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Все про:дефолт (25) Зеленський (1748) МВФ (533)

 Зеленський заявив про нову програму співпраці з МВФ: "Дефолту не буде"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна починає переговори з Міжнародним Валютним Фондом про нову програму.

Про це глава держави сказав у Німеччині під час зустрічі з представниками великого та середнього бізнесу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Ми починаємо домовленості з МВФ, готуватимемо нову програму вже в липні, дефолту не буде. Як президент я не впливатиму на суд чи банківську систему", - заявив Зеленський.

Згідно з повідомленням АП, під час зустрічі учасники також обговорили інвестиційний клімат України і зниження тиску правоохоронних органів на бізнес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чутки про дефолт - продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією, - Зеленський

Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту. Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що дефолт - це малоефективний шлях і "навряд чи Україна зможе сьогодні ним піти".

На думку директора з міжнародних економічних відносин і глобального управління Генерального директорату Європейської Комісії з економічних та фінансових справ Олени Флорес, в Україні відсутня економічна необхідність в оголошенні дефолту за зовнішніми зобов'язаннями.

Якби він був оголошений з політичних міркувань, ціна цього була б для України вкрай високою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133062
 
 
 Топ коментарі
 
Він заявляв що і війну зупинить, але вона чомусь триває.
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Та ладно.. ))
Моя критика викликана недовірою до проукраїнського курсу ЗЕ.
Якщо він працюватиме на державу, як на самостіне, національне утворення, то отримає мою підтримку. Але жартувати над ним все ж таки буду. Зеленський заявив про нову програму співпраці з МВФ: "Дефолту не буде" - Цензор.НЕТ 7101
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Так ты ж за него не голосовал.
петя ж МВФ туда не посылал? Зеленський заявив про нову програму співпраці з МВФ: "Дефолту не буде" - Цензор.НЕТ 5883
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скорее разумкова - это его наперстки
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Да ты на полном серьёзе, Вован ? И даже приставленной Беней охраны не боишься ?
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Шо, обломался, абориген? Зеленський заявив про нову програму співпраці з МВФ: "Дефолту не буде" - Цензор.НЕТ 5825
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Если это правда, то это означает что МВФ получит что-то взамен. Например, переход страны под внешнее управление со стороны МВФ и ЕС. Что, в целом, неплохо.
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Спасибі Ігорь Валєрічу за назву програми співпраці з МВФ: "Дефолта нє будєт"!
Раніш цілі в програми були куди серйозніші: підняття економіки в умовах війни
ну дефолта нє будєт - і на тому спасибі
як то кажуть: кому і клован президент
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Даааа это не кинофильма где можно мвф нахер посылать
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Про велосипед - вы что хотите, чтобы меня грохнули?
Про МВФ - вы что хотите, чтобы меня грохнули? Зеленський заявив про нову програму співпраці з МВФ: "Дефолту не буде" - Цензор.НЕТ 9484
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Лучше пускай Зеленский озвучит условие МВФ по тарифам, есть ли там упоминание за повышение, или Петя все эти годы украинцам лапшу вешал.
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тобі, оля
ві, прігоженські, так петляєте по болотах і тундрі, шо я вже задовбався відстежувати ваші локації
буду звати вас по першій - олями
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умов і програми МВФ НІХТО НЕ БАЧИВ і сам МВФ мовчить зате голоЗЕбродько вже пердить про дефолт...................
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Советую Зебилам снова пересмотреть "Слугу народа Зеленський заявив про нову програму співпраці з МВФ: "Дефолту не буде" - Цензор.НЕТ 8414
https://youtu.be/OMY5ezXtMaI
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Требую чтоб всю рыгосою ныградили пЕстолетом и одним патроном!!!!!!!!!!!!!!
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пєтє дать парабеллум Зеленський заявив про нову програму співпраці з МВФ: "Дефолту не буде" - Цензор.НЕТ 4023 хай почистить його трохи
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ХА, так выходит МВФ это все таки отлично или даже лучше чем замечательно?!
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На что так надеялись офшорные песы провалилось. МВФ поддержит Зелю. Ну а Зеля спокойно без суеты займется офшорниками.
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Хух... Ну слава Богу... спасітЄль... А, что бы он делал как в 2014-м при остатке на казначейских счетах 100 тыШ грн. на всю страну оставленные как в насмешку, типа на чай бЄглым рыговским хряком петуховичем и его шоблой?
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Ну шо, зебилы, поняли чего вы стоите без МВФ на земле этой грешной? Ничего. Мне не верите? Спросите скомороха, или перечитайте заявление в части того, что МВФ нужен.
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Зеленський заявив про нову програму співпраці з МВФ: "Дефолту не буде" - Цензор.НЕТ 333
"Зеленский заверил, что Меркель была с ним в безопасности, когда ей стало плохоКанцлер Германии почувствовала себя плохо и сильно задрожала во время их встречи в Берлине" Зеленський заявив про нову програму співпраці з МВФ: "Дефолту не буде" - Цензор.НЕТ 6642
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаЗеленський заявив про нову програму співпраці з МВФ: "Дефолту не буде"
 
 
 
 
 
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