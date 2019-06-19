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 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Батьківщина" та "Європейська Солідарність" проходять у Раду, - опитування "Рейтингу"

П'ять політичних партій можуть пройти до Верховної Ради на дострокових виборах 21 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з опитуванням, лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 47,1% тих, хто має намір голосувати і визначився із симпатіями. Також поки що долають прохідний бар'єр "Опозиційна платформа - За життя" (11,1%), партія "Голос" (8,1%), "Батьківщина" (7,3%), "Європейська Солідарність" (5,0%). Партію "Сила і честь" готові підтримати 4,1%, партію "Громадянська позиція" - 2,2%, Радикальну партію - 2,1%, партію ВО "Свобода" - 2,1%, партію "Українська стратегія" - 1,9%, Опозиційний блок - 1,8%, "Самопоміч" - 1,2%. Рейтинг інших політичних сил - менше 1%.

Зазначимо, порівняно з попереднім опитуванням, рейтинг партії "Голос" Святослава Вакарчука виріс із 6,4% до 8,1%, рейтинг партії Петра Порошенка "Європейська Солідарність" знизився із 7,9% до 5,0%.

Також повідомляється, що більш ніж половина опитаних вірять у те, що партія "Слуга народу" подолає 5% виборчий бар'єр і потрапить у майбутній парламент. Близько 40% кажуть так про партію "Батьківщина", третина - про партію "Опозиційна платформа - За життя", чверть - про партію "Європейська Солідарність", кожен п'ятий - про партію "Голос". Серед прихильників політичних сил з відносно високим рейтингом понад 70% вірять у те, що їхні лідери потраплять до Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос" проходять у Раду, - опитування "Соціального моніторингу" (оновлено)

Згідно з даними групи "Рейтинг", 77% висловили однозначну готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року. Ще 12% зазначили, що швидше готові брати участь, 8% - не голосуватимуть, 3% - не визначилися.

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 8-12 червня 2019 р.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133048
 
   
 Топ коментарі
 
Майдан слил не Зеленский,а Порошенко и три украинских канала кум путина купил при полной поддержке Порошенко,так что твои картинки для ясельной группы
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Рейтинг Голосу росте прямопропорційно падінню рейтингу петіного ПЄСу.. Завчасно петіні прихильники на тутешньому форумі почали аплодувати Славкові.. "Слуга народа", "ОП - За життя", "Голос", "Батькивщина" и "Европейская Солидарность" проходят в Раду, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6615
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Батьківщина вже двадцять років стабільно набирає свій відсоток. Люди, що голосують за Юліну партію, голосують свідомо. І кожен знає - що він буде мати на виході.
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Молодці українці. Вже втретє відправляємо пройдисвіта, який по шахрайськи продерся до влади. Двічі Овоча, а один раз Мародера. Молодці.
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Отправлять то отправляют и становятся снова на те же грабли
Так , что к следующим выборам опять будут кричать нас на#бали (
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Ніколи не жалкував за свій вибір. Навіть тоді, коли у 2004му виборював Ющенка(Іуду). Все ж двічі Ющ призначав Юлю прем'єркою.
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Ну пять лет пчеловода помогло подготовиться ко второму майдану , потому что если овощ пришел бы сразу после Кучмы , то скорее бы никакого восстания и не было бы
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Історія не терпить умовного способу. Як було, так було. Українці таки молодці. Ну відносно.
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История то не терпит , но при юще украинцы почувствовали себя свободными и отправили овоща в Ростов
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Здається мені Ванюрику,що у тебе постійні нічні полюції від бабці юлі.
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Тільки за те, що Юля багато разів Україну рятувала і за це була двічі ув'язнена і отримала собі на голову тонни брехливого олігархічного бруду, її можна поважати.
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И кстати Кравчук тоже до конца каденции не досидел , один Кучма батька украинского олигархата
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Кучма не віддав Крим, а відстоював Тузлу. Проти Кучми працювало ФСБ у особі Мєльніченко. А Петро і Янек легко здавали державні інтереси. Тому у Янека і Пєці конкурентів нема.
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Да мне глубоко насрать что он не отдал Был бы Черновол страна уже бы шла нормальным курсом Он создал весь украинский олигархат и мы благодаря ему все это имеем но уже в 14 или вам напомнить , кто яныка в губернаторы , а затем в премьеры назначил
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В мене нема ілюзій на рахунок Кучми, бо сам був учасником УБК. Він і Юлю з її чоловіком посадив, а все її оточення репресував. Тим не меньш він не віддав владу Янеку, як Ющ це зробив у 2010му. Перший Майдан пройшов мирно і хочаб за це йому треба подякувати. А Петро досі не може вгамуватись - гадить і гадить, гадить і гадить.
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Вот я поражаюсь как вор может быть хорошим или плохим , или как может быть наш или не наш А может Петя это и есть детище Кучмы , как и овощ
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Ахахах. Порохоботы, срочно меняйте аватарки с 25% на 5%.
Теперь Пете хоть тушкой надо проползти в парламент.
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По львівсьому округу може і пролізе. Але не факт. Якщо виставити проти нього потужного кандидата, то дякули можуть гроші взяти, але не проголосувати
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princype netu raznicy kogo vyberis oni vsio ravno svojix obecaniji nevypolnyt, tolko nenado proruskije partiji vybyrat s nimi i za 50 let nicego neizmenitsia "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Батьківщина" та "Європейська Солідарність" проходять у Раду, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6496Za Boiko Kalomojskogo i poxozyx nenado golosovat,a drugyje konecno vrut no pravilno dumajet jesly EC i NATO
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Що цікаво, НІ ОДИН ЗЕБІЛ. не переймається високим рейтингом прокацапської партії.
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Убоге, тобі не важливо що мертвечук відверто ненавидить українців?
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Хто заважав мародерському Луценку його спакувати? Навіть сьогодні ще не пізно і є за що
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Суліма, питання просте. Вас не турбує те, що прокацапська партія проходить в парламент? Чого ви радієте, убогі? Тому, що мертвечук буде, разом з бізнеспартнерами презЕ тягти Україну в мордор?
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А чого це питання до мене? Я за російського шпигуна Порошенка не голосував. Більш того, з часу Іловайська вимагав йому імпічмент. А ви?
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Доведи, чи як звичайний кацапський троляка не аргументуєш, а просто брешиш. За Іловайську трагедію спитай у нового головнокомандувача хомчака
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ану доведи - що ти недебіл ? аргументуй - де довідки від Супрун? де ренген що у тебе є мозок? а неможеш довести ..- а отже ти дебіл !
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Ну порохоботи піднажміть! ... ще пару тисяч тупих коментів - обзивання Народу України за свідомий вибір ..і рейтинг свині і його партії ПЕС - буде 0.5 %
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Зебіле, кацапи йдуть у парламент !!! Тебе це не турбує?
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дурак ! кацапи з ПЕС - уже нікуди не йдуть! ... будуть рошен со ...ти )))
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"Умовний рефлекс", тебе кацапи навчили слину пускати при згадці Пороха, а самих кацапів ти "в упор" не бачиш? МАлАдец
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я там не знаю хто тебе там чого ...вчив - але при слові рошен - слина уже пішоа у тебе .. тому соси - це твоє призначення -ти ж продажна порохоботина )
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дурак - всі радіють - бо основна про кацапська партія ПЕС - не попаде в парламент ! от свято буде !
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Тупе, "Агент Кремля Виктор Медведчук ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬзаявил о своем негативном отношении к большинству украинцев" ПРОХОДИТЬ В РАДУ. Вас це не турбує?
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тупий порохобот ! Основний бізнес партнер і гарантом безпеки в Україні медведчука є - паця парашенко -вбивця мародер барига брехло кидало і просто шмат лайна..! тому - після провалу парашенки і довічного терміну з медведчуком розібратися буде дуже легко !
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Ви з мертвечуком разом голосували за презЕдента. Хто буде з ним розбиратись? Беня з пуйлом вже давно домовились
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дурне .. ой дурне ! спочатку свині парашенку потрібно перестати вести бізнес із медведчуком.. перестати ремотувати на своєму заводі москальські військові кораблі у криму - закрити у московії свої агро підприємства .. закрити у московії свої магазини ..перестати квпляти сировину у московії на свої заводи в Україні !!! а вже потім посилати таких тупих недоносків на цензор коментарі писати!
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Мда. Опять Порох просчитался. Думал Славик оттянет голоса у Зеленского, а получается что у Пороха оттянул.
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25% айкью дают о себе знать

А я ж их предупреждал шо так и будет Мои соболезнования порохоботам!
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Дык 25%-я ЫЛИТА, епта. "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Батьківщина" та "Європейська Солідарність" проходять у Раду, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 753 Так и хочется сказать словами унылой лошади *****: "Дебилы, ***..."
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пЕСик вполне возможно в парламент и не попадет, вместе с олежкой идут на политическую помойку. и это не может не радовать. а вот рыгоаналы стабильно на отметке 10% практически во всех опросах. печаль. ваты, для которой кацапсины до сих пор браццкий нарот, еще дохрена и больше в Украине.
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Порохоботы сами отклонили предложение Зеленского. Снизить барьер до 3% в парламент
В итоге даже в раду теперь не попадут😂😂
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Выходит все 5% порохоботов здесь на цензоре сидят.
Ну и где наши шоколадные оракулы, которые кричали, что у зе рейтинг обвалится а у пети будет 146%
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А фо такое чья корова рейхтинг Петиного свинарника слизала?

Ну теперь точна ******* нужно ити на гомопарад
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щоб ця свиня не злизала вибори, при допомозі свиней в мантіях..
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Благодатна тема для пригожінських...

Але, все в Україні завжди відбувається не так як їм, у кремлі, здається. Це мабуть якась магія.
Вони в мріях своїх давно поховали Україну, а вона стоїть і стоїть. Та й ще по мордасам мокшан пхає
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На дворе вроде уже 2019й, план шатун еще вспомните.
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Да Петя смотрю идёт к очередному "успеху".Чувствую сопьется окончательно)))
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Партия " Оппа за жись " прям расцвела и пахнет. Зебилы пока не обращают на это внимание, им главное чтоб небарыга. Видимо, они настоятельно хотят вернуть Украину в таежный союз,
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как вы ******* чес слово... сколько жопаблок набрал на прошлых выборах??? 9.4% почему вы не выли тогда а сейчас понеслось ппц
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Комерційна соц. група «Рейтинг» отримала замовлення і відпрацьовує їх.
Про замовників, як завжди, не повідомляється.
Це все, що потрібно знати про достовірність цих опитувань.
Насправді, оголошення результатів "соцопитувань" - це політична реклама.
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не сильно они и ошиблись на президентских выборах...
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фірташ під арештом - а решта наволочі - друзі і партнери свині паренки .. посадять його - він всіх здасть(він ж кидало)..
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А если не посадят - то что тогда будешь говорить ?
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тоді його хтось убє - разом із сімєю .. - так мабуть навіть краще...
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Тогда вы будете орать что зе вас предал ? Или придумаете новую отмазку И я тебя огорчу никто его не убьет , как и не посадит
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Я тебе засмучу ... ніхто нікого зрадити не зможе .. бо новий президен у рази кращий за свиню парашенка тому 73% Українців уже врятували Україну- а дальше буде тільки краще за той жах який нас чекав із баригою! я особисто знаю з десяток людей які це зроблять із задоволенням ! тому свіні краще сісти самій
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ТрІПеРюк! У тебе всі у роду такі довбо...би?На весь твій рід ця зараза вплинула. Від цьго й ,,поганяло,, таке?
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тупі порохоботи - все що вміють у дискусії це перекрутити фамілію - бо тупі і без фантазії..)) а ти шмат лайна ... запамятай цей день .. і згадай те що тут написано через пів року - ти потвора - захочеш померти сам!
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Чуклуєш,потворо? Чаклуй,чаклуй! До тебе ж і повернеться!
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Отвечаю.
Всю указаную выше гидоту раздавить не трудно, а вот гидоту шоколятну очень и очень нелегко пока, ибо это настоящие враги Украины. Лживые провокаторы стравливающие патриотов, управляемые шокодупой, абсолютно аморальные как и их пахан.
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в стойло порохобот!! давай ще обзивай Народ України ..скоро рейтинг буде 0.5%)))
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Этот с чужим флагом любит шоколадное полизать...
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Это точно-циничного блазня 5 лет назад избрали,на свою голову.Теперь долго расхлебывать будет вся страна
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я не знаю такого. вывод он для меня НИКТО... пускай постит дальше Ылитные высказывания и закапывает петю глубже...
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Похоже на правду.
Потому, что видно, что рейтинг партии Порошенко "ПЕС" падает пропорционально поднятию рейтинга партии Вакарчука "Голос".
И это очевидно, ибо Порошенко и Вакарчук играют на одном и том же электоральном поле.
У Порошенко нет своего электората.
В отличие от той же Тимошенко или рыгов, у которых есть свой железобетонный электорат.
И самое смешное в том, что шоколадные думали, что Вакарчук будет отбирать голоса у Зеленского, а в реальности выходит, что Вакарчук отбирает голоса у Порошенко.
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Вакарчук и есть план парашенко.
Когда надо было ввязываться в драку он сидел в кустах и вагався.
Потом выскочил и велел голосовать "не по пЬиколу", то есть - за парашу.
Да и папаша его обеспечил победу параши во Львове.
Есть сомнения чей он "НЕ пЬикол" ?
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А ведь мародер пораженко и картавый дегенерат планировали откосить от тюрьмы под прикрытием депутатской неприкосновенности. Слава Богу, народ давно уже понял, что представляет собой прогнившая дотла соевая шобла, кроме нескольких процентов умственно отсталых любителей конхветок
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Не совсем так....условные 25% никуда не испарились, и поумнеть этим паразитам врядли удалось...соя просто как всегда концентрируется там где дурно пахнет...Мертвячук и Музыкант их план Б.
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Все правильно. Мухи окремо - котлети окремо. Українці мають знати - який відсоток серед них ватки, продажної мерзоти і упоротих хрунів.
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Да,богат Днепр на долбое...ов!И ты, среди них, самый активный и тупой!
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І не тільки Дніпро богатий, а і вся Україна. І тільки 3% продажних хрунів можуть пишатись своїм мародерським вибором, ще й на селфачку з Офшором підробитись "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Батьківщина" та "Європейська Солідарність" проходять у Раду, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 558
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не опускайтесь плиз до их уровня там они не победимы...
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Блохастый ПЕС уже до 5% скатился???Это радует,нечего этим проворовавшимся,брехливым шавкам в парламенте делать
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Смешко и Гриценко все таки решили умирать стоя и в одиночестве? Стратеги. б---ть. Ведь подарите голоса пороху. так вами ненависному.
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А где же лидеры прошлых выборов "Нар Фронт" и "Удар К", все кинулись в мажоритарку., сдулись как и их зицпредседатели. ( Ну так проходят все кто реально может пройти) Ахметовцы тоже двинут по мажоритарке, а потом подключатся к Медведчуку ( видимо им даже с Кернесом - Трухановым, 5% не взять, хотя при их админресурсе все возможно) Обидно что оказаться за бортом могут " Гражданская позиция" и "Самопомощь", им срочно нужно объединяться, а для уверенности еще с кем то блокироваться иначе шансов нет. "Свобода" даже объединив вокруг себя всех национально ориентированных видимо тоже в пролете ( Потому что на их поле работают и "Самопомощь" и "Гражд. Позиция, и "Голос", и где то "Ев. Солидарность", "Сила и честь" и даже та же "Батькивщина " и "Слуга народа"
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Обидно что оказаться за бортом могут " Гражданская позиция" и "Самопомощь", им срочно нужно объединяться

ЗАБУДЬТЕ.
пІЗНО.


бЕЗ ШАНСІВ
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Основне завдання кремля і його маріонеток, на цих парламетських виборах, не допустити до влади патріотичні сили. Всі інформаційні атаки спрямовані тільки проти двох партій ЄС і Голос. І це абсолютно зрозуміло, тому як тільки саме вони, прямо і відкрито, виступають за приєднання України до НАТО і ЄС. І саме тільки вони не допускають ніяких капітулянскіх дій у зовнішній політиці.
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Південний вітер мабуть не знає про висаджені у повітря Порошенком 70% арсеналів на 5ти найбільших складах і ЖОДНОГО збудованого завода набоїв. Але хруні мародерські ще закриють свої пащі, коли всі "подвиги" їх Мародера вилізуть на поверхню. Жоден хрунь мародерський(з Вакарчуком включно) тоді не визнає, що він голосував за мародера. Просто будуть рохкати у відповідь на питання - за кого пан-пані голосувало?
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Какая боль, какая боль!
Рейтинг Пети - 5.0 😂
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Тисячі платних тролів Пєці вже забезпечили йому розгром на президентських, але Петро не зупиняється, продовжує годувати дві ботоферми - свою і російську. Молодець Петро! Продовжуй знищувати залишки свого рейтингу! "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Батьківщина" та "Європейська Солідарність" проходять у Раду, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8832
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Як вся сволота направила свої гниди на дискридитацію Порошенка і його партії. Та вже закінчились президентські вибори, там багато партій іде, але вони виконують наказ свого командувача, рашиста пітіна не пропустити на виборах Порошенко, бо то його смерть.І смерть умієї московії. І знову завили боти і депутати Родіни, Слкг Бені, Честі по Фені, і нікому немає діла до опоблока За смерть українців. Їх тільки муляє один єдиний - Порошенко. Чого радіє люмпен? Радіє, що може не пройти Порошенко? Та раденькі, що дурненькі. Але з цим нічого не відєш - природа.
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на минулих Президентських Виборах Юлєчка офуїла,що її обійшов якийсь Зе...
Потім Пєтя..
думаю,пєтя буде скоро ОФУЇВШИМ В КВАДРАТІ... "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Батьківщина" та "Європейська Солідарність" проходять у Раду, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 303
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Курс на либерастическое большинство, которое подерибанит землю в пользу своих хозяев - иудоглобализационную мафию. Националистов решили вычистить из власти.
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Навіщо свинопасам та бидлу націоналісти? Вони ж не збираються будувати нову Швейцарію в Україні,яку вже майже 5 років з екрану телевізора будує облізла потвораРабінович та кгбшний стукач медМедчукНаціоналізм як і мову на хліб не намажеш.
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Если кинем и соевых на свалку истории то будущее признает это как чистый майдан.Хоть что то сделаем по уму и себе в заслугу.Ну а Зеле карты в руки и с чистого листа.
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Згідно з опитуванням, лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 47,1% тих, хто має намір голосувати і визначився із симпатіями. Також поки що долають прохідний бар'єр "Опозиційна платформа - За життя" (11,1%), партія "Голос" (8,1%), "Батьківщина" (7,3%), "Європейська Солідарність" (5,0%)



Динаміка зміни рейтингу партії Бариги дуже обнадійлива....)
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Пётр Алексеевич - это идеальная «история неуспеха». Много раздражающих слов и пустота. Несовременная, неконкурентная, падающая страна, где нельзя делать успешные карьеры - вот Украина Порошенко. Остальное - фикция на бордах. И Грынив нашёл таки нишу, которую можно было продать - лживый патриотизм, гимны с лучиной, совместные молебны, обязательный образ врага и тд.
Другое дело, что банально не хватило ресурса и таланта исполнителей для раскрутки тотальной истерии. Надо было ещё радикальнее. Надо было добавить отряды уличных хунвэйбинов и устраивать показательные избиения оппонентов не только в ФБ, но и в реальной жизни. Надо было окончательно расколоть страну, реализовав концепцию лагерей для непатриотов. Надо было устраивать масштабные факельные шествия с портретами Порошенко. Это и была первая ошибка. Недотянули идею Грынива до практики. Недопревратили Порошенко в реального отмороженного ультрапатриота. Недостравили страну…http://informat.com.ua/vtoraya-oshibka-pa/
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Батьківщина" та "Європейська Солідарність" проходять у Раду, - опитування "Рейтингу"
 
 
 
 
 
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