 Гройсман запропонував скоротити чисельність РДА на 50%

Про це він заявив на засіданні уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Гройсман наголосив, що в деяких регіонах чиновники РДА не дають можливості громадам об'єднуватися.
Він також зазначив, що за три роки децентралізації постало питання оптимізації державних чиновників на місцях.
"Тому сьогодні я вніс пропозицію уряду про скорочення чисельності державних районних адміністрацій в Україні на 50% з 1 січня 2020 року", - розповів прем'єр-міністр.
Гройсман додав, що скорочення не стосується соціальних служб і двох регіонів - Донецької і Луганської областей, оскільки там працюють ВЦА.
с соседа....
ЧТОБЫ УКРАИНЦАМ ХОРОШО ЖИЛОСЬ!
до выборов....
Бюрократи наплодили один одного.
І ВР також потрібно скоротити до 150.
и дешевле и неподкупнее... и имуществом не обрастут))))
А то вы скоро все районы закроете ....так как села развалили и забыли о людях.
(Гройсик) - Требую шоб в горшках было только 50% жаждущих, а трусами пользовались только по призванию.
- (воспиталка) - Да спи уже, идиот. Все будет, но только если ты станешь Премьер Министром совка, или если совок разложится, то неважно где ты станешь и кем....
......
И Гройс был прав - даешь всех выгнать и чтобы всем всьо было.....
Уходи!