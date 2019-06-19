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 Гіркін, Безлер, Ходаковський і ще 9 бойовиків: розслідувачі Bellingcat назвали імена причетних до трагедії МН17. СПИСОК

Дослідницька група Bellingcat оприлюднила дані 12 осіб, які, за її твердженням, причетні до катастрофи "Боїнга 777", збитого в небі над Донбасом в 2014 році.

Відповідний звіт організація оприлюднила у середу, 19 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У Bellingcat уточнили, що до цих висновків вони дійшли на підставі аналізу "прослушок", оприлюднених Службою безпеки України та Спільної слідчою групою (ССД) на чолі з Нідерландами.

В числі причетних до катастрофи журналісти називають Ігоря Гіркіна ("Стрєлков"), який у 2014 році був одним з ключових ватажків бойовиків на Донбасі. Передбачається, що Гіркін знав про перекидання "Бука" і тісно співпрацював з відповідальними за його пересування на окупованій території.

Також вказується причетність російського генерала Сергія Дубинського ("Хмурий"), який просив доставити "Бук" для протидії української авіації. Передбачається, що він координував пересування ракетного комплексу 17 червня в день катастрофи MH17, а також брав участь у зворотній перекидання його на територію Росії. Крім того, саме Дубинський розпорядився забезпечити охорону "Бука" на пусковій точці в районі Сніжного. Передбачається, що "Хмурий" зіграв ключову роль у вирішенні збити літак, прийнявши його за військове судно.

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Гіркін, Безлер, Ходаковський і ще 9 бойовиків: розслідувачі Bellingcat назвали імена причетних до трагедії МН17 01

Читайте на Цензор.НЕТ: СМИ назвали имена тех, кому будет объявлено обвинение в деле о крушении лайнера МН17: командир 53-й бригады армии РФ Мучкаев и террорист Дубинский-Хмурый

Також серед причетних:

- Олег Юлдашевич Пулатов, позивні "Гюрза" і "Халіф" - колишній підполковник Збройних сил Росії. Він, ймовірно, був причетний до охорони установки "Бук" на місці пуску на південь від Снігового.

- Леонід Володимирович Харченко, позивний "Кріт" - командир розвідувального батальйону Крота" у 2-му відділі ГРУ ДНР". Він причетний до охорони установки "Бук" в районі місця пуску на південь від Снігового. Можливо, він також координував транспортування "Бука" з Донецька до місця пуску і подальшу евакуацію "Бука" з місця пуску назад в Росію.

- Едуард Машутович Гілазов, позивний "Рязань" - командир сепаратистів, який після збиття привіз члена екіпажу "Бука", який відбився від колег, до свого командира Леоніда Харченка в Сніжному.

- Олег Анатолійович Шарпов, позивний "Змій" - ідентифікований як сепаратист на ім'я Олег в перехопленій телефонній розмові з Леонідом "Кротом" Харченко від 13:09 17 липня 2014 р. В цій розмові Шарпов запитує Харченко, як дістатися до місця на південь від Сніжного, звідки "Бук" запустив ракету, що збила MH17.

- Ігор Миколайович Безлер, позивний "Бєс" посприяв помилковій ідентифікації MH17 як військового літака.

- Сергій Сергійович Поваляєв, позивний "Боцман".

- Валерій Олександрович Стельмах, позивні "Найманець" і "Батя" ідентифікований як особа з позивним "Найманець", який повідомив про MH17 як військовий літак Безлеру за кілька хвилин до збиття.

- Ігор Іванович Українець, позивний "Мінер" ідентифікований як командир групи Мінера, яку згадує Безлер в одному з перехоплених переговорів у зв'язку зі збиттям MH17.

- Олександр Сергійович Ходаковський, позивний "Скіф", напевно, допоміг забезпечити транспортування установки "Бук", що прибула в Донецьк, оскільки, судячи з прослушок, його заступник Олександр Семенов допомагав координувати транспортування "Бука" по Донецьку.

- Олександр Олександрович Семенов, прізвисько "(Сан) Санич" - допомагав забезпечити транспортування "Бука" в Донецьку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗМІ назвали імена тих, кому буде оголошено обвинувачення в справі про катастрофу лайнера МН17: командир 53-ї бригади армії РФ Мучкаєв і терорист Дубинський-Хмурий

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.

Читайте також: На мешканців Нідерландів маніпуляції Росії щодо катастрофи MH-17 вже не діють, - Зеркаль

У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.



Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133058
 
   
 Топ коментарі
 
Про Тимчука щось недоговорюють.
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Поки немає в списках шойгу - список далеко не повний.. Хто віддав наказ на переміщення Бука з Курська в Україну для проведення терористичної атаки на літак? Це не компетенція командира зенітно-ракетної бригади приймати такі рішення.. Шойгу і хуйло повинні бути в списках..
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загинув від вогнепального поранення аваківською зброєю..
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загинув від вогнепального поранення аваківською зброєю..
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А что там недоговаривать? Чистил зброю с патронами..даже я знаю, что сначала нужно разрядить оружие, а потом его чистить.
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Смущает практика спецслужб

Воевавший в Сирии и Ираке генерал Революционной гвардии Годратолла Мансури случайно застрелился, когда чистил оружие, сообщают израильские СМИ со ссылкой на веб-сайт Стражей Исламской революции.
Как сообщает YnetNews со ссылкой на отчет на сайте, генерал случайно выстрелил себе в голову во время чистки пистолета.
Мансури был ветераном ирано-иракской войны 1980-х годов и «защитником святыни». С 2014 года Мансури был региональным командующим сухопутных войск гвардии в северо-восточном городе Мешхед, примерно в 900 км к востоку от Тегерана.
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Та вбили людину..
На його сторінці ФБ вже повно ватанів. Як чекали.
І скажіть що інформ. поле України не під пильним наглядом російських ботів та фсб.
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Никак не научатся украинцы, шо врагов жалеть нельзя. Все в интеллигентность играют.
А жта свора дождалась, как власть украинская власть , и кинулась в привычное - убирать всех неугодных хремлю . Считаю , что националистов надо в Раду.
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Поки аваків на посту, Україна продовжуватиме втрачати активістів та патріотів.
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Кремлівські спецслужби дуже багаточисельні і щедро фінансуються.
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Бо ми тримаємо їхніх фінансистів прямо під носом - медведчука наприклад.
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Он плотно завязан на руцкую криминальную группировку. Потому и министр. Суть в том , чтобы группировкам не передрались. СБУ хорошо знают на кого, но СМИ не говорят 😀😀😀

А вот в Словакии изза одного убийства весь кабмин ушел в отставку.
Было бы так в Украине- давно бы порядок бы
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С патроном в патроннике чистить оружие? Наверное натирал ствол об свой висок.
И как можно выдавать\дарить ооружие людям, которые не знают как обращаться с оружием?
Тем более депутату..., который считает, что он сам главнее, чем элементарные правила безопасности.
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Радіоперехвати по МН-17 від 2014. - https://youtu.be/o7dC2etVPTM
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«Этого просто не может быть, военный никогда сам себя не застрелит по неосторожности, это убийство», «Не было чистки оружия, это ясно. Спасибо вам за преданность и любовь к Родине», «Не верю, что он мог быть неаккуратен с оружием, не верю...», «В 2014 году аналитика Дмитрия спасала страну от истерии. Не могу поверить ... Чистил оружие ... Светлая память, непомерная потеря», «Не веря в официальную версию», «Никто не поверит в чистку заряженного оружия. Земля Вам пухом», «Дмитрий был хорошим парнем, его убили за его деятельность», «Кто верит, что подполковник чистил наградной пистолет и застрелился? Ну, скажу так, наградной пистолет хранится без патронов и чистится в разобранном виде. Человек военный никогда не мог опростофилиться. УБИЛИ», - пишут украинцы на странице погибшего патриота Дмитрия Тымчука.
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Херащенко вже одразу вбивство відкинув.
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Захарченко теж двічі стрілявся. Триває зачистка тих, в кого є компромат на новоприцшлих. Ну і напевне на тих, хто подався їм прислуговувати. Або можлива версія самогубства, коли пан Дмитро отримав ТАКУУУ інформацію, що подальша боротьба за Україну стала безперспективною. Жаль. Нехай з Богом спочиває людина з відкритими нервами і гарячим серцем. Справжній професіонал. Справжній патріот.
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Тільки чомусь патріоти гинуть, а не барахло
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Как после побега Яныка,стали умирать,так и сейчас будет..
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100%, сабаков зачищает вокруг себя все
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Концерт х**лоботов не заставил долго ждать.
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скорее те, кто устроил Иловайскую трагедию, т.е. главнокомандующий и генштаб.
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Ніколи не повірю, що під час чистки пістолета можливо нанести собі смертельне поранення. Перше що робиться для чистки зброї , це витягування обойми з патронами, потім розбирання зброї, а коли пістолет чи інша зброя розібрана, там немає чому стріляти.
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Это так считаешь ты - нормальный челоовек. У депутата логика своя. Делаю что хочу и как хочу.
Кстати, после того, как вынул обойму, надо еще и передернуть затвор, чтобы убедиться, что в стволе нет патрона. И только потом начинать разбирать пистолет.
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навіть якщо патрон в патроннику і залишиться то при розборці він просто випаде, це якщо не натискати на взведений курок, а коли розбираєш пістолет ствол у будьякому випадку направлений від себе, так як по іншому пістолет розібрати неможливо, теба буди Гудіні щоб розбирати пістолет стволом на себе.
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Бывает магазин снимают, но забывают о патроне в патроннике.
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Поки немає в списках шойгу - список далеко не повний.. Хто віддав наказ на переміщення Бука з Курська в Україну для проведення терористичної атаки на літак? Це не компетенція командира зенітно-ракетної бригади приймати такі рішення.. Шойгу і ***** повинні бути в списках..
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Так шо, боинг сбили терраристы и кровавая кремлевская хунта тут не при чем? Ловко ЕС прогнулся под *****, бабло не пахнет.
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Отакой, сам себе?? брехня, вбили його виродки!!!! смерть ворогам України які причетні до цього...!!!! Співчуття близьким(((
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Це все пішачки, яких контролював кремль..без дозволу якого вони навіть і пукнути не сміли.
Тому давайте не будемо гратися і назвемо дійсно винних.
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Та они уже давно "в раю". Там не церемонятся.
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Все відомо з 2014-го. Питання, коли буде Гаагський трибунал.
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это инфа беллингкет, не торопите события. еще хз, кто будет назван.
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Ну вообщем, что и требовалось доказать- пуйла не тронули. И не тронут..
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Все они росийские военные. На етом и нужно настаивать. Никто же не расследует имена летчиков люфтваффе бомбившие наши и европейские города, а во всем обвинили Гитлера и его партию.
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Эту информацию все уже знают несколько лет И что дальше Не будет ни дополнительных санкций ни международных исков и судов против срашки А будет сотрясание воздуха
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//// Гиркин, Безлер, Ходаковский и еще 9 боевиков: расследователи Bellingcat назвали имена причастных к трагедии МН17 - Цензор.НЕТ 6410 рашаговносми трубят:
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что украинская артиллерия нанесла массированный удар по западу Донецка. Всего было выпущено 110 снарядов калибра 122 мм и 52 мины калибра 120 мм.
В результате обстрела повреждены десять домов и шахта.
Помимо Донецка под обстрел попали поселок Жабичево и село Васильевка вблизи Ясиноватой.
*
110 + 52... и всего 10 домов и шахта? нет, суки, брешете! наши так мазать не умеют!!!
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стало известно то, что уже известно. теперь осталось вернуть рашку в пасе, построить сп-2 и провести какой-нибудь чемпионат на мордоре.
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здесь похоронены:... и далее вышеприведенный список..., сильно сомневаюсь, что кто-то жив еще из этих "хероев"
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Нехватает в верху двух фотографий заказчиков.
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В Киеве найден мертвым нардеп от НФ Дмитрий Тымчук
"во время чистки наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук"

Бредятина какая-то, да еще и сообщенная Геращенко!
Как можно чистя пистолет застрелиться?!

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Кравченко в свое время, чистя оружие, сумел дважды выстрелить в себя.
Ничего не меняется при зачистке, а не чистке
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Для прикрытия убийства сгодится. Не с нашими "спецслужбами" противодействовать всему этому. Кто следующий "пистолет почистит"?
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Был у нас прокурор который застрелился в голову 2 раза, в этой стране ничего не меняется
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геращенко -ідіот. Нехай покаже, на незарядженому пістолеті, в який момент при чищенні пістолета можливо застрелитись, або нанести собі смертельне поранення.
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Це виконавці самого нижчого рівня. Де організатори пітін і шойгу, де виконавці висшого рівня - командувач ракетних військ московії? де командир цієї частини із кацапії, де вояки цієї частини, які керували БУЦКом?
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....огласили список из 15 чел, а рос кадровый ваенный только Один штук(1) - итого - участие расии - 1/15=6,5% - 5 лет расследовали, ну и накажут орасею на енти 6,5%.

а 93,5%- винавата днр - граджданская вайна, защищалмсь от укр самалета, каторый ехал бамбить данецк,
ну ошиблись ну и хрен с ним, уже погибло 10 000 чел с 2014, когда было погибших всего 100.

ну сакцыи против начальника днр введут новые - запретят ездить атдыхать на кофэ с круасанами в париж, ну и штаты закроют ему счет в амербанке.

дебилы бл.
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Европе нужен газ. Путя пригрозил. Европа поняла, поджав лапки.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїГіркін, Безлер, Ходаковський і ще 9 бойовиків: розслідувачі Bellingcat назвали імена причетних до трагедії МН17. СПИСОК
 
 
 
 
 
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