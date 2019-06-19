 За фактом загибелі народного депутата Тимчука поліція відкрила кримінальне провадження, - Князєв

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції, про це сьогодні, 19 червня, повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв, який перебуває на місці події.
Він розповів, що повідомлення про смерть народного депутата, 1972 року народження, надійшло в Нацполіцію о 12:15.
"Наразі працює слідчо-оперативна група поліції Києва, на місці перебуває очільник столичної поліції Андрій Крищенко. Зараз на місце події для процесуальної координації прибуде керівництво прокуратури міста. Підтверджуємо факт смерті народного депутата", – повідомив Сергій Князєв.
За словами глави Нацполіції, попередньо загиблий має вогнепальне поранення голови.
"Скільки було пострілів, не можу відповісти – експерти оглядають. Є низка робочих версій, серед яких, можливо, нещасний випадок, необережне поводження із вогнепальною зброєю. Також розглядаємо версії кримінального характеру. Є громадянка, яка перебувала з ним в квартирі і яка зараз дає свідчення. Збираємо свідчення сусідів. Чи порушена обстановка квартирі – оглядаємо", – повідомив Голова Нацполіції.
Він додав, що вся інша інформація буде надана пізніше, коли поліцейські завершать огляд місця події. Зараз на місці також працює судовий медик та експерти.
За фактом вже розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Слідчі дії тривають. ©
Нагадаємо, в Києві в середу, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.
Як можна застрілитись випадково при чистці пістолета?
Справу розслідує поліція. Про це написано в статті.
по мелким преступлениям есть подвижки.
Расследование начала полиция. С нее и ее руководства пока и спрос.
Сейчас начнутся клятнвы , что всех найдут и посадят, н* общество уже привыкло к тому, что все это пустые слова. Жаль хорошего человека и патриота Украины
Но зебилы и здесь отмажут клоуна..
Нужно понимать, что главы АП при всех (кроме Порошенко) президентах оказывали огромное влияние на деятельность президента. Особенно это актуально сейчас, при полном "прахвесионале" зеленском.
"Глава администрации Зеленского намного больше интегрирован в политику, чем сам президент. Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат в Верховном суде и множественные контакты в других судах. Это только небольшая часть давних связей Андрея Богдана - связей со старой системой, против которой и голосовали сторонники нынешнего президента..." ...Богдан и сам ЧАСТЬ старой системы - системы Азарова+Януковича.
Яка колекція наградної зброї, у Петра Олексійовича? Є інфа?
Война объявлена.
І вам не соромно ??? Таку повагу до вбитого ви мали ?
Иди работай дальше.
Весь твой репертуар я уже знаю
бач, твій репертуар я теж знаю.
У меня есть личный модератор в виде тебя? Я что- то не припомню, чтоб нанимала тебя на работу.
Просто шат ап, Ксения.
Погиб хороший человек. Помолчи, пожалуйста
Ясно ?
С тем же Кравченко "правоохранители" настаивали на самоубийстве.
Вы, имея такой опыт, согласны с ними?
Да у нас дважды с ружья стреляются, всем похер, завтра народ забудет.