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 Четверо підозрюваних в аварії рейсу МН17 самі не натискали кнопку, але вони співпрацювали з метою доставки озброєння, - головний прокурор Нідерландів Вестербеке

Підозрювані в загибелі рейсу МН17 Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко самі не стріляли по літаку, але вони організували доставку озброєння, тому їх вважають підозрюваними

Про це заявив глава Національної прокуратури Королівства Нідерланди Фред Вестербеке, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ці четверо підозрюваних на липень 2014 року були залучені в конфлікт. Їхньою метою було закріпитися на сході України. Використовувалися засоби протиповітряної оборони. І ці четверо людей підозрюються в тому, що співпрацювали в липні 2014 року, і це призвело до того, що був збитий пасажирський літак. Ніхто з них не натиснув кнопку сам, але вони тісно співпрацювали з метою доставки озброєння, і тому їх можна вважати підозрюваними в тому, що вони причетні до збивання МН17", - сказав Вестербеке на пресконференції в середу в Утрехті.

Вестербеке зазначив, що, згідно з кримінальним законодавством Нідерландів, якщо навіть людина не була присутня під час скоєння злочину, але була причетна до нього, вона також є винною.

"Тому ці четверо підозрюваних будуть притягнуті до відповідальності за аварію літака й за причетність до смерті пасажирів за ст.162 Кримінального кодексу Нідерландів", - пояснив головний прокурор.

Читайте: Нідерланди направлять запити в РФ і Україні з вимогою допиту підозрюваних у причетності до краху МН17, - головний прокурор Нідерландів Вестербеке

Вестербеке зазначив, що під час ухвалення рішення про притягнення цих осіб до відповідальності буде враховано воєнний конфлікт на Донбасі.

"Є версія, що хотіли збити військовий літак, а не пасажирський. Навіть якщо план був такий, ми все одно переслідуватимемо їх за збиття МН17. Те, що вони хотіли зробити і що зробили насправді, визначить суд", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гіркін, Дубинський, Пулатов та Харченко, - прокуратура Нідерландів назвала імена підозрюваних у причетності до катастрофи МН17

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.

Читайте також: На мешканців Нідерландів маніпуляції Росії щодо катастрофи MH-17 вже не діють, - Зеркаль

У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133084
 
 
 Топ коментарі
 
В общем, официальную Россию обходят стороной изо всех сил. "Бук", значит, взялся из воздуха, а кадровые российские военные к этому никак не причастны. Срать хотели голландцы на 180 голландцев, погибших в том рейсе.
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Голландцы слились. Испугались полония с чаем. А где командир 53-й бригады ПВО из Курска? Что озвучили вчера журналисты?
Опять какая-то фигня сегодня.
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суд вызывает свидетеля...кнопку!
садись деточка покажи кто из этих дядей тебя трогал?
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А если там кнопки нет а есть рычаг так виноватых вовсе нету. Может за рычаг уборщица баба Зина зацепила халатом и случайно бахнула
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Так Усама-Бен-Ладен тоже не нажимал кнопку. Зачем было бомбить Афганистан? Да и Гитлер на кнопки никакие не жал. Нужно его реабилитировать хотябы посмертно.
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Пять лет прошло. Затяжное расследование. Некрасивое.
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наверное это потому что там тоже "чоколядные барыги" у власти?
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Там иное. Нет сокрушительных доказательств. А ляпать языком,не хотят.
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Пока не придумали, как потом у убийцы газ покупать.
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За Таруту заступилися бійці "Азова": він багато зробив для фронту

Після скандалу, що розгорівся в мережі, на захист нардепа встали бійці Азова. Заслуги українського політика Сергія Тарути в підтримці українських воїнів у боротьбі з проросійськими окупантами на сході України - незаперечні. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян, повідомляє Politeka.

Напередодні в мережі стався галас через обмовку Сергія Тарути, коли той виступав у рідному регіоні і у звільненому роками раніше українськими бійцями Маріуполі.
Деякі з опонентів політика відразу ж "вчепилися" у випадково пророненное слово і спробували роздути скандал. Після інциденту на захист Сергія Тарути виступили українські воїни - зокрема екс-боєць і заступник командира відомого "Азова" Вадим Троян:
"Є хвиля, яку штучно розганяють ЗМІ, щодо виступу Тарути в Маріуполі. Зрозуміло, що вибори, і кому це вигідно. Ми відстояли Маріуполь разом з "Азовцями", маріупольцями. Так нам багато чого вдалося, завдяки Таруті", - написав Вадим Троян в мережі.
Екс-боєць "Азова" додав, що саме допомогу Сергія Тарути для полку була колосальною:
"Він власними коштами допомагав "Азову", привозив інструкторів, брав участь в обороні і визволенні міста. Помилився у виступі, але це з кожним може трапитися. Але він не зраджував рідне місто і державу", - підсумував Вадим Троян.
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Млять, погибло столько людей, почти сотня детей а все в том числе и Европа дурака продолжают валять чтобы не дай бог на кремль не выйти. Ето и есть европейские ценности?
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Голландцы слились. Испугались полония с чаем. А где командир 53-й бригады ПВО из Курска? Что озвучили вчера журналисты?
Опять какая-то фигня сегодня.
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В общем, официальную Россию обходят стороной изо всех сил. "Бук", значит, взялся из воздуха, а кадровые российские военные к этому никак не причастны. Срать хотели голландцы на 180 голландцев, погибших в том рейсе.
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Поэтому и не особо поверил в зашквар Петрова-Боширова, ибо даже говно, но оно особо вонючее, не могло бы так обосраться.
Мы имеем походу сговор.
И это уже понятно нормальным, тем кто хотя бы думает, а не смердит правослабными понятиями. Хотя не так - нормальные не верят никому, просто сопоставляют разные внщи. Во так.
А еще Ельцин типо сам цирковал. И Карибский Кризис был от маразма совковых дегенара-лов.... Четверо підозрюваних в аварії рейсу МН17 самі не натискали кнопку, але вони співпрацювали з метою доставки озброєння, - головний прокурор Нідерландів Вестербеке - Цензор.НЕТ 7865
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согласно уголовному законодательству Нидерландов, если даже человек не присутствовали при совершении преступления, но был причастен к нему, он также является виновным.
А почему в списке нет *****?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЧетверо підозрюваних в аварії рейсу МН17 самі не натискали кнопку, але вони співпрацювали з метою доставки озброєння, - головний прокурор Нідерландів Вестербеке
 
 
 
 
 
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