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Все про:катастрофа (33) літак (697) Антитерористична операція (4971) Рувін (7)

 Бентежить те, що того вечора вийшли саме три групи ППО терористів, - директор КНДІСЕ Рувін про катастрофу ІЛ-76 під Луганськом

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, який керував експертизою щодо катастрофи Іл-76 під Луганськом, допускає, що терористи могли знати про три українські транспортники, які прямували в луганський аеропорт.

Про це він розповів в інтерв'ю "Сьогодні", передає Цензор.НЕТ.

Так, коментуючи той факт, що третій літак розвернувся і тому не потрапив до зони ураження, Рувін сказав: "Мене бентежить те, що ввечері вийшли три групи протиповітряної оборони противника, і саме в аеропорт цієї ночі прямували три літаки...".

Він також погодився з припущенням, що противник навмисно відправив три групи стрільців, маючи інформацію, що в аеропорт вночі прилетять три транспортні літаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заходи з подолання протиповітряної оборони противника не проводилися, - директор КНДІСЕ Рувин про катастрофу Іл-76 під Луганськом

Нагадаємо, 14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Всі загинули.

Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів з подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 в контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала Віктора Назарова, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовому недбальстві. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Генерала визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133060
 
 
 Топ коментарі
 
В штабах було повно агентури крембля.
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где было?
там всё и осталось
они все спят и видят себя с кокардой из петуха
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Это может удивлять, учитывая количество ваты в офицерском корпусе и отсутствие нормальной засекреченной связи?...
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а не смущает, что давно известно имя сепаратистки - авиадиспетчера из Луганска, сливавшей инфу боевикам?

не смущает, что сбили не 3, а ОДИН самолет?

почем не поискать зраду не в ВСУ, а в РФ и у сепаратистов?
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А как это отменяет наличие агентуры паРашки в ВСУ и отсутствие современных средств связи в то время?... Бентежить те, що того вечора вийшли саме три групи ППО терористів, - директор КНДІСЕ Рувін про катастрофу ІЛ-76 під Луганськом - Цензор.НЕТ 24
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сядем и поплачем? давай начинай.

только кроме жирного - капсик еще включи, чтобы лайков больше собрать, капитан очевидность.
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Их это до настоящего времени
только смущает
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он только судебный эксперт, и так много сказал
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где было?
там всё и осталось
они все спят и видят себя с кокардой из петуха
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допускает, что террористы могли знать Источник: https://censor.net.ua/n3133060\\\\\\\\\

Ну кто бы мог подумать то.....
Писали что Муженко отдавал команды ВСУ с простоо телефона... Российских операторов.
Ну вот как так получилось, что террористы что-то "могли знать" то?
Мне тоже непонятно. Может на картах "ворожили"? дблблдЪ()
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Вся наша власть и спецслужбы насквозь прогнили росийскими агентами. А все потому что у нас предателей не наказывают. Даже до сих пор прямо из Киева наши депутаты ездят в Мацкву на совещания к врагу, как и из Мацквы ездят к Парашенку на Банковую ночами.
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Недавно Медведчук летал в Москву....уже посадили?...
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нету уже Порошенко на Банковой..., чай забыл, родимый?
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Та вже до Зєлєнскава із мацкви єздют.Начямі.Бігус би вислідив,так кущі,під якими стежив,вирубали.
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да там все между собой переплетены родством работой учебой мутными делами))сраный совок оставил следы не на одно поколение!!!!
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авиадиспетчер была сепершей как быстро выяснилось. Только почему зраду продолжают искать в ВСУ - непонятно.

хотя понятно конечно. Кто как не пригожинские агенты твердят пятый год - враг не в кремле!
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Допустим узнать вылет транспортников не так уж и сложно учитывая количество вражеских агентов у всех наших органах. Другое дело зачем посылать в окружение такие большие группы людей на гражданских незащищенных самолетах если можно было сделать доставку более мелкими группами.
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больше самолетов - больше шансов их сбить.

за все время в захваченный аэропорт было сделано несколько десятков рейсов, а сбит только 1. Это - не поражение, а большая удача.
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до этой катастрофы было два десятка посадок Ил-76 на луганский аэродром
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У сепаров была разведка, а муженки-порошенки настолько тупые что послали в захваченный аэропорт сразу три самолета.
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Зебилов всегда хватало во всех инстанциях.
Один даже пытался перегнать истребитель в Ростов
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Да все знают что на аэродроме был крот который сливал инфу Через пару дней после катастрофы об этом сбу докладывала А тут его блин смущает От же аналитики доморощенные
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А може Назаров їм пообіцяв - "Буду пхати доки не зіб'єте"
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а СБУшников, коих направили в Донецк и Луганск, кто слил? СБУ в Киеве, больше не кому.
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Ще до того як літак збили, вже в соціальних мережах повідомляли про те що навколо аеропорту помічені окупанти з протиповітряними ракетними засобами. А літак все одно послали в аеропорт, коли все це було вже відомо.
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Сложно будет посадить Назарова конкретно по причине "знал, что могут сбить, но отправил", потому что любой самолет, вертолет, любая наземная группа в зоне боевых действий может быть атакована в любой момент. Он должен понести служебную ответственность, если не просчитал все и не обеспечил максимум защиты - понижение в должности, увольнение со службы. Но именно посадить его будет непросто, потому что тогда за любой приказ, после которого погибли и могут погибнуть бойцы, - потенциально подсудный.

А когда отправили моряков в Керченский пролив, разве не знали, что может произойти?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїБентежить те, що того вечора вийшли саме три групи ППО терористів, - директор КНДІСЕ Рувін про катастрофу ІЛ-76 під Луганськом
 
 
 
 
 
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