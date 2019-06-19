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 Порошенко про розслідування катастрофи МН17: Наступними стануть трибунали над Росією за злочини проти українського народу щодо Криму і Донбасу

Кремль не погодиться з опублікованими Нідерландами результатами розслідування катастрофи на Донбасі пасажирського лайнера Boeing 777 Малайзійських авіаліній.

Про це написав у фейсбуці п'ятий президент України Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Названі перші підозрювані, як і відкриті перші кримінальні справи. Маємо ще один конкретний доказ безпосередньої злочинної участі російського агресора у цій трагедії. На додаток до попередніх звітів групи, які уже підтвердили, що літак було збито російською ракетою з російської системи "Бук", яка була доставлена з російської території і повернута на російську територію. Всі, хто обізнаний з військовою справою та російськими реаліями, прекрасно розуміють, що таке маневрування передової військової техніки не могло відбутися без відома чи наказу вищого керівництва РФ", - підкреслив він.

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Порошенко зазначив, що Росія не погодиться з опублікованими Нідерландами результатами розслідування і продовжить блокувати процес.

"Не треба тішити себе ілюзіями, Росія і надалі всіма неправдами буде вивертатися і блокувати цей процес, маючи патологічну нездатність визнати провину. Розуміючи це ще п’ять років тому, я не вагаючись зв’язався з Прем’єр-міністром Нідерландів Рютте і ми погодили передачу всіх повноважень Нідерландам для координування міжнародного розслідування. Ні секунди не сумнівався у правильності свого рішення. Вдячний професійній команді українських дипломатів за втілення досягнутих домовленостей, як і ефективну роботу задля встановлення істини і розвінчування російських міфів", - зазначив лідер "Європейської Солідарності".

"Доведення істини в суді – справа довга, але покарання – невідворотнє. Ми із міжнародними партнерами з честю пройдемо цей шлях. Це стане першим міжнародним судовим процесом для притягнення Росії до відповідальності. Не маю жодного сумніву, що наступними стануть міжнародні трибунали над Росією за злочини, вчинені проти українського народу по Криму і Донбасу. Ми доведемо, що буква міжнародного права сильніша за кулю російського автомата", - резюмував Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Поки нічого обговорювати", - Пєсков про видачу підозрюваних у причетності до катастрофи МН17 Гіркіна, Дубинського та Пулатова

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.

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У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

Читайте: Нідерланди направлять запити в РФ і Україні з вимогою допиту підозрюваних у причетності до краху МН17, - головний прокурор Нідерландів Вестербеке

19 червня прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року. За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Нідерланди пообіцяли направити в Україну і РФ запити про видачу підозрюваних. У Кремлі сказали, що обговорювати питання їхньої видачі поки зарано. "Я не вважаю за можливе що-небудь говорити евентуально без будь-яких публікацій. Поки жодних публікацій немає, нічого обговорювати", - заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Слідчі Головного слідчого управління СБУ склали підозри трьом росіянам і одному українцю, яким прокуратура Нідерландів висуне обвинувачення в катастрофі "Боїнга" Малазійських авіаліній на Донбасі.

Порошенко про розслідування катастрофи МН17: Наступними стануть трибунали над Росією за злочини проти українського народу щодо Криму і Донбасу 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133100
 
   
 Топ коментарі
 
Лахтинские, не парьтесь тут.
Порошенко - Гетьман.
А вы - грязь под ногтями.
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Лучший президент Украины!
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иди с зеленым на коленях постой перед путиным
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Ты тут не переводи стрелки, мокшанский рептилоид!!!
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Угомонись уже, ты он ненависти удар скоро поучишь
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Четко по методичкам. Козломордые тупо переводят стрелки
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Нет сомнения, что Порох с его упорством таки пристроит ***** на эшафот

Порошенко про розслідування катастрофи МН17: Наступними стануть трибунали над Росією за злочини проти українського народу щодо Криму і Донбасу - Цензор.НЕТ 5151
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Вы доказал уже?
Мародерство это ведь не кража курицы.
Не доказано, как и "мародер" не доказал за Портнова и прочую дрянь.
Пока суд.... Порошенко о расследовании крушения МН17: Следующими станут трибуналы над Россией за преступления против украинского народа по Крыму и Донбассу - Цензор.НЕТ 7624 не..... решил , нельзя утверждать что-то.
Хотя неплохо бы если бы Гадя...... что-то там сделала
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Забавный факт, - больше всего о "мародерстве в армии" Порошенка переживают недобитые "повстанцы" и Портнов.
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Примазаться. Примкнуть.Прилепиться. - Вот ,что приходит на ум при речах этого лузера-вора.
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Подгорает от перспективы трибуналов, кацапа?
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Трибунал есть гуд. Но не вору о нем судачить ))
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А кто доказал, что вор? Не ты ли, троль продажный?
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лошок, ты понимаешь значение слова лузер? П.А.Порошенко, на сегодняшний день, самый успешный украинец!!! от деревенского хлопця, до миллиардера, до высшего государственного поста в стране. классовая ненависть быдла и зависть, естественная реакция лузеров.
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Простой )) Папа проворовался еще в ссср и сидел за это. Брат непонятно как убит. Сам он просто взял и на студенческую стипуху выкупил кондитерскую фабрику )) Ты хоть соображаешь ,шо мелешь ? ))))) Ахмет говорят тоже был благороднейшим чуваком. От того они и спелись вдвоем ))
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Пойди, баран, у фсб спроси как проворовался папа и как убит брат.
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А напомни, кто в Марике при подписании контракта между Ахметкой и французами на подтанцовке был? Не приЗедент ли часом? Так кто с кем спелся?
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Кацапи, скаільки б ви не гавкали, а вашу рашку і вас і ваше пуйло будуть судити в Гаазі за ваші звірства в Україні, Сирії та інших країнах, до яких дотяглися ваші гнилі рученята.
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Лахтинские, не парьтесь тут.
Порошенко - Гетьман.
А вы - грязь под ногтями.
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А в днр его любят. Даже памятник сделали перед выборами,показывая для лохов Украины, шо он против рашки ))
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иди с зеленым на коленях постой перед путиным
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Так ты, лугандонец, поэтому накивал пятками, что аж сверкали, и смылся с лугандона и переехал в Украину, а не в *********?
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Чисто спортивная философия:
А как и кто из прошлых президентов справился бы лучше в ситуации повальной 100-летне взрощенной коррупции, и боевых действий?
Вот кто?
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И что, подозреваемые 4 обычных пешек, и дело будет еще лет 5 тянутся.
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девка, а ты хоть раз в суде была? ты по любимому телевизору посмотри, сколько идут суды по элементарным ДТП с трупаками! ГОДЫ!!!!
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А своей каденции не хватило или воли не было, не базікав би з всіх щілин пре його


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Доведение истины в суде - дело долгое, но наказание - неотвратимо Источник: https://censor.net.ua/n3133100\\\\\\\\\\\

Это сказал тот кто бегает с попами и верит в летающих овец?.....
Да, Путин будет "гореть вечно"..... дебилы бл...
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а может следующим будет трибунал над мародером и свинярчуками?
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Оно тормозит шо уже не президент?
Или маразматика во время обострения лучше не трогать?
Вдруг руки на себя наложит...... Как мы потом его имущество конфискавать будем!
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Зебил, звание Президент Украины пожизненное
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А шо ж вы порохолизы гоните на Михо - президента дружественной Грузии!
Ты или крестик сними, или трусы одень! Любитель шокоанилингуса!
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Мне так лично совершенно пофик и михо и почему он бросил свою страну и убежал, как и янык, который в бегах.
иди помедитируй на ютуб на клоуна на каблуках и в трусиках и успокойся уже Порошенко про розслідування катастрофи МН17: Наступними стануть трибунали над Росією за злочини проти українського народу щодо Криму і Донбасу - Цензор.НЕТ 1762
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Это ты так ур-ще уважаешь звание Президента Украины!!!! И выбор 75 % голосовавших!
Вали в рашку ватан! Или петя тебя в Ольгино нанял!
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Прочитай хотя бы википедию зебильное, там так и написано зе - комедийный актер, синоним клоун, так что отвали от меня.
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пока мы тут скубимся рашастановская колонна начинает качать страну во все стороны
Дядя Анкл‏ @Vjt3M71hyLgqUCg

Сегодня рейдеры при поддержке помощников депутата Бойко , пытались захватить Шостинский завод "ЗВЕЗДА "(это то завод который делает мины для минометов и снаряды для танков и капсюли для патронов) , сейчас там потянулся спецназ вроде бойковцев оттеснили но ситуация непонятна.
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Чего разкукарекались, ватазельская шушера? А ну бегом под шконки!
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К сожалению верить в суд в Гааге не стоит. Кто сбил---ясно было через 5 минут тогда. Авиацию там применяла Украина, с той стороны нет. Зачем ВСУ там держать сложные системы поражения целей на большой высоте. А вот с той стороны это было очень необходимо. Да даже если бы и не был сбит гражданский самолёт, по любому бы притащили новую технику для боевых испытаний, как много там чего появилось из нового за все эти годы! И сто раз доказано и показано это. Молчу за космическую разведку США, спутниковую----там знали и знают сегодня всё.
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Цензор, навіщо ти пишеш чергові брехунці цього злодія? параша - політичний труп. Його цитати краще пишіть, коли він буде на лаві пілсудних.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенко про розслідування катастрофи МН17: Наступними стануть трибунали над Росією за злочини проти українського народу щодо Криму і Донбасу
 
 
 
 
 
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