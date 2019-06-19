 Колишні співробітники ДБР Луцик і Туру подали в суд на Трубу і хочуть поновитися на посадах

Про це повідомили в пресслужбі суду, передає Цензор.НЕТ.
Луцик і Туру просять суд визнати дії директора ДБР Романа Труби щодо їхнього звільнення протиправними. Також вони просять скасувати накази про звільнення і поновити їх на посадах.
Суд розглядатиме справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін та проведення судового засідання.
Як повідомляв раніше "Цензор.НЕТ" невиконання цього ж рішення Окружного адміністративного суду м.Києва стало причиною того, що ГПУ відкрила кримінальне провадження проти Романа Труби.
29 травня директор Державного бюро розслідувань Роман Труба звільнив чотирьох співробітників. Серед них - керівник 2-го управління організації досудових розслідувань Олександр Туру і керівник фінансового управління Денис Луцик.
Сам Труба назвав звільнення керівників управлінь "звичайною ротацією".
"Луцик и Тура катят предъяву на Трубу шо он типа все рамсы перепутал "
Вот порошенко уже месяц как не при делах, а вы все еще считаете его президентом.. - постоянно предъявляете ему что то
Клоун стал президентом...?
У вас это тоже не укладывается в голове, да?