 Кабмін схвалив звільнення трьох голів ОДА

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, сказав агентству "Інтерфакс-Україна" віцепрем'єр-міністр Павло Розенко після засідання, передає Цензор.НЕТ.

"Схвалено звільнення трьох голів ОДА", - сказав Розенко.

За його словами, зокрема, одним з голів ОДА, звільнення якого схвалено урядом, є керівник Рівненської області Олексій Муляренко.

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Зазначається, що на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що від президента Володимира Зеленського надійшли перші п'ять пропозицій на призначення голів ОДА.

Прем'єр зазначив, що уряд почне роботу в цьому напрямку, щоб на наступному засіданні Кабміну розглянути ці кандидатури.