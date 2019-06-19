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 Економіка
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 Генеральний директор DCH Steel Віталій Баш очолить також ДМЗ

Група DCH Олександра Ярославського змінить керівника Дніпровського металургійного заводу (ДМЗ): генеральним директором підприємства стане Віталій Баш, який нині вже очолює рудник "Суха Балка" і керуючу компанію гірничо-металургійного дивізіону групи DCH Steel.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини, керівництво DCH дякує Геннадію Бергеману, який раніше обіймав посаду гендиректора ДМЗ, за успішну адаптацію заводу до системи корпоративних стандартів DCH. Після придбання підприємства групою DCН це завдання було поставлене ​​перед ним наглядовою радою ПрАТ "ДМЗ" 13 квітня 2018 р. під час підтвердження його управлінських повноважень на перехідний період.

Віталій Баш приступить до виконання обов'язків генерального директора Дніпровського металургійного заводу 19 червня 2019 р.

Рішення керівництва DCH про суміщення Башем позицій керівника DCH Steel, ДМЗ та "Сухої Балки" обумовлено потребою забезпечити узгоджену роботу всіх ланок цієї бізнес-системи. Нині економічне зростання сповільнюється в глобальному масштабі, що для високоглобалізірованої металургійної галузі закономірно означає необхідність впровадження нових підходів до організації виробництва. А значить, про інтеграцію в єдиний виробничий ланцюжок всіх технологічних операцій і процесів від видобутку руди до виплавки металу з прицілом на оптимізацію витрат і підвищення показників економічної та фінансової ефективності. Віталій Баш як генеральний директор DCH Steel, ДМЗ та "Сухої Балки" покликаний насамперед вирішити завдання вертикальної інтеграції підприємств гірничо-металургійного дивізіону.

Крім того, DCH Investment Management (керуюча компанія групи) і DCH Steel працюють над програмою комплексної і глибинної модернізації видобувного і сталеплавильного бізнесу, за реалізацію якої буде відповідати DСН Steel. Нагадаємо, що раніше група DCH заявила про намір протягом 5 років вкласти близько $150-300 млн у розвиток техніко-технологічної бази ДМЗ і "Сухої Балки".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133073
 
 
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Пацан к успеху пришел. Вероятно заслуга администрации новопредставленного президента? Генеральный директор DCH Steel Виталий Баш возглавит также ДМЗ - Цензор.НЕТ 3113
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Пэдры панамского. Именно при президенстве Пэдры Рома Абрамович продал свой металлургический бизнес в Днепропетровской области.
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Когда Ярославский успел слить Петровку?
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Ну что ты так Підлогу Маккартні обломал, не дал порохоботам разогнаться.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаГенеральний директор DCH Steel Віталій Баш очолить також ДМЗ
 
 
 
 
 
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