 Якщо Кернес підпише рішення про повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова, настане його персональна кримінальна відповідальність, - В'ятрович

Про це заявив в коментарі "ГОРДОН" директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, передає Цензор.НЕТ.
"Це порушення закону про декомунізацію. Якщо міський голова підпише це рішення, ми будемо звертатися у прокуратуру з вимогою притягнути його до відповідальності. Колективної відповідальності бути не може. Тобто притягнути окремо кожного депутата, який проголосував за це рішення, не можна. Але якщо мер поставить свій підпис під цим рішенням, настає його персональна відповідальність, зокрема кримінальна", – наголосив В'ятрович.
19 червня міська рада Харкова підтримала рішення про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова. "За" проголосувало 59 депутатів, "проти" – 13. Цим самим рішенням депутати міськради назвали ім'ям Петра Григоренка ділянку від вулиці Римарської до вулиці Клочковської.
Як повідомлялося, у травні 2016 року голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки м. Харкова" у рамках закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Воно, зокрема, передбачало перейменування станції метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменного проспекту - на проспект Петра Григоренка (радянського генерала, правозахисника, що виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів). 8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради було зареєстровано електронні петиції з вимогою повернути проспекту та станції метро ім'я маршала Жукова та прибрати з пл. Свободи волонтерський намет "Все для перемоги", встановлений там проукраїнськими активістами у вересні 2014 року. Того самого дня Геннадій Кернес заявив про підтримку обох петицій і пообіцяв зробити усе від нього залежне, щоб їх реалізувати, якщо вони наберуть необхідну кількість голосів. Протягом 9 травня обидві петиції набрали понад 5 тис. голосів, необхідних для розгляду міською владою.
Нагадаємо, в Харкові активісти низки партій і громадських органiзацiй 2 червня повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік від Палацу спорту.
Геннадій Кернес заявив, що міська влада Харкова відновлять пам'ятник маршала СРСР Жукова, який знесли протестувальники.
Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкова, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ в натовп.
Країна має знати своїх героїв.
(непереводимая игра слов)
И кто же за них платил в таком разе ?
Это должен решить суд
Привлечение к уголовной ответственности не наступает автоматически
Хоть 500 постов в фейсбучике настрочи
да хоть пулеметически не наступает, ведь понятно что там все взаимосвязаны.
что Петко с новинскими, что новый с другими.
огребает народ. ну и традиционно - будет огребать и дальше.
И мне не жаль. Хотя в 21-ом веке, уже не поймут вопли(и возможно - дела) - Чилобека, или как там тот пиночетлан из Чили делал то?
Загнали таки в яму третьего мира.
Прошу понять и простить
Ил только выдавать мызамирские посты горазд?
Можно же было "владнати"? И да, мне понятно - вам надо срачи, а теперь и реальней - чтобы "патриотов" погнали и назначили бакановых.
Поэтому и живем так - каждая собака оставляет нерешенные проблемы.
И ведь знали что поляки и прочее, начнут наезжать с новой наглостью.
восстановления объективной и справедливой истории украинского народа;
пропаганды древности украинской нации и её языка, изучения творческого наследия украинской нации в сфере политики, культуры, просвещения, науки и техники, военного искусства;
изучения голодоморов, различных форм политических репрессий, других преступлений против украинской нации и национальных меньшинств в XX веке и сопротивления тоталитарным режимам;
общего осмысления общественностью борьбы украинской нации за восстановление государственности и преодоления остатков тоталитаризма в сознании граждан;
активизации работы по формированию патриотизма граждан Украины, прежде всего тех, кто работает в государственных учреждениях.
Кроме указанных выше, в задачи УИНП входит «участие в реализации государственной политики по признанию на международном уровне голодоморов на Украине актами геноцида». Также УИНП «определяет направления и методы восстановления исторической правды и справедливости в изучении истории Украины», «готовит предложения по обеспечению окончательной ликвидации символов бывшего СССР» и т. дШ
И даже дело не в том насколько это противоречит европейской державе, хотя противоречит
Но где эффективность от работы?
в Харькове ваты море. Идея переименовать в проспект Жукова там не только у Кернеса, ее ж из местных тоже поддерживают.
Работа по признанию Голодомора где? Еле 50 тыс подписей под петицией в немецкий Бундестаг набрали. И то благодаря перепостам в Фб и даже Климкин просил
эта
Возня
возле нагрудной скульптуры
маршала
жукова
отвлечение Граждан Украины от насущных проблем .
А что, прокуратура сама не может возбудится при очевидном нарушении закона?
Кто голосовал за: "Видродження", "Наш край" и часть БПП (6 депутатов).
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119