 Зеленський заявив про нову програму співпраці з МВФ: "Дефолту не буде"

Про це глава держави сказав у Німеччині під час зустрічі з представниками великого та середнього бізнесу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Ми починаємо домовленості з МВФ, готуватимемо нову програму вже в липні, дефолту не буде. Як президент я не впливатиму на суд чи банківську систему", - заявив Зеленський.
Згідно з повідомленням АП, під час зустрічі учасники також обговорили інвестиційний клімат України і зниження тиску правоохоронних органів на бізнес.
Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту. Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що дефолт - це малоефективний шлях і "навряд чи Україна зможе сьогодні ним піти".
На думку директора з міжнародних економічних відносин і глобального управління Генерального директорату Європейської Комісії з економічних та фінансових справ Олени Флорес, в Україні відсутня економічна необхідність в оголошенні дефолту за зовнішніми зобов'язаннями.
Якби він був оголошений з політичних міркувань, ціна цього була б для України вкрай високою.
Моя критика викликана недовірою до проукраїнського курсу ЗЕ.
Якщо він працюватиме на державу, як на самостіне, національне утворення, то отримає мою підтримку. Але жартувати над ним все ж таки буду.
петя ж МВФ туда не посылал?
Раніш цілі в програми були куди серйозніші: підняття економіки в умовах війни
ну дефолта нє будєт - і на тому спасибі
як то кажуть: кому і клован президент
Про МВФ - вы что хотите, чтобы меня грохнули?
оля, старайся
ві, прігоженські, так петляєте по болотах і тундрі, шо я вже задовбався відстежувати ваші локації
буду звати вас по першій - олями
https://youtu.be/OMY5ezXtMaI
"Зеленский заверил, что Меркель была с ним в безопасности, когда ей стало плохоКанцлер Германии почувствовала себя плохо и сильно задрожала во время их встречи в Берлине"