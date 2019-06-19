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 Політика України
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 Ми починаємо обговорення змін до Конституції в частині децентралізації, - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що сьогодні уряд починає обговорення змін до Конституції в частині децентралізації.

Про це він сказав під час засідання Кабінету Міністрів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що проєкт змін буде сьогодні оприлюднено на сайті Кабміну.

"Ми починаємо обговорення змін до Конституції в частині децентралізації. Сьогодні цей документ буде оприлюднено на сайті Кабінету Міністрів України. Зрозуміло, що Кабінет Міністрів не має права законодавчої ініціативи внесення змін до Конституції, але має право на широке і масове обговорення", - зазначив Гройсман.

Він зауважив, що сьогодні потрібно захистити децентралізацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін сьогодні розгляне рішення про скорочення на 50% держадміністрацій, - Гройсман

За словами Гройсмана, уряд напрацював з експертним середовищем проєкт Конституції.

"Проєкт передбачатиме і створення виконкомів на місцях, і повсюдність місцевого самоврядування, і вирішить питання юрисдикції земель, які мають входити до об'єднаних громад", - заявив Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133051
 
 
 Топ коментарі
 
На цьому , грося, ти в Раду на дочасних виборах 21-го липня не проскочиш.. Але щиро бажаю тобі відкусити добрий шматок петіного електорального пирога..
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"СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДО 2020-го ГОДА" (правительство "азИрова")...
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Які зміни до Конституції??? Цьому вінницькому лантуху треба вже валізи збирати.
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Клуб "0,7" решил поговорить о конституции. Мы начинаем обсуждение изменений в Конституцию в части децентрализации, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4032
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это родственники, подельники и их родственники...Жыты па Новаму! Но не всем...................
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"СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДО 2020-го ГОДА" (правительство "азИрова")...
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(ТАМ У ВИНИЦЕ БАЗАР ПРИХВАТИЗИРУЮТ!!!.....
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Банковский кризис в РФ продолжают гасить бюджетниками
Банк ВЭБ в 2017 получил 150млрд руб помощи из бюджета, при убытках 287млрд руб
В 2018 помощь - 125,5млрд руб, при убытках 175,8млрд руб
С 2019 ВЭБ ежегодно будет получать 100млрд руб
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На цьому , грося, ти в Раду на дочасних виборах 21-го липня не проскочиш.. Але щиро бажаю тобі відкусити добрий шматок петіного електорального пирога..
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Леонид Днепр. Сегодня международная следственная комиссия подтвердит, что Россия сбила малайзийский Боинг #MH17.
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Новина вже була про це сьогодні на Цензорі..
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Населению это не надо, Владимир Борисович. Население хочет покращення, доляр по восемь, зарплату по 4000 у.е. , и чтобы из Белоруссии привозили бесплатный керосин.
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на хрена тебе колбаса когда ты весь в КАРАМЕЛЬКАХ!?
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Россиянин, здесь вотки нет. Иди домой. Ми починаємо обговорення змін до Конституції в частині децентралізації, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7625
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Странно : Зеля ничего не сделал - хороший ; Гройсман много сделал - плохой .
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Лучше бы Грося-Неуч и Кулявлоб оставил как было в 2014 году......
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Кому оставил ? Овощу и Путлу ? Иди в зад , ватник .
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Ну по сравнению с Зелей Грося профессор.
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Боржоми уже поздно пить....Неуч все и всё знают и помнят....газ в 11 раз...тарифы в среднем в 8 раз.....архив памяти у людей твои ПЛАТЁЖКИ! не говоря о всяком сопутствующем за 5 лет.
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А шантаж дефолтом перед каждым повышением не стоит забывать
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A дефолт таки будет.
За предательство надо платить.
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Ну главный шантажер дефолтом у нас теперь Бабломойский
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Кум Путина купит еще два телеканала - у Порошенко, - источник

Ну что, кто-то еще будет продолжать сомневаться в том, что Порошенко - союзник Путина?..
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Для тех, кто как дятел повторяет про "дружбу" Порошенко и Медведчука.
Вот вам ответ от него самого

"Я не можу представляти ПОРОШЕНКА,

тому що БАГАТО РОКІВ (багато! років!) ВИСТУПАВ
ПРОТИ НЬОГО"

заявив МЕДВЕДЧУК. https://gordonua.com
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Переводя Гросю на нормальный язык - мы начинаем обсуждение децентрализации план экстренной эвакуации с Украины !!! .. кАзАки Иерусалимские !! Вы сможете от Нас спрятаться только в гробу !!! Мы начинаем обсуждение изменений в Конституцию в части децентрализации, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1479
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Які зміни до Конституції??? Цьому вінницькому лантуху треба вже валізи збирати.
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Они уже всё отправили...к сожалению.....многие и семьи , типа Пашинский.
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Федерализацию можно как угодно называть.
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Можна ще разів 100 змінити Конституцію і вона перестане мати значення.
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К сожалению Рада и лично Парубий со справкой ей подтирались 5 лет.
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А теперь ею подтирается Зеленский, как и законами
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будьте внимательны- ибо по факту может оказаться федерализация, но де-юре названа децентрализацией
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то шо? фєдєралізація с послєдующім прісоєдінєнійєм к московской хвєдєрації губєрніямі?
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Гройсман наконец то вырвался из "враждебного порошенковского окружения"( как он высказался ) И тут его понесло.
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Да, теперь нужно легализовать антиконституционные отг. уничтожили местное самоуправление теперь это нужно закрепить в законе.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМи починаємо обговорення змін до Конституції в частині децентралізації, - Гройсман
 
 
 
 
 
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