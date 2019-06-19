 Зеленський, Парубій та інші політики висловили співчуття у зв'язку зі смертю Тимчука (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Тимчук тримав фронт інформаційної війни, зазначили в Адміністрації президента:

"Не стало Дмитра Тимчука. Патріот, народний депутат, офіцер, військовий журналіст, а від початку російської агресії в Криму співзасновник "Інформаційного спротиву" надійно тримав фронт інформаційної війни. Президент співчуває рідним і близьким Дмитра. Це велика втрата для країни".

Верховна Рада вшанувала пам'ять нардепа хвилиною мовчання.

"Трагічно загинув народний депутат Дмитро Тимчук, фракція "Народного фронту", український патріот, координатор групи "Інформаційний спротив". Від імені Верховної Ради висловлюю співчуття родині загиблого! Вічна пам'ять і вічна слава!" - написав спікер парламенту у твітері.

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Також співчуття висловив міністр інфраструктури Володимир Омелян, припустивши, що за смертю Тимчука стоять російські спецслужби:

"Він був гарною людиною. Мудрою. Сильною. Сподіваюся, що правохоронні органи ретельно з’ясують всі обставини його смерті. Москва любить такі сценарії "випадковостей". А він точно серйозно заважав Кремлю, викриваючи справжнє обличчя московської агресії на сході та їхні диверсійні акти в Україні. Спочивай з миром! Помстимося".

Глава Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович зазначив, що Тимчук допомагав не лише військовим, а й Інституту:

"Дмитро Тимчук - один з тих, хто допомагав Інституту розгортати діяльність. Завдяки його підтримці почалися створення територіальних органів Українського інституту національної пам'яті. Дякуємо і пам'ятаємо. RIP".

Також співчуття висловив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Смерть - це завжди трагедія. Боляче, коли так несподівано і безглуздо вона забирає сильних та справжніх. Щирі співчуття рідним і близьким Дмитра Тимчука. Маємо знати правду про те, що сталося", - написав він у Twitter.

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко зазначив у Twitter, що не вірить у випадковість.

"Не вірю, не хочеться вірити, що це випадковість, необережне поводження зі зброєю. Він знав, що таке зброя і як її треба чистити. Побачимо, що скаже слідство. Царство Небесне! Співчуття рідним і близьким. Дмитро Тимчук був гідним патріотом України!" - написав Гриценко.

Нагадаємо, в Києві в середу, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народного депутата фракції "Народного фронту" Дмитра Тимчука.