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 Суд продовжив арешт обвинуваченому в державній зраді ексрегіоналу Єфремову ще на 2 місяці, - ГПУ

Старобільський районний суд Луганської області продовжив запобіжний захід у вигляді арешту ексглаві парламентської фракції Партії регіонів Олександру Єфремову до 17 серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці ГПУ у Facebook.

"Старобільським районним судом Луганської області продовжено запобіжний захід (утримання під вартою) обвинуваченому О.Єфремову ще на 2 місяці - до 17.08.2019 включно", - повідомили в Генеральній прокуратурі України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На амністію не погоджуся. Наполягатиму, щоб суд довів до кінця мою справу, - Єфремов

Нагадаємо, Олександра Єфремова звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст. 27, ст.341 Кримінального кодексу України.

Екс-регіонал обвинувачується в організації захоплення будівлі Луганської ОДА навесні 2014 року, в пособництві під час захоплення будівлі Управління СБУ в Луганській області, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України. Йому також інкримінують організаційне та інше сприяння створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" і державну зраду.

23 липня ГПУ почала заочне розслідування щодо соратників Єфремова - екс-нардепа С. Горохова і колишніх голів Луганської обласної ради В. Голенка, його першого заступника Є. Харіна, Луганського міського голови С. Кравченка і його першого заступника М. Пілавова.

Також читайте: СБУ закрила справу про фінансування тероризму щодо Ахметова, Єфремова та Королевської через відсутність складу злочину. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133099
 
   
 Топ коментарі
 
Ефремов, так же как и Ахметов, Медведчук, Бойко, Рабинович, Вилкул, Мураев, Королевкая, Колесников, Шуфрич - должны сидеть в тюрьме.
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Надо давать конкретный срок этому сепару,по делу же происходит цирк реХформированного суда от соевого мародера.
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продлевайте пока этот скот не здохнет
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хай потерпить до виборів. Ще слуги уродів не в ВР
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Смешной суд. Приговора нет. Хотя есть состав преступления. Это напоминает заискивающее угодничество перед расией.Где делая что-то оглядываются в страхе на нее. А между тем ,чего бояться. Крым утрачен с Донбассом. Идет война. Хуже не будет. Так как неожиданно рашка ударить уже не сможет. Пора и наглеть. Наглому и Бог помогает.
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Бред. Там их должно сидеть сотни! Но уже с ПРИГОВОРАМИ а не Договорняками Порошенка!
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с "договорняками Порошенка" он хотя бы сидел, а с новыми ватными лицами эти 2 месяца будут последними в его отсидке. Ну и никого нового, кого раньше не садили (например Ведмедчука, ДопоГепу) теперь и подавно не посадят. Да вот еще возвращаться смело будут те, кто и носу не показывал
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Надо давать конкретный срок этому сепару,по делу же происходит цирк реХформированного суда от соевого мародера.
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шо вы будете петь, когда дореформированный зе-факинг-суд через 2 месяца его отпустит?
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Ефремов, так же как и Ахметов, Медведчук, Бойко, Рабинович, Вилкул, Мураев, Королевкая, Колесников, Шуфрич - должны сидеть в тюрьме.
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просто судебные реформы, когда по факту все понятно, а судебно не доказуемо.
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красномордому вождю РЕГИНАЛОВ всё нерешатся сцикуньі срок впаять за измену.за сепаратизм и развязьівания войньі! в ********* за пост против путина дают до 10 лет. а нашим крьімчанам и украинцам дали всем от 15 до 20 лет за подозрения только в тероризме мол. там немусолятся в рашке направо и налево всем по 20 чтобьі обидно никому не бьіло. а тут почему то к стати к нему только прилипли и мусолят одного...странно как то. а такие же как он все сидят в раде в опоблоке... отдуваєтся ефремов за всю свою семью мафиозную...
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продлевайте пока этот скот не здохнет
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будут торжественно вывозить с тюрмы ефремова как юлю вывозили с качановской колонии.

с тюрмы прямо в раду-кабмин.

а шовы хатели?? даказательствов нэт. не было и нэт.
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Вот бы как у клиентов сауны судья у прокурора всегда спрашивал "Продлевать будете?" Да! И так каждый раз пока рыговская собака не подохнет
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСуд продовжив арешт обвинуваченому в державній зраді ексрегіоналу Єфремову ще на 2 місяці, - ГПУ
 
 
 
 
 
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