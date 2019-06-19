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 Кабмін схвалив звільнення трьох голів ОДА

Кабінет міністрів схвалив проекти розпоряджень президента про звільнення ще трьох голів обласних державних адміністрацій.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, сказав агентству "Інтерфакс-Україна" віцепрем'єр-міністр Павло Розенко після засідання, передає Цензор.НЕТ.

"Схвалено звільнення трьох голів ОДА", - сказав Розенко.

За його словами, зокрема, одним з голів ОДА, звільнення якого схвалено урядом, є керівник Рівненської області Олексій Муляренко.

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Зазначається, що на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що від президента Володимира Зеленського надійшли перші п'ять пропозицій на призначення голів ОДА.

Прем'єр зазначив, що уряд почне роботу в цьому напрямку, щоб на наступному засіданні Кабміну розглянути ці кандидатури.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133097
 
 
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Реформы Зеленского ,половинчаты.Робкие. Возможно так советует Запад...Но это долго.И неэффективно в целом. Так за пять лет мы только просто очистим систему,ничего при этом не сделав для движения вперед...Это плохо....
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А ти хочеш .щоб він на другий день на всі посади *кловунів * призначив ? . Кабмин одобрил увольнение трех глав ОГА - Цензор.НЕТ 6402
Так він подав до ВР постанови на звільнення *луценок грицаків . гройсманів * та інш ..Але ПРодажні депи - зась Кабмин одобрил увольнение трех глав ОГА - Цензор.НЕТ 8357 Ще мають бажання крутити свої гешефти
..А на місця дійсно потрібно призначати когось місцевих . перетасувавши *колоду *.
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Що ви вкладаєте у слово "очистим"?
Звільнити не проблема - проблема поставити нового, котрий буде робити на громаду, а не на власну кишеню.
Так, що це не "очистим", міняємо шило на мило, а система залишається брудною.
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Да робкие, да половинчатые. Но не прошло и месяца, а все палки в колёса вставляют. Посмотрите, что делает Верховный Совет, что делает Гройсман, Луценко и так далее. Это просто ужас. Помня, что делал Порошенко, думали что придёт Зеленский и всё пойдёт, как по маслу. Надеюсь, что народ это всё видит и на выборах даст все полномочия. Тогда и посмотрим, что можно сделать. Не забывайте, что сажать можно не только весной. Озимые дают лучшие результаты.
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Не могу поспорить.Все верно. Но и не все ясно.
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