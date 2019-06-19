 Кабмін схвалив звільнення трьох голів ОДА

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, сказав агентству "Інтерфакс-Україна" віцепрем'єр-міністр Павло Розенко після засідання, передає Цензор.НЕТ.
"Схвалено звільнення трьох голів ОДА", - сказав Розенко.
За його словами, зокрема, одним з голів ОДА, звільнення якого схвалено урядом, є керівник Рівненської області Олексій Муляренко.
Зазначається, що на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що від президента Володимира Зеленського надійшли перші п'ять пропозицій на призначення голів ОДА.
Прем'єр зазначив, що уряд почне роботу в цьому напрямку, щоб на наступному засіданні Кабміну розглянути ці кандидатури.
Так він подав до ВР постанови на звільнення *луценок грицаків . гройсманів * та інш ..Але ПРодажні депи - зась Ще мають бажання крутити свої гешефти
..А на місця дійсно потрібно призначати когось місцевих . перетасувавши *колоду *.
Звільнити не проблема - проблема поставити нового, котрий буде робити на громаду, а не на власну кишеню.
Так, що це не "очистим", міняємо шило на мило, а система залишається брудною.