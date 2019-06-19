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 За фактом загибелі народного депутата Тимчука поліція відкрила кримінальне провадження, - Князєв

За фактом загибелі народного депутата Дмитра Тимчука розпочато кримінальне провадження. Поліцейські розглядають кілька робочих версій того, що сталося.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції, про це сьогодні, 19 червня, повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв, який перебуває на місці події.

Він розповів, що повідомлення про смерть народного депутата, 1972 року народження, надійшло в Нацполіцію о 12:15.

"Наразі працює слідчо-оперативна група поліції Києва, на місці перебуває очільник столичної поліції Андрій Крищенко. Зараз на місце події для процесуальної координації прибуде керівництво прокуратури міста. Підтверджуємо факт смерті народного депутата", – повідомив Сергій Князєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубій та інші політики висловили співчуття у зв'язку зі смертю Тимчука

За словами глави Нацполіції, попередньо загиблий має вогнепальне поранення голови.

"Скільки було пострілів, не можу відповісти – експерти оглядають. Є низка робочих версій, серед яких, можливо, нещасний випадок, необережне поводження із вогнепальною зброєю. Також розглядаємо версії кримінального характеру. Є громадянка, яка перебувала з ним в квартирі і яка зараз дає свідчення. Збираємо свідчення сусідів. Чи порушена обстановка квартирі – оглядаємо", – повідомив Голова Нацполіції.

Він додав, що вся інша інформація буде надана пізніше, коли поліцейські завершать огляд місця події. Зараз на місці також працює судовий медик та експерти.

Читайте також: Розглядаються три версії загибелі Тимчука, зокрема вбивство, - прессекретар МВС Шевченко

За фактом вже розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Слідчі дії тривають. ©

Нагадаємо, в Києві в середу, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133088
 
 
 Топ коментарі
 
Единственный, кому вообще можно было доверять, это Тымчук. Возможно, что вёл журналистское расследование , вышел не на тех, кого нужно.
Сейчас начнутся клятнвы , что всех найдут и посадят, н* общество уже привыкло к тому, что все это пустые слова. Жаль хорошего человека и патриота Украины
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застрелится при чистке пистолета - нереально.. хотя бы потому что магазин отстегивается и извлекается патрон (если он там даже(!) будет) из патронника...
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Реально. Бывают такие случаи. Каждый год очень много людей гибнет и калечит самих себя во время чистки оружия из-за халатного отношения к оружию и отсутствия техники безопасности.
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сколько выстрелов не скажу? т.е как бы может быть и не один? тогда точно - самоубийство...
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Ти коли небудб пістолета розбирав? чистив?
Як можна застрілитись випадково при чистці пістолета?
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Це вже нагадує історію з "самогубством" Кравченка. Якийсь довбаний сюр...
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Чому не до Авакова це питання?
Справу розслідує поліція. Про це написано в статті.
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Полиция СБУ ГБР САП НАБУ куча спец отделов за 5 лет расследовали расстрелы на майдане убийства Шермета и других журналистов посадили и конфисковали имущество у корупционеров складуется четко виденье как политики бла бла бла так и тут вот вот вот пустое колесо катиться а результат зеро.
по мелким преступлениям есть подвижки.
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Я написала Вам то, о чем написано в статье.
Расследование начала полиция. С нее и ее руководства пока и спрос.
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Единственный, кому вообще можно было доверять, это Тымчук. Возможно, что вёл журналистское расследование , вышел не на тех, кого нужно.
Сейчас начнутся клятнвы , что всех найдут и посадят, н* общество уже привыкло к тому, что все это пустые слова. Жаль хорошего человека и патриота Украины
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как раз он вел дело по расследованию дел Бени+боггдана+вазелина.. и их связям с паРашей..
Но зебилы и здесь отмажут клоуна..
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Это просто омерзительно. Вы следователь или свидетель ? Идите дайте показания , но не делайте ветер своим языком на цензоре.
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омерзительны зебилы, отмазывающие вазелина в ЛЮБОЙ ситуации.
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Кум-брат-сват и нужные люди...
Нужно понимать, что главы АП при всех (кроме Порошенко) президентах оказывали огромное влияние на деятельность президента. Особенно это актуально сейчас, при полном "прахвесионале" зеленском.
"Глава администрации Зеленского намного больше интегрирован в политику, чем сам президент. Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат в Верховном суде и множественные контакты в других судах. Это только небольшая часть давних связей Андрея Богдана - связей со старой системой, против которой и голосовали сторонники нынешнего президента..." ...Богдан и сам ЧАСТЬ старой системы - системы Азарова+Януковича.
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чучело, это ОФИЦИАЛЬНАЯ информация За фактом загибелі народного депутата Тимчука поліція відкрила кримінальне провадження, - Князєв - Цензор.НЕТ 2215 - из расследования.. но так как твой "мосХ" - это бред, то осознать ты ее не способна)
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Він був підполковником армії, **** рускоязична.
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пропагандонам из параши что-либо понять нереально) как и нереальность самострела при чистке пистолета.. тем более подполковника.
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списать на "случайно.. ребенок" - очень удобно "новым лицам"
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Пропагандисты - это там у вас - НА россии. Тимчук в Украине был в первую очередь журналистом и аналитиком, а затем Нардепом.
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Коля‏ @KolIian1974

Яка колекція наградної зброї, у Петра Олексійовича? Є інфа?
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Геращенко (шестёрка Авакова) высказался по этой теме первым.
Война объявлена.
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Понимаешь, что человек погиб. Иногда уже смосочало бы. Ну нельзя ж все время работать! Будь хоть раз человеком и просто заткнись !
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Він має замовчувати ?
І вам не соромно ??? Таку повагу до вбитого ви мали ?
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Ксения , просто отвали от меня. Нет никакого желания обсуждать с тобой гибель хорошего человека.
Иди работай дальше.
Весь твой репертуар я уже знаю
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так і не чіпляйся до інших зі своїми нотаціями, якщо ти сама повністю аморальна людина.
бач, твій репертуар я теж знаю.
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Ксения, ты ко мне прицепилась. Даже я, несмотря на всю мою сверх терпимость , не выдерживаю общения с тобой.
У меня есть личный модератор в виде тебя? Я что- то не припомню, чтоб нанимала тебя на работу.
Просто шат ап, Ксения.
Погиб хороший человек. Помолчи, пожалуйста
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То помовч і не вказуй іншим, тебе теж редактором не наймали.
Ясно ?
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Очередной висяк будет или найдут крайнего козлика. Вот и качество проведенной реформы у ментов (по другому их назвать не получается), гнать давно надо было Гавакова и верхушку ментов. Оценка их работы неудовлетворительно. Посмотрим на реакцию ЗЕкоманды прохффесионалов. Еще немного такой их работы и образуется еще пару т.н. "народных республик". Эх, клоуны ... .
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Тимчук - это один из настоящих патриотов Украины, человек, благодаоя которому все мы с 2014 года узнавали все новые и новые подробности подлого, коварного и вероломного нападения россии на наше государство.
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Иностранных спецов пригласить бы, что-то к князевым доверие как-то не очень после их "эффективных" расследований по покушениям на активистов.
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Ин. спецы не решат проблемы, а могут только помочь. Реформу надо было проводить правильно, а не через дупу. Например где сейчас можно найти проф. подготовленных оперов сыскарей в нужном количестве. Ответ в 3,14.... . Чтобы подготовить нормального опера надо около 5 лет.
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И не говори...согласен, на росии (на параше) именно атк всегда и было: царь порет тупое русское быдло. Быдло стоит с стойле и не мычит - ватники, шо с них взять..
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Это наверное так в случаях с рядовыми гражданами.
С тем же Кравченко "правоохранители" настаивали на самоубийстве.
Вы, имея такой опыт, согласны с ними?
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Видно когда дилетанты исполняют. А когда исполняют профи, то видно что чистил оружие.
Да у нас дважды с ружья стреляются, всем похер, завтра народ забудет.
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" Есть гражданка, которая находилась с ним в квартире" ??????????
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Пишут, что жена дала показания, что он чистил пистолет и нечаянно себя ранил. За фактом загибелі народного депутата Тимчука поліція відкрила кримінальне провадження, - Князєв - Цензор.НЕТ 6109
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗа фактом загибелі народного депутата Тимчука поліція відкрила кримінальне провадження, - Князєв
 
 
 
 
 
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