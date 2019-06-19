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Все про:Зеленський (1764) Пінчук (75) YES (16)

 Зеленський обговорив із членами наглядової ради "Ялтинської європейської стратегії" результати візиту до Франції і Німеччини. ФОТО

19 червня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з членами наглядової ради "Ялтинської європейської стратегії".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Зеленський обговорив із членами наглядової ради Ялтинської європейської стратегії результати візиту до Франції і Німеччини 01

Глава держави ознайомив представників YES із ключовими пріоритетами його діяльності, серед яких - встановлення миру в Україні, захист її суверенітету і відновлення територіальної цілісності, проведення системних реформ, посилення обороноздатності держави, забезпечення умов успішного розвитку країни.

Президент також розповів про результати офіційних візитів до Франції та Німеччини. За його словами, основну увагу під час переговорів було приділено припиненню війни на Донбасі і поверненню українських полонених, зокрема моряків.

Зеленський обговорив із членами наглядової ради Ялтинської європейської стратегії результати візиту до Франції і Німеччини 02

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні відбудеться зустріч Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання. "Вірю, що не тільки наша сторона хоче досягти миру найближчим часом", - додав він.

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Президент повідомив, що в липні мають зустрітися зовнішньополітичні радники глав держав і урядів країн - учасниць Нормандського формату. Він також акцентував увагу на необхідності відновлення інфраструктури Донбасу. Глава держави зазначив, що у вересні планується проведення інвестиційного форуму для відновлення регіону.

Зеленський обговорив із членами наглядової ради Ялтинської європейської стратегії результати візиту до Франції і Німеччини 03

Також обговорювалося питання проведення у вересні чергової, 16-ї щорічної зустрічі "Ялтинської європейської стратегії".

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"На жаль, поки ця зустріч знову не відбудеться в Лівадійському палаці, але ми разом із вами сподіваємося на наше якнайшвидше повернення в українську Ялту", - заявив Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133114
 
   
 Топ коментарі
 
все в галстуках а наш дурачок как всегда выеживается...
Хорошо хоть всей страной уговорили его костюм одевать на такие встречи...
И видно как тяжело ему дается делать осмысленное лицо...
Где я.... - кто все эти люди...? Зеленський обговорив із членами наглядової ради "Ялтинської європейської стратегії" результати візиту до Франції і Німеччини - Цензор.НЕТ 933
Зеленський обговорив із членами наглядової ради "Ялтинської європейської стратегії" результати візиту до Франції і Німеччини - Цензор.НЕТ 5317
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Первые шаги -- правильные !!! Слова тоже в тему . быстрее бы все это увидеть в делах Зеленський обговорив із членами наглядової ради "Ялтинської європейської стратегії" результати візиту до Франції і Німеччини - Цензор.НЕТ 5611
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Василий Пидуст Зеленський обговорив із членами наглядової ради "Ялтинської європейської стратегії" результати візиту до Франції і Німеччини - Цензор.НЕТ 6206


Первые ...Слова тоже в тему . быстрее бы все это увидеть в делах
Зеленський обговорив із членами наглядової ради "Ялтинської європейської стратегії" результати візиту до Франції і Німеччини - Цензор.НЕТ 3123

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какие шаги? рассадить весь Квартал 95 на все кресла?

какие слова? эти?
Зеленський обговорив із членами наглядової ради "Ялтинської європейської стратегії" результати візиту до Франції і Німеччини - Цензор.НЕТ 4658
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без шуток, открыла комп на рабочем месте и его фото. Многие знали этого достойного человека. Хорошие уходят рано, а остается одно болото
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Бред рашистский! Смерть Московии! Смерть кацапне!
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петрусеві мародери зачіщають як колись в ПР зачістило Чечетова........

он слишком много знал(С)
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Что то давно зебилы вальцмана не упоминали. Видать дали отмашку заткнуться, чтоб не заострять внимание, а кто таки вальцман Украины
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Награжденный «ДНР» латифундист идет по мажоритарке от Зе. И греет место для Клюева

http://ord-ua.com/2019/06/15/nagrazhdennyj-dnr-latifundist-idet-po-mazhoritarke-ot-ze-i-greet-mesto-dlya-klyueva/

...расскажем о некоторых членах самой Зе-команды, которые должны сидеть не в законодательном органе, а на нарах. Репутация этих товарищей настолько подмочена, что их имена в «Слуге народа» не афишируют (для кого-то в избирательном бюллетене будет сюрприз). Хотя местные жители об этих кандидатах не просто знают, а, так сказать, «стоят на ушах» от этой информации.
Знакомьтесь: на фото freeradio.com.ua (ниже) глава Бахмутского районного совета Евгений Пластун. О его выдвижении по округу 46 знает в Бахмуте каждый. Эту информацию «ОРД» подтвердил источник в Зе-команде Донецкой области.
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Та засунь ты его себе в жопу - носитесь со своим вальцманом как с гавном на палочке...
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сейчас прорабатывается вариант что ЗЕ это неВальцман...\без шуток...)))\
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а коррупцию не обсуждали, хотя немсми зациклились только на состоянии Фрау, а Зеленский просто был рядом. Вот и весь вывод и итог его поездки.Хотя написано красиво, вот бы еще и воплотить это не на бумаге
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Чесно.. мене не надто хвилює відбудова дамбаса.
Що ви там ще на міжнародних зустрічах порішали ?
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Отрапортовал перед отцами-основателями украинской коррупции и европейскими эксами.
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Я за нашего рад.... Можид выучил пару фраз на англ. и жабоедском.
Но представляю как он обосрался, когда европейцы сказали: Доброго дня, як ваші справи?

Зеля походу бросился к Разумкову переводчику....
И мне прикольно, хоть и не ходил на выборы, ..... в урне слишком маленькое отверстие для некоторой физиологической реакции на этих всех тварей кандидатов. Зеленський обговорив із членами наглядової ради "Ялтинської європейської стратегії" результати візиту до Франції і Німеччини - Цензор.НЕТ 5791
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Зайдёте в мой кабинет, я вам посильнее таблетки выпишу. Походу старые перестали действовать.
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В ваш "кабинет" под мостом?
спасиб*, не требуется. Вы бы обратился к профессионалам то.... ,Я уже и переживаю. если положить "руку" на Пиплию Зеленський обговорив із членами наглядової ради "Ялтинської європейської стратегії" результати візиту до Франції і Німеччини - Цензор.НЕТ 3651
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все в галстуках а наш дурачок как всегда выеживается...
Хорошо хоть всей страной уговорили его костюм одевать на такие встречи...
И видно как тяжело ему дается делать осмысленное лицо...
Где я.... - кто все эти люди...? Зеленський обговорив із членами наглядової ради "Ялтинської європейської стратегії" результати візиту до Франції і Німеччини - Цензор.НЕТ 933
Зеленський обговорив із членами наглядової ради "Ялтинської європейської стратегії" результати візиту до Франції і Німеччини - Цензор.НЕТ 5317
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пэтька и на заправке фоткался с торчащей рубашкой из мотни😀
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на заправке? прикольно. А чо прямо в гальюн не зашли - сфоткали бы его с голой жопой и держащимся за член. Вот смеху-то было бы - Порошенко писяет!! а может даже какает!!
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да, намного. Живой человек, способный оступиться. А не это зеленое чмо.
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Ну заправлять пиджак в трусы, это по-вашему. По пятипроцентному.
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Добрий день , Україна без порошенка !
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и что это тебе дало Джамал...!
преЗЕдента неВальцмана...?)))
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меня одно прикалывает - делюсь - парень отчитываться перед олигархом пеньчуком и К ,а его отчет перед Беней покажут - вроде простой вопрос - но мне интересно - а в глазах страх - а вдруг не одобрят?)))
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Если страшно-- купите таблеток !!! Полегчает Зеленський обговорив із членами наглядової ради "Ялтинської європейської стратегії" результати візиту до Франції і Німеччини - Цензор.НЕТ 2630
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так шо не знаешь как с ним связаться? это не ко мне - я ему теперь и подзатыльник не дам - может обидеться - ты ба яка цаца - президент Украины,да и гос охрана будет против - но не чего ....)))))
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я так и знал)) для меня курение - это как один из признаков умственной отсталости.
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судя по всему - отчитаться перед олигархами и попросить у них денег.
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Можно это чучело снабдить электрошокером что бы когда ОНО хрень несет его зарядом стукало! Договорился до того чтобы немцы съездили на оккупированный Донбасс и в Крым и сравнили с Украиной!!! Идиот!!!
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Правильно все сказал -- лучше один раз увидеть . чем сидеть на жопе и учить Украинцев что нужно делать Зеленський обговорив із членами наглядової ради "Ялтинської європейської стратегії" результати візиту до Франції і Німеччини - Цензор.НЕТ 1366
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Вы реально так думаете? Это же ходячая катастрофа! Я могу допустить что ОНо может хотеть сделать чего-то хорошего! Но хотеть и уметь разные вещи! Посмотрите его пресс конференции! Это же позор! Позор все нам!!!
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Зеленський боїться власної армії?

Друзі, чисто гіпотетично. Чи можлива ситуація, коли у Маріуполі проводиться військовий парад на честь п'ятої річниці звільнення від російської окупації, а Верховного Головнокомандувача, який на даний момент перебуває у місті, не запросили на захід? Ви собі уявляєте такий демарш з боку командування? Я - ні.
Звичайно, його покликали. Не могли не покликати. Не думаю, що очно - скоріше через секретаря записку передали або під двері підсунули.

То чому ж він не прийшов?
Зеленський обговорив із членами наглядової ради "Ялтинської європейської стратегії" результати візиту до Франції і Німеччини - Цензор.НЕТ 5192
У Зекоманді не дурні сидять, правда? Іще які не дурні, країну хакнули як консервну ********.
Чи розуміли вони репутаційні втрати від неявки, ще раз підкреслюю, Верховного Головнокомандувача, на цей захід? Тим більше, за відсутності поважної причини для відсутності: і хворобою не відбрешешся, он по фонтанах стрибав як молодий. І зайнятістю також - програма у Зеленського була більш ніж вільною, візит чемності до Ахметова і три хвилини ганьби у центрі розмінування. Все.
То що ж тоді?
А є нюанс. Є певна відмінність між «Сер, вони скажуть, що ми обісралися!» і «Сер, ми обісралися!»

Верховний Головнокомандувач побоявся наблизитися до солдат своєї армії на відстань плювка. Побоявся глянути в очі азовцям - і цим поставив жирну крапку у дискусії: то чи був наказ не стріляти?
Ну так, після того, як «росія втратила контроль над своїми найманцями» (Зе).Перед нами в усій красі постала неприглядна картина. Зеленський боїться власної армії.
Боїться не абстрактно, як от дехто боїться грози чи висоти. Боїться цілком конкретних людей, які покладають на нього провину за смерть своїх побратимів.

Саме тому множаться охоронці. Саме тому розростається президентський кортеж, мало не щодня поповнюючись новими авто. Саме тому у день візиту Зеленського до Маріуполя на блок-постах був відданий наказ не пускати до міста військових. Саме тому у столичному Маріїнському парку, на шляху пробіжок новообраного, прибрали лавочки. Саме тому ми спостерігаємо метання з Адміністрацією Президента - цілком можливо, до нового року у нас буде кілька АП, і ніхто не знатиме, де ж насправді засідає Зеленський.
Що далі? Поява двійників? Виходи на люди під броньованим ковпаком?

Ми бачимо, як йому страшно. Ми чуємо, як він затинається під час виступів, як його очі шарять по натовпу, як він смикається від різких звуків. Можемо тільки здогадуватися про справжні причини цього страху; що ж такого встиг наробити, що так боїться відплати?І як, перепрошую, ми плануємо воювати із цим параноїком на чолі?

Тамара Горіха Зерня
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кто знает что за ремешки через плечо у лиц с глубокой степенью умственной отсталости ? портупеи что ли?
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а в чем это выражается - можно поподробней? - а то я записываю)))
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а ни в чем... Это так.. чтоб себя поднять в своем ЧСВ.. Признаться же в лоховстве - это героизьм Зеленський обговорив із членами наглядової ради "Ялтинської європейської стратегії" результати візиту до Франції і Німеччини - Цензор.НЕТ 7576
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"а в чем это выражается -..." - дрыщут гневно направо и налево...
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Вчера случайно увидела на ictv как Юля размазала Гройсмана по студии
Так что минус один.
Пэтины кадры продолжают топить будку бывшего хозяина
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юля, это самая большая неудачница, украинской политики, которая?
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У Юли, как в песне, скоро будет - моя попытка номер пять.
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"случайно" нормальные люди не смотрят! смотрит быдло, у которого вместо головы #опа.
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собрал представителей олигархов, чтобы попросить денег.

хорошо начинает.
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Олег Беляков 1ee72182
собрал представителей олигархов, чтобы попросить денег

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Он заставил там всех дрожать. Особенно в Германии.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський обговорив із членами наглядової ради "Ялтинської європейської стратегії" результати візиту до Франції і Німеччини. ФОТО
 
 
 
 
 
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