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 У фокусі слідства у справі МН17 - російські військові та політики, які виконували й організовували злочин, - Луценко

Сьогодні загальна слідча група (JIT) склала перші чотири повідомлення про підозру і оголосила міжнародний розшук.

Про це написав у Facebook генеральній прокурор України Юрій Луценко, передає Цензор.НЕТ.

"Уважно читаючи текст підозр першим чотирьом особам, переглядаючи оприлюднені розмови підозрюваних, можна зрозуміти дорожню карту наступних - у фокусі слідства перебувають російські військові та політики, які виконували й організовували цей злочин", - зазначив Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо підозрюваних в аварії рейсу МН17 самі не натискали кнопку, але вони співпрацювали з метою доставки озброєння, - головний прокурор Нідерландів Вестербеке

У фокусі слідства у справі МН17 - російські військові та політики, які виконували й організовували злочин, - Луценко 01

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.

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У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

Читайте: Нідерланди направлять запити в РФ і Україні з вимогою допиту підозрюваних у причетності до краху МН17, - головний прокурор Нідерландів Вестербеке

19 червня прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року. За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Нідерланди пообіцяли направити в Україну і РФ запити про видачу підозрюваних. У Кремлі сказали, що обговорювати питання їхньої видачі поки зарано. "Я не вважаю за можливе що-небудь говорити евентуально без будь-яких публікацій. Поки жодних публікацій немає, нічого обговорювати", - заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Слідчі Головного слідчого управління СБУ склали підозри трьом росіянам і одному українцю, яким прокуратура Нідерландів висуне обвинувачення в катастрофі "Боїнга" Малазійських авіаліній на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133101
 
   
 Топ коментарі
 
Треба Путлеру та команді, підозру і обвинувачення пред'явити.
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Луцик.. ты идиот... Ты 5 лет сопли жевал, а сейчас вякаешь.
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У "маршала" Жюкова было правильное погоняло: Мясник.
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Треба Путлеру та команді, підозру і обвинувачення пред'явити.
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Да за 5 лет понятно что ПУТЛЕРУ всё до жопы!!! Хватит лозунгов!
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Декомунізація відміняється: У Харкові скандальному проспекту повернули ім'я Жукова. За повернення назви на честь радянського полководця проголосували 59 міських депутатів, 13 були проти.
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Рішення голова міськради підписав вже?
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У "маршала" Жюкова было правильное погоняло: Мясник.
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этот воровской сходняк может подтереться своим решением Закон естмь Закон и никакие шавки его не смогут переступить
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Луцик.. ты идиот... Ты 5 лет сопли жевал, а сейчас вякаешь.
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Уже который раз возле Собора и Костела в Виннице ряженные сепары МП в рясах проводят сходку по отжиму Храмов ,а Власть и Силовики словно в рот воды набрали..??Где это такое может быть - за 5 лет войны мозги не вправили???
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ фокусі слідства у справі МН17 - російські військові та політики, які виконували й організовували злочин, - Луценко
 
 
 
 
 
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