть затвор, поставить оружие на предохранитель.
Сенека Младший
Он был, есть и будет с нами!
Искренние соболезнования всем, кто в его лице понес утрату.
RIP
...
Посіпаку Овоча, лютого українофоба й пропагандона масових репресій, (г)андрюшу портнова поновлено викладачем в КНУ.
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...
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Dmitry Tymchuk
8 квітня ·
Просто шикарный тест на выявление ольгинских троллей.
Суть инструмента проста (см. скрины - здесь дано в контексте предвыборной в Украине, но меня порвало от механизма в целом).
Ольгинские, не владея ни на каком уровне украинским языком, кидают текст оппонента в гугл-переводчик, а потом уже отвечают по методичке «на украинском».
Это как бы понятно.
Но вот никакой даже русскоговорящий украинец не воспримет, когда ему несут полную ахинею на украинском. Тогда как гугл переводит некоторые слова и фразы так, что в русском переводе в контексте всего предложения они воспринимаются в другом смысле, но вполне логично (автор использует, например, «юридичне утворення» - «юридическое образование», «за велінням якихось парфумів усі борошна народу закінчаться і нам посміхнеться частка» - гугл дает перевод «по велению каких-то духов все муки народа закончатся и нам улыбнется доля», ну и т.д.). Ольгинский ведется - и бинго!
Не знаю, использовал ли кто этот алгоритм ранее, но Welt Schmerz респект! Он сделал мой день, снимаю шляпу.
Скрины взяты
https://ibigdan.livejournal.com/23549073.html?fbclid=IwAR04y7v7a1OvFMWHZU_s1Jse0G7Rn074eA2nzvrXkt6vGXkKVpv1xdj5MH8
сегодня как раз две недели и налицо результат...)))
новая метла сбу приступила к работе
Знаєте, яка сама велика та дурна помилка тих сепарів та малоросів, що голосували за Зелебобу та і самого Зелебоби?
Вони розраховували на те, що Зеленський швиденько здасть Україну росії. Війна на Сході скінчиться, прийде путін і знову буде руській язик, заробітки в Маскві, жарти про жадібних та тупих українців, яки платять їм компенсації за "громадянську війну". Але вони не врахували одного, що на їх хотєлки путіну плювати, в нього є задача знищити Україну і їх в тому числі. Всі ці малороси та сепари будуть вбиті, закатовані та відправлені на Сибир, так само, як і патріоти. Бо кремль так робив завжди. Він знищує і ворогів і "друзів". І Зеленський доречі для них просто дрібна копійка, на яку не варто звертати уваги. Яки домовленості з тим, хто ще їх не так давно на корпоративах розважал? Як тільки він їм здасть Україну, то його тут же пустять в расход.
Але вже є підозра, що воно дало карт бланш на портновську "зачистку".
"Зачистка патріотів".
"Фільтраційний концтабір для рагулів"
...
Схоже, Зе пустив ОЦЕ в Україну на роль свого "єжобєрії" (єжов + берія два в одному)
P.S. Пашинському с кролями теж не завадило б наградну зброю якомога частiше чистити.
Но вот пошел черный юмор