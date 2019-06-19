 Бентежить те, що того вечора вийшли саме три групи ППО терористів, - директор КНДІСЕ Рувін про катастрофу ІЛ-76 під Луганськом

Про це він розповів в інтерв'ю "Сьогодні", передає Цензор.НЕТ.

Так, коментуючи той факт, що третій літак розвернувся і тому не потрапив до зони ураження, Рувін сказав: "Мене бентежить те, що ввечері вийшли три групи протиповітряної оборони противника, і саме в аеропорт цієї ночі прямували три літаки...".

Він також погодився з припущенням, що противник навмисно відправив три групи стрільців, маючи інформацію, що в аеропорт вночі прилетять три транспортні літаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заходи з подолання протиповітряної оборони противника не проводилися, - директор КНДІСЕ Рувин про катастрофу Іл-76 під Луганськом

Нагадаємо, 14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Всі загинули.

Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів з подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 в контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала Віктора Назарова, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовому недбальстві. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Генерала визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.