 Тимчук протидіяв інформаційним операціям спецслужб РФ задовго до початку вторгнення до Криму і на Донбас, - Бутусов

Про це на своїй сторінці у Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"За часів Януковича, часів здачі України, його робота видавалася безнадійною, але він не зламався. Він був одним з небагатьох в Україні, хто по-справжньому розумів, що сучасна війна є комплексом інформаційно-бойових операцій. Інформація мобілізує суспільство на війну, інформація мотивує бійців вступати в бій, інформація визначає рівень зовнішньополітичної підтримки. Без ефективної інформаційної підтримки мобілізація України для відбиття російської агресії була б неможлива. І Дмитро був одним з тих, хто особисто визначав напрямки інформаційної війни і захисту України", - зазначив журналіст.
"Блог Тимчука був одним із ключових джерел інформації про війну в Україні, і мав колосальне значення з військової точки зору. Величезні ресурси російської пропаганди були кинуті на дискредитацію Тимчука, ворог чудово розумів величезне значення якісного і проукраїнського висвітлення подій, величезні можливості впливу Тимчука в соцмережах та ЗМІ. У нас були публічні розбіжності з Дмитром щодо однієї з подій, але ми з ним разом розібралися і зробили висновки, і я з великою повагою ставився до діяльності Дмитра як народного депутата, встановилися дружні стосунки. Він діяв чесно, принципово, він не був політиканом і демагогом, він відбувся як справжній професіонал в оборонній сфері. Влада не виростила йому корону на голові, як це відбувається з багатьма, він продовжував працювати на захист нашої Батьківщини, і віддавав всі свої сили, фізичні та емоційні", - наголосив Бутусов.
"Слідство дійде висновків, це їхня робота. На мою думку - заслуги Дмитра Тимчука заслуговують найвищої нагороди від держави. І вшанувати пам'ять Дмитра маємо всі ми, для кого пам'ять про початок Війни за незалежність завжди буде священною, хто щодня в найважчі моменти читав зведення Тимчука... Світла пам'ять", - резюмував головний редактор "Цензор.НЕТ".
Нагадаємо, в Києві в середу, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.
За фактом загибелі Тимчука розпочато кримінальне провадження. Поліцейські розглядають кілька робочих версій того, що сталося.
А так, як вони_зебіли_ опинилися в одному окопі з чекістами,
то й позапихали язики в дупи, слимаки кремлівські.
Ти згоден, що Україна, це: МОВА, АРМІЯ, ВІРА, НАТО, подалі від росіі, путін -***** ?
Я тогда ещё подумал: ото фантазия у чувака, надо ж было такую чушь придумать.
А потом уже, в марте -апреле - про Харьков, Луганск и Донецк - тоже все гнали на него: да не может быть такого, кацапам Крыма разве не хватит, зачем им коридор?
Есть ли Бог после этого
Не беріть гріх на душу.
Вбивають нЕлюди.
та навіть місцеві писакі не відставали.
І ще раз - велика подяка за приємно несподіваний промоушен у квітні
...
RIP
Якщо це ДІЙСНО початок портновської "зачистки патріотів" (які "почнуть зникати") - то хай цей шматок смердючої бавовни сам якнайшвидше зникне з цього виміру реальності.
Dmitry Tymchuk
12 червня о 16:21 ·
А тем временем в Зазеркалье книгу Группы ИС "Вторжение" их "экспертиза" признала экстремистской. Судебные заседания продолжаются.
Главная шутка в том, что, согласно материалам дела, в РФ нашу книгу завозят ... из США. Хочу в связи с этим выразить отдельную благодарность господину Трампу.
Пусть покоится с миром..........
О рождении, учебе, работе - информации нет.
То, что он друг авакова, Геращенко, Гордона навевает смутные сомнения
Был такой блог Олега ярчука.
Который тоже писал информацию о боях на востоке.
Оказалось - это все писалось в ФСБ для дезы.
Тимчук также часто писал полную дезу
1995-1997 - проходив службу у військах протиповітряної оборони. »
А от хто такий «Олєг Ярчук», дійсно питання
ФСБ плохо готовило документы, типо для Петрова и Баширова.
Знаєте, яка сама велика та дурна помилка тих сепарів та малоросів, що голосували за Зелебобу та і самого Зелебоби?
Вони розраховували на те, що Зеленський швиденько здасть Україну росії. Війна на Сході скинчиться, прийде путін і знову буде руській язик, заробітки в Маскві, жарти про жадібних та тупих українців, яки платять їм компенсації за "громадянську війну". Але вони не врахували одного, що на їх хотєлки путіну плювати, в нього є задача знищити Україну і їх в тому числі. Всі ці малороси та сепари будуть вбити, закатовані та відправлені на Сибир, так само, як і патріоти. Бо кремль так робив завжди. Він знищує і ворогів і "друзів". І Зеленський доречі для них просто дрібна копійка, на яку не варто звертати уваги. Яки домовленості з тим, хто ще їх не так давно на корпоративах розважал? Як тільки він їм здасть Україну, то його тут же пустять в расход.
Одна "правда"- одна "ідеологія" - одна офіційно встановлена "лінія партії".
І лише спробуй сказати щось інше - вважай за щастя, якщо відбудешся люлями від поліції, штрафом або умовним терміном. Бо можна буде й зникнути... або випадково застрелитись...
И, думаю, что в этот раз СБУ провело ликвидацию агента ФСБ
Очередной провал СБУ ...
***** что хочет , то и делает прямо в Киеве !
А вот Дмитрий Тымчук или Борислав Берёза -- ***** даже очень мешают .
Если Бориса Немцова убили напротив Кремля , а он никакого влияния в России не имел .
Просто убили за дерзость , за то , что ***** не боялся .
У меня огромный антирейтинг среди украинцев? Я тоже к ним негативно отношусь, - Медведчук
Что тут делает полиция , почему расследованием не занимается СБУ . В частности контразведка ?!
Чому мовчать зрадофіли? За логікою тепер не Порох, а Зєєєля знищує патріотів.
2. Не истери.
3. Зачем Зеле убирать Тымчука, он с ним дел не имел. А вот на Пэцьку и его 5 лет воровства у Тымчука явно компромат был.
А это миллиарды долларов!
Що, Коломойський не проплатив?
Зеля-рыгики обещали уничтожать патриотов и начали, и никак по другом
И небо молчит,
Июньское солнце
Сияет напрасно.
Погасла звезда
В этом Млечном пути
Но память осталась
Щемящей и ясной.