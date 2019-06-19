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 Гіркін, Дубинський, Пулатов та Харченко, - прокуратура Нідерландів назвала імена підозрюваних у причетності до катастрофи МН17

Сьогодні названо імена не всіх, кому висунуть обвинувачення: розслідування не закінчується. Далі має запрацювати кримінальний суд Схіпгола (Нідерланди).

Об'єднана слідча група (JIT), що розслідує падіння на Донбасі пасажирського лайнера Boeing 777 Малазійських авіаліній, оприлюднила імена тих, хто, за її даними, причетний до цієї трагедії влітку 2014 року. Про це з посиланням на прокуратуру Нідерландів повідомив місцевий канал RTL, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ

Названо чотири імені:

- Ігор Гіркін (прізвисько Стрєлков);

- Сергій Дубинський;

- Олег Юлдашевич Пулатов, позивні Гюрза та Халіф;

- Леонід Володимирович Харченко, позивний Кріт, громадянин України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гіркін, Безлер, Ходаковський і ще 9 бойовиків: розслідувачі Bellingcat назвали імена причетних до трагедії МН17. СПИСОК

Їм висунуть обвинувачення у вбивстві. Суд почнеться 20 березня 2020 року.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.

Читайте також: На мешканців Нідерландів маніпуляції Росії щодо катастрофи MH-17 вже не діють, - Зеркаль

У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133069
 
 
 Топ коментарі
 
Пуйло пятый - позывной "моль"
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Поздравляем счастливчиков из списка!
КГБ-ФСБ уже бадяжит в лаборатории новые порции шпили вилли)))
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Мрії, вологі твої мрії, андруша смицький. А тепер - в спам..
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жопа грикину.. точнее полоний. или "новичок"
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Сердечный приступ...
Это любимая болячка лампасников воевавшим на Бамбазе...
Список ооочень длинный уже...
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+ кремация трупа....
И их там точно не было...
А если и были то...спросите с них!))
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ооо как!! из отчёта выходит, что в рашке можно взять свободно любой БУК, сгонять в соседнюю страну и выпустить там ракетульку по пассажирскому литачку!
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а ну,бред,не может такого быть..
Карлос тут при делах,полюбасу..
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Поздравляем счастливчиков из списка!
КГБ-ФСБ уже бадяжит в лаборатории новые порции шпили вилли)))
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коментар відмічено як спам  
 
Дуже сумнівно щоб Малайзія повірила у ці "казочки".
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Мрії, вологі твої мрії, андруша смицький. А тепер - в спам..
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А где *****? Ведь знает каждый гражданин, кто террорист №1!!!
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Шістки.. Терористична атака на цивільний авіалайнер не могла б відбутися без відома і розпорядження шойгу з ******..
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Стрелков)))БЕГИ!!!)))
все бросай...одевай парик и юпку и...беги)))
Мыхалыч уже выслал демонов по твою душу...
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пуйло и шойгу тут как всегда не причём ... виноваты ихтамнеты ..
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Очень жаль Тимчука. Светлая ему память.
Никогда не поверю, что это НЕ УБИЙСТВО.
Всё это не случайно и очень связано с новой властью и отмашкой её на возвращение в страну сепаров.
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Светлая памьять...
Земля пухом

ЗЕ реформы почались...
Патриоты покупайте поп корн...
Дали буде
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Анонсированная портновым зачистка?
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По ходу да...
В самоубийство и тем более в неправильное обращение с ОО не верю...
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цензор тут трохи перекрутив: замість "не ранее весны 2020 года" пишуть що якраз у березні 2020 і буде суд:

"Процес проти чотирьох звинувачених відбудеться 9 березня 2020 року"
bild.de
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т.е. эти *повстанцы* действовали по собственной инициативе, а БУК откопали в шахтах Донбасса? Или все же список нужно продолжить, а не пытаться * витиевато * обойти самого главного террориста мира....(После подобного инцидента с ссср были введены более масштабные санкции, которые и доконали великий и могучий....)
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"24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска."

А из этих что - никому никаких обвинений пока? Все не решаются штатных военных ВС РФ обвинять?
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путина нет, ответственности России нет. Кроме того, все выглядит так, что если бы сбили наш транспортник - то всем было бы настолько похеру, что не факт что глубокую озабоченность бы объявили.
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А Дубинский - не родственник ли журнашлюхи с г+г?
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Сайт "Вся украина" подає 1687 українців(?) з таким прізвищем.
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Сталин тоже имел шикарный шанс взорвать их всех нафиг, а потом сказать: это не мы.
Правда опять прошляпил, не зная того что можно разнести Европу и тупо отморозиться. Решайте там мол, это повстанцы Италии сделали, ану докажи что это не они склепали бомбу в катакомбах
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Зашёл на ФБ Мураева на днях.. пишет, что не ясно кто сбил боинг.
Ну какая же он мразь. Знает, что врет. Все он прекрасно понимает. Но покрывает агрессора!
И в комментариях у него непроходимые тупицы обвиняют ВСУ в сбитие Боинга...
Надеюсь в парламенте этих тварей не увидим.
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Не увидим разве что Чингиз-Хана, а этих - запросто.
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Человек с мутной биографией, друг авакова, Геращенко и Гордона неожиданно застрелился тремя выстрелами в голову
Слава СБУ!
Некоторые так обделались, что закрыли комментарии!
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т.е. паРаше все как всегда сошло с рук. да здравствует труба!
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Если точно известно что техника 53-й бригады, почему среди подозреваемых нет ее командиров? Почему вообще нет действующих военных рф в списке, только отставники...
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Цікаво, европиськи назвуть замовників і кураторів, чи викрутяться лише дрібними бандюками?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГіркін, Дубинський, Пулатов та Харченко, - прокуратура Нідерландів назвала імена підозрюваних у причетності до катастрофи МН17
 
 
 
 
 
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