 Суд продовжив арешт обвинуваченому в державній зраді ексрегіоналу Єфремову ще на 2 місяці, - ГПУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці ГПУ у Facebook.

"Старобільським районним судом Луганської області продовжено запобіжний захід (утримання під вартою) обвинуваченому О.Єфремову ще на 2 місяці - до 17.08.2019 включно", - повідомили в Генеральній прокуратурі України.

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Нагадаємо, Олександра Єфремова звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст. 27, ст.341 Кримінального кодексу України.

Екс-регіонал обвинувачується в організації захоплення будівлі Луганської ОДА навесні 2014 року, в пособництві під час захоплення будівлі Управління СБУ в Луганській області, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України. Йому також інкримінують організаційне та інше сприяння створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" і державну зраду.

23 липня ГПУ почала заочне розслідування щодо соратників Єфремова - екс-нардепа С. Горохова і колишніх голів Луганської обласної ради В. Голенка, його першого заступника Є. Харіна, Луганського міського голови С. Кравченка і його першого заступника М. Пілавова.

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