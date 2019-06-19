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Все про:Зеленський (1748) опитування (362)

 Місяць при владі: майже 50% українців задоволені діяльністю Зеленського, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Майже половина опитаних українців задоволені діяльністю президента України Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з даними, половина опитаних задоволені діяльністю президента України В.Зеленського, 14% - протилежної думки, ще 38% - поки не змогли сформувати своє ставлення до нього.

Також повідомляється, що 22% позитивно оцінюють роботу голови Уряду В.Гройсмана, з іншого боку 65% - негативно.

Роботою Верховної Ради незадоволені майже 90% респондентів, задоволені - тільки 5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Батьківщина" та "Європейська Солідарність" проходять у Раду, - опитування "Рейтингу"

Місяць при владі: майже 50% українців задоволені діяльністю Зеленського, - опитування Рейтингу 01

Крім того зазначається, що половина опитаних очікують від президента В.Зеленського вирішення питання припинення вогню на Донбасі. 38% – мають сподівання стосовно зниження тарифів, 22% – очікують зменшення впливу олігархів на політику, 20% – чекають підвищення соціальних стандартів, 19% – покарання винних у корупції високопосадовців, 17% – скасування недоторканності народних депутатів, 16% – підвищення якості медицини, 13% – активізації співпраці із НАТО та ЄС, 12% – налагодження співпраці із Росією, 12% – зміцнення української армії, 10% – об’єднання країни.

Очікування щодо припинення війни на Донбасі притаманні практично більшості респондентів в усіх макрорегіонах. З іншого боку дещо вищий рівень сподівань стосовно зниження тарифів, зменшення впливу олігархів на політику та налагодження відносин з Росією фіксується серед мешканців Півдня та Сходу.

Місяць при владі: майже 50% українців задоволені діяльністю Зеленського, - опитування Рейтингу 02

Стосовно покарання високопосадовців, винних у корупції дещо вищі очікування на Заході та Півдні, скасування недоторканності народних депутатів – у Центрі, підвищення якості медицини – на Півдні, активізації співпраці з НАТО та ЄС та зміцнення української армії – на Заході.

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 8-12 червня 2019 р.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 68% українців підтримали б на референдумі вступ України в ЄС, 51% - в НАТО, - опитування "Соцису". ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133059
 
 
 Топ коментарі
 
А что он сделал? Не считая прыжков по фонтану.
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Месяц у власти: почти 50% украинцев довольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 5198 переигравший ботокс
А что он сделал? Не считая прыжков по фонтану
Месяц у власти: почти 50% украинцев довольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 4099

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Не знаю кому как, но я балдею от конвульсий и визга соевых! Значит все идет в правильном направлении!
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Че, непонятно шо хочет понравиться всем?
И солдикам, и другим, и тем кто любит читать сказки, и даже тем кому побоку......
И ведь понравится. Правда с таким голосом, я себя ощущаю другим - которому не смешно, да и не было смешно.
Петя хотя бы скулила о санкциях, а тут гораздо веселее будет. Какая-то часть страны точно возможно попа.дет в Европу....... На правах хохлов.
Потом отвоюем обратно Месяц у власти: почти 50% украинцев довольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 9767
Слава совку! Скоро кал.баса по 2.20-ть буитъ)
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Опрос в квартале под шаурму проводили?
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Спасиба Пороху - есть с чем сравнивать. Порох сразу после избрания пооткрывал счета в панамском офшоре.
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ЗЕ их и не закрывал. И в декларации соврал сразу сходу.
Просто вам можно смело сцать в глаза так же, как и кацапам, если это делать красиво из телевизора.
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так с него же требовали избавиться от бизнеса, вот и пооткрывали счета для этого. для этого же и акции там на какуюто мизерную сумму чисто для перераспределения долей, которыми потрясали антикоррупционные расследователи
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через 6-10 месяце не нейдешь зеБила которые за него бы голосовал.
и рейтинг его будет 5-10% и все будут гнать на ростов его! Месяц у власти: почти 50% украинцев довольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 9440
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Где-то через год--полтора, при условии, что варить воду будет, как Вальцман и Дрыщ, в своё время. А если ещё и рыги, и БПП будут гулять на свободе в полном составе, то и раньше всё растеряет. Рейтинг его рухнет после выборов в ВР. Особенно после того, как они начнут ныть и ничего не делать. Но если начнёт работать, тооооооо.....может толк и будет.
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рыги будут с ним в коалиции. шо, не знал, антимародёрщик наш?
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я фиг его знает, шо твой лейтенант сказал. я не из твоей лахтовской конторы.
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Они будут оправдываться,что голосовали не за Зе,а против Пороха.Это напоминает анекдот о женщине,которая изменяла мужу,только когда тот был в командировке,и считала себя очень порядочной женщиной.
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Оптимизм конечно вещь великая. Это как вера в существование рая.
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Портнова восстановили в должности профессора КНУ. Это так, для почти 50%.
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Звісно - бо за три місяці від нього почули:
шаурма
шорти
жінки як бренд
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Не правда. Он еще через фонтан уже сбегал.

И пофиг, что Порох уже через 20 дней ассоциацию с ЕС подписал и работал над безвизом, а не разрешал ходить без штанов и прыгал по фонтанам. Охлосу нужны хлеб и зрелища.

Хлеб у него всегда был пока в телеке не сказали, шо вопреки фактам его нет, а зрелища теперича вот они. Короче, зубожиння зелебобов прошло само собой просто потому, шо о нем перестали скулить на Г+Г.
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А головне що зе коломоклован став "рубати руки" всім каупціонєрам і гєпам..Що призначив соєфий..
Місяць при владі: майже 50% українців задоволені діяльністю Зеленського, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5460
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Цікаво, чим саме задоволене зє-насєлєнія, що іх мають за баранів, які вміють тільки киваки головою?
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50% недалеких обывателей оЧЧЧень довольны своим преЗЕдентом - он столько всего уже сделал!!! Про тарифы он оказывается шутил, в фонтане побегал, кое-как научился разговаривать по-украински сам Юнкер его за щечку потрепал, Макрону он пообещал с сепарами переговоры начать, а через пять минут от этих слов отказался, в общем "вазелин" уже стока всего успел, что этим ЗЕлекторат может только "гордиться"... Місяць при владі: майже 50% українців задоволені діяльністю Зеленського, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 902 Когда краснеть не умеешь, остается только "гордиться"...
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вот видите. уже не весь нарід, даже не 75% а меньше 50, а прошел только месяц
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Месяц у власти: почти 50% Це люди які готові вірити тільки словам.НАЖАЛЬ.І це сумна реальність як і пять років назад.
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ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД и ВРАНЬЕ!
В первом туре за Зелю проголосовало 30%.
И это должно приблизительно соответствовать рейтингу партии.
А они хотят убедить нас, что с того времени у Зели рейтинг вырос почти в два раза?!!!
Или рейтинг самого Зеленского МЕНЬШЕ рейтинга его не существующей партии?!!

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В нашей стране рейтинг партии может легко быть НИЖЕ рейтинга её Первого Лица.
Но, никак НЕ НАОБОРОТ!
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Зовсім від жари втратив розум.По перше, виборчі комісії були від Петрушки, друге-на повну потужність був виключений адмінресурс,третє-проводився екзитпол, що і підвердив соєво-офшорний рейтинг на рівні плінтусв...
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" 38% - имеют надежду относительно снижения тарифов, 22% - ожидают уменьшения влияния олигархов на политику, 20% - ждут повышения социальных стандартов" Источник: https://censor.net.ua/n3133059

Ооооо, аааааа
"38% - имеют надежду относительно снижения тарифов," - вот они, олигофрены в стадии дебильности, им же простым украинским русским языком сказали, что Владимир Александрвич пошутил, а они все надеются.
38% процентов олигофренов в стране от всего населелния, это больше чем каждый третий, не удивительно, что ждут" 16% - повышения качества медицины"
ой, как психиатрическая помощь то нужна, ой, как нужна.
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Это говнометный канал 1+1 рейтинг изучал?
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50% - ожидают от Президента В. Зеленского решения вопроса прекращения огня на Донбассе

38% - имеют надежду относительно снижения тарифов,
22% - ожидают уменьшения влияния олигархов на политику,
20% - ждут повышения социальных стандартов,
19% - ждут наказания виновных в коррупции чиновников,
17% - ждут отмены неприкосновенности народных депутатов,
16% - ждут повышения качества медицины,
13% - ждут активизации сотрудничества с НАТО и ЕС,
12% - ждут налаживания сотрудничества с Россией
Можно сказать так: половина опрошенных довольны своим ожиданием деятельности Президента.
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ну а как иначе то? пробежал через фонтан,поел шаурмы,ни один президент не делал так много в начале своей должности
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Ну от, свиноголові, все стало на свої місця.Люди свою думку висловили. Вдягайте спецодяг і допомогайте відбудовувати державу після свого шефа.А то кроми піни з вас ніякої користі.
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не, зелемрази. мы в отпуске. жрём попкорн и наблюдаем, как вы сопли своего зелёного дауна облизываете. вас 73%. идите работайте.
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Загалом все більш-менш відповідає результатові президентських виборів і до виборів парламентських ситуація суттєво не зміниться - чвертьпатріоти даремно квичать про "хвальсифіквацію гідності".
Зрештою, Зеленський ще й місяця на посаді не відбув, а з огляду на те, як збанкрутілі папєрєднікі намагаються підставити йому нижнє плече, то й не дивно, що значній частині українців важко оцінити його діяльність.
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Порохосвиньи как всегда в заднице вместе со своим хозяином.Вяло гавкают на Зе.в основном тут,Цензор их болото)А рейтинг падает...импотентов,шо сказать.придется ещё тут платить,рейтинг подделывать.но Пете не привыкать)
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМісяць при владі: майже 50% українців задоволені діяльністю Зеленського, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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