 Четверо підозрюваних в аварії рейсу МН17 самі не натискали кнопку, але вони співпрацювали з метою доставки озброєння, - головний прокурор Нідерландів Вестербеке

Про це заявив глава Національної прокуратури Королівства Нідерланди Фред Вестербеке, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ці четверо підозрюваних на липень 2014 року були залучені в конфлікт. Їхньою метою було закріпитися на сході України. Використовувалися засоби протиповітряної оборони. І ці четверо людей підозрюються в тому, що співпрацювали в липні 2014 року, і це призвело до того, що був збитий пасажирський літак. Ніхто з них не натиснув кнопку сам, але вони тісно співпрацювали з метою доставки озброєння, і тому їх можна вважати підозрюваними в тому, що вони причетні до збивання МН17", - сказав Вестербеке на пресконференції в середу в Утрехті.
Вестербеке зазначив, що, згідно з кримінальним законодавством Нідерландів, якщо навіть людина не була присутня під час скоєння злочину, але була причетна до нього, вона також є винною.
"Тому ці четверо підозрюваних будуть притягнуті до відповідальності за аварію літака й за причетність до смерті пасажирів за ст.162 Кримінального кодексу Нідерландів", - пояснив головний прокурор.
Вестербеке зазначив, що під час ухвалення рішення про притягнення цих осіб до відповідальності буде враховано воєнний конфлікт на Донбасі.
"Є версія, що хотіли збити військовий літак, а не пасажирський. Навіть якщо план був такий, ми все одно переслідуватимемо їх за збиття МН17. Те, що вони хотіли зробити і що зробили насправді, визначить суд", - наголосив він.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.
У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.
У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.
Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.
24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.
садись деточка покажи кто из этих дядей тебя трогал?
Після скандалу, що розгорівся в мережі, на захист нардепа встали бійці Азова. Заслуги українського політика Сергія Тарути в підтримці українських воїнів у боротьбі з проросійськими окупантами на сході України - незаперечні. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян, повідомляє Politeka.
Напередодні в мережі стався галас через обмовку Сергія Тарути, коли той виступав у рідному регіоні і у звільненому роками раніше українськими бійцями Маріуполі.
Деякі з опонентів політика відразу ж "вчепилися" у випадково пророненное слово і спробували роздути скандал. Після інциденту на захист Сергія Тарути виступили українські воїни - зокрема екс-боєць і заступник командира відомого "Азова" Вадим Троян:
"Є хвиля, яку штучно розганяють ЗМІ, щодо виступу Тарути в Маріуполі. Зрозуміло, що вибори, і кому це вигідно. Ми відстояли Маріуполь разом з "Азовцями", маріупольцями. Так нам багато чого вдалося, завдяки Таруті", - написав Вадим Троян в мережі.
Екс-боєць "Азова" додав, що саме допомогу Сергія Тарути для полку була колосальною:
"Він власними коштами допомагав "Азову", привозив інструкторів, брав участь в обороні і визволенні міста. Помилився у виступі, але це з кожним може трапитися. Але він не зраджував рідне місто і державу", - підсумував Вадим Троян.
Опять какая-то фигня сегодня.
Мы имеем походу сговор.
И это уже понятно нормальным, тем кто хотя бы думает, а не смердит правослабными понятиями. Хотя не так - нормальные не верят никому, просто сопоставляют разные внщи. Во так.
А еще Ельцин типо сам цирковал. И Карибский Кризис был от маразма совковых дегенара-лов....
А почему в списке нет *****?