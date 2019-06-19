 Колишні співробітники ДБР Луцик і Туру подали в суд на Трубу і хочуть поновитися на посадах

Про це повідомили в пресслужбі суду, передає Цензор.НЕТ.

Луцик і Туру просять суд визнати дії директора ДБР Романа Труби щодо їхнього звільнення протиправними. Також вони просять скасувати накази про звільнення і поновити їх на посадах.

Суд розглядатиме справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін та проведення судового засідання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Труба продовжує ухвалювати рішення одноосібно незважаючи на рішення суду, з'явилися накази про звільнення ще трьох осіб, - перша заступниця голови ДБР Варченко

Як повідомляв раніше "Цензор.НЕТ" невиконання цього ж рішення Окружного адміністративного суду м.Києва стало причиною того, що ГПУ відкрила кримінальне провадження проти Романа Труби.

29 травня директор Державного бюро розслідувань Роман Труба звільнив чотирьох співробітників. Серед них - керівник 2-го управління організації досудових розслідувань Олександр Туру і керівник фінансового управління Денис Луцик.

Сам Труба назвав звільнення керівників управлінь "звичайною ротацією".