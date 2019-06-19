 Насалик: не бачив, щоб Кабмін давав "Нафтогазу" директиви для "свопу" газу з Росії

Про це Насалик розповів журналістам після засідання Кабінету міністрів, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Будь-які контракти, якщо йдуть на міжнародному рівні, повинні на рівні Кабінету міністрів України отримати директиви до переговорного процесу. Я не бачив, щоб на Кабінеті міністрів України НАК "Нафтогаз України" давали відповідні директиви", - зазначив він.

Міністр додав, що "Нафтогаз уже став токсичним у переговорах практично з усіма".

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"Хочу підкреслити, що НАК Нафтогаз України вимагає європейські правила транспортування російського газу, і в той же час не має виділеного оператора для того, щоб це відбулося", - зазначив Насалик.

Напередодні "Нафтогаз" запропонував "Газпрому" варіант, альтернативний транспортуванню газу. "Газпром" буде передавати нам певний обсяг газу (певну енергетичну цінність газу) на кордоні Україна - РФ, а ми будемо передавати точно такий же обсяг (енергетичну цінність) на кордоні Україна - ЄС", - написав він на своїй сторінці в Facebook у вівторок.