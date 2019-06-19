 Ми починаємо обговорення змін до Конституції в частині децентралізації, - Гройсман

Про це він сказав під час засідання Кабінету Міністрів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що проєкт змін буде сьогодні оприлюднено на сайті Кабміну.

"Ми починаємо обговорення змін до Конституції в частині децентралізації. Сьогодні цей документ буде оприлюднено на сайті Кабінету Міністрів України. Зрозуміло, що Кабінет Міністрів не має права законодавчої ініціативи внесення змін до Конституції, але має право на широке і масове обговорення", - зазначив Гройсман.

Він зауважив, що сьогодні потрібно захистити децентралізацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін сьогодні розгляне рішення про скорочення на 50% держадміністрацій, - Гройсман

За словами Гройсмана, уряд напрацював з експертним середовищем проєкт Конституції.

"Проєкт передбачатиме і створення виконкомів на місцях, і повсюдність місцевого самоврядування, і вирішить питання юрисдикції земель, які мають входити до об'єднаних громад", - заявив Гройсман.