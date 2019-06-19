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Все про:Медведчук (395) Антимонопольний комітет (131) Козак (3) Терентьєв (21)

 Антимонопольний комітет перевірить законність купівлі телеканалу ZIK

Антимонопольний комітет України (АМКУ) проведе перевірку в зв'язку з інформацією про купівлю народним депутатом України, власником телеканалів "112 Україна" і NewsOne Тарасом Козаком (фракція "Опозиційний блок") телеканалу ZIK та створення медіахолдингу "Новости".

Про це повідомив глава комітету Юрій Терентьєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Від сьогодні запущено перевірку цієї інформації", - сказав Терентьєв.

Глава Антимонопольного комітету зазначив, що сторони не зверталися до комітету по узгодження угоди.

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Він нагадав, що регулювання містить порогові показники - по EUR 4 млн у двох учасників концентрації, що може пояснювати відсутність такого звернення.

14 червня стало відомо, що телеканал Zik купив соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп від "Опозиційного блоку". Козак також є власником телеканалів NewsOne і "112 Україна". На базі своїх медіаактивів він збирається створити новий медіахолдинг під назвою "Новости".

Відразу після звістки про продаж Zik з каналу звільнилися журналісти Кіпіані, Недзельський, Рахманін, Даниленко та кілька інших. Також телеканал покинув глава медіахолдингу Zik Ігор Туркевич.

Партія "Народний фронт" зажадала скликати в зв'язку зі зміною власника телеканалу засідання РНБО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133067
 
   
 Топ коментарі
 
А також перевірте 112 й ньюзван.
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Цікаво куди АМКУ раніше дивився. Невже не було інших бажаючих придбати цей канал, крім мертвечука?
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При Порошенко такого не было!!!
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Через год так через год...... в СИЗО...подождём, сначала подельники на сделку со следствием и скостить срок.... Антимонопольный комитет проверит законность покупки телеканала ZIK - Цензор.НЕТ 5003
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І скільки років будуть перевіряти? Все керівництво АМКУ буде вже на зоні строк мотати, а вони ще будуть перевіряти.
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112 УА, НьюсВан, Тонис-Прямой-Кривой............ну и история Интер......................
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а можно еще проверить и законность покупок облэнерго????
зик - хочу смотрю, хочу - нет!
а вот с электричеством - как раб... лампы )))) (ильича)))))
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Вы верите что импотентный Анти монопольный что то решит
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Цікаво куди АМКУ раніше дивився. Невже не було інших бажаючих придбати цей канал, крім мертвечука?
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Гибридная война...Путлер денег на Пропаганду не жалеет.
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Та нічого вони не зроблять, час закривати Медведчука.
Невже в СБУ нічого на нього немає ???!!!!!!
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Порошенко вже не при владі.
Так що всі питання переадресовуються до Зелі.
Вопросы ?
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Да ты шо... Вот так просто? Грабили мародёрствовали и всё? Уехали в Марбеллу?
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Сколько стволов за 5 лет напораздавали...у однлгл антиНародного аж 7....у кулявлоба даже пистолет-пулемёт Томпсона...у жены МинСтэця Яны Конотоп журналистки аж ДВА и все с грамотой За героизм при защите Украины!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Полторак своему однокласснику учителю физкультуры в школе так же ВЫДАЛ...За Героизм??? Ну и отдельно ПАШИНСКИЙ!!!!!!
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антимонапольный этим объявляет что бы и ему мертвечук доляху занес.....ублюдки продажные
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