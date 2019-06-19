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Все про:Нідерланди (413) Пєсков (543) Боїнг-777 Malasia Airli... (322)

 "Поки нічого обговорювати", - Пєсков про видачу підозрюваних у причетності до катастрофи МН17 Гіркіна, Дубинського та Пулатова

У Кремлі відмовилися відповідати на запитання про видачу Росією підозрюваних у причетності до катастрофи на Донбасі пасажирського лайнера Boeing 777 Малазійських авіаліній.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я не вважаю за можливе будь-що говорити евентуально без будь-яких публікацій. Доки жодних публікацій немає, нема що обговорювати", - заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Йому поставили запитання, чи передасть Росія слідчим з Нідерландів чотирьох підозрюваних, або ж чи можливі судові дії проти них у РФ.

"Друге. Ви знаєте наше ставлення до цього розслідування. Росія не мала можливості брати в ньому участі, хоча із самого початку, з перших днів цієї трагедії виявляла ініціативу й ініціативно намагалася стати частиною цього розслідування цієї жахливої катастрофи", - наголосив Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо підозрюваних в аварії рейсу МН17 самі не натискали кнопку, але вони співпрацювали з метою доставки озброєння, - головний прокурор Нідерландів Вестербеке

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.

Читайте також: На мешканців Нідерландів маніпуляції Росії щодо катастрофи MH-17 вже не діють, - Зеркаль

У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133086
 
 
 Топ коментарі
 
петелька на шее мордовского хорька затягивается. часть причастных к этому убийству русня уже притопила в удмуртских болотах, а часть сгинет в вечной мерзлоте засрашки.
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Постепенно Запад подведет к выдаче. И тогда эти умрут от рук кгб.
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В Кремле выдохнули. Вова ни при чем, это все проклятый Гиркин.
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петелька на шее мордовского хорька затягивается. часть причастных к этому убийству русня уже притопила в удмуртских болотах, а часть сгинет в вечной мерзлоте засрашки.
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Хорьок вискочить. то така паскудь, а ловці такі пісюни.
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Постепенно Запад подведет к выдаче. И тогда эти умрут от рук кгб.
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Конечно нечего обсуждать... собосранным унитазным ёршиком....
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а есть кого выдавать "Пока нечего обсуждать", - Песков о выдаче подозреваемых в причастности к крушению МН17 Гиркина, Дубинского и Пулатова - Цензор.НЕТ 7387 в смысле памятники надгробия там ведь даже тел нема
так баночка с пеплом... "Пока нечего обсуждать", - Песков о выдаче подозреваемых в причастности к крушению МН17 Гиркина, Дубинского и Пулатова - Цензор.НЕТ 4451
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это где то в шыкаладном цеху?
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Письков- будешь обсуждать, когда сам в том списке появишься. Вместе с Ху*лом. "Пока нечего обсуждать", - Песков о выдаче подозреваемых в причастности к крушению МН17 Гиркина, Дубинского и Пулатова - Цензор.НЕТ 9393
А пока засохни.
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В Кремле выдохнули. Вова ни при чем, это все проклятый Гиркин.
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Ну а че. БУК, вон, видимо, из шахты, исполнитель - Гиркин, Шойгу не при делах, ВВХ тем более, дело улажено, можно спокойно и удобно торговать с РФией дальше.
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пургоносец ершиком.. опять не в курсе...и чё обсуждать?)))
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Этот придурок очень любит сыпать заумными словечками. Смотрим,что такое эвентуальность. Оказывается "возможность". Песков просто дебил не эвентуально. Это факт.
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Специально для русских и на русском. Если вы тут не при делах, то действия должны быть такими, как минимум:
1. Гиркин должен быть арестован на основании УК РФ Статья 208. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Она гласит:
"2. Участие... на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, - наказывается лишением свободы на сс братской Украиной это же совсем не в интересах и не в целях РФ. Да, наш братский народ и миролюбивый сосед? Или наш младший братец тут замешан? Даже не могу в такое поверить. Так что Гиркина и компанию точно арестуют.
2. Выяснить кто и как украл ваш БУК и повез его против интересов РФ и лично Путина в Украину, захватив в заложники экипаж и команду наводчиков, заставив их под страхом смерти выполнять преступные задания злодеев. Заодно арестовать и посадить всех ГАИшников, котрые этот БУК пропустили и погранцов тоже.
3. Выдать Гиркина и всю его компанию, чтобы этой мерзости, подставившей миролюбивую РФ, у вас и духа не было. Этим вы от них откреститесь.
4. Закрыть на замок участок границы между Донбассом и РФ, чтобы злодеи еще один БУК или чего похуже не украли и туда не провезли.
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Наверняка не протянет гиркин до суда, скоро заболеет чихоткой и помрёт.
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Четверым вынесли приговор, фсб решит, как их самоустранить.
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Цензор.НЕТНовиниПодії"Поки нічого обговорювати", - Пєсков про видачу підозрюваних у причетності до катастрофи МН17 Гіркіна, Дубинського та Пулатова
 
 
 
 
 
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