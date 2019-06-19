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Все про:суд (5209) Труба (83) ДБР (305)

 Колишні співробітники ДБР Луцик і Туру подали в суд на Трубу і хочуть поновитися на посадах

Окружний адміністративний районний суд Києва відкрив провадження за позовами колишніх співробітників Державного бюро розслідувань Дениса Луцика та Олександра Туру, які оскаржують своє звільнення.

Про це повідомили в пресслужбі суду, передає Цензор.НЕТ.

Луцик і Туру просять суд визнати дії директора ДБР Романа Труби щодо їхнього звільнення протиправними. Також вони просять скасувати накази про звільнення і поновити їх на посадах.

Суд розглядатиме справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін та проведення судового засідання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Труба продовжує ухвалювати рішення одноосібно незважаючи на рішення суду, з'явилися накази про звільнення ще трьох осіб, - перша заступниця голови ДБР Варченко

Як повідомляв раніше "Цензор.НЕТ" невиконання цього ж рішення Окружного адміністративного суду м.Києва стало причиною того, що ГПУ відкрила кримінальне провадження проти Романа Труби.

29 травня директор Державного бюро розслідувань Роман Труба звільнив чотирьох співробітників. Серед них - керівник 2-го управління організації досудових розслідувань Олександр Туру і керівник фінансового управління Денис Луцик.

Сам Труба назвав звільнення керівників управлінь "звичайною ротацією".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133076
 
   
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Вот парадокс....Людей увольняют с работы....а они по судам и ещё и восстанавливаются. Только госслужба и корыто...А в народном хозяйстве ка миллионы граждан Украины себя найти? Не? Привыкли к халяве и кошмариванию подследственных и терпил?
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Луцик, Тура и Труба... Ну и погоняла у них в ГБР.
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Если не регулярно следить за политическими новостями - то можно спутать ГБР с ДНР или ЛНР, и тогда новость будет очень органично вьіглядеть.
"Луцик и Тура катят предъяву на Трубу шо он типа все рамсы перепутал "
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Это то самое верховенство права от Петра Алексеевича
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Лалала Лалалала 8cf0faa3 - ХМ....

Вот порошенко уже месяц как не при делах, а вы все еще считаете его президентом.. - постоянно предъявляете ему что то Бывшие сотрудники ГБР Луцик и Тура подали в суд на Трубу и хотят восстановиться на должностях - Цензор.НЕТ 7136
Клоун стал президентом...?
У вас это тоже не укладывается в голове, да?
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Корито жирне,нічого робити не потрібно, зарплата супер! Зрозуміло що без суду ніяк....
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Луцик і Тура подали в суд на Трубу. Я розумію що прізвища то особисте,але звучить як розборки 90-х.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКолишні співробітники ДБР Луцик і Туру подали в суд на Трубу і хочуть поновитися на посадах
 
 
 
 
 
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