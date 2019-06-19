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Все про:смерть (3368) Тимчук (568)

 Зеленський, Парубій та інші політики висловили співчуття у зв'язку зі смертю Тимчука (оновлено)

Президент Володимир Зеленський, спікер Верховної ради Андрій Парубій та інші політики висловили співчуття сім'ї загиблого нардепа Дмитра Тимчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Тимчук тримав фронт інформаційної війни, зазначили в Адміністрації президента:

"Не стало Дмитра Тимчука. Патріот, народний депутат, офіцер, військовий журналіст, а від початку російської агресії в Криму співзасновник "Інформаційного спротиву" надійно тримав фронт інформаційної війни. Президент співчуває рідним і близьким Дмитра. Це велика втрата для країни".

Зеленський, Парубій та інші політики висловили співчуття у звязку зі смертю Тимчука (оновлено) 01

Верховна Рада вшанувала пам'ять нардепа хвилиною мовчання.

"Трагічно загинув народний депутат Дмитро Тимчук, фракція "Народного фронту", український патріот, координатор групи "Інформаційний спротив". Від імені Верховної Ради висловлюю співчуття родині загиблого! Вічна пам'ять і вічна слава!" - написав спікер парламенту у твітері.

Зеленський, Парубій та інші політики висловили співчуття у звязку зі смертю Тимчука (оновлено) 02

Читайте: Розглядаються три версії загибелі Тимчука, зокрема вбивство, - прессекретар МВС Шевченко

Також співчуття висловив міністр інфраструктури Володимир Омелян, припустивши, що за смертю Тимчука стоять російські спецслужби:

"Він був гарною людиною. Мудрою. Сильною. Сподіваюся, що правохоронні органи ретельно з’ясують всі обставини його смерті. Москва любить такі сценарії "випадковостей". А він точно серйозно заважав Кремлю, викриваючи справжнє обличчя московської агресії на сході та їхні диверсійні акти в Україні. Спочивай з миром! Помстимося".

Зеленський, Парубій та інші політики висловили співчуття у звязку зі смертю Тимчука (оновлено) 03

Глава Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович зазначив, що Тимчук допомагав не лише військовим, а й Інституту:

"Дмитро Тимчук - один з тих, хто допомагав Інституту розгортати діяльність. Завдяки його підтримці почалися створення територіальних органів Українського інституту національної пам'яті. Дякуємо і пам'ятаємо. RIP".

Зеленський, Парубій та інші політики висловили співчуття у звязку зі смертю Тимчука (оновлено) 04

Також співчуття висловив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Смерть - це завжди трагедія. Боляче, коли так несподівано і безглуздо вона забирає сильних та справжніх. Щирі співчуття рідним і близьким Дмитра Тимчука. Маємо знати правду про те, що сталося", - написав він у Twitter.

Зеленський, Парубій та інші політики висловили співчуття у звязку зі смертю Тимчука (оновлено) 05

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко зазначив у Twitter, що не вірить у випадковість.

Зеленський, Парубій та інші політики висловили співчуття у звязку зі смертю Тимчука (оновлено) 06

"Не вірю, не хочеться вірити, що це випадковість, необережне поводження зі зброєю. Він знав, що таке зброя і як її треба чистити. Побачимо, що скаже слідство. Царство Небесне! Співчуття рідним і близьким. Дмитро Тимчук був гідним патріотом України!" - написав Гриценко.

Нагадаємо, в Києві в середу, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народного депутата фракції "Народного фронту" Дмитра Тимчука.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133083
 
 
 Топ коментарі
 
Парубий и другие политики выразил соболезнования в связи со смертью Тымчука - Цензор.НЕТ 4061Денис Казанський‏ @den_kazansky 1 ч.1 час назад
Пишут, что якобы случайно застрелился Дмитрий Тымчук.
Эта версия, конечно же, вранье.
Тымчук был сотрудником ГУР МО.
Его убийство стоит в одном ряду с убийством других украинских контрразведчиков - Хараберюша и Шаповала.
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Вечная память хорошему человеку и патриоту Украины. Парубий и другие политики выразил соболезнования в связи со смертью Тымчука - Цензор.НЕТ 8471
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Реванш пророссийских сил во всей красе.
Соболезнование семье и друзьям.
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Парубий и другие политики выразил соболезнования в связи со смертью Тымчука - Цензор.НЕТ 4061Денис Казанський‏ @den_kazansky 1 ч.1 час назад
Пишут, что якобы случайно застрелился Дмитрий Тымчук.
Эта версия, конечно же, вранье.
Тымчук был сотрудником ГУР МО.
Его убийство стоит в одном ряду с убийством других украинских контрразведчиков - Хараберюша и Шаповала.
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Не зможе. У нього можливе лише посилання на методичку.
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Це ти, прокацапське непорозуміння будеш писати мені? 😁
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Якщо ви не зауважили, з готовою версією про "випадкове" самогубство найпершим вискочив Антошка Геращенко. Притому - безапеляційно - "пісталєт нагрудний розбирав". Швидше за все Тимчук накопав компромат на тих, хто прийшов до влади, а можливо - і на патрона Геращенки.
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Тимчука убили 100%, ни о каком самоубийстве или случайности и речи не может быть. Пусть ищут убийцу и заказчика, а не соболезнуют и все. Развели в стране бандитизм и беспредел. Уголовный Кодекс написан ни к черту, сроки за убийства мизерные, рецидивизм процветает. Страдают и простые люди и сами же политики. ЖАХ.
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Певно зараз його жінку трамбують за це "самогубство по необережності".
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Вечная память хорошему человеку и патриоту Украины.
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Эй, санитары! Харош бамбук курить! Уберите психа от компа! И мабло заберите для верности.
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Мешал кремлю - ага,и кремляди приехали,выследили и замочили его,а наши доблестные правоохранители в это время были заняты фотографированием коробок с сигаретами на западной границе и отбиранием заправок у мелкого бизнеса.
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Британцы тоже сигареты фотографировали когда ГРУшники к ним заезжали?
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Ты что утверждаешь в вопросительной форме или в самом деле думаешь,что я биограф каких то британцев,грушников и их встреч?
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Про отравление "новичком" Скрипалей в Британии ГРУшниками Бойко Борис не слышал, не читал?
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Вы опять пытаетесь что то утверждать в вопросительной форме или вам в самом деле интересно всё прочитанное и услышанное мной за последнее время?
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Да, мы на форуме и мне после коммента Бориса стало интересно, знает ли он об отравлении ГРУшниками Скрипалей в Британии?
Они ведь пересекали границу с правоохранителями.
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Убили депутата украинского парламента,известного и влиятельного человека,какое к этому событию может иметь отношение ваш вдруг возникший интерес к моим знаниям про каких то перебежчиков скрипалей и их замочилово в Лондоне? ты говори,что хочешь сказать, прямо и открыто,не ссы и не юли.
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Вы же очень скептически отнеслись к версии о причастности рашистов:
"Мешал кремлю - ага,и кремляди приехали,выследили и замочили ..."



Почему? Они занимаются этим где угодно.
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Конечно это их рук дело,я говорил про то,что наши правоохранители в это время не защищали убитого,а грабили украинских бизнесменов,а этот Тымчук про это знал и молчал,это его почему то устраивало.
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Я не собираюсь защищать всех и каждого наших погранцов, всякие есть.
Но так вот категорично утверждать, что именно они в данном убийстве виноваты, прошляпили, это как-то слишком.
Британские погранцы тоже кого-то грабили пока баширов с петровым пересекали границу?
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Меня абсолютно не интересуют ваши собирательства,если у вас есть достойные аргументы опровергающие мои утверждения,то пожалуйста их выкладывайте - обсудим,ваше хитрожопство с вопросами и ваши примитивные высказывания типа - я так считаю,потому что это моё мнение оставьте для других.
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У Вас все перевернуто с ног на голову. О презумпции невиновности ничего не слышали?
Если Борис Бойко обвиняет погранцов в том, что они кого-то грабили во время перехода границы ГРУшниками, то именно ОН и должен предоставлять доказательства.
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Не верится что-то что во время чистки это произошло.
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Ну не знаю. Обычно при разборке пистолет держат от себя а не к себе.
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Тоже вариант.....Оружие это не шутки и не понты как у Пашинского...Это жизнь! И всё прописано кровью, как с ним обращаться и где хранить!
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Реванш пророссийских сил во всей красе.
Соболезнование семье и друзьям.
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Он был сегодня в Раде.

Олександр Бригинець
50 хв. ·

Час інформаційного супротиву України минув? Настає час помсти?
Дмитро Тимчук щойно був у залі і ось трагічна новина - він мертвий(((
Загинув випадково при чистці зброї? Хто в це повірить!
В залі говорять про зачистку ФСБ тих, хто багато знав про російську агресію..
Час і слідство можливо щось покажуть!

Тимчук був справжнім патріотом і борцем за Незалежність України!
Слава Герою і Царство йому Небесне!
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был в Раде, а потом забил на работу , как и остальные 350 человек и решил почистить пистолет.
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Почему Вы решили, что он забил, а не покинул Раду после закрытия спикером заседания?
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потому что заседание закрыли после его смерти.
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Если и было так, как Вы утверждаете, то не так уж он и забил, поскольку был там в отличие от многих других.
И "чистка оружия" просто сдвинулась бы во времени.
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Если по хронологии---был с утра в Раде, вернулся домой, давай оружие чистить---вроде и пойдёт и тем не менее странно. Человек был очень акцентированный, ситуацию реальную знал почти идеально. Что бы оружие у такого было не чищенное---тоже странно. Если в тир со своим не ходить, там чуть протёр, смазал чуть, лежать будет сколько надо. разберуться без нас если по настоящему. Срочно все смс и входящие звонки за месяц последний просмотреть. Возможно угрожали---решил проверить оружие. Сколько швали тварей разных на тв просто страну сдают и хоть кто здох---а тут гражданин с большой буквы ушёл в никуда. На девять дней ретрансляторы 3 каналов известных взорвать а офисы сжечь. Гамном не забрасывать---они гамно сами все там---не прилипнет. Только на кол!
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На Раисси такой был праздник, когда застрелился летчик Волошин. Какая-то фигня творится. Пистолет он чистил.
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Не чисто щось з тією смертю.На самогубця Тимчук не схожий,зі зброєю бавитись теж би не став.Вбивство-єдине що приходить на думку.
Жаль людину.Співчуття родині...
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Как передает replyua.net, пророссийские ресурсы в Украине, а также часть российских СМИ опубликовала заявление экс-замглавы Администрации президента Украины Андрея Портнова о том, что сразу после смены президента в Украине начнут происходить интересные моменты. В частности, будет устроена настоящая «охота» на тех, кто сегодня защищает интересы Петра Порошенко, так называемых «порохоботов». «Кто-то угодит в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу», - предупредил Портнов.
Комментируя заявление соратника Януковича, ветеран АТО, блогер Алексей Петров отметил, что теперь ситуация прояснилась еще лучше. Если так случится, что кто-нибудь из патриотов Украины исчезнет бесследно, то теперь все знают, кому нужно будет задавать вопросы. Много таких вопросов. Простых и от того очень неудобных.

джерело
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А сам Портнов куда угодит - он не предполагает ?
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Може, сподівається на аваковських бодігардів, що взяли його під захист одразу після повернення?
Хммм... Овоч теж сподівався на силовиків.
Вижив. Але то таке... "пофартило бродяге"...
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Буду надіятись що це спецоперація і він живий.
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ЗеДебилы верят.
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ЭТО УБИЙСТВО.
Патриотов и лучших сынов Украины начали убивать при ЭТОЙ власти.
При таком начальнике СВР с медалью ФСБ, первом заме главы СБУ с женой гражданкой Параши и Авакове который пытается себя продать новой паскудной власти, нет ни чего удивительно в том, что произошло.
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Напомнить тебе, каких людей убили при ТОЙ власти?
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а при Ленине - вообще ппц..
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Вы про дирижора-подонка Чечетова? Туда ему и дорога. Он сейчас в Пекле дохлыми региАналами дирижирует. Да и кончили его на 100% свои. Что бы не выболтал чего лишнего.
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Какой чечетов, не прикидывайся валенком...Максим Шаповал, Александр Хараберюш, А.Белый, Лесник..А сколько волонтеров и атошников, так просто не перечесть. При полном попустительстве и молчаливом согласии соевой мрази.
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Дмитрий Тымчук
7 мая ·
Относительно увеличения зарплат военным Представитель штаба Зеленского по военным вопросам И.Апаршин раскритиковал тот факт, что очередное увеличение денежного содержания военнослужащих произошло за счет увеличения доплат, а не «ядра» зарплаты. И добавил: «Необходимо и возможно выходить на уровень от 1000 евро по основным показателям денежного обеспечения (должность, воинское звание, выслуга лет), а не увеличивать доплаты за счет внутреннего перераспределения финансового ресурса Минобороны».
Святая правда! Так и должно быть по определению. Но есть один нюанс, о котором в штабе нового президента или почему-то забыли, или почему-то не знают.
Дело в том, что увеличение основных элементов денежного содержания военных (упомянутые Апаршиным должность-звание-выслуга) автоматически влечет за собой перерасчет пенсий всем военным пенсионерам. Т.е. на каждую копейку, затраченную на эти повышения для ВСУ, придется пара гривен повышения военных пенсий. В итоге - многие десятки миллиардов гривен для бюджета.
Теперь и ты стал ньюансом. Земля бетоном.
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Дружбан зе нофих коломо ліц..риговский покидьок портнов давно про це казав..
От така вона новая зе епоха..
Парубий и другие политики выразили соболезнования в связи со смертью Тымчука - Цензор.НЕТ 2514
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вот и посмотрим, как Аваков тебя, гниду, выловит и засадит лет на двадцать.
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Мешал кремлю - ага,и кремляди приехали,выследили и замочили его,а наши доблестные правоохранители в это время были заняты фотографированием коробок с сигаретами на западной границе и отбиранием заправок у мелкого бизнеса.

Бутусик,мразь,это что спам по твоему,я могу повторить хоть сто раз.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський, Парубій та інші політики висловили співчуття у зв'язку зі смертю Тимчука (оновлено)
 
 
 
 
 
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