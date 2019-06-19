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Все про:Кернес (265) перейменування (263) В'ятрович (155) декомунізація (237)

 Якщо Кернес підпише рішення про повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова, настане його персональна кримінальна відповідальність, - В'ятрович

Міський голова Харкова Геннадій Кернес буде нести персональну кримінальну відповідальність, якщо підпише рішення міськради повернути проспекту Григоренка ім'я маршала Жукова.

Про це заявив в коментарі "ГОРДОН" директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, передає Цензор.НЕТ.

"Це порушення закону про декомунізацію. Якщо міський голова підпише це рішення, ми будемо звертатися у прокуратуру з вимогою притягнути його до відповідальності. Колективної відповідальності бути не може. Тобто притягнути окремо кожного депутата, який проголосував за це рішення, не можна. Але якщо мер поставить свій підпис під цим рішенням, настає його персональна відповідальність, зокрема кримінальна", – наголосив В'ятрович.

19 червня міська рада Харкова підтримала рішення про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова. "За" проголосувало 59 депутатів, "проти" – 13. Цим самим рішенням депутати міськради назвали ім'ям Петра Григоренка ділянку від вулиці Римарської до вулиці Клочковської.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міськрада Харкова проголосувала за повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова

Як повідомлялося, у травні 2016 року голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки м. Харкова" у рамках закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Воно, зокрема, передбачало перейменування станції метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменного проспекту - на проспект Петра Григоренка (радянського генерала, правозахисника, що виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів). 8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради було зареєстровано електронні петиції з вимогою повернути проспекту та станції метро ім'я маршала Жукова та прибрати з пл. Свободи волонтерський намет "Все для перемоги", встановлений там проукраїнськими активістами у вересні 2014 року. Того самого дня Геннадій Кернес заявив про підтримку обох петицій і пообіцяв зробити усе від нього залежне, щоб їх реалізувати, якщо вони наберуть необхідну кількість голосів. Протягом 9 травня обидві петиції набрали понад 5 тис. голосів, необхідних для розгляду міською владою.

Нагадаємо, в Харкові активісти низки партій і громадських органiзацiй 2 червня повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік від Палацу спорту.

Геннадій Кернес заявив, що міська влада Харкова відновлять пам'ятник маршала СРСР Жукова, який знесли протестувальники.

Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкова, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ в натовп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133065
 
   
 Топ коментарі
 
Кернес новый друг зеленского. Так что ничего ему не будет, ведь эпоха бедности закончилась!!!
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Плювати хотів Кернес на закони і на уявну кримінальну відповідальність. Єдиний вихід - причепити його коляску до гоночного автомобіля і запустити Кернеса в автопробіг.
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Кернес новый друг зеленского. Так что ничего ему не будет, ведь эпоха бедности закончилась!!!
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Плювати хотів Кернес на закони і на уявну кримінальну відповідальність. Єдиний вихід - причепити його коляску до гоночного автомобіля і запустити Кернеса в автопробіг.
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Он бессмертный. В него стреляли, а ему пофиг))) Думаете он там какогото беларуса Вятровича испугалси Если Кернес подпишет решение о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова наступит его персональная уголовная ответственность, - Вятрович - Цензор.НЕТ 6348
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смердючого харківського тхора вже давно на тому світі з ліхтарями шукають) що йому закон?
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нема вже ніякого БЕБЕПЕПЕ є партія Европейська Солідарність!!!
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А хто голосував проти в харківському "горсовєті"?
Країна має знати своїх героїв.
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Ничего ему не будет У него выборная должность Поторохтят и заткнутся
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Выборным должностям законы не писаны и можно творить любой беспредел?
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а гепатит аж пожелтел от страха...
(непереводимая игра слов)
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Вятрович, ща тебя Кернеса на ноль умножит Если Кернес подпишет решение о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова наступит его персональная уголовная ответственность, - Вятрович - Цензор.НЕТ 2148
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Просто интересно... А где ота вся шелупень, шо ходит с факелами, с портретами Бандеры, рвёт на себе вышиванки от любви к Украине? Уже стикаются к дому кернеса, ставят редуты? Или без предоплаты нету дела?
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На диванных патриотов, которым все всё должны!
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Странно, правда ? Как только избрание Зеленского состоялось ( а ведь он даже украинского языка не знает), то все шествия как ветром сдуло.
И кто же за них платил в таком разе ? Если Кернес подпишет решение о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова наступит его персональная уголовная ответственность, - Вятрович - Цензор.НЕТ 6340
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а как удмурдъ может знать кто знает украинский язык, а кто не не знает? Якщо Кернес підпише рішення про повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова, настане його персональна кримінальна відповідальність, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 406
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Значит будет лежать если ему сидеть надоело
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уголовная ответственность не наступает автоматически
Это должен решить суд
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Привлечение я имею в виду
Привлечение к уголовной ответственности не наступает автоматически
Хоть 500 постов в фейсбучике настрочи
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а че тут базарить, если у нас Мосейчука отпустили?
да хоть пулеметически не наступает, ведь понятно что там все взаимосвязаны.
что Петко с новинскими, что новый с другими.
огребает народ. ну и традиционно - будет огребать и дальше.
И мне не жаль. Хотя в 21-ом веке, уже не поймут вопли(и возможно - дела) - Чилобека, или как там тот пиночетлан из Чили делал то?
Загнали таки в яму третьего мира.
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Боря я не продираюсь через вашу манеру формулировать
Прошу понять и простить
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Да ему побоку. Где ты был раньше то?
Ил только выдавать мызамирские посты горазд?
Можно же было "владнати"? И да, мне понятно - вам надо срачи, а теперь и реальней - чтобы "патриотов" погнали и назначили бакановых.
Поэтому и живем так - каждая собака оставляет нерешенные проблемы.
И ведь знали что поляки и прочее, начнут наезжать с новой наглостью.
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кернес підпише,я навіть не сумніваюсь,поки в нього є криша,а вона в нього є,чхати він хотів на закони.
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Да ложил он болт на все законы нет права и законы в этой стране для всех не работают отсюда такой наглый наезд проросийских сил со всех щелей
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Да на нем "сроков" как на бродячей дворняге блох. А толку. Он из когорты , так называемых "неприкасаемых" ( и для этого ,даже депутатский мандат как оказывается не нужен)
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"наступит его персональная уголовная ответственность" = А Рюкзаков придет Кернеса арестовывать?
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Это должны решать жители Харькова, как у них будет называться улица. И никак не житель Львова. Ровно как и наоборот. Только случаев, когда жители востока, даже просто советы давали по названиям улиц в западной части Украины я не помню.
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Жители Харькова не могут решать эту проблему, потому что не знают ничего о преступлениях этого "маршала" против советских солдат и офицеров.
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То есть, ты хочешь сказать, что если где-нибудь в Украине появится улица А.Гитлера никто особо возражать в Украине, в частности в Харькове, не будет?
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хорошо бы, если бы жители Харькова при этом иногда читали законы Украины...
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Є закон про декомунізацію і його потрібно виконувати.
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Вятрович, вместо пустых угроз, издал бы ты от имени своего института подробную документальную перепись всех преступлений этого "маршала". Потому как на нём крови не меньше чем на Йоське Рябом, начиная с внесудебных расстрелов солдат и офицеров РККА.
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А чё скромничать? Голосовали б сразу за проспект Кернеса-Гепы !?
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Но ! Одна заслуга у Жукова есть, бесспорно: он встал на сторону Хрущёва, и организовал арест Берии.
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В соответствии с положением УИНП он разрабатывает и подаёт предложения о формировании государственной политики относительно:

восстановления объективной и справедливой истории украинского народа;
пропаганды древности украинской нации и её языка, изучения творческого наследия украинской нации в сфере политики, культуры, просвещения, науки и техники, военного искусства;
изучения голодоморов, различных форм политических репрессий, других преступлений против украинской нации и национальных меньшинств в XX веке и сопротивления тоталитарным режимам;
общего осмысления общественностью борьбы украинской нации за восстановление государственности и преодоления остатков тоталитаризма в сознании граждан;
активизации работы по формированию патриотизма граждан Украины, прежде всего тех, кто работает в государственных учреждениях.
Кроме указанных выше, в задачи УИНП входит «участие в реализации государственной политики по признанию на международном уровне голодоморов на Украине актами геноцида». Также УИНП «определяет направления и методы восстановления исторической правды и справедливости в изучении истории Украины», «готовит предложения по обеспечению окончательной ликвидации символов бывшего СССР» и т. дШ
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Столько органов пропаганды в Украине насоздавали это просто звездец
И даже дело не в том насколько это противоречит европейской державе, хотя противоречит
Но где эффективность от работы?

в Харькове ваты море. Идея переименовать в проспект Жукова там не только у Кернеса, ее ж из местных тоже поддерживают.

Работа по признанию Голодомора где? Еле 50 тыс подписей под петицией в немецкий Бундестаг набрали. И то благодаря перепостам в Фб и даже Климкин просил
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ВСЯ

эта

Возня

возле нагрудной скульптуры

маршала

жукова
отвлечение Граждан Украины от насущных проблем .
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Такое впечатление, что декоммунизация одному Владимиру Вятровичу нужна.
А что, прокуратура сама не может возбудится при очевидном нарушении закона?
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Кто голосовал против: все 12 депутатов от "Самопомочи", только один депутат от БПП.
Кто голосовал за: "Видродження", "Наш край" и часть БПП (6 депутатов).
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
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Не наступит в любом случае. Потому что фамилии Жукова нет в каком-то утвержденном черном списке закона о декоммунизации. Жуков и Григоренко, на имя которого переименовали сначала, - оба советские военачальники. Скажут, если называть Григоренко можно, значит и Жукова можно. Если будет подан иск в суд, и суд признает, что Жуков таки попадает под декоммунизацию, решение горсовета отменят. Но даже тогда ответственность не наступит, потому что на момент принятия решения о переименовании Жуков не был четко обозначен как запрещенный.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯкщо Кернес підпише рішення про повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова, настане його персональна кримінальна відповідальність, - В'ятрович
 
 
 
 
 
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