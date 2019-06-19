 Місяць при владі: майже 50% українців задоволені діяльністю Зеленського, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Згідно з даними, половина опитаних задоволені діяльністю президента України В.Зеленського, 14% - протилежної думки, ще 38% - поки не змогли сформувати своє ставлення до нього.
Також повідомляється, що 22% позитивно оцінюють роботу голови Уряду В.Гройсмана, з іншого боку 65% - негативно.
Роботою Верховної Ради незадоволені майже 90% респондентів, задоволені - тільки 5%.
Крім того зазначається, що половина опитаних очікують від президента В.Зеленського вирішення питання припинення вогню на Донбасі. 38% – мають сподівання стосовно зниження тарифів, 22% – очікують зменшення впливу олігархів на політику, 20% – чекають підвищення соціальних стандартів, 19% – покарання винних у корупції високопосадовців, 17% – скасування недоторканності народних депутатів, 16% – підвищення якості медицини, 13% – активізації співпраці із НАТО та ЄС, 12% – налагодження співпраці із Росією, 12% – зміцнення української армії, 10% – об’єднання країни.
Очікування щодо припинення війни на Донбасі притаманні практично більшості респондентів в усіх макрорегіонах. З іншого боку дещо вищий рівень сподівань стосовно зниження тарифів, зменшення впливу олігархів на політику та налагодження відносин з Росією фіксується серед мешканців Півдня та Сходу.
Стосовно покарання високопосадовців, винних у корупції дещо вищі очікування на Заході та Півдні, скасування недоторканності народних депутатів – у Центрі, підвищення якості медицини – на Півдні, активізації співпраці з НАТО та ЄС та зміцнення української армії – на Заході.
Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 8-12 червня 2019 р.
И солдикам, и другим, и тем кто любит читать сказки, и даже тем кому побоку......
И ведь понравится. Правда с таким голосом, я себя ощущаю другим - которому не смешно, да и не было смешно.
Петя хотя бы скулила о санкциях, а тут гораздо веселее будет. Какая-то часть страны точно возможно попа.дет в Европу....... На правах хохлов.
Потом отвоюем обратно
Слава совку! Скоро кал.баса по 2.20-ть буитъ)
Просто вам можно смело сцать в глаза так же, как и кацапам, если это делать красиво из телевизора.
и рейтинг его будет 5-10% и все будут гнать на ростов его!
шаурма
шорти
жінки як бренд
И пофиг, что Порох уже через 20 дней ассоциацию с ЕС подписал и работал над безвизом, а не разрешал ходить без штанов и прыгал по фонтанам. Охлосу нужны хлеб и зрелища.
Хлеб у него всегда был пока в телеке не сказали, шо вопреки фактам его нет, а зрелища теперича вот они. Короче, зубожиння зелебобов прошло само собой просто потому, шо о нем перестали скулить на Г+Г.
А він є.
В первом туре за Зелю проголосовало 30%.
И это должно приблизительно соответствовать рейтингу партии.
А они хотят убедить нас, что с того времени у Зели рейтинг вырос почти в два раза?!!!
Или рейтинг самого Зеленского МЕНЬШЕ рейтинга его не существующей партии?!!
Но, никак НЕ НАОБОРОТ!
Ооооо, аааааа
"38% - имеют надежду относительно снижения тарифов," - вот они, олигофрены в стадии дебильности, им же простым
украинскимрусским языком сказали, что Владимир Александрвич пошутил, а они все надеются.
38% процентов олигофренов в стране от всего населелния, это больше чем каждый третий, не удивительно, что ждут" 16% - повышения качества медицины"
ой, как психиатрическая помощь то нужна, ой, как нужна.
38% - имеют надежду относительно снижения тарифов,
22% - ожидают уменьшения влияния олигархов на политику,
20% - ждут повышения социальных стандартов,
19% - ждут наказания виновных в коррупции чиновников,
17% - ждут отмены неприкосновенности народных депутатов,
16% - ждут повышения качества медицины,
13% - ждут активизации сотрудничества с НАТО и ЕС,
12% - ждут налаживания сотрудничества с Россией
Можно сказать так: половина опрошенных довольны своим ожиданием деятельности Президента.
Зрештою, Зеленський ще й місяця на посаді не відбув, а з огляду на те, як збанкрутілі папєрєднікі намагаються підставити йому нижнє плече, то й не дивно, що значній частині українців важко оцінити його діяльність.