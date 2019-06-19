 Ми починаємо обговорення змін до Конституції в частині децентралізації, - Гройсман

Про це він сказав під час засідання Кабінету Міністрів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що проєкт змін буде сьогодні оприлюднено на сайті Кабміну.
"Ми починаємо обговорення змін до Конституції в частині децентралізації. Сьогодні цей документ буде оприлюднено на сайті Кабінету Міністрів України. Зрозуміло, що Кабінет Міністрів не має права законодавчої ініціативи внесення змін до Конституції, але має право на широке і масове обговорення", - зазначив Гройсман.
Він зауважив, що сьогодні потрібно захистити децентралізацію.
За словами Гройсмана, уряд напрацював з експертним середовищем проєкт Конституції.
"Проєкт передбачатиме і створення виконкомів на місцях, і повсюдність місцевого самоврядування, і вирішить питання юрисдикції земель, які мають входити до об'єднаних громад", - заявив Гройсман.
Банк ВЭБ в 2017 получил 150млрд руб помощи из бюджета, при убытках 287млрд руб
В 2018 помощь - 125,5млрд руб, при убытках 175,8млрд руб
С 2019 ВЭБ ежегодно будет получать 100млрд руб
За предательство надо платить.
Ну что, кто-то еще будет продолжать сомневаться в том, что Порошенко - союзник Путина?..
Вот вам ответ от него самого
"Я не можу представляти ПОРОШЕНКА,
тому що БАГАТО РОКІВ (багато! років!) ВИСТУПАВ
ПРОТИ НЬОГО"
заявив МЕДВЕДЧУК. https://gordonua.com
децентрализацииплан экстренной эвакуации с Украины !!! .. кАзАки Иерусалимские !! Вы сможете от Нас спрятаться только в гробу !!!