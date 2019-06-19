 Представник ССГ Пауліссен заявив, що РФ прислала недостатньо інформації про "Бук", який збив рейс МН17 і ракету

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова центрального департаменту розслідування злочинів Національної поліції Нідерландів, представник Спільної слідчої групи (ССГ) Вільберт Пауліссен.

"Ми отримали цю інформацію від Російської Федерації про ракету, про документацію на неї. Ми бачили радарні дані, вивчили їх. Ми робили це все у рамках нашого голландського розслідування, у нас відбувалося власне розслідування. Ця інформація, яку ми отримали з Російської Федерації, не була достатньою, щоб можна було робити висновки про те, звідки ця пускова установка, що це за установка", - сказав він.

При цьому Пауліссен зазначив, що "брак доказів не є доказом їх відсутності".

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"Ми маємо інформацію, що відбувся пуск (ракети - ред), результати пуску. Наші експерти з цим працюють. Ми абсолютно покладаємося на наших експертів. Їхні висновки буде озвучено у звіті, який отримає суддя під час процесу", - зазначив він.

У свою чергу головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке наголосив, що слідство досі не має відповідей на всі запитання.

"Ми, як і раніше, чекаємо на відповідь, де саме це озброєння, яке було зняте на відео, чи дійсно воно було з Російської Федерації і де саме воно перебувало 17 липня 2014 року. Вже рік ми ставимо це питання, і Російська Федерація на нього не відповідає", - наголосив він.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.

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У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

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