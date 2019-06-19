 24-річний морський піхотинець Олександр Ляшок загинув від ворожого обстрілу (оновлено)

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Адміністрації Президента.

"На східному фронті під Новотроїцьким під час ворожих обстрілів загинув морський піхотинець, 24-річний Олександр Ляшок. Президент України, Володимир Зеленський, висловлює щирі співчуття родині Героя", - сказано в повідомленні.

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Пізніше в 35-й окремій бригаді морської піхоти уточнили, що навідник відділення морської піхоти, матрос 137 окремого батальйону морської піхоти 35-й ОБрМП Олександр Ляшок загинув під час обстрілу з боку найманців РФ від множинних осколкових поранень.

Олександр Ляшок