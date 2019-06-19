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Все про:Газпром (424) Кабмін (2902) Нафтогаз (545) Насалик (135) транзит газу (61)

 Насалик: не бачив, щоб Кабмін давав "Нафтогазу" директиви для "свопу" газу з Росії

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик заявив, що для підписання з "Газпромом" контракту про транспортування газу на умовах "своп", "Нафтогаз" має отримати відповідні директиви від уряду.

Про це Насалик розповів журналістам після засідання Кабінету міністрів, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Будь-які контракти, якщо йдуть на міжнародному рівні, повинні на рівні Кабінету міністрів України отримати директиви до переговорного процесу. Я не бачив, щоб на Кабінеті міністрів України НАК "Нафтогаз України" давали відповідні директиви", - зазначив він.

Міністр додав, що "Нафтогаз уже став токсичним у переговорах практично з усіма".

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"Хочу підкреслити, що НАК Нафтогаз України вимагає європейські правила транспортування російського газу, і в той же час не має виділеного оператора для того, щоб це відбулося", - зазначив Насалик.

Напередодні "Нафтогаз" запропонував "Газпрому" варіант, альтернативний транспортуванню газу. "Газпром" буде передавати нам певний обсяг газу (певну енергетичну цінність газу) на кордоні Україна - РФ, а ми будемо передавати точно такий же обсяг (енергетичну цінність) на кордоні Україна - ЄС", - написав він на своїй сторінці в Facebook у вівторок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133070
 
   
 Топ коментарі
 
Ще три місяці пошукають крайнього та й розбіжаться по офшорах.
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Гранена думка кацапської стратегії - "давай січас памоіму, ато патом хужи будіт"
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насалик остался с порожней большой ложкой?
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Ще три місяці пошукають крайнього та й розбіжаться по офшорах.
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Достроют катсапы северный поток два, тогда будет позна. Знач щас нада контракт заключать по транзиту лет на 10)))
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Гранена думка кацапської стратегії - "давай січас памоіму, ато патом хужи будіт"
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Ага...зрение пропало у упыря Ахметова......Куда тикать будет?
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НАУ "Нафтогаз" - інструмент для заробляння ну дуже великих грошей для кожної наступної влади. Тому зойки про його реформування лунають з вуст різних партій рівно до того моменту, поки ці партії не дорвуться до влади. Ніяка влада не відмовиться від такого продуктивного інструменту.
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Ви би бачили,як Меркель трясло на зустрічі з ЗЄ.
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Должен же человек свой откат получить давая разрешение
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А раша по судам вроде как должна именно Нафтогазу и если его сейчас убрать то вроде бы и уже ни кому не должна
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаНасалик: не бачив, щоб Кабмін давав "Нафтогазу" директиви для "свопу" газу з Росії
 
 
 
 
 
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