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Все про:Кириленко (102) перейменування (263) Харків (1389) Петренко Павло (354) декомунізація (238)

 Кабмін ініціює перевірку законності рішення Харківської міськради про повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова

Кабінет Міністрів України звернеться в правоохоронні органи для перевірки законності рішення Харківської міської ради про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

З такою ініціативою виступив віцепрем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У відповідь на це міністр юстиції Павло Петренко додав: "Ми можемо звернутися до місцевої ради, оскільки вони є суб'єктом місцевого самоврядування, як вищий орган виконавчої влади щодо неприпустимості порушення закону. Також ми маємо право звернутися до правоохоронних органів, для того, щоб вони провели перевірку".

Після чого прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив підготувати таке звернення.

19 червня міська рада Харкова підтримала рішення про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Кернес підпише рішення про повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова, настане його персональна кримінальна відповідальність, - В'ятрович

Як повідомлялося, у травні 2016 року голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки м. Харкова" у рамках закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Воно, зокрема, передбачало перейменування станції метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменного проспекту - на проспект Петра Григоренка (радянського генерала, правозахисника, що виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів). 8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради було зареєстровано електронні петиції з вимогою повернути проспекту та станції метро ім'я маршала Жукова та прибрати з пл. Свободи волонтерський намет "Все для перемоги", встановлений там проукраїнськими активістами у вересні 2014 року. Того самого дня Геннадій Кернес заявив про підтримку обох петицій і пообіцяв зробити усе від нього залежне, щоб їх реалізувати, якщо вони наберуть необхідну кількість голосів. Протягом 9 травня обидві петиції набрали понад 5 тис. голосів, необхідних для розгляду міською владою.

Нагадаємо, в Харкові активісти низки партій і громадських органiзацiй 2 червня повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік від Палацу спорту.

Геннадій Кернес заявив, що міська влада Харкова відновлять пам'ятник маршала СРСР Жукова, який знесли протестувальники.

Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкова, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ у натовп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133078
 
   
 Топ коментарі
 
Виморили голодом українців і навезли лаптєй з казляндії.
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"Люди" в харькове хотят старое название... Типичные представители русского мира... Жуков введи войска
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На грубость нарываются со своим Жуковым, а если долго просить, то в конце концов получишь...
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"Люди" в харькове хотят старое название... Типичные представители русского мира... Жуков введи войска
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А без кабміну з стратєгом Гройшею правоохоронні органи не знають що робити?
Навкруги один піар перед виборами..
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Виморили голодом українців і навезли лаптєй з казляндії.
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Вагонами в тєплушках і шапках ушанках. А тепер прагнуть захищати рускоговорящіє чєлюсті...
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Сабакин гарантирует Конституцию,
Белый Вошь окучивает Свободу......

все все нац-патриоты заняты Кабмин инициирует проверку законности решения Харьковского горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова - Цензор.НЕТ 3938
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так это продолжение "люди" в Украине хотят роспуска ВР, реванш пророссийских сил
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вот в этом и проблема
есть разница между захватить землю и получить
потому у вас результаты на выборах 75 на 25
потому настроения в обществе, не такие, как хотелось бы
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а когда гепа с дупой проголосуют за проспект Берия?? дедыжваивали и духовные скрепы аж трыщчать, сраный гепа с пиндосовским айфоном на немецкой коляске на фашыской BMW X5 но депутатыж прагаласавали да гепа??? а что в твоей продажной шкуре русскава? гепа?, даже катях который периодически выпадает из твоей дупы, явно не славянской внешности.
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Ох ты ж проснулись
Может и Луценко разбудите ещё
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На грубость нарываются со своим Жуковым, а если долго просить, то в конце концов получишь...
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Почему нельзя превратить горсовет в одесский дом профсоюзов ?
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Сжечь кернеса в коляске. И снять видио.- Как старичок огня боялся ))
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Оригинально.. Про "в коляске" такого еще не было))
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В Харькове есть улица Кооперативная. До войны носила название им. Берии.
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Унюхивают политические ветра, и ждут предоплату...
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ані уже нЄ нужньі. сваю задачу абьінЄпорох вьіполнілі можно іх нах...
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слава таваріщю жукаву каторьій поьілал савецкіх салдат ф атаку через ядерную варонку спустя чяс после грибочЬка, імітірюя захват іврапіскава горада с премененеемм атомнава аружія ф сентябрє 1954
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и шо с того?? дурбецало Буденый с шашками на танки прыгал и ничё страшного, у Жукова три класса церковно-приходской, он людей считал за мусор, лимоном больше лимоном меньше, бабы ещё нарожают, он лимон утопил в Днепре и получил орден.
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При Зебільній владі скоро Члєніна почнуть повертать...
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При Порохе этот горсовет давал 4 голоса против и 64 голоса за признание россии страной агрессором, при Зеле Григоренко меняют на Жукова.
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Получается,что скрытые враги делали гешефт с парашенко. Разве патриоты меняли бы свое мнение ? И почему эти враги остались после пяти лет ? Зачем это наследие врагов ?
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Красавчег
жаль не видно - как оно там обтекает
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ні! це як на фірмі строгий директор - появився в офісі і всі з головою в роботі, пішов - і миші знову на стіл, хто в ігри хто за пивом. і ніякий гешефт тут ні до чого
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Получается,если не строгий директор,то можно путина звать ? Да вы бредите,батенька ))
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Игорь Хирскл, Тебе лишь бы Пороха обгадить, под любую причину подводишь его имя. При Порошенко эти мрази сидели тихо и не высовывались, а при Зеле они почувствовали себя для него своими, а пресс-секретарь Зели дала им сигнал, что Гепа в данном деле есть арбитр, ему и решать, то есть - переименование на его усмотрение. Теперь колясочнику свобода попугаю. Поэтому не физдипи обратное.
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У нас всё переименовали ещё начале 90-х
Приезжайте в гости - окуетете от нашей жизни
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а кто за вас будет проживать вашу жизнь? Жуков?
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Зелогика: В том, что при Порошенко все прокремлевские мрази сидели под плинтусом или убежали из Украины, заслуга Зеленского. А в том, что при Зеленском все они вернулись, виноват Порошенко.

Зеленая дрысня уже задрала во всех предательствах Украины зелей винить Порошенко. Вы совсем уже сволочи конченные. Посмотрите- у него как ни рашисты и рыгоАналы вокруг в слуге нарида, так, простите, к нормальным евреям это не относится, так русские евреи, мечтающие о дефолте, а украинцев что-то не наблюдается. А вы все льете дерьмо по кремлевским методичкам и льете. Понимаю, что вы до усирачки боитесь возвращения Порошенко, патриота страны, и поэтому ваши измышлизмы и оправдание предателя Украины - вовы сцыкуна, могут подействовать только на тупых зелеботов, а нормальным людям давно все понятно. Вы уже даже не скрытые враги, а открытые враги Украины.
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Это звенья одной цепи. И странная смерть Тымчука и проспект Жукова и востановление в должности Портнова в Киевском универе---и последуют скоро ещё разные но односторонние события. До выборов особенно. Шваль подняла голову и встаёт в полный рост. Именно до выборов надо глушить. Сколько бы они не нахватали мест в Раде---на 5 лет нам будет обеспечено шатание страны по крепкому. Вопрос встал----или они или мы? Пора приступать к плану Б----ну все поняли, надеюсь.
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Рановато они начали, еще и выборы не прошли. Что то запахло 2104 годом.
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Ледокоин Гетьмана‏ @YevhenS

Ледокоин Гетьмана Ретвитнул(а) ZN.UA Зеркало недели

Почему Кабмин отреагировал на решение Харьковского горсовета А Президент, ГПУ и СБУ даже и не подумало?Наверно Зеленскому рейтинги жмут молчание превращается в гнилую тыкву
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Харьковчане не ставят памятник Жукову в Галичине, не протестуют против гауптмана Шухевича- гитлеровского прихвостня. Жуков освобождал Харьков от гитлеровцев, не перепишете историю потомки гитлеровских прихвостней.
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Кацапы везде жалуются . что их банят на цензоре . а я таки этого не наблюдаю лезут сюда как тараканы из под плинтуса
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКабмін ініціює перевірку законності рішення Харківської міськради про повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова
 
 
 
 
 
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