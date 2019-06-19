 Зеленський обговорив із членами наглядової ради "Ялтинської європейської стратегії" результати візиту до Франції і Німеччини. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.
Глава держави ознайомив представників YES із ключовими пріоритетами його діяльності, серед яких - встановлення миру в Україні, захист її суверенітету і відновлення територіальної цілісності, проведення системних реформ, посилення обороноздатності держави, забезпечення умов успішного розвитку країни.
Президент також розповів про результати офіційних візитів до Франції та Німеччини. За його словами, основну увагу під час переговорів було приділено припиненню війни на Донбасі і поверненню українських полонених, зокрема моряків.
Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні відбудеться зустріч Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання. "Вірю, що не тільки наша сторона хоче досягти миру найближчим часом", - додав він.
Президент повідомив, що в липні мають зустрітися зовнішньополітичні радники глав держав і урядів країн - учасниць Нормандського формату. Він також акцентував увагу на необхідності відновлення інфраструктури Донбасу. Глава держави зазначив, що у вересні планується проведення інвестиційного форуму для відновлення регіону.
Також обговорювалося питання проведення у вересні чергової, 16-ї щорічної зустрічі "Ялтинської європейської стратегії".
"На жаль, поки ця зустріч знову не відбудеться в Лівадійському палаці, але ми разом із вами сподіваємося на наше якнайшвидше повернення в українську Ялту", - заявив Зеленський.
Первые ...Слова тоже в тему . быстрее бы все это увидеть в делах
какие слова? эти?
он слишком много знал(С)
http://ord-ua.com/2019/06/15/nagrazhdennyj-dnr-latifundist-idet-po-mazhoritarke-ot-ze-i-greet-mesto-dlya-klyueva/
...расскажем о некоторых членах самой Зе-команды, которые должны сидеть не в законодательном органе, а на нарах. Репутация этих товарищей настолько подмочена, что их имена в «Слуге народа» не афишируют (для кого-то в избирательном бюллетене будет сюрприз). Хотя местные жители об этих кандидатах не просто знают, а, так сказать, «стоят на ушах» от этой информации.
Знакомьтесь: на фото freeradio.com.ua (ниже) глава Бахмутского районного совета Евгений Пластун. О его выдвижении по округу 46 знает в Бахмуте каждый. Эту информацию «ОРД» подтвердил источник в Зе-команде Донецкой области.
Що ви там ще на міжнародних зустрічах порішали ?
Но представляю как он обосрался, когда европейцы сказали: Доброго дня, як ваші справи?
Зеля походу бросился к
Разумковупереводчику....
И мне прикольно, хоть и не ходил на выборы, ..... в урне слишком маленькое отверстие для некоторой физиологической реакции на этих всех
тварейкандидатов.
спасиб*, не требуется. Вы бы обратился к профессионалам то.... ,Я уже и переживаю. если положить "руку" на Пиплию
Хорошо хоть всей страной уговорили его костюм одевать на такие встречи...
И видно как тяжело ему дается делать осмысленное лицо...
Где я.... - кто все эти люди...?
Где я.... - кто все эти люди...?
Президент всемирного банка пол вулфовиц ходит в дырявых носках, а британский мультимиллионер николас фон хоогстратен по несколько раз заваривает один и тот же пакетик чая
преЗЕдента неВальцмана...?)))
Друзі, чисто гіпотетично. Чи можлива ситуація, коли у Маріуполі проводиться військовий парад на честь п'ятої річниці звільнення від російської окупації, а Верховного Головнокомандувача, який на даний момент перебуває у місті, не запросили на захід? Ви собі уявляєте такий демарш з боку командування? Я - ні.
Звичайно, його покликали. Не могли не покликати. Не думаю, що очно - скоріше через секретаря записку передали або під двері підсунули.
То чому ж він не прийшов?
У Зекоманді не дурні сидять, правда? Іще які не дурні, країну хакнули як консервну ********.
Чи розуміли вони репутаційні втрати від неявки, ще раз підкреслюю, Верховного Головнокомандувача, на цей захід? Тим більше, за відсутності поважної причини для відсутності: і хворобою не відбрешешся, он по фонтанах стрибав як молодий. І зайнятістю також - програма у Зеленського була більш ніж вільною, візит чемності до Ахметова і три хвилини ганьби у центрі розмінування. Все.
То що ж тоді?
А є нюанс. Є певна відмінність між «Сер, вони скажуть, що ми обісралися!» і «Сер, ми обісралися!»
Верховний Головнокомандувач побоявся наблизитися до солдат своєї армії на відстань плювка. Побоявся глянути в очі азовцям - і цим поставив жирну крапку у дискусії: то чи був наказ не стріляти?
Ну так, після того, як «росія втратила контроль над своїми найманцями» (Зе).Перед нами в усій красі постала неприглядна картина. Зеленський боїться власної армії.
Боїться не абстрактно, як от дехто боїться грози чи висоти. Боїться цілком конкретних людей, які покладають на нього провину за смерть своїх побратимів.
Саме тому множаться охоронці. Саме тому розростається президентський кортеж, мало не щодня поповнюючись новими авто. Саме тому у день візиту Зеленського до Маріуполя на блок-постах був відданий наказ не пускати до міста військових. Саме тому у столичному Маріїнському парку, на шляху пробіжок новообраного, прибрали лавочки. Саме тому ми спостерігаємо метання з Адміністрацією Президента - цілком можливо, до нового року у нас буде кілька АП, і ніхто не знатиме, де ж насправді засідає Зеленський.
Що далі? Поява двійників? Виходи на люди під броньованим ковпаком?
Ми бачимо, як йому страшно. Ми чуємо, як він затинається під час виступів, як його очі шарять по натовпу, як він смикається від різких звуків. Можемо тільки здогадуватися про справжні причини цього страху; що ж такого встиг наробити, що так боїться відплати?І як, перепрошую, ми плануємо воювати із цим параноїком на чолі?
Тамара Горіха Зерня
Так что минус один.
Пэтины кадры продолжают топить будку бывшего хозяина
хорошо начинает.
собрал представителей олигархов, чтобы попросить денег