 Зеленський, Парубій та інші політики висловили співчуття у зв'язку зі смертю Тимчука (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Тимчук тримав фронт інформаційної війни, зазначили в Адміністрації президента:
"Не стало Дмитра Тимчука. Патріот, народний депутат, офіцер, військовий журналіст, а від початку російської агресії в Криму співзасновник "Інформаційного спротиву" надійно тримав фронт інформаційної війни. Президент співчуває рідним і близьким Дмитра. Це велика втрата для країни".
Верховна Рада вшанувала пам'ять нардепа хвилиною мовчання.
"Трагічно загинув народний депутат Дмитро Тимчук, фракція "Народного фронту", український патріот, координатор групи "Інформаційний спротив". Від імені Верховної Ради висловлюю співчуття родині загиблого! Вічна пам'ять і вічна слава!" - написав спікер парламенту у твітері.
Також співчуття висловив міністр інфраструктури Володимир Омелян, припустивши, що за смертю Тимчука стоять російські спецслужби:
"Він був гарною людиною. Мудрою. Сильною. Сподіваюся, що правохоронні органи ретельно з’ясують всі обставини його смерті. Москва любить такі сценарії "випадковостей". А він точно серйозно заважав Кремлю, викриваючи справжнє обличчя московської агресії на сході та їхні диверсійні акти в Україні. Спочивай з миром! Помстимося".
Глава Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович зазначив, що Тимчук допомагав не лише військовим, а й Інституту:
"Дмитро Тимчук - один з тих, хто допомагав Інституту розгортати діяльність. Завдяки його підтримці почалися створення територіальних органів Українського інституту національної пам'яті. Дякуємо і пам'ятаємо. RIP".
Також співчуття висловив міністр закордонних справ Павло Клімкін.
"Смерть - це завжди трагедія. Боляче, коли так несподівано і безглуздо вона забирає сильних та справжніх. Щирі співчуття рідним і близьким Дмитра Тимчука. Маємо знати правду про те, що сталося", - написав він у Twitter.
Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко зазначив у Twitter, що не вірить у випадковість.
"Не вірю, не хочеться вірити, що це випадковість, необережне поводження зі зброєю. Він знав, що таке зброя і як її треба чистити. Побачимо, що скаже слідство. Царство Небесне! Співчуття рідним і близьким. Дмитро Тимчук був гідним патріотом України!" - написав Гриценко.
Нагадаємо, в Києві в середу, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народного депутата фракції "Народного фронту" Дмитра Тимчука.
Пишут, что якобы случайно застрелился Дмитрий Тымчук.
Эта версия, конечно же, вранье.
Тымчук был сотрудником ГУР МО.
Его убийство стоит в одном ряду с убийством других украинских контрразведчиков - Хараберюша и Шаповала.
Они ведь пересекали границу с правоохранителями.
"Мешал кремлю - ага,и кремляди приехали,выследили и замочили ..."
Почему? Они занимаются этим где угодно.
Но так вот категорично утверждать, что именно они в данном убийстве виноваты, прошляпили, это как-то слишком.
Британские погранцы тоже кого-то грабили пока баширов с петровым пересекали границу?
Если Борис Бойко обвиняет погранцов в том, что они кого-то грабили во время перехода границы ГРУшниками, то именно ОН и должен предоставлять доказательства.
Соболезнование семье и друзьям.
Олександр Бригинець
50 хв. ·
Час інформаційного супротиву України минув? Настає час помсти?
Дмитро Тимчук щойно був у залі і ось трагічна новина - він мертвий(((
Загинув випадково при чистці зброї? Хто в це повірить!
В залі говорять про зачистку ФСБ тих, хто багато знав про російську агресію..
Час і слідство можливо щось покажуть!
Тимчук був справжнім патріотом і борцем за Незалежність України!
Слава Герою і Царство йому Небесне!
И "чистка оружия" просто сдвинулась бы во времени.
Жаль людину.Співчуття родині...
Комментируя заявление соратника Януковича, ветеран АТО, блогер Алексей Петров отметил, что теперь ситуация прояснилась еще лучше. Если так случится, что кто-нибудь из патриотов Украины исчезнет бесследно, то теперь все знают, кому нужно будет задавать вопросы. Много таких вопросов. Простых и от того очень неудобных.
джерело
Хммм... Овоч теж сподівався на силовиків.
Вижив. Але то таке... "пофартило бродяге"...
...
RIP
--------------
too sad...
...
(прочитал - поржал опять...с "украинцев")
Патриотов и лучших сынов Украины начали убивать при ЭТОЙ власти.
При таком начальнике СВР с медалью ФСБ, первом заме главы СБУ с женой гражданкой Параши и Авакове который пытается себя продать новой паскудной власти, нет ни чего удивительно в том, что произошло.
7 мая ·
Относительно увеличения зарплат военным Представитель штаба Зеленского по военным вопросам И.Апаршин раскритиковал тот факт, что очередное увеличение денежного содержания военнослужащих произошло за счет увеличения доплат, а не «ядра» зарплаты. И добавил: «Необходимо и возможно выходить на уровень от 1000 евро по основным показателям денежного обеспечения (должность, воинское звание, выслуга лет), а не увеличивать доплаты за счет внутреннего перераспределения финансового ресурса Минобороны».
Святая правда! Так и должно быть по определению. Но есть один нюанс, о котором в штабе нового президента или почему-то забыли, или почему-то не знают.
Дело в том, что увеличение основных элементов денежного содержания военных (упомянутые Апаршиным должность-звание-выслуга) автоматически влечет за собой перерасчет пенсий всем военным пенсионерам. Т.е. на каждую копейку, затраченную на эти повышения для ВСУ, придется пара гривен повышения военных пенсий. В итоге - многие десятки миллиардов гривен для бюджета.
Теперь и ты стал ньюансом. Земля бетоном.
Не удержалась, увы
От така вона новая зе епоха..
Бутусик,мразь,это что спам по твоему,я могу повторить хоть сто раз.