 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Батьківщина" та "Європейська Солідарність" проходять у Раду, - опитування "Рейтингу"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Згідно з опитуванням, лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 47,1% тих, хто має намір голосувати і визначився із симпатіями. Також поки що долають прохідний бар'єр "Опозиційна платформа - За життя" (11,1%), партія "Голос" (8,1%), "Батьківщина" (7,3%), "Європейська Солідарність" (5,0%). Партію "Сила і честь" готові підтримати 4,1%, партію "Громадянська позиція" - 2,2%, Радикальну партію - 2,1%, партію ВО "Свобода" - 2,1%, партію "Українська стратегія" - 1,9%, Опозиційний блок - 1,8%, "Самопоміч" - 1,2%. Рейтинг інших політичних сил - менше 1%.
Зазначимо, порівняно з попереднім опитуванням, рейтинг партії "Голос" Святослава Вакарчука виріс із 6,4% до 8,1%, рейтинг партії Петра Порошенка "Європейська Солідарність" знизився із 7,9% до 5,0%.
Також повідомляється, що більш ніж половина опитаних вірять у те, що партія "Слуга народу" подолає 5% виборчий бар'єр і потрапить у майбутній парламент. Близько 40% кажуть так про партію "Батьківщина", третина - про партію "Опозиційна платформа - За життя", чверть - про партію "Європейська Солідарність", кожен п'ятий - про партію "Голос". Серед прихильників політичних сил з відносно високим рейтингом понад 70% вірять у те, що їхні лідери потраплять до Верховної Ради.
Згідно з даними групи "Рейтинг", 77% висловили однозначну готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року. Ще 12% зазначили, що швидше готові брати участь, 8% - не голосуватимуть, 3% - не визначилися.
Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 8-12 червня 2019 р.
Так , что к следующим выборам опять будут кричать нас на#бали (
Теперь Пете хоть тушкой надо проползти в парламент.
А я ж их предупреждал шо так и будет Мои соболезнования порохоботам!
В итоге даже в раду теперь не попадут😂😂
Ну и где наши шоколадные оракулы, которые кричали, что у зе рейтинг обвалится а у пети будет 146%
Ну теперь точна ******* нужно ити на гомопарад
Але, все в Україні завжди відбувається не так як їм, у кремлі, здається. Це мабуть якась магія.
Вони в мріях своїх давно поховали Україну, а вона стоїть і стоїть. Та й ще по мордасам мокшан пхає
Про замовників, як завжди, не повідомляється.
Це все, що потрібно знати про достовірність цих опитувань.
Насправді, оголошення результатів "соцопитувань" - це політична реклама.
Всю указаную выше гидоту раздавить не трудно, а вот гидоту шоколятну очень и очень нелегко пока, ибо это настоящие враги Украины. Лживые провокаторы стравливающие патриотов, управляемые шокодупой, абсолютно аморальные как и их пахан.
Потому, что видно, что рейтинг партии Порошенко "ПЕС" падает пропорционально поднятию рейтинга партии Вакарчука "Голос".
И это очевидно, ибо Порошенко и Вакарчук играют на одном и том же электоральном поле.
У Порошенко нет своего электората.
В отличие от той же Тимошенко или рыгов, у которых есть свой железобетонный электорат.
И самое смешное в том, что шоколадные думали, что Вакарчук будет отбирать голоса у Зеленского, а в реальности выходит, что Вакарчук отбирает голоса у Порошенко.
Когда надо было ввязываться в драку он сидел в кустах и вагався.
Потом выскочил и велел голосовать "не по пЬиколу", то есть - за парашу.
Да и папаша его обеспечил победу параши во Львове.
Есть сомнения чей он "НЕ пЬикол" ?
ЗАБУДЬТЕ.
пІЗНО.
бЕЗ ШАНСІВ
Рейтинг Пети - 5.0 😂
Потім Пєтя..
думаю,пєтя буде скоро ОФУЇВШИМ В КВАДРАТІ...
Динаміка зміни рейтингу партії Бариги дуже обнадійлива....)
Другое дело, что банально не хватило ресурса и таланта исполнителей для раскрутки тотальной истерии. Надо было ещё радикальнее. Надо было добавить отряды уличных хунвэйбинов и устраивать показательные избиения оппонентов не только в ФБ, но и в реальной жизни. Надо было окончательно расколоть страну, реализовав концепцию лагерей для непатриотов. Надо было устраивать масштабные факельные шествия с портретами Порошенко. Это и была первая ошибка. Недотянули идею Грынива до практики. Недопревратили Порошенко в реального отмороженного ультрапатриота. Недостравили страну…http://informat.com.ua/vtoraya-oshibka-pa/