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Все про:Нідерланди (413) суд (5209) Боїнг-777 Malasia Airli... (322)

 Суд над підозрюваними в причетності до катастрофи МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року в Гаазі, - головний прокурор Нідерландів Вестербеке

Суд над підозрюваними в трагедії рейсу МН17 розпочнеться о 10 ранку 9 березня 2020 року в суді Гааги.

Відповідне оголошення зробив голова Спільної слідчої групи (ССД) Фред Вестербеке (Fred Westerbeke), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми думаємо, що зможемо передати справу до суду до кінця року. Кримінальний процес відбудеться в суді в Гаазі, який проведе засідання в умовах посиленої безпеки в кримінально-кримінальному комплексі Схіппола ... Суд інформував нас, що кримінальне переслідування підозрюваних розпочнеться 9 березня 2020 на 10 ранку", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко про розслідування катастрофи МН17: Наступними стануть трибунали над Росією за злочини проти українського народу щодо Криму і Донбасу

Також Вестербеке звернувся до підозрюваних із закликом бути присутніми під час судового процесу або контактувати з ССД до процесу. Разом з тим він попередив, що "суд відбудеться, навіть якщо вони вирішать не бути присутніми".

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.

Читайте також: На мешканців Нідерландів маніпуляції Росії щодо катастрофи MH-17 вже не діють, - Зеркаль

У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

Читайте: Нідерланди направлять запити в РФ і Україні з вимогою допиту підозрюваних у причетності до краху МН17, - головний прокурор Нідерландів Вестербеке

19 червня прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року. За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Нідерланди пообіцяли направити в Україну і РФ запити про видачу підозрюваних. У Кремлі сказали, що обговорювати питання їхньої видачі поки зарано. "Я не вважаю за можливе що-небудь говорити евентуально без будь-яких публікацій. Поки жодних публікацій немає, нічого обговорювати", - заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Слідчі Головного слідчого управління СБУ склали підозри трьом росіянам і одному українцю, яким прокуратура Нідерландів висуне обвинувачення в катастрофі "Боїнга" Малазійських авіаліній на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133108
 
   
 Топ коментарі
 
Гарантировано !Там так часто сердечные приступы хватают еще боеспособных генералов...
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К началу процесса хуйло должен быть изловлен и сидеть в наморднике

Суд над подозреваемыми в причастности к крушению МН17 начнется 9 марта 2020 г. в Гааге, - главный прокурор Нидерландов Вестербеке - Цензор.НЕТ 1065
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Гарантировано !Там так часто сердечные приступы хватают еще боеспособных генералов...
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Толку если пуйло какает на международное право?
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К началу процесса ***** должен быть изловлен и сидеть в наморднике


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Гитлер тоже какал не международное право, однако это не спасло Германию от выплаты пострадавшим в будущем.
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Я уже вижу, как Гиркин собирает чемоданы в Гаагу...
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Так, андруша смицький , треба ще дати відповідь на головне питання - як та за чиїм наказом "Бук" потрапив з Курська на окуповану територію України..
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тут вообще странная и дибильная ситуация у них вырисовывается Суд над підозрюваними в причетності до катастрофи МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року в Гаазі, - головний прокурор Нідерландів Вестербеке - Цензор.НЕТ 9291
...сказать, что кто-то из командования дал приказ, значит, открыть ящик пандоры, тобишь - весь список вплоть до Шмойгу!
...сказать, что вояки сами дёрнули БУК, так это же полный звидец творится в их армии - если вот просто можно БУК *****... стащить и кататься по рососии и переезжать через ГРАНИЦУ Суд над підозрюваними в причетності до катастрофи МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року в Гаазі, - головний прокурор Нідерландів Вестербеке - Цензор.НЕТ 9291
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***** имеет так много времени, чтоб у них случилась сердечная недостаточность.
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Без пуйла или хотя бы шойгу в списке этот суд просто бестолковое балабольство.
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Вряд-ли сам ***** ответит, может наложить. А вот срасия да, ответит сполна.
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Гиркин сейчас просто в восторге. Ему не впервой все брать на себя. "Это я был спусковым крючком войны на Донбассе"..
П.С. "Это я, Стрелков, сбил лайнер, а не офицеры 53-й бригады ПВО из Курска. И уж тем более не Путин с Шойгу. На радаре сидел казак Бабай, а Моторола наводил на цель, как его обучили этому на ростовской автомойке"
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Родичі загиблих неодноразово у інтерв'ю висловлювали бажання, щоб і керівництво рф було засуджене. Це питання обов'язково виникне під час процесу. Цікаво, як воно буде вирішене...
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Чому, з Каддафічем вирішили питання.
Аце5 вже ТРЕТІЙ Боїнг, який збиває паРаша.
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Зачем так спешить, можно ж провести в 3020 году
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Обвинить Гиркина в результате стольких лет расследования?
А что у него есть собственные буки?
Если не обвинят конкретно путина - то это расследование туфта
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Тем временем(временем суда) организаторы будут разыгрывать партию в бильярд.
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Суд над подозреваемыми в причастности к крушению МН17 начнется 9 марта 2020 г. в Гааге,

2220 - более симпатишная цифра.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСуд над підозрюваними в причетності до катастрофи МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року в Гаазі, - головний прокурор Нідерландів Вестербеке
 
 
 
 
 
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